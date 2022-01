Edin Forto predsjednik ‘Naše stranke’ i premijer Kantona Sarajevo sa zlatnim ljiljanom i načelnikom opštine Centar Sarajevo Srđanom Mandićem na skijanju u Austriji, dok u Sarajevu nema plina na -20, dok se vode pregovori oko spašavanja države BiH i pondera kojima Sarajevo gubi stotine miliona po novom zakonu … Za sve su krivi Goran Bregović, Austrija i ‘susramlje’.

**** No, nisu ovi iz ‘trojke’ sarajevske koalicije u vlasti jedini koji vole ‘šarene kapice i vunene rukavice’ i koji ne mogu smisliti da im ‘svaki džukac gleda dude i guze njihovih curica na plaži’, kako je to opjevao Goran Bregović u svom poznatom CD uratku prije dvadesetak godina ‘Ajmo curice, ‘ajmo dječaci’. I koji lude za skijanjem ali ne na svom snijegu, već u Alpama u Austriji, njihovim nezaobilaznim odmorištima, iako Sarajevo ima i snijega, planina i žičara na pretek. Takav je recimo i gazija Željko Komšić bošnjački član bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ koji tamo trkne počesto da odahne uz ono poznato sarajevsko kulturno pocupkivanje ‘oj-da-da, oj-da, oj-da, oj-da, oj-da, hajmo, dečki, živo, živo’ a im ih još, ne da mi se ‘istraživati’. Kad su i oni ‘insani'( ljudi) koji zaslužuju odmor kojeg skoro ‘nikad ne koriste’ zbog silnog posla i predanosti.

Neda mi se propitati ni ko plaća ove veselice na tuđem snijegu kad imamo ono dobro iz marketinga BiH ‘kupujmo naše’ ili ‘skijajmo naše’, uaprijed znam da ‘su to platili iz svog džepa’. Pa će kasnije to refundirati u svojim administrativnim službama uz kratko obrazloženje na računu da su se sastali sa nekim važnim i još dogovorili važnije poslove za državu. Ma jesu garant, što bi rekao nenadmašni Đuro koji je ovu popularnu rock ruralnu doskočicu Bregovića proslavio više od Alena Islamovića koji je tada pjevao za Bregu, danas uzgaja lješnjake kad mu već propala stvar sa ulaskom u politiku.

**** Kažem, nije grijeh da se političari odmaraju ali brate Edin Forto je objavom vijesti i slike na ‘fejsu’ jučer skupa sa načelnikom Mandićem sa austrijskog skijališta pogodio kao prstom u zamrzlo govno. Osim što mu se ne skija na njegovim planinama ispred nosa (ko bi ga tu zapamtio, tu te vide jedino ako klanjaš vakat namaza na skijaškoj stazi ili ako si ruralni kokuz) premijer Kantona Sarajeva je izabrao najbolji mogući ‘tajming’ od ‘pet dana dopusta’, bolji od onog kad Hanka Paldum ‘puni baterije’ u džamijama Evrope, kako to sama naglašava kad je pohvale kako izgleda mladoliko.

Jer, kao što znamo u Sarajevu je -20 a naše poznate zavrzlame sa vođenjem brige oko svojih građana su dovele do toga da plina ima i nema, i ako ga bude i bilo platiće to građani duplo skuplje. Plus, u Sarajevo su stigli specijalni izaslanici Amerike (Matthew Palmer) i EU (Angelina Eichhorst) te se vode važni pregovori po drugi put oko spašavanja države i razbijanja trogodišnje blokade vlasti, pa onda, odlučuje se i već je potvrđen Zakon u ‘prvom Domu’ Parlamenta po kojem će Sarajevo smanjenjem ‘pondera’ gubiti godišnje stotinjak miliona i više, koja lova će se iz ubranih prihoda iz Sarajeva davati drugim Kantonima a što je sve rezultat ‘slatke osvete’ SDA potpomognute čak i sa SDP partijom koja je u vlasti ‘trojke’, a Forto prvi među prvima u Kantonu Sarajevo odlepršao na skijanje u Österreich.

Izgubio i ono malo njegovog ‘susramlja’, kako se samokritički pokušavajući glumiti Hrvata premijer izjasnio malo postiđenim zbog ‘nebrige Federacije u nabavci vakcina s početka prošle godine, o čemu će mo malo kasnije još ponešto.

Raji u SA je onda, ostalo samo da se sanka jer je ovakvim potezom Forte nasankana, što opet u konačnici (da se malo i ja ‘pravim Hrvatem’) znači da Forto nije previše drugačiji od elite Bakirovih ‘skijača’ ili onih druga Nermina Nikšića, da ne nabrajam dalje.

**** U ovakvoj situaciji Forto bi morao zaboraviti na godišnji odmor pa makar želio hiljadu puta da mu niko ne viri u ‘dude’ njegove ‘curice’ ali ne ide to tako kod nas u BiH. Zato je to Bosna Vesela. Ipak, Forto ne bi bio Forto da nije, kad su ga prozvali zbog ovog zimovanja u Austriji imao spreman odgovor, koji će ući u u anale (da prostite na izrazu jer sliči na anuse) bh politke. Kaže, ovako njegov post, citiram.

“Uzeo sam pet dana godišnjeg odmora. U redovnoj sam komunikaciji sa članovima Vlade i svojim saradnicima”. Izgradili smo sistem rada i povjerenja da se bilo čije odustvo ne može odraziti na funkcionalnost Vlade KS pa tako niti na njenu sposobnost da pravovremeno i adekvatno odgovorimo na krize ali i na svakodnevne političke podvale’.

Zači tako, to je taj ‘modus operandi’ koji se može primjeniti u svakoj prilici kad nema nikoga. Dobro je još da nije uradio (a možda i jeste? ) kao Fikret Abdić koji je ovjerio punomoćje kod notara sinu Ervinu pa ovaj obavlja načelničku funkciju čitav mandat u V. Kladuši pored savjetničke, dok se Babo povremeno javi putem skype iz Hrvatske, vrlo češće sa njim telefonira.

Gluho bilo, nije valjda to prepisao od njega, ali čak i da jeste, eto vidite koliko je Babo ‘ispred svih’, kako ga reklamiraju njegovi Laburisti. Sve funkcioniše a tebe nema, nema Forte u Sarajevu i nema Babe u V. Kladuši a sve štima, ide svojim tokovima.

Kako u ovim važnim danima nema u Sarajevu ni ministra privrede KS Adnana Delića a opet privreda ‘radi’, vjerovatno je i on kao i Forto ‘izgradio sistem’ mobilne vlasti’ na kojeg se autor Forto poziva, što opet kad se sve sabere i oduzme to može značiti da na važne sastanke sa Palmerom mogu poslati i sekretarice. Ili bilo ko drugi. Pošto se prvo telefonom ‘iskomuniciraju’ sa njima. Ako je neko mislio da će nestankom SDA bande u vlasti Kantona sve probeharati i da će se raditi ‘onako kako treba’ a ne ‘kao do sada’, evo mu Forte da se uvjeri da se u BiH sve može promijeniti jedino vlast uvijek ostaje naša konstanta.

**** Osim ove male ekskurzije u Austriju, ima tu još dokaza, navešćemo neke. Kao onaj u onoj ‘igrici’ kad su ‘trojkaši’ skupa sa SDA sjebali Bogića Bogićevića pa na mjesto načelnika Sarajeva postavili veselu instagram načelnicu Benjaminu Karić Hamprc, pardon Londrc a ‘pravdaš’ hadžija Dino Konaković naštelio sina K. Ademovića bivšeg AIDovca Jasmina na mjesto predsjednika Gradskog vijeća, jer je ‘Kemin Mali’ ‘genetski predodređen’ za tu funkciju. Ili, šta znam, kad su se ono ova najpravednija vlastela ‘trojke’ tajno vakcinisala u svojim kancelarijama Augusta mjeseca prošle godine ‘pfizer-om’, da ne bi stajali u redovima za bocu neke bezvezne i ‘jeftine vakcine’ kako je ostale osim ove nazvala Bisera Turković. Fino naredili da im dođu bolničari u kancelariju jer nisu oni ‘bilo ko’, vlast je to, ej. A Forto zaboravio zbog takvog bocanja svoje ‘susramlje’ koje je udijelio federalnoj vlasti zbog kašnjenja u nabavci vakcina dok su ljudi umirali sve po 50 dnevno.

**** Tite mi, to sa Austrijom nije u redu. Mahom Bošnjaci vrište kako nam je ‘neprijatelj’ Njemačka dok ne vidi šta nama Austrija radi. Ona je za BiH fatalna država. S početka ‘aferice respiratorčići’ kad su ono od Fadila Novalića našeg najboljeg premijera FBiH, nelegalnog i kriminogenog seoskog lole i barabe htjeli izuzeti celularni odakle je sva afera i ‘zakuhana’ a on im fino odbrusio da mu je telefon ‘na remontu u Austriji’ te im podvalio novi, na kojem ‘nema nikakvih dokaza’. Asim Sarajlić je također odbio dati svoj telefon organima SIPAe (i to se može u BiH ali ne bih nikom preporučio osim ako nije Asim iz SDA), platio je par hiljadica KMa ‘kazne’ i ništa iz njegovog telefona se neće pojaviti na Sudu. Što znači opet da nema dokaza ‘hoš da ti sredim’ i imam veliku ‘sumlju’ da je i njegov kao Fadilov, da izvinite, na ‘remontu’ u Austriji. Jer niko drugi osim vlasti ne remontuje telefone u inostranstvu. Zapravo remontuju se samo mašine i neke druge alatke, vlast u BiH jednostavno ‘stare’ zamijeni sa najnovijima, pošalje službenika u trgovinu sa narudžbenicom ne pitajuć za cijenu ali naše pametno pravosuđe dopušta i takvu mogućnost. Zbog toga se sprema skori završetak te sapunice kada se očekuje da za opuhanih 10 miliona KMa odgovara Fadilova sekretarica ili još bolje čistačica, vjerovatno po ovom Fortinom modelu, po kojem se svačije odsustvo može nadoknaditi.

**** Iako su Fortu osudili i prozivali u medijima kad je nedavno dao intervju za Britanski ‘The Guardian’ gdje je izjavio kako su ‘seljaci dobili rat u Sarajevu’ misleći, kako je sam u pravdanju podvukao da je mislio na ‘kulturnu revoluciju’ a ne ratnu jer je ‘nekad Sarajevo bilo centar rock i pop muzike’ a sada valjda centar Cece, Karleuše, Šerifa Konjevića ili Kockar Kije, dok ni u snu nije pomišljao na borce i invalide bh rata zbog čega su ga ove patrite iz SDA posebno prozivale, jer oni su isključivi vlasnici i živih i šehida i čitave zemlje, ovim skijanjem je potvrdio šta je smislio pa poslije porekao.

Bez Bijelog dugmeta i onog ‘ajmo živo, živo, živo, nikad nebi saznali razliku između ruralnog i gospodskog Sarajeva. Niti za vrste revolucije, kulturne i ove Fortine nekulturne. Bregović je u tom nekadašnjem hitu nabrojao sve skijače osim ministara i predsjednika, i to je jedina zamjerka ovoj pjesmici.

‘Zakačio’ se najviše za stih ‘studenti, đaci, policajci’, ne kontajući da i premijeri i predsjednici obožavaju skijanje i snježne radosti o trošku države, računajući da oni znaju razliku između kulture i nekulture. I pogodio pamet političara i njihovu britkost, samo tako. Sve brzo nauče što treba, ‘skijanje se brzo uči’, nije Forto blesav ‘da sjedi kući’.

Ne mogu završiti a da još jednom ne pomenem Fortino susramlje, ne mogu i Bog. Jer, iako obožava skijanje ni sunčanje na pijesku mu nije ‘za baciti’. Još ako su tu negdje ‘dude’ njegove curice. Ili hanume. Prije ovog izleta u Alpama, bio je i na plažama Dubaia, u poznatoj velikoj ekskurziji sarajevske vlasti na onom poznatom i izvikanom sajmu Expo 20, gdje je odveo skoro svu vlast Kantona Sarajevo a ipak Kanton je ‘radio’, njihovo odsustvo nije ništa poremetilo. Forto, kao što smo pojasnili, ima ‘sistem’. Trošak od pet-šest miliona je kolateralna šteta koju neozbiljni ozbiljno shvataju ali nije u tome poanta djelimične sramote, tj. susramlja. Naime, iako tamo ne trebaju ‘topli džemperi i vunene rukavica, jer je svuda sunce i pijesak, iako se radi o UAE, tamo sijevaju i ‘dude’ i ‘guze’ na sve strane, svuda je more i pijesak sunce ti kalajisano, iako Forto obožava najviše skijanje i snijeg, otklizao je tamo. Nije dosljedan, što znači da voli i prženje na suncu.

Vala i neka je, kad država plaća. Tj. refundira, to hoću reći.

photo : Forto Edin premijer Kantona Sarajevo i načelnik opštine Centar Sarajevo Srđan Mandć zlatni ljiljan, dva ‘najbolja prijatelja’ na skijanju, arhiv