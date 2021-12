Kad bh Predsjedništvo može ‘legalno’ poslovati bez srpskog člana bh Predsjedništva, zašto onda ne bi mogla i vlast Kantona Sarajevo odlučivati u ime Vijeća ministara. Logično.

Izvikani sajam poduzetništva ‘Dubai 2020’ koji se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od septembra ove 2021.do zaključno sa martom iduće godine, priča je neispričana.

I poprilično bosanska, tačnije bošnjačka.

Bajku je otpočela (a ko bi drugi) ministrica SDA vanjskih poslova Bisera Turković kada je mimo odluka vlade, Vijeća ministara, sve dogovorila na jednom od svojih diplomatskih putešestvija među braću Arape gdje često boravi zbog sina kojeg je tamo ‘uvalila’. No, kad je ‘stvar’ došla na dnevni red federalne vlade, odluka o učešću BiH na ovom svjetskom sajmu nije dobila zeleno svjetlo iz više razloga. Stalne blokade i kriza vlasti, bojkot srpskih članova u vlasti, preskupo učešće, svega je bilo.

No, Bisera je već sve dogovorila i stavila paraf na ugovor pa su organizatori prijetili sa velikim penalima ako se ne odobri učešće, tražili su da se uplati ugovoreni dio učešća na sajmu, govorilo se o cifri od blizu 5 miliona KMa, srpski predstavnici su se protivili učešću BiH na ovom sajmu smatrajući da je to trebalo odraditi Vijeće ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac a ne ministrica vanjskih poslova, govorilo se i da nema para te da je to bespotrebno za državu BiH budući da je i pitanje ko će tamo od privrednika moći putovati te uopšte, šta imamo predstaviti…

E, kad već nije dobila odluku Vijeća ministara, Bisera se kao i u slučaju neodobravanja viza Arapima (po njenim instrukcijama su ambasada Arapima dijelile vize po ‘ubrzanom postupku’) snašla uz pomoć ‘ljutih neprijatelja’, sarajevske famozne ‘trojke’ i vlade Kantona Sarajevo.

Kako bi guzice političara vidjeli sunca i pijeska o trošku države te kako bi po svaku cijenu dokazali da su ‘sposobniji’ od koalicionih partnera u federalnoj vladi’, Kanton Sarajevo je iako nije zato nadležan on već vijeće ministara, sa organizatorom sklopio ugovor i preuzeo faktički ono što je Bisera dogovorila. Spasio Biseru, nego! Po logici : kad odlično funkcioniše bh Predsjedništvo bez Milorada Dodika (šta će nam on, možemo i bez njega, mi možemo sve sami) zašto ne bi i Kantoni mijenjali državu. Oni su ionako država. Ima logike, naše bosanske.

Tako je vlast u Sarajevu preuzela obaveze države, uplatila veći dio organizatoru i obavezala se na isplatu ostatka ugovora, a da bi dokazali kako su sposobniji od Bakira ili Košarca, te da bi se što više privrednika uputilo na daleki Bliski Nam Istok, ponudili su dodatne olakšice. Oslobađanje od troškova svim zainteresovanima uključujući i avionske karte i hotelski smještaj. Kad se već ne može ništa izdvojiti za rudare, penzionere ili kulturu i nauku, hajde da izdvojimo štogod crkavice za siromašnu braću Arape.

Tako će cifra od ‘oko 4 miliona’ zasigurno izrasti na ‘oko 8 miliona’, jer vlast Kantona je tamo uputila nevjerovatnu brojku svojih vlastodržaca putnika koja još nije otkrivena i nije konačna, ali je impozantna. Ma nema ko sve nije osvanuo u Dubaiu, čak i ministrica obrazovanja, pa Denis Zvizdić, pa Konaković, Pa Forto.. brojevi su za pohvalu i čuđenje. Tite mi, tamo će biti više političara i vlastodržaca od poljoprivrednika i li poduzetnika.

Prve izjave Denisa Zvizdića (kakve ima veze ovaj SDA preletač sa poduzetništvom i privredom BiH da mi je samo znati) te ministra Kantona Sarajevo ili metiljavog Edina Forte premijera Kantona Sarajevo, pokazuju da će ovo biti i jeste odlična ekskurzija o trošku države, u situaciji kad u BiH načisto ‘gori’ i kad se Bosna raspada po šavovima, te da će ovaj inat posao vlade Sarajeva platiti sirotinja i građani. Koji će se načitati tweetova i fejsbučenja o uspješnosti i spašavanju privrede i države.

Ruku na srce, osim kafenjaka, rahat lokuma i folklora (ima i toga, nego), nema pametnog insana koji bi pojasnio šta mi to možemo pouditi Dubaiu a što bi očaralo Svijet i donijelo investicije i lovu u BiH?

Možda respiratore premijera u ilegali Fadila Novalića koje je dao izmisliti samo još ne rade, dotle imamo one kineske iz ‘malina produkcije’, ili autombilske prikolice ili kamp kućice? Ili možda inovacijske bolničke krevete, pravo ‘bh čudo’ od nauke i tehnike?

Pravi pravcati ‘Sajam šljive u Gradačcu’. Biće ića i pića za ostalo će mo lako. Ima ko će to platiti, za par mjeseci ili godinu, obećane investicije koje će pohrliti u BiH a niko ih vidjeti neće svi će zaboraviti. Najvažnije je da je bh zastava istaknuta na jarbolu kako su ovi ‘čuvari’ bh države istakli kao jednu od najvećih dostignuća na ovom prestižnom sajmu na nekoliko ograđenih box prostorija rezervisanih za nas.

To što tamo nema pola Bosne jer ne učestvuju privrednici ‘iz reda Srba i Hrvata’ najmanje je bitno. Ko im je kriv kad ne vole dobru gradačačku šljivovicu, umjesto njih ima više od pola faca iz vlasti Kantona Sarajeva koji neće obrukati ni nas ni državu. Nema se šta više obrukati.

photo : Dubai, ‘Nacionalni bh Dan’, parada, arhiv