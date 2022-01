Utica NY – “Čega se pametan stidi budala se s tim ponosi” : Hanka Grabovica, BACA, Claudia Tenney i američko-bosanska društva prijateljstva

Evo još jedne kratke priče ‘sa svezanim zastavama’, piše se lokalno a može se čitati globalno.

Bošnjacima grada Utica NY koji kako vrijeme odmiče sve više se licitiraju ‘Bosancima’, priču je ponudila Hanka Bićo Grabovica, učiteljica u lokalnoj školi Fethullah-a Gulen-a u našem gradu.

Koja je, konačno postala i predsjednicom udruge ‘Bosnian American Community Association of Utica NY- BACA’, kad joj se nije posrećilo da uđe u odbor džemata ili u opštinske klupe a bila tamo konkurisala.

Ovo udruženje, jedno u nizu od njih na stotine koje niču u svakom gradu Americe i Canade, tipično je ‘nevladino’ i non for profit udruženje koje čim se registruje odmah ispuni formulare za opštinski ‘grant’, otvori ‘fejs’ i web stranicu i onda otpočinje da se bavi sa svim onim zbog čega nije uopšte registrovano. Sa svojim zemljacima?

Jok, politikom, naravno, gdje ćeš drugog posla osim toga. Parali a ništa ne košta.

Tako je ovaj ‘naš predstavnik’ krenuo svom snagom u politiku da više ne možeš ni ‘pohvatati’ uzorne i bogate političke akcije. Pisali smo već ranije kako je Hanka Grabovica umjesto da se bavi problemima Bošnjaka, dobro ‘ajmo reći Bosanaca-udarila ‘na prvu’, tamo gdje smo svi zaraženi i najosjetljiviji: na domoljublje i patriotizam. Obznanili smo kako je posjetu džematima Amerike novembra sada već prošle 2021 godine bh ministra Edina Ramića Hanka iskoristila i prikazala kao posjetu dijaspori. Pa ga uslikala od toliko važnih faca sa ‘kongresmenicom’ iliti ‘kongreswoomenicom’ Claudia-om Tenney, jednom od žešćih ljubitelja lika i djela Donald Trump-a, ne provjeravajući ni mrve koliko je to dobro ili štetno za državu BiH kojom Hanka zatomljava svoj novi bisnis. Jer, kao što smo pisali ranije ponovićemo opet: Claudia Tenney je zvanična lobistica Srbije, što je potvrđeno i njenim slikama i tekstom na zvaničnom sajtu srpske ambasade u Washington DCu.

Kad je to skontala Hanka se dala u pisanje pisama gospo­đi Tenney pa je ova njoj ‘odgovorila’ da je ona svačija lobistica i sve u tom našem već poznatom spisteljskom proseravanju. I kad se pomislilo da je Grabovica uvidjela kako je pogriješila, evo Hanke da nam opet rasvijetli ‘situvaciju’.

Uz 9. Januar i proslavu tog datuma u Republici Srpskoj Hanka je u znak protesta secesionističkih poteza Milorada Dodika i u znak podrške čitave dijaspore državi BiH (što uopšte nije sporno, dapače), organizovala ‘protestnu šetnju’ Bosanaca i Bošnjaka (zajedno), pa je da bi podkrijepila svoj potez to začinila opet sa ovom ‘kongresmenkom’ Tenney. Objavila je njeno pismo ‘podrške’ čiji faxcimille prenosimo uz ovaj tekst.

Kao Claudia se maltene izvinjava što ne može sa Hankom na proteste ali je zorno podržava. Kao kad nam je Hanka servirala dok se kandidovala za opštinsku stolicu kako je podržavaju Policija, Vatrogasci, Škole…ma svi redom i listom ..pa opet ne bi ništa od toga.

Stara narodna poslovica kaže da ‘čega se pametan stidi, budala se s tim ponosi’, nije narod to izmislio bez veze. Samo još da Hanki dođe u glavu. Ma gdje ćeš podršku za Bosnu od glavnog plaćenog lobiste Srbije citirati kao podršku tvojim ili našim željama Hanko pobogu, kad se pouzdano zna da Claudia za svoj rad prima debelu lovu i da joj je do tvoje ‘bitke’ za Bosnu stalo koliko i do lanjskog snijega, ali ništa je ne košta da ti napiše pismo sa kojim nam pljuješ u lice. Jok, Hanka se zalijepila za Claudiu a mi za Hanku i to ti je.

Protesti su bili, čak je o tome javila i ‘neslobodna Bosna’ list koji se već godinama batrga u raljama SDA kleptokratije i korupcionističkih aferaša, javio je o ovome i Hayat TV, moš’ misliti. Drugi svi zaboravili, sram ih bilo.

Šta više, ‘neSlobodna Bosna’ je ovo udruženje Hankino nazvala ‘društvo bosansko-američkog prijateljstva’, tako su preveli naziv nekadašnje ‘Bosanske Zajednice’, čije leglo je bilo i ostalo u zgradi Metodističke crkve konvertovane u džamiju. Bijaše toliko hladno da je protestiralo nažalost svega desetak članova ‘prijateljstva’ i njihove djece, iako bi da smo tolike patriote od nas 6.000 tamo trebalo biti bar hiljadu, taman da sa neba padaju pečene kokoške a ne pahulje i led. Ali, to je opet drugi ‘par cipela’, da ne ‘ispadnemo’ seljaci sa opancima.

Šta hoću reći sa ovim? Ma neka se protestira i treba ali čemu ovo šamaranje Bošnjaka i Bosanaca kao da su zadnje budale, kakva Claudia i njena podrška kakvi bakrači, ali nacijo, džaba je o tome govoriti. Jer mi svi volimo bajke i basne, a i rata se zaželili. Plus, reče Hanka kako u njenom udruženju ima i Srba i Hrvata. Majke mi, Tite mi, evo se grohotom smijem ovakvoj naknadnoj pameti. Jer me ta multietičnost kod Hanke asocira na bratstvo i jedinstvo u SDA, iako i srcem i dušom volim tu floskulu a znam da ovdje i Srba i Hrvata ima malo manje od prstiju moje ruke i svi su uz Hankin džemat, onako đuture.

I još nešto, radi vica. Pogledajte ovaj trend u nazivima udruga i udruženja, zaključite i sami koliko smo multietični i koliko su Amerikanci sa nama i uz nas. Kako su nas načisto okupirali i kako zbog toga ‘mi ovdje odlučujemo o svemu, čak i o izboru američkog predsjednika’. Paz’ sad ovo. Džamija familije Mehmedovića, privatna dakako-zove se ‘American BH Islamic Center of Utica NY, Hankina udruga je, to smo naučili i američka i bosanska a zapravo bošnjačka i tako listom i širom Amerike. U svakom gradu i u svakoj državi je sve po tri četiri džamije i sve su ‘bosansko-američke’. Ili ‘association’ ili ‘Center’. ‘Guglajte’ pa će te vidjeti. Nema džemata ili zajednice a da nije ‘bosnian american’ sunce ti kalajisano. Takvo bratstvo još nije viđeno ni rođeno, to mogu samo ‘naši’ smisliti.

A niđe veze sa Amerikancima. Osim na spisku za opštinski grant.

*** Znam stvari zvuče dosta sumorno i negativno, evo malo i pozitive. Hanka Grabovica je objavila nekoliko zvaničnih konkursa na ‘fejsu’ udruge, naša Opština koja je poznata po tome što ima najveće poreze u državi New York umjesto da štedi proširuje administraciju. Konkursi nisu ‘za džabe’ objavljeni na Hankinom glasilu kojeg ‘oneređuje’ hoću reći ureduje stari znannac Opštine i grantova Nedim Mujić. U pauzi kad ne slika sise, guze ili konzerve energetika sa lokalcima pjevačima. Među tim konkursima ima njih dosta ‘sa slikom’. Kao da su stvoreni za ‘naše’. Za Hankine, hoću reći.

A i red je. Tako je bilo i u vrijeme načelika Roefaro David–a koji je toliko bio u džamiji da su već oglasili kako je proučio ‘šehadet’. I koji je najveće ‘naše’ barabe primio u radni odnos, dao nam crkvu za džamiju a sve zbog glasova za načelnički mandat i zbog ­Servisa za sahrane koji nas i dalje podmiruje uredno. A spiskove pravio lokalni autoehaničar Fahir Garić. Kakve su neprilike i sadašnji načelnik Palmieri ‘fura’ istu priču. Previše bajramuje i previše sjedi sa kriminalcme Šaćirbay Muhamedom. A i što bi mijenjao tim koji ne gubi utakmice. Ovdje se, zna to i Palmieri, postane načenikom sa par hiljada glasova, toliko je velika apstinencija američkih glasača kod glasanja. On to može ukupiti u četiri naše bh džamije dok si rekao … ‘Han(u)ka’.

photo : pismo podrške kongresmenke (Claudia Tenney) Hanki Grabovici, u okviru slika srbijasnkog ambasadora Marka Đurića sa mrs Tenney njegovom lobisticom, ispod : svezana zastava BACA kao simbol prijateljstva i kao pomodni trik, arhiv Cross