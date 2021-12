Prepoznaj osobu na slici prije kraja ovog teksta i osvoji vrijednu nagradu

Osoba na ovom mozaiku sličica ima impozantnu prošlost, još impozantniju budućnost.

Ima je svuda osim tamo gdje bi trebala biti.

Članica je i osnivačica SDA građanske bh partokratije.

Bavi se svim i svačim, glavno joj je zanimanje diplomatija, u njoj pliva kao riba iako je u horoskopu u znaku strijelca.

Taman kad pomisliš da je nema ima je, kad ti se čini da je završila karijeru njoj zablistaju zvijezde.

Poznati je kadar braće iz Nakšibendi Tekije gdje se inače kroji sudbina kadrova bh države, to vam je onaj kulturno istorijski spomenik države odmah do ‘Sarac-Ismailove džamije’ kojim upravlja bivši ratni komandant ArBiH Halil Brzina iz 7. Muslimanske, koji se sada zove šejh Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi. I ona, tajanstvena osoba ima titulu šejha, dao joj Halil, slične titule imaju i Denis Zvizdić, i Senad Šepić, ima i Salmir Kaplan, čak.

Mješovitog je podrijetla ali to ne znači da ona ne može bit čistokrvna Bošnjakinja. Od imovine ima nešto ‘tiny’ kućica i nekretnina u Sarajevu, Zagrebu, Fojnici, Australiji, Stocu … Bavi se u slobodno vrijeme i dizajnom, izbacila je na bh i inostrano tržište novu ‘liniju’ odjeće i obuće pod exkluzivnim imenom ‘nur’ što će reći svjetlost, Amerikanci to prevode kao freedom, i svesrdno svoju odjeću reklamira gdje stigne, uglavnom stigne svuda a tako joj ‘sliši’ hoću reći ‘stoji’ ovaj bh brand ne može (s)pasti nikako. Dok je njen ‘brand’ odijevanja nadmašio čak i njene želje i planove, u BiH ode kao halva, u dijaspori ide kao baklava.

Jedna je od najpoznatijih kadrova SDA u diplomatiji od Washington DCa do Bruxellesa i Dalekog Nam A Bliskog Istoka i skoro čitava joj porodica radi isto : diplomatiše. Trenutno obnaša funkciju ministra SDA vanjskih, djelimično i inostranih poslova, tu je zasjela uz pomoć Milorada Dodika. On se ‘složio’ da ona bude to, a njegov kadar da bude ‘ono’. Hoću reći Dodik je želio da na čelo Vijeća ministara dođe njegov Tegeltija a Bakir Izetbegović da podmladi ministarstvo vanjskih poslova. I, eto ti nagodbe. I Dodik sit i Tegeltija na broju.

U poznatoj bh corona pandemiji koja se jedino kod nas naziva ‘stanje prirodne nesreće’ ili prirodna katastrofa a ne pandemija odigrala je pravu pravcatu glavnu ulogu. Nabavila je umjesto vakcina, onih ‘jeftinih indijskih’ na hiljade tona hurmi, onih skupih i nezdravo zdravih koje su nam sadakirali braća Arapi umjesto vakcina i koje su se hurme uz obavezno pranje nosa, usta i ruku pet puta dnevno pokazale pravim afrodizijakom za ovaj nestašni virus. Ako su građani to mogli kupiti jer hurme se nisu dijelile za džabe i slabo rastu u bh backyardu, tj harmanu. Naša osoba je za svaki slučaj tajno pelcovana ‘fajzerom’ u Zagrebu jer i pored toliko ‘corona klinika’ koje su se otvarale pa isti dan zatvarale nikad nisi siguran.

Nije Sebija Izetbegović, nije hanuma Azra emeritus Cerić vlasnica ‘srebreničkog cvijeta’, ove hanume samo koriste ‘poĐaHkad’ njenu odjeću, čisto da joj reklamiraju novu modnu liniju. Ma nije ni Emine Erdogan, a počesto na nju podsjeća.

‘Operiše’ po čitavoj suverenoj i nezavisnoj državi BiH onoliko koliko joj se ukažu i dozvole teritorijalne okolnosti, najčešće je po Bliskom Istoku, u Qatar ide svaku sedmicu da obiđe sina u bh ambasadi, ponekad skokne i u Ameriku da odsluša ilahije i kaside u džamiji u Atlanti, jučer se ukazala u Pakistanu uz sve pričesti što znači da bi broj ‘sexi migranata’ kako ove jadnike zove Selmo Cikotić, jedan drugi brat ministar mogao porasti, prije toga je bila u Austriji kod kćerke koja je također u diplomatiji. Puna je energije, takvo šta još nije viđeno a mi se svi smijali Bakiru kad je najavljivao ‘podmlađivanje’ u stranci pa uveo NJU.

Često je ‘primi’ u posjetu i Reis ef. Kavazović, primio ju je prije godinu dana i naš idol Jusuf Qaradawi vlasnik američke crne liste i potjernice za terorizam, nju svako poželi da primi, takva je po prirodi, duša i merhamet, jednostavno je ne mo’š odbiti i zaobići.

Njena diplomatska aktivnost je na vrhuncu, da prostite, nema kuda i nema više dalje. Osim ako je ne bi stranka poslala u bh Konzulat u Novi Pazar Srbija, (počesto Sandžak) na našu teritoriju u duši i srcu, koji je također njeno dipomatsko čudo. Dok je za prosperitetnu, demokratsku i nadasve građansku, evropsku i prozapadnu državu BiH dala nemjerljiv pečat, još se tinta razlijeva. Svijet nas po njoj prepoznaje, pored nje, samo je još građanskiji bh građanin Željko Komšić.

Njeno pravo ime je Sadeta Džindo. Ako ne znate ko je hanuma Džindo, ‘googlajte’, šta vam ja mogu, ne mogu sve baš otkriti, nema smisla, quiz mi ode u .. vraga.

No, oprez : zamaskirala se i radi što uspješnijeg obavljanja funkcije (vanjski su to poslovi, ej) koristi ime Bisera Turković. Biserka joj je ‘špic name’ jer u dosadašnjoj aleji SDA velikana i kadrovanja nismo mogli pronaći toliko ‘bisera’ koliko ih ona može izbaciti i izmisliti i koliko ih je nanizala. Ima ih za svakog osim za svinje, kao što znamo nisu biseri za tu odvratnu srpsku prljavu živuljku.. pfuj…pljuc..pljic… tamo daleko bilo, i biće.

Za nagradu, priznaje se samo jedno ime, molim fino i lijepo.

P.S. svaka sličnost sa imenima i događajima slučajno je-namjerna.

Photo Cross montmontaža : zamaskirana Bisera Turković ministrica SDA vanjskih i unutrašnjih poslova na svojim redovnim zadacima, u diplomatiji. U okviru i otkrivena : Sabaheta Džindo, arhiv