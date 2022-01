Evo kako je to odradio ‘akademik’ Emir Ramić u Canadi uz 9. januar 2022, kao prilog borbi za državu BiH

Bosna i Hercegovina je prema nalazima Transparency International tima (TI BiH) iz budžeta države za dvije godine izdvojila i podijelila više od 120 miliona KMa. Navodi se da podaci nisu konačni jer su mnoge institucje odbile dati podatke, sakrivaju koga sve finansiraju. Najviše para su prema nalazu ove ustanove dobila sportska i vjerska udruženja. Znamo naravno da je u BiH na hiljade nekakvih vjerskih i takozvanih ‘nevladinih’ udruga, asocijacija i udruženja koje su britka medijska sila države i njenog aparata, iako se radi o klasičnim državnim parazitima i sigurnim glasačima. Sad je to u modi i u dijaspori i to ve0′ poodavno.

Pare bh poreznih obveznika se daju grantovima, poklonima i drugim vidovima ‘pomoći’ ne samo udruženjima u BiH već i onima u dijaspori, koji pored donacija domicilnih država gdje ubiru lovu također preko ‘grant sredstava’ ‘hapaju’ pare i kod kuće, iz bh budžeta. Jer se velika većina njih ‘bori za državu’, ‘brani državu’ a država para ne žali jer ne daje svoje već pare građana.

Jedno u moru udruženja djaspore naslonjenih na domicilnu i na sisu države BiH je svakako ‘Institut za izučavanje genocida Canada’ na čelu sa famoznim ‘akademikom’ Emirom Ramićem, koji se akademskom titulom okitio u Bošnjačkoj Akademiji u Novom Pazaru kod muftije Zukorlića. Ova džamijska udruga već godinama u Canadi u gradu Hamilton Pokrajina Ontario iz džamijskih skuta ‘izučava’ genocid (isti ili sličan takav Institut za izučavanje genocida djeluje i u Sarajevu) iako se tu nema šta izučavati, Sud je u Haagu valjda rekao svoje. Ali, mogu se pisati pisma, ‘reagovati’, pljuvati, sijati mržnja i raspirivati nesloga i sve to fino naplatiti.

Ramić je redovni ‘kolumnista’ i dopisnik šovinističke islamističke web stranice Bošnjaci.net, jednom od glavnih glasila Islamske Zajednice BiH gdje se u ‘kolumniranju’ i piskaranju nadmudruju ‘akademici’ slični Ramiću, bivši članovi ‘Al Mujaheed’ brigade ArBiH i bivši AID službenici, odatle fašizodina pisma i molitve redovno bljuje ’emeritus blesitus’ Hižaslav Mustafa Cerić i mnogi drugi hafizi. Tu se okitio diplomom i obrijani vehabija grada Utica NY Nedim Mujić, sadašnji fotograf mrtve i žive prirode, ranije vlasnik na desetine nekakvih firmi i zanimanja, glavni slikač Hanke Grabovice, predsjednice sličnog ‘udruženja’ pod nazivom ‘Bosnian American Community Association of Utica NY’, udruge koju vodi nesuđena članica odbora džamije konvertovane u crkvu i učiteljica u privatnoj školi u našem gradu Utica NY našeg ahbaba Fethullaha Gulena koje su bošnjački medji kao ‘neslobodna Bosna’ preveli kao ‘društvo bošnjačko američkog prijateljstva’. Valjda zbog svezane bh zastave i američke u logo znaku pored ljiljana.

Inače, prije ‘Instituta’ Ramić je predsjedavao i krovnom organizacijom džemata (oni kažu Bošnjaka) KBSA za Canadu i Sjevernu Ameriku gdje je jedno vrijeme stolovao i Mirsad Hadžikadić sadašnji ‘lider političke stranke u BiH ‘Platforma za Progres, sada je ta organizacija prerasla u ‘Reisat’ sa ‘predstavništvom’ u Washington DCu.

Prilikom zadnje ‘zvanične posjete’ Canadi prošle godine Ramićev gost je bio i gazija Željko Komšić.

Osim lobanja, grobnica, četnika, kama i noževa te krvi i čistoće bošnjačke zemlje na ovom portalu izvjesnog Sandžaklije Krcića koji se često sastaje u Sarajevu sa ef. Kavazovićem, Ramić se može još pohvaliti i sa crtanjem meta po čelu poznatim ličnostima u Sarajevu te pisanjem pisama predsjednicima drugih država, ma kome god stigne. Svakom onom ko kvari ovu idilu od islamističkog bošnjakovanja bez granica.

‘Reaguje’ toliko daleko da uređuje čak i školske lektire u Crnoj Gori, aktivan je i na Kosovu, dok se bošnjački mediji uključujući i ozelenjeno Oslobođenje redovno ‘takmiče’ ko će prvi prenijeti kome je ‘naredio’ ‘zaprijetio’ ili koga je ‘ohladio’ ‘akademik’ Ramić. Kao dokaz prave i patriotske bitke za otadžbinu.

Uz ovogodišnju utrku u iskazivanju borbe za državu BiH izlaskom na ulice i mahanjem zastavama u znak protesta protiv proslave 9. Januara u Republici Srpskoj, posebno vezanjem zastava (to je opet kao nekad pred rat u bh ‘cool’), Ramić se pohvalio svojom aktivnošću ispred Parlamenta Canade tako što su njegovi ‘aktivisti’ 10. januara 2022 poboli dva štapa ispred vlade Canade sa zavezanim zastavama BiH i Canade i to islikali.

Pravdajući se da bi akcija bila daleko veća ali kao ‘corona situacija’ je sve omela, zaobilazeći da mu to zapravo nije ni bilo dozvoljeno. U ‘ekskluzivnoj’ vijesti na sraoni Bošnjaci.net omaklo mu se pa kaže .. osim corone protesti nisu održani i ‘zbog preporuke lokalnih i organa Provincije Ontario’.

Dakle, ‘akademik’ je ‘digao glas sa zastavama za spas Bosne’ jer, kao što rekosmo, to se isplati.

Kako je to odradio vidite i sami na ovoj slici, bolje da je odšutio, bolje se se diže glas u svakoj Mjesnoj Zajednici u bilo kojoj popizdini u zavičaju.

Za kraj vrijedi napomenuti i ovo. Iako svesrdno istražuje genocide, Ramiću eto ne pada na pamet i na glavu ništa oko genocida u njegovoj ulici. Podsjećamo, prošle godine je buknula velika afera u Canadi koja se brzo proširila i još brže utihnula. Riječ je o čistom genocidu kojeg je počinila crkva Canade nad djecom domorodaca i kojeg je činila godinama, sve do 1990. Negdje oko 150.000 dječice je na silu odvajano od roditelja i odvođeno u posebne škole gdje je vršena nasilna asimilacija od kojih su na hiljade umrle na čudan i tajastven način i tajno zakopavana, još se masovne grobnice otkrivaju. Čak je i vlada Canade priznala ovaj ‘kulturni genocid’ dok crkva skrušeno ‘surađuje’ u otkrivanju nestalih i umrlih a ‘naš akademik’ šuti ‘k’o zaliven’.

Nije ‘lud’ da izgubi godišnji ‘grant’ zbog nekakvih njemu sasvim neinteresantnih genocida, kad ima ‘svoje’ za istraživati. Ima ‘naš genocid’ kako je kao i sve ostalo i ovu pošast brendirao i prisvojio Emir Suljagić direktor Potočara nazvavši ga ‘bosanskim genocidom’.

Nažalost, ovakvih udruženja, ‘instituta’, ‘fondacija’ ili ‘vijeća’ puna je dijaspora Amerike i Canade. I sve su registrovane kao bosansko ili bošnjačko-američke i canadske tako da su nam i svi džemati pored toga što su bh još i američki ili canadski gluho bilo, i svima potaman. Domicilne vlasti daju lovu i imaju sigurne glasove za lokalne i druge izbore, a daje i država Bosna jer ima ‘borce’ za državu u dijaspori. I, ima se gdje doći, bh predstavnici u vlasti u dijaspori Canade i Amerike svraćaju jedino u takve ‘institucije’, niko drugi ih nit’ vidi niti ih prima.

Zavezane bh zastave sa američkom ili canadskom na ulici, na džamiji, svuda, siguran su znak ‘bošnjačkog prijateljstva’ sa čitavim svijetom. Da se ‘vlasi’ ne dosjete, valjda ?

photo : ovako je ‘akademik’ Ramić Emir i ‘Institut za izučavanje genocida Canada’ 10.01.2022 na dva štapa objavio borbu za državu BiH, arhiv