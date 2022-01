Priča za dokone čitače, između ikindije i akšama: Klizeći zimski namaz, skauti u saffu, slušanje ezana dok čekaš na red u Pošti, vakcina na vrhu munare, kolektivna sunećenja i još kolektivniji iftari, kupanje u burkiiniju u bazenima ili na plaži, naklanjavanje službenika na graničnom prijelazu, klanjanje na radnom mjestu na benzinskoj pumpi ili aerodromu, brade u vojsci … kolektivnoo bošnjačko ludilo

*******

Već smo navikli da bh muslimani imaju milion nepresušnih ideja kad je u pitanju poznata ‘isključivost’ koju je u svojim hutbama (govorima) često podvukao Reis ef. Kavazović kao veliku štetočinu po islam i njegove sljedbenike, koje se na svu sreću on prvi ne pridržava. I kojom se islam predstavlja agresivnim i tako upadljivim i vidljivim da ti se tako napadan ‘YouTubeyarrabi’ sve to pomalo zgadi. To bi se moglo nazvati na bosanskom ters ili kurčenje ili proseravanje, Vujaklija bi još rekao i podjebavanje, Srbi kažu začikivanje ili inat, Islamska Zajednica bi rekla najljepše : potvrđivanje našeg identiteta i očuvanje tradicije. I ta praksa je već prihvaćena kao ‘naša tradicija’ u FBiH ili na prostorima BiH pod vlašću Bošnjaka, međutim ona se nastavlja svuda i hoće da rodre ‘na svakom pedlju države BiH’. U dijaspori, da ponovimo, sva je prepisana iz Bosne, zbog silne zloupotrebe i demokratije i američke tolerancije tako da ‘slika dana’ ima koliko hoćeš.

Tako nam je postalo normalno da radnici Komunalnog poduzeća u Sarajevu po parkovima nakon što ‘fruštukuju’ prostru svoje komunalne uniforme ili peškiriće pa odklanjanju. Bilo šta, samo da se viddi ‘Allah da ih nagradi’ kako su odani vjeri i Bogu. Državni bošnjački mediji na budžetu IZ to objave pod spektakularnim nazivom ‘slika dana’, da se zna i slika i prilika skularne i zajedničke države. I da se ‘praksa’ nastavi. Bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Da se zna ko smo, šta smo i odakle smo. Braćo, živimo u šerijatskom vremenu i šerijatskoj državi, ko misli drugačije i kome se ne sviđa, ‘neka piči preko Drine ili Une’. Ma da, to je OK, ali kuda da piče oni u Americi ili u Canadi, Preko Bare valjda, ili u p* materinu. Ili oni u evropskim zemljama koji kao većina zemalja Svijeta trpe i tolerišu ovu demokratsku slobodu upisanu u svim mogućim Konvencijamam Svijeta koja se namjerno zloupotrebljava.

*******

Evo, prije par dana grupa Sarajlija, njih dvadesetak, otišla je sa djecom na skijanje na Trebević pa su nakon što su se iskijali, pali na sedždu na sred skijališta i odklanjali podne namaz. Nakon čega su im vlasti izdali prekršajne naloge aoni objavili slike i dali intervju u novinama. Kao dokaz kako Srbi nedaju klanjati na snijegu, na izletištu, i plus-u prekršajnom nalogu to nazvali prekršajem i ‘nepristojnim ponašanjem’.

U potpunosti se slažem sa takvom konstatacijom prekršaja, može izvjesni davalac vijesti i snježno-klizni klanjač Bajro Čavčić ‘čavčati’ koliko hoće na potez policijskih i komunalnih redara. Šta je to drugo nego nepristojno ponašanje i po Božjim i po državnim zakonima. Po Božjim-jer djecu i ostale stavlja da se mole Bogu na snijegu a doveo ih da se igraju i zabave nepitaju’ći se uopšte šta ima ispod ikoliko je čisto ispod snijega. Po državim- pa to je poznato izletište i skijalište nije vjerska ustanova ili džamija, nije čak ni mejtef.

Ako su Bajro i ekipa klanjača već takvi vjernici, što nisu završili sa skijanjem na vrijeme odklanjali kod kuće ili u nekoj od stotinu džamija u blizini svoj vakat. Ili još bolje, zašto su za ovaj ‘klizeći namaz’ izabrali Trebević, zašto to nisu uradili na Bjelašnici, Igmanu ili iznad Trnova recimo. Siguran sam da bi i tamo fasovali prekršajni nalog, ili bi im podne namaz bio kratak kao dženaza.

No, ima odgovor. Na tim drugim lokacijama to ne bi izgledalo ovako dramatično i ‘senzacionalno” svađalački i provokativno naprđivačkikao na Trebeviću, eto zašto. Umjesto po 100 KMa kad bih mogao ja bih im odrezao 1.000 KMa kazne. Zbog toga što su djecu doveli na skijanje a postrojili ih u vjersku vojsku provokatora na poznatoj i preljepoj turističkoj atrakciji, gdje dolaze ne samo ovi ‘klizeći’ već i brojni drugi turisti i poštovaoci prirode i svježeg zraka.

*******

Vraga, nama treba zajebancije i začikivanja, nama treba talasanja i svađe, i ono najglavnije : vjera treba da je što javnija da se šti više vidi naša lična karta i naš ID. Da su odklanjali sa djecom na svom harmenu ili u svojoj kući ili u nekoj od mnogih džamija, ko bi to primjetio i ko bi osudio Srbe što im uskraćuju njihova demokratska prava.

Zbog toga, što sve što rade islamisti mora da se vidi. Nadaleko. Ko se pobuni eto očekivanog i priželjkivanog , jer naravno da će se neko uvijek buniti, mi nismo svi isti čak ni u zimskim radostima. Zato imamo iftare ispod mosta, na mostu, na brdu, ispred hotela na cesti, na brdu, jer se vidi i čuje, da se iftari kako je Bog rek’o ne bi to bila nikakva vijest. Ovako to je ‘slika dana’ a ‘nama’ je farz, tj. naredba ili obavezada se slikamo.

Kolektivno sunećenje je još jedan novi proizvod ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe kojeg prakticira i njegov šef ef. Kavazović. Nakupiš stotinjak djece pa ih onda ‘odfikariše’ kolektivno. Koga god stigneš i kontrolom u gaćama utvrdiš da nema pravi ID. I eto vijesti. Kolektivna šerijatska vjenčanja su također dio te kolektivne mentalne islamske novotarije i ludila. Kolektivne dženaze u BiH su isto tako inažalost dio te mentalne postavke ‘islama srednjeg puta’ u BiH. Godinama se tako identifikovani ostaci drže u hladnjačama da se ‘nakupi’ što veći broj, umjesto da se sahrane ostaci odmah čim se identifikuju. Međutim slike jednog ili stotinu tabuta ne proizvode isto dejstvo. Žalosno je ovako licitirati sa žrtvama ali o ne radim to ja, ja samo prenosim, to rade Komisije za identifikaciju, Amor Mašović, Islamska Zajednica i odbori za dženaze.

*******

Ili ovo, recimo, u Americi. Džamija ima nastotine u svakoj državi USA i sve organizuju ‘druženja’, djeca su im ciljana meta. Neke od njih poslije pizza partija, filmova i bilijara i igrica u džamiji idu na piknik u prirodu. Uplati se malo para i dobiješ prvo da u javnom parku sjediš, igraš se ili roštiljaš.

Ili plivaš ako je park uz plažu. Djeca to vole, mnogi su obučeni kao američki skauti dok su ženska djeca obavezno pokrivena. Ali, ni blizu skauta što je drugi naziv za pionire u Titinoj državi nekada. Djecu ne uče kako plivati ili vezati čvorove ili prepoznati strane svijeta već ih postroje u saffove i djeca klanjaju i tekbiraju. Amerikanci se ‘ibrete’ (čude se), neki se smijulje, neki pitaju o čemu se radi, Ameri su mnogo tolerantni kad je religija u pitanju, zato nam u svakom gradu niču po tri do pet džamija a nigdje pravih muslimana. Nekome Tite mi i zasmeta pa opsuje, ali eto ti odmah reakcije. Mi imamo pravo, demokratija, američki Ustavi sve u tom stilu sranja i prostakluka. Ili udare na kukumavčenje. A pola američkih džamija su bivše crkve konvertovane u džamije što Amerikancima ništa ne smeta, važno je da nijedna crkvaa nije otišla ispod 1 do 2 miliona dolara.

*******

Ako imaš radnju ili benzinsku, staneš na mali peškirić iza tezge pa klanjaš sve ‘od šesnaest’. Prije toga u lavabou pereš ruke i ispiraš nos a ‘customeri’ iliti mušterije stoje u redu, red sve veći. Neki tiho pitaju ‘What the fuck is that’, vlasnik benzinske žuri da završi na brzinu a onda se izvinjava, mora kaže da odklanja. Aman-zaman, ako si baš toliki vjernik zaključaj radnju pa klanjaj do ponoći ali ne ide to tako. ‘Em ga niko ne bi vidio, ’em bi izgubio dolare vrijene kao i njegov namaz. Ovako, ima oboje, poneko ljutito napusti red i nestane, većina strpljivo sačeka i kupi ono što treba. Nema bezobrazluka kojeg nova bošnjačka isključivost ne može proizvesti da bi pokazala ko je, šta je i odakle je. Ono kad voziš auto-putem pa staneš pokraj i na kamiončiću odlanjaš, na to smo navikli u Americi. Poneko svirne, neko mahne, neko digne palac u vis a neko Boga mi pokaže i srednji prst. Pa biraj šta više voliš. Znam, najviše voliš ako te uslikaju. Kao što su uslikali turbo hadžiju Bajru Smajića u gradu Utica NY koji je kažu vijesti klanjao pored puta jer nije imao vremena stići u džamiju na vrijeme a bio petak kojeg ‘ne propušta’. Koji je onda klinac išao van grada itam se onako iz radoznalosti kad zna da je petak i da može zakasniti. Ma nije to to, to je ono drugo o čemu pišem. Ko bi vidio na slici Bajru da klanja da nije bio na svom truck-u (kamionetu), ovako, svi znamo kako je vjernik ‘per excellence’.

*******

Tako je i kad zanijetiš na aerodromu pored kante za smeće, što sam lično vidio i uslikao. Na maloj serdžazici i sa bijelom kapicom. I sa bijelom bradicom, identitet ne otkrivam jer mi čova zaprijetio. Neću da idem na Sud sa budalom koja o vjeri ne zna ništa, osim onog što je naučila ovdje u Americi. Čak i prvu suru ‘subhanneke’ recituje naopačke i pogrešno, imao sam prilike slušati. Službeniku aerodroma sam rekao da se znamo i da je sve O.K. moj klanjač ne zna beknuti engleski. Posavjetovao sam ga da odklanja šta u avionu da vidi kako će putnici reagovati a kako pilot, on me nazvao sranjem. D\ba je klanjao, iygubio je avdest u sekundi. O njemu tako jer imam u albumu još njegovu sliku u arhivi, sa gajbom pive ispred i jednom u ruci. Ovdje, kao da sam uslikao Arapa na proputovanju kojije ‘došao tobe’.

Jedan drugi vjernik (Bošnjo) se sam uslikao kako prima vakcinu na vrhu munare u gradu Des. Moines, država Iowa. Zapravo drugi su ga uslikali a on vijest poslao u ‘Avaz’ i šire i dalje da se vidi kako je islam popularan u Americi. Dobio pfizera za džabe Sulejman Tabaković, tako se zove graditelj munara na novosagrađenoj džamiji u ovom gradu, uz uslov da primi vakcinu i da ga bocnu na vrhu skele munare. I tako i bi, Amerikanci su imali mobilne timove koji su išli od kuće do kuće dase raja vakciniše. Ovaj neimar koji je u Bosni kaže sagradio 34 munare a sad isto radi širom USA nije za vakcinu ali ako će to biti na vrhu njegovog remek djela onda hoće. I primio je bocu, jadna sestra se usrala od straha na 24 metra visine klimave skele, novinari lokalci su tu priču prenijeli kao pozitivu. Sulejman antivakser postao vakser samo zbog munare i priče. Zar to nije ‘slika dana’ i zar to nije za priču. Rodilo se, orilo se.

*******

Ako hoćeš sličnu sliku i piču i natezanje oko demokratije i svog identiteta, pa još ako si pod hidžabom, odeš na bazen ili plažu gdje je zabranjeno kupanje u toj vrsti odjeće, dobićeš je. I u Bosni i u Americi. Toga ima na pasja preskakala. Oni drugi što ne bi tako, oni nemaju pravo na demokratiju jer isključivost vodi u belaj, bolje je popustiti. Ako čekaš na granici dok izlaziš iz države Bosne dok carinik ili policajac odklanja svoj vakat namaza, i to je dio našeg identiteta. Šuti i trpi, inače ćeš biti poznat kao ‘onaj što ne voli muslimane’. Ili će te parkirati ‘uskraj’ da ti prekontroliše tapacirung i gepek.

Ako svemu tome dodaš da je Bakir Izetbegović od svih silnih problema u državi našao da vojnici mogu nosit brade a to Ustavni Sud prihvatio, šta još ima da se kaže u prilog sekularne i demokratske multietničke države. Da im Ustavni Sud još doda da se pozdravom ‘tekbir’ ili ‘selam’ obraćaju starješinama i narodu i da malo skrate maskirne uniforme? Ni to nije za odbaciti, Konvencije međunardone su zajebano štivo.

Halal hrane u vojsci ima o tome brinu Šefik Džaferovič i Željko Komšić. Ako je petak a slučajno ima iko iz EU u posjeti vlasti BiH Bakir će sve napustiti i otići na džumu. Pusti Evropu, džuma ne može čekati, Evropa nas čeka već decenijama. Iako bi vjera trebala biti u našim srcima i našoj duši a upražnjavana u bogomoljama kojih imamo više nego Turska ili Iran kad se mjeri broj stanovnika, ona je vani. Javna da javnija i vidljivija ne može biti. Misliš?

E, može. Dok stojim u velikom redu u jednoj poslovnici američke pošte jedan ‘zemčo’ je pustio speakerphone na svom celularnom odakle trešti ezan da se lusteri ljuljaju u maloj prostoriji, svi moji planovi i nade da može biti bolje odoše u helać. U p***vražju mater. Službenica ga opominje jer neki u redu negoduju a on gura desetak paketa i nogama i rukama punih pastrme i sudžuka, telefon ne ispušta. Znam ga jer sam od njega kupovao pastrmu, ovu pošiljku šalje na Floridu i u Chicago, Il biznisima, ima tri sušane i zarađuje tri svoje socijalke penzije i više. Sva pošta miriše na dim, luk i goveđe mišiće. Pravim se da ga ne znam, a on dobacuje : vidi ih matere ti, smeta im moja molitva… pizda im materina.

Ja znam da on ne bi smio ni mogao to raditi ni u svojoj pošti u Bosni, ne bi mu ni bila želja, ‘fora’ je to raditi ovdje. Jer fora je u fori. Kao što je ‘fora’ klanjati na Trebeviću. Zato samo izađem iz reda i odem u drugu poslovnicu.

Nisam riješio ni svoj ni njegov problem ali sam bar sačuvao malo živaca. I svoj ID.

značenje nekih novih riječi bh jezika

*** ikindija namaz treći dnevni namaz koji se klanja poslije podne namaza, oko 4 PM

*** akšam namaz četvrti namaz koji se klanja kad sunce zađe, odmah iza 6 PM

*** doći tobe-promijeniti se na bolje

*** helać-nevolja

photo : klanjači Sarajeva na izletištu Trebević umjesto skijanja dnevni podne namaz, 20.01.2022, arhiv