Kad je već On mogao i tražio spajanje vjere i politike, bespredmetno je onda da građanska BiH želi odvajanje islama i države i politike, tvrdi vehabija Sanin Musa koji ove godine izlazi na izbore sa svojom strankom

Da sam jučer umro ne bih vjerovao da je Poslanik Muhamed bio diplomata. I političar, čak!?

Zato što znam da su i diplomate i političari prodane duše, čim to postaneš ode duša šejtanu. Moraš lagati, obećavati, sakrivati i krasti, podmetati nogu drugome, svašta ponešto što ne dolikuje ne samo Poslaniku već ni običnom čovjeku bio vjernik ili ne.

Profesor, selefja i nekakav daijja (nemam pojma šta to znači, internet kaže onaj koji nešto daje a može se prevesti i kao protivnik) Sanin Musa vehabija, jedan od onih kojih u BiH nema nikako kako nas taslače godinama iz zvanične vlasti i Islamske Zajednice BiH, tvrdi da jeste i svoju nedavno registrovanu stranku ‘Vjera. Narod. Država’. kao i svoje pristalice priprema za izbore 2022. godine.

Kaže ovaj profa, samo nemam pojma koga uči i čemu ovako, citiram :

“To nam je pokazao i demonstrirao i naš Poslanik, savs, koji je deset godina u Medini bio u ulozi diplomate-političara, vodeći grad-državu, stavljajući nam do znanja da je politika, uslovno rečeno islamska ili šerijatska politika, bitan i sastavni dio njegove Poslaničke misije, te da muslimani ukoliko ga slijede ne mogu to raditi parcijalno; jedan dio sunneta uzimati, a drugi ostavljati, konkretno biti apolitični”.

Tite mi, mislio sam u ‘građanskoj i sekularnoj državi BiH’ kakva je po Ustavu ova naša jadna Bosna i pomalo Hercegovina da se ovaj vehabijica zaHebava ali on ozbiljno misli.

Jer, veli Allah upravlja sa svim pa što bi onda i politika bila izuzetak. Tim prije što islam u tome nije izuzetak, kaže ‘vehbo’ citirajući primjere da se samo u BiH islam u politici smatra svetogrđem. Jer, dodaje ‘u Njemačkoj vladaju partije sa kršćanskim predznakom, Vatikan je država utemeljena na kršćanstvu, Izrael na judaizmu, Rusija na hrišćanstvu…’

Onda za kraj kaže da ‘nama treba čista politka koja je dio islama a ne ova prljava koja uzima od islama ono što joj treba i to iskorištava za svoje interese’. Zato je Musa osnovao stranku koja u samom nazivu vjeru stavlja na prvo mjesto, onda narod pa tek na kraju državu.

E, sad, i to što navodi nije za odbaciti ‘na prvu’ ali u svim tim nabrajanjima se zna da je ustavna kategorija odvojenost religije od države, Musa hoće obrmuto. Hoće čvrstu i nepobitnu sintezu upravo onako kako je otpočeo ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa sa Alijom Izetbegovićem a nastavio ef. Kavazović kojeg ‘Hižaslav’ zvanično savjetuje a on plaća to savjetovanje sa Bakirom i ostalom elitom, u tome je velika razlika.

Čim mu je država BiH dozvolila da registruje ovakvu političku partiju koju će plaćati kao i ostale, sa ovakvim ciljevima i programskim statutima, država je u startu priznala da nije ništa drugo nego šerijatska i da su Ustav i njegove propisi te floskule o ‘odvojenosti religije i države’ te EU i Bakirova i Željkova ‘građanština’ i sekularizam i multietničnost bez granica isprazna i bezvezna kovanica koja ničemu ne služi osim za kamufliranje religije sekularizmom. Uostalom, i sam Bakir Izetbegović je javno potvrdio da su postulati SDA stranke na temeljima Ćaće Alije i ‘Islamske Deklaracije’ koja zagovara šerijastku vladavinu, stoga Musa ‘tuče u sridu’ i bez uvijanja, ne lupa na prazno.

Posebno se to vidi na uticaju i sprezi Islamske Zajednice BiH i SDA i sa još mnogo ostalih partija uključujući i tzv ‘ljevicu’ i ‘opoziciju’ koja se kao fol odrekla selefije i Musa svih fela ali je srasla sa državom te strankom SDA gdje se ne vidi granica razdvajanja između islama i državnih zakona.

Musa, samo naprijed.

Ako je Muhamed kao što veliš bio diplomata i političar onda sa punim pravom i svi poslanici u vlasti BiH mogu da se nazivaju i zovu se poslanicima. Nema ljutnje kako je neko od vjernika to primjećivao, tražeći da se zovu zastupnicima jer nazivati ih poslanicima vrijeđa religiju i Poslanike. Evo dokaza da nikog ne vrijeđaju, dapače i ponašaju se kao is vaki Poslanik iz Svete Knjige.

Samo čini mi se da je u Muhamedovj diplomaciji bilo znatno manje poslanika nego ih ima danas u ‘građanskoj’ državi. Eto, akoBogda poslje izbora dobićemo još jednog . Musu. Ali ne Kesedžiju već Sanina.

I imaćemo onda ne apolitičan već klasično političan islam. Mislim mi to imamo i sada ali bar će se ozvaničiti.

Da ne foliramo nemuslimane i ‘ostatak’ Svijeta.

Photo : selefija Musa Sanin predsjednik i vođa nove političke bh partije ‘Vjera. Narod’. Država.’ arhiv