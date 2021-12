Sahat Kula na Pešteru simbol sporta i kulture BiH : 100.000 KMa iz budžeta Kantona Sarajevo dali Opštini Sjenica (Srbija) za izgradnju ‘reprezentativnog objekta bosanske arhitekture’ koji će ‘simbolizirati prisustvo bosanske kulture i duha na prostorima ove opštine i šire’

Pazi sad ovo, vijest dana na TV : Dino Konaković ‘istina i pravda Republike Sarajevo’ otišao je na nekakav ‘Biznis forum’ u Sandžak, u susjednu nam bh teritoriju ‘koju su nam isčupli iz srca i duše’ (Reis ef. Kavazović) augusta ove godine i evo već rezultata tog pompeznog ‘summit’ sijela, ove godine u decembru. Dino hadžija obećao onda a ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Samir Avdić te predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić potpisali su 16. ovog mjeseca ‘papir’, predsjednik Opštine bratske Sjenice u Sandžaku Munib Mujagić sa delegacijom vratio kući sa 100.000 KM ‘u torbi’. Vele, gradiće se sahat kula na Pešteru koja će biti reprezent bosanske arhitekture i kulture te će ujedno simbolizirati prisustvo bh duha i kulture na prostorima te opštine i šire.

Ma znam, vidjet će se kula jer svaka je visoka i vitka i vidljiva sa svih strana ali nacijo, i pored najvećih mojih očekivanja ne mogu dokučiti kakve veze ta građevina ima sa ministarstvonm sporta, pa još i kulture, te ono najgore : šta mi to imamo sa Sandžakom i susjednom državom Srbijom da, umjesto u našu-ulažemo u drugu državu. Napose, da su pare uložene u neki proizvodni pogon, dječje vrtiće ili bolnice ‘ajde i nekako, ali u kulu koja više liči na lovačku osmatračnicu (vidi sliku) ili na nekadašnji Konak aga i begova nego na pokazivač vremena ulupati toliko para dok nam djeca traže po internetu spas za zdravlje, lijekove i operacije koje život znače, to je zaista teško i svariti i razumjeti. Ili kad smo kod kulture, a Kula je dakle to, da li je Zemaljski Muzej u Sarajevu kojeg održavaju stranci i čiji krov prokišnjava a vrijedni eksponati žderu buđ i vlagu imalo kulturna institucija države te da li bi 100.000 KMa išta pomoglo?

Ma gluha, šuplja priča, šta bi drugo bilo, kad svi znamo kuda mi iz BiH ‘pucamo’. Sandžak nam je ‘isčupan iz srca i duše’ dok je sahat kula simbol ‘našeg identiteta’, naših predaka Osmanlija i jednostavno rečeno, iako je to čisto miješanje u poslove druge države na što permanentno upozoravamo kad Srbija daje lovu ili gradi po Republici Srpskoj, s lakoćom i hrabro zapišavamo tuđu kao svoju teritoriju. Računajući skromno da će ionako Raška Oblast jednog dana biti naše, mi smo ista država.

Dakle, Sporazum o ‘specijalnim vezama’ BiH i države BiH kojeg je Konaković potpisao jer on je država, realizuje se, pa će mo iduće godine abd. na otvorenju presijecati vrpce i doviti a Pešter ima da odjekuje…

Inače, ova naša opsjednutost sahat kulama koja nas održava u životu nije novost, kod opštine Sjenica smo još ‘dobro prošli’. Islamska Zajednica BiH je odradila sve i uskoro počinje izgradnja u bh ratu srušene sahat kule uz Ferhadiju (koju su srušili Srbi) i za taj neimarski projekat je pripremljeno nekih tričavih, kažu, ‘dva do tri miliona KMa, cifra nije konačna’. I opsjednuti smo te obezbjeđeni sa nebeskim propisima u BiH koji daju pravo da predsjednici Kantona, ministri, članovi bh Predsjedništva i druga vlastela silne pare iz budžeta dijele i šakom i kapom svake godine darujući svako ‘svojima’ i bez ikakvog reda i rasporeda. Onako kako oni odluče. To se zove ‘transfer pojedincima i neprofitnim organizacijama i udruženjima’ pa naši ‘lideri’ dijele nemilice jer para za te namjene ne fali.

Dino Konaković teški kritičar SDA mafije odakle se i sam ispilio je tako samo u 2019. godni podijelio blizu pola miliona KMa, revizori su našli čak preko 200.000 KMa bez ikakvih transparentnih dokaza i papira. Te iste godine je za nekakvu fantomsku ‘Bošnjačku Akademiju’ Muamera Zukorlića muftije dao 60.000 KMa i opet u ime ‘kulture’ i bh duha ma šta god to značilo, dok je bez stida i srama potpisao i dao 100.000 KMa da se kupi stan za hodžu Careve džamije Sadrudinu Išeriću, nakon što ga fino ‘zamolila’ Islamska Zajednica BiH.

Poslala mu pismo firma koja ne plaća državi porez, koja ima budžet u desecima miliona KMa i koja gradi hotele, stračke domove, halal pijace i bazene po Medresama (sorry Lana Pudar, sunce naše olimpijsko, plivaj u Medresi, vježbaj) da pomogne u stambenom zbrinjavanju njihovog kadra a Dino Konaković kojem su ‘džamije važne kao fabrike’ kako je izjavio prije par godina nije mogao odoliti da ne usreći sirotog hodžu, inače bliskog jarana Keme Ademovića (nekadašnji direktor zloglasne Alijine AID službe), sada podpredsjednika ‘Naroda i pravde’. Čiji sin je, podsjećam-predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajevo, kao ‘genetski predodređen’ za tu funkciju, kako je naglasio hadžija Dino.

Ovo sportsko i kulturno zdanje na susjednom teritoriju naše države Bosne će od iduće godine svijetliti kao džamija i vidjet će se Bosna ne samo u Dugoj Poljani gdje će se graditi već će bljesnuti čitav Sandžak pa kud ćeš većeg sevapa (dobročinstva) od toga. Plus, biće to živi dokaz neraskidive veze dva neraskidiva naroda i jedne i jedine države.

Sporazum na osnovu kojeg je razrađena dinamika pljačke love ima ipak nekoliko mana. Naime, Sandžaklija ima u BiH najmanje 200.000, sjeničaka i onih iz Duge Poljane ima više u Buća Potoku nego u Sjenici najsiromašnijoj opštini u Sandžaku, osim toga ovaj ‘idejni projekat’ nema uopšte sata, vrijeme je ili stalo ili će stati, a zove se sahat-kula umjesto samo Kula.

Ili je clock možda ‘sa one druge strane slike’ ili će se naknadno dograditi?

Ma da, sitnica, uostalom niko nije savršen. Osim praonice para, to je u BiH sami vrh savršenstva.

Kula savršenstva.

photo : idejno rješenje Sahat-Kule u Dugoj Poljani Sjenica, Sandžak, Srbija, kojeg će finansirati Sarajevo, arhiv