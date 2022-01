Zašto ne pišem o Dodiku kao o Bakiru, Željku ili ostalim Bošnjacima?

Halo ba, da li vi mene čitate i zajebavate? Plus, čak da je to i tačno, morao bih ga hvaliti kao što ga Bošnjaci hvale, a nije mi baš nikako faca za pozitivu : ­‘em je ružan i debeo kao Bisera, ’em loše pjeva a umisilio da je talentovan

Malo o sebi umjesto o tebi

Često dobivam ‘packe’ kako se samo ‘bavim’ Bakirom, Željkom, Šefikom ili ostalim bošnjačkim vedetama naše bh vesele zbilje, dok o Dodiku ništa. Uz to ide onaj balijski prigovor (ima tu više značenja ove riječi u turskom ili drugim jezicima kao što su pobožnost, hedonizam, korumpiranost, intrigaš, prevarant, aferaš, petkom u džamiji, uticajan, solventan… Srbi ga koriste prema Muslimanima-Bošnjacima i ponekim Bosancima samo radi značenja ‘prljav čovjek’) uz dodatak da od mene ‘autonomaša’ teško mogu šta drugo i očekivati.

Sumnjajući svojim balinlukom da je uopšte ‘veeeliiikoooo’ pitanje da li sam Musliman, pošto ne priznajem da sam Bošnjak. A ne daju mi da budem Bosanac ili Musliman jer po bh Ustavu te nacije ne postoje, ukinuli mi ih konstitutivni bez mog znanja i pitanja nelegalno, budući da tomože raditi samo referendumom. Šta mi onda ostaje: da skinem gaće i uslikam svoj ID ili da se izjašnjavam kao bosansko-hercegovac? I da uz to isprintam rodni list da se vidi da nisam sa Tibeta? Neću ni jedno ni treće, drugo preskačem, jedino što ću reći iako nisam ni to dužan nikome : ‘spadam’ među (za)ostale kad već neću i ne mogu biti konstitutivan, tamo ste me skrkali bez pitanja a u toj bh ustavnoj kategoriji ima mjesta, nije ‘gužva’. Ako me se baš pritegne, Sudom ću dokazati da sam Bosanac jer je moja država koju mi otimate i gadite Bosna i Hercegovina, ‘na svakom njenom pedlju’ ako iko izračuna tu površinu tačno i precizno osim Bošnjaka.

Rodni list sam prestao (gluho bilo kao Obama) pokazivati još od vremena kad mi je Bisera Turković (još onda 1995. pa i sada vazda se vukla po ambasadama i maltretirala nas ‘razmažene’ nepatriote) ambasadorica, tačnije njena službenica ambasade u vrijeme moga izbjegličkog staža koji je ogroman i sladak kao šećer rekla: ‘aha iz Kladuše, nemoj to više nigdje da si pokazao’, a ja samo tražio bh pasoš i sve nazivao selam prateći plakate na ulazu u garažu-ambasadu ispred visokih momaka u crnim odijelima. Bosancem su me ozvaničili i upisali i ‘pišu’ u dijaspori Amerike gdje su me takve i njima slične balije skrkale, prije toga dobro opljačkale i promijenile moj život ali i ovdje isti stari problemi : ili si Bošnjak ili nisi ‘naš’, a svima u američkim papirima stoji ‘Bosanac’, za divno predivno čudo.

Aha, evo idemo o Dodiku

No, da se vratim Dodik Miloradu, halo ba, da li vi koji tako pišete i mislite mene zaHebavate (ovo na BJ, bosanskom jeziku, kao ono Hloptanje umjesto loptanja i sl) , da li vi mene uopšte čitate ili bolje reći razumijete? Ili se ‘pravite’ budalama a rođeni kao fina i pametna djeca? Pa o Miloradu Dodiku sam napisao isto onoliko koliko i o, recimo, Bakiru Izetbegoviću i ahbabima iz njegovog državnog saffa, jer pisati o njima se ne može bez pomena Dodika, to su braća po politici, po lovi, korupciji,, nacifašizmu i vlasti, i ma koliko se Bošnjaci trudili vikati da ih se ne treba izjednačavati, Majka Priroda i majčini kurvini Sinovi, narod, raja i građani ih izjednačavaju već tri decenije. To su vam ‘Trijamski blizanci’. Ako baš nedate da ih izjednačavam u redu, ali ne možete zabraniti da ih uporedim. Što je inačica za izjednačavanje.

Priznajem, bilo je više naslovljenih tekstova o ‘mojima’, sljedio sam i slijedim logiku da prvo metem ispred svoje kuće, i još nešto priznajem : bojim se ako mi on, Dodik, postane česta tema, počet ću ga hvalit i eto opet problema.

No, volim ja probleme, lako je pisati o finim stvarima ali takvih je iz BiH malo ili nikako. Ko ih ima, šalji ovamo i biti će objavljeno, ja toga nemam. Ali ono baš pozitivne i fine, nemojte ono ‘Bećirević pisao Dodiku’ ili ‘Zvizdić ohladio Laktašenka’ a ‘Komšić spustio Vučiću’. Ili Reis izgradio još jednu džamiju… Da ne idem daleko unatrag il unazad kako je kome lakše, evo samo oko ovih zbivanja u razjebavanju države BiH koje je čini se već tri decenije na sceni a uzelo maha i postalo vidljivo u zadnjih par godina, reći ću ovo.

Dodik Milorad kojem su bh mediji na plati države dali milion nadimaka (traktorista, ronhil, Laktašenko, guslar, genocidaš, Srbenda, psihički bolesnik…) je zapravo bio predsjednik entiteta Republika Srpska kojeg mu je na tacni dao Alija Izetbegović u Daytonu a ukinuo Republiku BiH i omogućio mu da u ‘ostatku’ još odlučuje u vlasti ne države već ‘samo Bosne i Hercegovine’, tako je potpisao svoju avlijicu koju već tri decenije Bošnjaci nekadašnji Muslimani zovu još uvijek Republikom. I još gore, ‘nezavisnom, jedinstvenom pa i suverenom, a avlija k’o avlija,ni nalik na sve to zapisano. Nisam ja, dakle, to uradio, Bože sačuvaj, ali živjeli smo sa tim čak i pored Miloradovih referenduma i proslava 09. Januara kao da je sve Bajram. Sad najednom Dodik ‘prešao crvenu liniju’. Govno pasje, on je samo zakoračio preko zelene crte. Lično Bakir-Sin Velikog Oca, Najvećeg Oca mu je taj entitet potvrdio javno stotinu puta. Opet nisam ja, Bakir je, vlasnik i države i građana BiH i partner u vlasti sa Dodikom decenijama, uz njegovu i saglasnost raje iz RS, prije je Bosnu pravio sa Karadžićevim potomcima dok je Abdić Fikretu takvo jaranstvo plaho zamjerao. I sada ga muče zbog toga printajući Babine slike sa Karadžićem kao da u desetak Muzeja o Aliji nije bilo mjesta za njegove slike sa Radovanom kojih su puni porodični albumi te dinastije. Sada je Dodik i član najvišeg organa BiH Predsjedništva, ali su ga Željko i Šefko, ‘Reuf i Čombe’ otuda izbacili, preglasavaju ga čim stignu i povrh svega vele ‘možemo mi raditi i bez njega’. Zakon i Ustav kaže obrnuto ali raja to ne čita, a ja velim ako se to može i ako jelegalno, šta onda čekate kad će Dodik svratiti u zgradu Predsjedništva te da li će se odazvati na poziv za sjednicu? Znam da se Dodik počesto proserava ali čak i kad ne kenja već gvoori zakonski, ova dva fina uljudna uhljeba to kritikuju, o njemu se mora govoriti tako i kad treba i kad ne treba, makar bi pokatkad, doduše ne često i pozitivac i Bosanac više od njih. Prešućujući ono što svi znamo da ta dvojica sjede tu gdje jesu kao bošnjački predstavnici ‘iz reda’ Hrvata i Muslimana. Dobro, Bošnjaka, ali na to se popizdi samo kad to kaže Dodik, svi drugi Bošnjake mogu tako nazivat jedino je njemu uskraćeno. Uostalom, pratite ‘bošnjačke intelektualce’ pa će te vidjeti da uz Bošnjake vazda dodaju i ovu fantomsku riječcu ‘muslimani’. Iza kose crte koja to izjednačava.

Milorad je bezobrazan političar kakvi su i svi ostali samo to pokazuju javno, ‘snalažljiv’ je što će reći koruptivan i lovac na bogatstvo kakvi su i svi bošnjački majstori iz reda hulja patriota, najveći kriminalac i lopov u BiH koji još nije nikada ni za bilo šta krivično odgovarao za razliku od ‘naših’ domoljuba koji se vuku po Sudovima i džavničkim ‘offisima’ i guše u aferama a Sud oslobađa (zašto je to tako to opet nije moja ljubav prema Dodiku već korupcija u bh pravosuđu i tužalaštvu), vozi se helikopterom dok naši nemaju ni jednog osim malo nešto donacija, kad gori zovu ‘ustaše’ i ‘uzp’eovce tj. Hrvate sa kojima hoće BiH kao i sa Dodikom, vozi najskuplja auta (to imaju i naši to je poznata bh realnost), u bh Predsjedništvu je položio zakletvu da će braniti i čuvati državu BiH i da znate, da ga nije, davno bi je nestalo a što je opet neka druga priča, iako je znao da će je braniti i čuvati kao i Ramiz Salkić što se zakleo za Republiku Srpsku a rastura je po džematima i džamijama dok ga Dodik plaća za te radnje kao podpredsjednika, dok mu je, Dodiku, trebalo da dođe na vlast češkao je muda međunarodnim ambasadorima-sad kad se osilio češka svoja umjesto da se sa njima rukuje i šalje ih na ćevape ili tjera kući.

Ima imovinu nepoznatih razmjera ali to imaju i drugi, čak više ‘naši’ su se preselili na (Kajmak) Kajmanska ostrva i druge slične porezne oaze, imovinu kao Dodik i sve ‘pošteno po političkim imovinskim KURTONIMA’ imaju i mnogi bh načelnici li hašiš direktori i ministri ali kad se zakunu Allahom da su pošteni a BAkir potvrdi ratna ranjavanja, nema dokaza za kriminal nikako, hoće da se pita u bh Predsjedništvu jer je legalni član te firme a oni ga preko Ustavnog Suda proglašavaju neuračunljivim jer ‘razara državu’. Da, radi to javno i političkim potezima a ne tajno kao Fadil, Asim, Bakir ili dodaj koliko hoćeš imena naših boranija patriota…

Šta još..?

Drug mito i drugovi mitovi

Hoće da se odvoji i pripoji Srbiji i svaki dan je u Beogradu, pa šta? ­Kaže, neće to silom već politički, pa hajde da vidimo, političkim putem to djeluje ne moguće, skoro neizvodivo osim ako se ne bi priključili Hrvati koje smo zbog Komšić Željka ubacili u ring i bitku. Ja, i? I ‘naši to isto rade, sastanče sa Turskim predsjednikom a on markice poštanske lijepi u Dodikov album i plus, kao i Dodik i oni hoće da se razdvoje samo što ne smiju to javno još reći, čekaju pogodna trenutak a sve nestrpljiviji. Hoće Sandžak u svoje okrilje pa da proglase šerijatsku državu, krijeposnu i najnoviju, malo im postojećih fetvi koje slijede umjesto zakona. Hoće disciplinirati Dodika Ustavnim sudom a ni sami ne poštuju Ustavne odluke, dok pozelene od muke kad on kaže da takav Sud ne priznaje. Jer samo radi Bakirove i njemu sličnim apelacije. Smetaju im slave, krstovi i još ponešto u entitetu kojeg bi najradije ukinuli ‘preko guzova’, ‘mic po mic i uz pomoć ‘međunarodnih snaga’, ali im ne smetaju vehabije, polumjesec, bajramovanje, mudžahedini i tekbiri koji ulaze u javnu upotrebu kao ‘naša tradicija’. Kao i brade u ‘zajedničkoj vojsci’ što je ozakonio Ustavni Sud po želji Izetbegovića. Bošnjaci hoće Republiku Srpsku ali pod drugim imenom međutim neće Srbe, znači zemlje im treba, jer svakom kažu ‘ako ti se ne sviđa, piči preko Drine’. Arapima koji su izveli tihu okupaciju bh grunta pak vele, pičite ovamo elhamdullilahi. Ne ide to tako u politici. Mitovima tvrde Bošnjaci da nem Herceg-Bosne a poslije Ivan tunela ne pitaju se ni za šta osim u Istočnom Mostaru, ‘osvojenim’ dogovorom uz bh rat. Vazda uz izgovor sve je to zajedničko dok im se najviše dopada Istočni Mostar i Stolac, tamo gdje ‘nas’ ima najviše i gdje smo ‘svoji na mome’. Bune se što Dodik hoće ‘svoju’ vojsku-hinjeći da postoji ‘zajednička armija’ iako se radi o tri nacionalistička puka koja sa zajedništvom nemaju ništa. Jer, pored Dodikove, imamo još i hrvatsku i bošnjačku vojsku. Oni vele ‘komponentu’, kao da se radi o tegli ajvara.. Zajednička je samo kad treba ići u ‘mirovne misije’ ili u kuhinju, koja je također zajednički podijeljena. Na halal i nehalal trpezariju. I zajednički su činovi, dok obilježja ‘eresa’ kako Bošnjaci vole reći za Republiku Srpsku kao i obilježja hrvatske ‘komponenete’ krase ramena Srpske i Herceg Bosne u ‘zajedničkoj armiji BiH’.

Kad je trebalo otići u Srebrenicu otišao je Dodik i priznao genocid (‘majka’ Munira je odmah reagovala : napustio je vijenac prije nego je ona završila dovu), poslije, kad je bilo ono ‘nećemo sa genocidašima’ on preokrenuo ‘ploču’, kaže : nema genocida, nije ga bilo. Ko ga je napravio ‘genocidašem’? Bakir i bh raja, Valentin Inzcko je samo dodao okvir za napisanu knjigu za čije čitanje još nije niko odgovarao. Možda optuže vozača Milorada Dodika, kao što će za respiratore osuditi Fadilovu čistačicu. Kad treba pomoć za džamije koje su istina njegovi rušili, Dodik je bio uvijek galantan. On je bio i ostao među prvim vakifima, tj. donatorima. Dao je i za Srebrenicu i on i Vučić ‘četnički vojvoda’, dali su više nego Bošnjaci. Ali opet, Reis kaže ‘haram je glasati za vlaha’, misleći na kadar Dodika u stolici načelnika a ne na svoje sa Vlašića.. Pored toliko donacija za Srebrenicu, mogla je biti veća od Tuzle ili Sarajeva a evo, gasi se jedna i jedina fabrika, nema Doma Zdravlja, nema nijednog zanata… jad i tuga od grada. Ja, i? Nema niti je bio ikad napravljen plan za srebreničane povratnike, naprotiv, bio je plan i dovoženi su planski u okolicu Sarajeva, u srpske napuštene kuće po ratnim direktivama, tu su i ostali. Samo se mrtvi vraćaju u Srebrenicu i Ćamil Duraković poslije lova sa Orićem i derneka u svojoj vikendici, osim 11. jula tamo nema ni vratnik ani povratnika, nema ljudi uopšte. A bošnjački ministri uporno drpaju pare na povratničke muke tako što dijele bolesne junice i još ih naplaćuju od sirotinje koja se vratila ili asfaltiraju puteve do svojih vikendica. Dodika optužuju da opstruira izbore načelnika dok su Bošnjaci godinama u Srebrenici prijavljivali glasače na adresama džamija i mejtefa, tamo je ličnu kartu dobio čak i muftija Zukorlić ili novinarka Duška Jurišić iz Sarajeva. Nema toga više, Ćamil Duraković je odmah reagirao ali kasno, nestalo i stolice načelnika i glasača a onda je SDA optužila SDP jer je glasala za takav zakon o prebivalištu, ona optužuje a tužilaštvo samo štanca optužnice i statističke uspjehe.

A donacije Srebrenici? Šta god dođe ode kao što je i došlo. Za čas. Milijarde ratnih i poratnih, milioni poratnih, sve je nestalo, Srebrenica je finansijska rupa bez dna. Krali Dodikovi ali Bogami, Tite mi, više SDAovi ministri i poslanici u Srebrenici. Kad je bilo ‘stani pani’ jedne godine, zbog Nasera Orića umalo odgodiše 11. juli u Potočarima iako se zna da je on ratni profiter i zločinac, ali, Bošnjaci bi za njega žrtvovali i mrtve, po drugi put. Kad je Vučić došao i poklonio se žrtvama, napadnut je, nema krivaca.. I danas pošto on voli samoatentate, tvrde da se sam izudarao tamo.

Kad ima para lakše se diše, kad se raspravlja o parama ima dogovora

I sad se svi čude otkud sad ovo, šta je sa Dodikom? Bio tako kooperativan i ‘daškio vjetrom’ a sad ‘radi o glavi Bošnjaka’! Klinac, odlično radi za Bošnjake i nije to ‘najednom’.

Koliko jučer ’emeritus blesitus’ Hižaslav Cerić ga hvali kao i ja sada. Kaže da je Dodik ‘zaslužniji za buđenje Bošnjaka i islama od njega’. Poprilično tačno od jednog živahnog ’emeritusa’. Kad se gradila Ferhadija u Banja Luci Hižaslav je mahao Dodikovim čekom, samo jednim od njih nekoliko, petim ili šestim po redu, sa brojkom od 250.000 KMa, i ispred zastave mrske Republike zavapio : ‘lakše se diše u Republici Srpskoj’. Poslije, u Sarajevu kao i Ramiz Salkić : Bošnjaci su ugroženi. Imaju slike, internet sve pamti.

Opet tačno. I od Dodika i od Bošnjaka još više. Kad se svečano otvorila obnovljena Ferhdija, Dodik je teglio najbolji i najkvalitetniji tepih, hvalili su ga i slikali. Sad kažu ‘ako uđe u džamiju to je skrnavljenje’. Kad d je davao ček u muftijstvu srebreničkom i kad su vidjeli cifru na čeku, nikom nije zasmetalo što osim Dodika, zastave ‘eresa’ i Reisovog barjaka niđe nema zastave BiH, zbog koje su noćima i mjesecima Željko i Šefko pljuckali po Dodiku loveći zastavu Republike Srpske. Budala, da je samo pored svoje zastave stavio ček na 200.000 nečega, mogao je Dodik dobiti i pločicu sa zahvalom na ulazu u kabinet. ‘Lakše se diše’ uz lovu, kažu i pravi doktori, ne samo ovaj lažni ‘Hižaslav’. Poslije Dodik doda kako mu je ‘arlaukanje’ sa munare glavni problem i eto ti odmah grafita, pjesmica, parola, eto događanja. Iako ruku na srce arlauču preko zvučnka, malo ih to obavlja onako kako je Bog rek’o.

Kad je trebalo dogovoriti podjelu kredita, kvote poreza ili međunarodne sadake ili zaduženja i kredita koje mi nazivamo dobitkom od međunarodne zajednice, budžet posebno, Bakir Sin Velikog Oca je izjavljivao da je ‘Dodik pragmatičan, sa njim se može dogovoriti’. To odvali ujutro, ‘nema sa genocidašima zajedništva ni pregovora, pređena je crvena linija’, procvrkuta oko akšama. Šta onda pizdi ako ovaj umjesto sastanka unese harmoniku pa napravi blesavi diplomatski štimung. Ravan onom kad nenadjebivi dvojac Željko i Šefko odfikare ruskog ministra da pokažu državna domoljubna muda a Bisera Turković nakon dva dana sjedne sa njim pa ih onako uhranjeno zapiša. Ili, kad Bošnjaci pišu kako Rusi instaliraju svoje baze preko humanitarnih udruženja spremajući se da nas napadnu skupa sa Dodikom a Bisera nakon dan-dva kaže ‘dogovorila sam sa Lavrovim otvaranje humanitarnih udruženja u Republici Srpskoj’. Ko ovdje koga zaHebava, opet pišem maHlo bosanski.



Gdje su krivične prijave protiv Dodika? Evo ih kod mene u ladici, gdje č uvam i sankcije

Nekad Bošnjaci, zapravo Bakir a to dođe isto kažu ‘nema bez saglanosti Srba ulaska u NATO, sad vele : ‘moramo u NATO preko reda. Kao da je to ulaz u burekdžinicu. Hoće trupe na ‘liniji razdvajanja’ priznajući da je ‘pedalj’ zajedničke države čista šega. Hvale se posjetom Republici Srpskoj a odu da klanjaju svoj vakat namaza i svrate u koju od džamija, Srpsku nisu ni ‘omirisali’, posebno Podrinje. Tamo se samo kolektivno iftarčilo, kakav povratak i povratnička muka. Vrši se od strane Bošnjaka tiha mobilizacija dok Dodik mudro svaki dan kao papagaj ponavlja da neće biti rata i da nije za rat, šta priprema niko ne zna osim Senada Hdžifejzovića i ‘gazija’ po internetu. Koji čak i kad vide policiju sa dugim cijevima u Banja Luci vaze o početku rata. Kao da policija treba šetati sa letvama kao u Pakisatnu.

‘Naši’ uporno sastanče sa generalima pa i sa Drekovićem i Mahmuljinom, optuženicima i osuđenicima za ratne zločine, Dodiku ‘nabacuju’ paradu policije i veličanje ratnih zločinaca. Jer, ‘naši’ po svim zakonima ne mogu i ne smiju to biti.. Skupljaju se pioniri iz mejtefa, sportski klubovi, oštri se dijaspora, Reis svaku hutbu začini sakrivenom ratnom porukom, silni lobisti kod kuće i vani prijete namjenskom industrijom i turskim dronovima, posebno im svima kost u grlu što je Dodik u ‘krevet’ odvukao Čovića, Bakir ostao ‘suha klinca palca’ zbog Željka Komšića, dvije godine drvimo o Rusima, Kinezima, Francuzim ili Njemcima koji su naši neprijatelji, iako neka pametna budala prije par dana izvali na sraoni Bošnjaci.net kako bi mi trebali sjesti pa dogovoriti sa Rusima da dođu u BiH. Dakle, kao i Dodik.

Jer, po njima, čak je vrlo upitan postao i Joe Biden, nešto ne šalje ‘tomahawk’ granate na Dodika, samo spava i piše sankcije, i šalje svoje kurire da uhaviza ova naša troplemenska politička kretena. I, da, iako u Bošnjaka ima onih pod sankcijama koliko hoćeš mi sa njima uredno poslujemo državnom lovom. Nabrajajući Dodikove korupcionaške grijehe, mediji samo navalili na na njegove sankcije jer je pravi kolekcionar ovih političkih nagrada. On je kriminalac i treba mu ih još, naši sankcionaši su ‘gazije’ i sankcije su ‘zaradili’ na Božjem putu i ‘bitkom za državu’, gdje je čak i teroristički kamp Pogorelica dozvoljena vježba sa Iranom, što se treba proslavljati. I navijaju. Gotov je Pao je, viču a solira opozcija u Republici Srpskoj. Jeste da se ljulja i zanosi ispred mikrofona ali pao nije, to je tačna činjenica.

Ili ovako na bosanskom, pao je govno. I, ako padne, ustaće neko ‘žešći’ od Dodika, imamo mi već iskustva. Mi smo veći partneri sada sa SDS strankom Karadžića tvorca Republike Srpske i Mladića, bili smo dvadeset godina i znamo kako se vodi država Republika Srpska sa potomcima njenih stvaralaca.

Ja mislim da bez obzira na ‘ludilo’ Milorada Dodika treba sagledati i nalaze naših psihologa i psihijatara o ‘našim’ pacijentima.. Još se sa njim mora i treba razgovarati, uostalom to ‘stranci’ i rade, osim ako on odbije razgovore kao što često zna uraditi. Treba ga i saslušati, i mislm da će se u tom pravcu stvari i razvijati. Neće se uvijek prihvatiti samo istina žrtava. Odnosno onih koji žrtve oprihoduju decenijama. Genocid je bio ali kao što smo vidjeli zakon druga Inzcka nije ništa odradio osim haosa. Mora se sjesti, politika isključivosti je loša politika. Jebivjetre sa interneta i one silne analitičare i stranačke volove treba ohladiti. Mislim da ako ‘stranci’ koji ponovo dolaze odustanu od nas, onda nam sigurno nema spasa, a svi rade na tome, ne samo Dodik. Već se pravi njihova odstupnica. I pokušava se kao što se ubacuje razdor između opozicije i Dodika, između Dodika i Čovića, razvaliti i EU, kako bi stanje ostalo satus quo, što je pogubno po ovo države što je još ostalo, po ‘trijamske blizance’ stopostotni spas.

U tračeve su odlično već uvukli i izaslanike Bidena, vidjet će mo šta će se sve iz toga izroditi uskoro ali jedno je jasno k’o dan. Ako SDA ne žrtvuje Željka Komšića, neće imati sa kim praviti ni braniti Bosnu. Iako su u ‘dreš’ (ne onaj Bužimski gdje su lomili noge i lobanje autonomašima) uvukli i SDP i Nermina Nikšića zapamtimo: bez Hrvata nikada BiH ne bi postala suverena i priznata država. Ne govorim da Čoviću treba šta dati ili oduzeti, ali nemoguće je da su svi protiv nas, nešto tu tukne i kod nas. Zato jer jedan državni džabalebator konstitutivni građanin Komšić vrijedi više od države.

Ili, ako bh tužilaštvo ništa ne učini kao do sada, u šta već sumnjam, onda nema druge nego da Komšić uhapsi Dodika, tako je nešto skoro i najavio. Ako ovi u tužilaštvu ne znaju gdje su grijesi Milorada Dodika i gdje su svi potrebni dokazi, neka se meni jave. Evo, sve je spremno u mojim ladicama. Za razliku od onog prethodnog zabrinutog ‘Niskog’ i ovog novog Visokog i sadašnjeg što se šulja po BiH, ja znam gdje sve stoji, čak i gdje su Bonske ovlasti. Ma otkriću vam nešto kud puklo da puklo : u Bonu su, eto zato se tako i zovu, ostalo neću da iznosim.

Osim mene i ’emeritusa Hi ž aslava’, Dodika je indirektno hvalio i Alija

Neznam koliko sam uspio uz ovaj kratki ‘do mojega’ prikaz ‘Mile i slatki greh’ dočarati našu bh zbilju ali kažem vam, nije mi namjera da Milorada hvalim previše. Sto puta sam ponovio kako bi to izgledalo da sam vlast, opet ću. Uhapsiti ga treba, ali i Bakira, Čovića, Komšića i Džaferovića i još desetke njih iz policije sve tri entiteta, pa one iz OSAe, SIPAe, pravosuđa i tužilaštva, oduzeti im imovinu pa provesti dobre fer izbore i eto rješenja. Nemirna Bosna? Ma kakvi brale, nikad ne bi bila mirnija, ali to niko neće, neće ni Evropa, ni Biden nije dalje odmakao od ćoraka, više ga brine Putin i Ukrajina kao da su mu u dvorištu. A naši citiraju ono što je on nekad pričao. Pa nekad je pričao i Vučić drugačije nego sada pa mu opet ne daju za pravo da se ‘samo magarci ne mijenjaju’. Hapsiti dakle one ‘što su zu za mir po svaku cijenu a spremaju se kao da će sutra biti rat’, i one što su ‘za rat odmah’, kao da im je mir kazna, jer misle da su ‘sila nebeska’ i da će dobiti ono što im je u ratu obećano.. Budale, svi pobjednici i svi dobili što su tražili pa opet hoće isto.

Posebno hapsiti i prije toga ove što jedno kažu ujutro a drugo popodne.

Zna se da Dodik stalno naglašava da nije za rat, ali isto se zna da dodaje da ima čime dočekati. Bošnjaci pak sanjaju samo maskirne uniforme i dan kad će u Banja Luci zatekbirati. Odklanjati ispred Ferhadije na cesti to je sad bošnjački boom. Ili u Zapadnom Mostaru isto. Dok će im za to vrijeme NATO čuvati guzice na ‘liniji razdvajanja’ oko Brčkog. To je ta miroljubivo ratna logika naših ‘lidera’. Koje samo rat spašava. Hapsana državu spašava, znam iz iskustva.

Ako Dodik traži mirnu reviziju Daytona, pa dajte mu je, neka revidira ili proba, jer je očigledno da su mnoge nadležnost entiteta čak i njegovom voljom prenešene na ‘samo Bosnu i Herecegovinu’ koja pretendira postati Republikom. Ne možeš to apriori odbiti tvrdnjom da imaš građansku a imaš državu na temeljima ‘Islamske Deklaracije’ i imaš očitu spregu islamam i države. I još tokao Bakir javno nazivaš ‘programom’ demokratske stranke. Tako o državi razmišlja i Reis Kavazović kod kojeg skoro sve partije, čak i veći dio ‘opozcije’ dolazi na pregovore.

Građansku državu zastupa posebno Željko Komšić ratoborna svađalica zbog čega su Bošnjaci izgubili jedine saveznike u državi, Hrvate. Eto, koliko jučer pošto je konačno fasovao coronu (ne radujem se ali baš je izgledalo ovih godina kao da to želi i potrošio je sam kamion testova), obratio se Vijeću Evrope by skype i zaplakao. Ili ja kao građanin umjesto konstitutivnog Čovića po stoti put ili belaj. Iako je u Predsjedništvu kao Hrvat a ne kao građanin Željkec. Da ga Evropa čuje. I to se mora popraviti, ima načina. Zaboraviti te šuplje i naprđivačke iz usta Bakira i Komšića ‘ja ću u prve redove’. Nema bolan ko u redove osim malo preostale sirotinje, svi pobjegli., ali opet bi se ratovalo, hoće se rata, pola Bosne je otišlo vani, ostatak je u redu javnih kuhinja, dok se magovi kao Bogovi bogate i šire i još zajebavaju sirotinju. ‘How yes know’ i zašto da ne, sirotinja je uvijek u ratu davala sina, bogati volove. Ma da bar hoće zetove ali nema ni od toga ‘fajde’, naš najpoznatiji zet se bavi ženskom biologijom.

Zašto ne probati to sa revizijom Daytona pa vidjeti ko je u pravu a ko u krivu. Mora da tu nečega ima čim Dodik može tako i sa domaćinima i sa ‘strancima’ koje nazivamo moćnicima. Uključujući i Visoke bh predstavnike. Uostalom i to je bolje nego strašiti raju sa Rusima, Kinezima, Njemcima, Evropom, sa svim i svačim, tim prije jer BiH uopšte nema original ovog Daytonskog Sporazuma. Kako onda Dodik tvrdi da sve radi po Daytonu? Bakir je to javno priznao, zatražio je veli kopiju od Francuza ovjerenu kod notara. Ko je ovjerio kopiju iz Dodikovog sefa? Ej, druže konstitutivni, ahbabu Bakire, to je big problem, veći od onog što ne znamo ko je drpio i gdje je original. Zbog čega tu kopiju tumačimo kao Kur’an, može ovako a može i onako? Gdje glavnu ulogu vode režimski dobro plaćeni mediji, koji su od vlasti dobili 1 milion KMa za ‘peglanje imidža vlasti’.

Ja, i?

E pa onda, ako se ništa od toga ne desi imaćemo ono što hoćemo. Dodika ponajviše. Jer kad se uhapsi koji bh general zbog ratnog zločina eto ti tekbira i protesta, ‘udar na Bošnjake’. Ako se uhapsi koji srpski ratni zločinac ‘ne valja, malo je dobio’, i ‘hiljade njih još šeta slobodno’. Ako se skine ploča Radovana Karadžića Bakir se pohvali kako je to od straha, kao što je njegovom zaslugom srušena i crkva Fate Orlović nakon deceniju i više. Da je dogovorio sa Dodikom, bila bi srušena za tri dana, al’ onda se ne bi mogao pohvaliti… Ako su Kazani u pitanju i mrtve srpske glave, to je djelo ‘nekih budala’ i incident. Nasmijana Benjamina je to potvrdila jeftinom pločom bez potpunih imena žrtava i bez imena zločinaca i koljača iz reda ArBiH. I tako listom i redom. Čudimo se ulicama fašista u Banja Luci a Sarajevo puno istih i sličnih. Mi kažemo ‘otkud sad ovakava situcija. I otkud najednom?

Nije ona odjednom, ona je takva već 30 godina unatrag samo smo mi mitomani, volimo mitove legende a i mito nam nije mrsko. Situacija se sad ukazala, zlu ne trebalo i sjebala naše legende i mitove koje obožavamo, oni što vole mito začuđeni i zabrinuti kao i svaki Visoki bh predstavnik. Kad smo tu kod mitova, meni najmiliji onaj Bakirov ‘mi ni jednu bitku nismo izgubili’. A država spala na 23%, dok od njegovih pobjeda dovoljno je navesti samo Srebrenicu, ništa drugo.

Da svršim (da prostite). Jer kao što rekoh, pisati o Dodiku odvede te u hvalu. U poređenju sa ‘našima’ a njegovom braćom – dođe kao pozitiva, gluho bilo. I neka vala. Takvog današnjeg Dodika napravili su upravo Bošnjaci, no hoću nešto još reći.

Osim što Dodika hvali ‘Hižaslav’ Cerić, hvalio ga je indirektno i Alija Veličanstveni Izetbegović. Zbog kojeg su Dodika proglasili mrziteljem lika i djela ovog čudovorca jer je pjevao ‘Nevolim te (više) Alija’, iako je pjevao onu poznatu od Hašima Kučuka Hokija ‘Nema te više Alija’, u modernijoj verziji Baje Knindže.

Naime Alija je hvalio Momčila Krajišnika osuđenog i umrlog ratnog zločinca, a to mu ‘dođe’ isto. I gore.

‘Da je nama više ovakvih Krajišnika bog zna šta bi mi Bošnjaci mogli uraditi’, govorio je Alija o Krajišniku, jednom od tvoraca Republike Srpske iz Karadžićeve stranke SDS. Sa kojom je Bakir, njegov sin, partner u vlasti bio decenijama i još i danas su mu kao opozicija dragi. Dok ovamo, hoće da ukine Republiku Srpsku gdje je sada umjesto SDSa Dodik Milorad. Zar to nije za političku pamet i udžbenike, a ?

Ma čak kad Dodikova policija uz dan 09. Januar proklinje komuniste i sprda se sa njima ispred predsjednika nekadašnjeg komuniste Dodika pocupkujući uz krstove i crkvene doskočice i to je za udžbenike i pohvalu. Nacijo, ako ste zaboravili podsjetiću jer imam slonovsko pamćenje pa pamtim kad je ‘Hižaslav’ rekao da su ‘za državu BiH i islam opasnji ateisti od komunista’. Kad se zna da su svi komunisti bili po vokaciji ateisti, i to dođe kao oda i pohvala Dodiku. Zato sikter od mene i Dodika uz mene. Sad on, Cerić, sve više ‘hvata’ Bosance umjesto Bošnjaka, ali zakasnio je čitavih 30 godina., međutim od gluposti je ostala zabilježena i ova, nakon koje komunistima Bošnjaci uče dove i donose tekbire.. Sprdaju se sa njima mrtvima dok podbacuju Dodiku što je to prepisao od Cerića. A svako griješi, osim onog koji ne pravi greške, hoću reći ne radi ništa.

Kako ni međunarodni izaslanici i ambasadori u BiH ne rade ništa drugo već popravljaju svoje greške iz bh rata u kojem nisu htjeli spriječiti ubijanje, genocid i raspič države, mene muči samo jedno. Iako Dodik nije za rata, iako i Bošnjaci ovako ‘izmobilisani’ kažu da ne treba ići ‘prvi’, mene straši samo da se ne nađe kao i onda 1990/91 neka ‘domaća budala’ pa ispali ‘kao druga’ koji metak. Tada nam stvarno neće bit pomoći, dok će ‘međunarodnjaci’ ležerno zbrisati i reći. ‘Sve smo isprobali, nije išlo’. I Srbi, i Bošnjaci i Hrvati će ponoviti sve isto uglas ali nastaće rusvaj i belaj velikih razmjera, kada se može desiti da dobijemo ono što smo imali u miru. I da čak poešto i izgubimo. A onda slijedećih 30 godina da se ponovo pitamo nevješto ‘ko nas bre bolan zavadi’? I brojimo mrtve i invalide. U okruženju sve su sami naši ‘neprijatelji’ a Daleki Istok jedini naši jarani u glavi Bošnjaka su suviše daleko i boli ih ona stvar za nama. Oni su ovdje u BiH jedino zbog grunta kojeg kupuju za bagatelu perući pare iz donacija onog bh rata, dok ‘mi’ mislimo kako će nam pomoći kad ‘zagrmi’. Slatki upišani snovi, sjedaj sa komšijama za stol dok je još vremena.

Evo bila je i sjednica bh neradnika u Parlamentu kad su se dogovorili za budžet i plate, eto neka to bude jedna pozitivna za kraj, Bog je ubio dabogda tako pozitivnu. Znači, kad se možemo dogovoriti o parama, možemo i o državi da hoćemo. Samo mi to nećemo. Možda bi trebalo da ‘stranci’ lukavo zakažu sjednicu bh Parlamenta sa dnevnim redom ‘pare i kako podijeliti milijardu dolara pomoći’, pa kad svi uđu i bude kvoruma, da zaključaju vrata, postave NATO vojsku na ulaze a onda ubace u dnevni red Izborni zakon, Dom naroda, Dayton i Ustavne promjene, korupciju u tužilaštvu i pravosuđu i u bezbjednosnim agencijama i da ne otključavaju sve dok se ne usvoji sve šta treba. Ma ni na kafu ili u zahod, neka seru i pišaju tu, to rade već tri decenije.. One koji neće da glasaju neka strpaju u pripremljenu maricu iza sporednog ulaza sa vojnicima OHRa pa ćeš vidjetika kako se radi kad se hoće. Slično kao kad se usvajao Zakon o akzicama.

Ako neće, onda nam je svima dobro, onda nikom ništa.

A vi ‘balije’ sad navalite na tasture. Bujrum, što bi se reklo da te ‘ceo svet razume’.

*** Dodik je nekoliko puta donosio i ‘raznosio’ zakon o referendumu i otcijepljenju a niko iz Tužilaštva se nije dosjetio da to procesuira. ‘Oformili’ su predmet i to je dovoljno. Dodik je čak donio i zakon o razdruživanju sa Agencijom BiH za ljekove, tužilaštvo ispituje sve okolo, niko Dodika ne pita ništa o tome.

Što znači da ‘tužilaštvo’ ne udara samo na Bošnjake, udara i na Srbe.

Šalu na stranu, reko bih nešto drugo u vezi ovog ‘prenosa nadležnosti Agencije za ljekove’, jer je rijetka pojava.

Samo se isplanirani propisi donose sa ‘odgodnim dejstvom’. Kao ovo Dodikovo sa Agencijom da će propis ‘stupiti na snagu nakon 6 mjeseci’. Do tada ‘puj-pike’, ne važi se. Istorija bh pravosuđa ne pamti puno ovakvih pravnih doskočica, jer zakoni nisu za zaHebanciju osim ako se ne zaHebavamo. Osim ovog ‘slučaja’ u BiH je ostao zabilježen koliko me pamćenje drži samo još jedan sličan ovome, u poznatoj ‘aferi Agrokomerc’ 1987 godine. Naime, tada su mjenice bez pokrića od prekršaja postale krivično djelo i takav zakon je napisan samo zbog Abdića. Ali, pazi sad ovo: propis je donešen tako da stupa na snagu nakon 6 mjeseci od objave u službenim novinama, svi drugi propisi ‘rade’ osam ili 15 dana po objavi. Tako je to osmislio Alijin pravnik do smrti Kasim Trnka, kao sada neki pravnik kod Dodika. Ako je to slučajno smislio ‘potkovani’ Milan Tegeltija bivši šef sudija i tužilaca a sadašnji njegov savjetnik onda to treba pozdraviti na ‘zanzibarskom’ Swahili jeziku ‘Hakuna matata’, kao što je Tegeltija sa odmora pozdravljao bh Parlament dok mu je razmatran Izvještaj o njegovom (ne )radu. Što bi u prijevodu značilo odprilike : ‘Nema problema’ mada meni više zvuči kao : ‘Neka nam je Bog na pomoći’.

I šta se desilo? Umjesto prekršaja, u Fikretovo doba to je postao drakonski propis sa prijetnjom podrivanja države i zaprijećeno je čak i smrtnom kaznom tim poznatim članom 147. Ali propis je donešen 6 mjeseci prije ‘otkrivanja afere’. Samo zbog Abdića. I ovaj sa Agencijom u RS je donešen kaakve su neprilike samo zbog Dodika.

Fikret Abdić nikada nije dobio pravosnažnu presudu a odležao je dugo u pritvoru, kad je izišao iz zatvora postao je član bh Predsjedništva, da ga nije Alija nasankao bio bi predsjednik. I ‘Dodikov’ zakon o prenosu nadležnosti Agencije je donešen sa ‘odgodnim uslovom’. Hakuna matata!

photo : karikatura magazin Byka, Dodik, Čović i Izetbegović, arhiv