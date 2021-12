Bosna puca po šavovima, Dodik je uveliko na putu otcjepljenja i samostalnosti i dok se donose važna dokumenta koja to polako verifikuju bošnjački poslanici otišli na džumu, da li je poslanica u Skupštini Republike Srpske Begija Smajić zahtjevom da se odgodi sjednica zbog vjerskog namaza benigna ili samo nastavlja stopama Alija Izetbegovića i Sina Bakira?

Održana je Skupština Republike Srpske, donešena su naizgled nevažna ali veoma opasna dokumenta, informacije i zaključci koji će u narednih šest mjeseci biti baza i odskočna daska Miloradu Dodiku u njegovom postupku ‘mirnog razlaza’ iliti otcjepljenja Republike Srpske od države BiH.

Svi sigurno znate da se radi o pripremi zakona koje ova Skupština entiteta planira donijeti i kojima će razvlastiti državne, da ih ne ponavljamo. Ukratko, za pola godine bi trebali u Republici Srpskoj prestati sa važenjem državni zakoni o bezbjednosti, oporezivanju, oružanim snagama i odbrani, o porezima, Vijeću ministara…

Međunarodni zvaničnici kojih je ovih mjeseci prepuna Bosna uključujući i Visokog bh predstavnika su promptno izrazili ‘zabrinutost’, bošnjački ‘lideri’ su promptno uputili ‘žestoka’ pisma Tužilaštvu i toj istoj međunarodnoj zajednici, drug Visoki predstavnik je opet zaprijetio ‘Bonskim ovlastima’ u njegovoj ladici ali ne baš sada jer ne zna u kojoj ladici su sakrivene, Šefik Džaferović i Željko Komšić su poslije odgledavanja slijetanja doniranih američkih helikoptrera (4) također uputili pisma i zatražili hitnu intervenciju i domaćih i stranih čimbenika, neki zaprijetili dronovima i namjenskom industrijom kao onaj klovn iz SDA Haris Zahiragić, Bećirević Denis kao po običaju napisao je nekoliko ‘pisama’ i to je za sad uglavnom sve.

Sve se odvija tačno po onoj ratnoj sintagmi mladog vojnika nekadašnje JNA iz Slovenije (Bahrudin Kaletović) koji je preživio raspad Yugoslavije ali je kasnije stradao u saobraćajnoj nesreći. Kada je pred tv kamerama te 1991 u Sloveniji u jedinici JNA dao istorijsku rečenicu pojašnjavajući nelogičnu i suludu situaciju u kojoj se vojska tada nalazila. A sa njom i Yugoslavija i njene ostale države.

‘Oni bi kao da se otcijepe a mi im kao nedamo’.

Ova rečenica bi se i sada komotno mogla isto pročitati i primjeniti. Sve ukazuje da je Dodik dobio kao i Slovenija onda ‘signal’ da može krenuti u rastakanje države a mi im skupa sa međunarodnom zajednicom kao nedamo da to urade. Jer priželjkujemo da se to desi, da imamo svoju državicu, fildžan ‘krijeposnu islamsku’, kad se to desi reći će mo ‘sve smo pokušali ali nije išlo’. I djelovanje i ponašanje bošnjačkih političara u vlasti kao i potezi stranih diplomata i izaslanika upućuju upravo na takav rasplet događaja.

Razvoj događaja u sali Skupštine Republike Srpske na sjednici na kojoj su se razmatrali veoma važni dokumenti samo potvrđuju da je bošnjačkoj strani vlasti u BiH važnija stranka i vjera od države. Bakir Izetbegović je nakaradno i nemušto pojašnjavao kako se razdvajanje neće desiti, zaprijetio kao i uvijek, prije toga je jezdio po džematima Evrope i Beneluxa u pratnji džamijskih službenika i SDA ‘prvaka’ po njegovom odabiru, slikao se u zagrljaju sa osumnjičenim teroristom i najpoznatijem botu SDA Mulahusić Jasminom tvrdeći da ne trepne ‘kako ga je prvi put vidio u životu’ (Fadil Novalić nelegalni premijer je sa njim čak razmijenio i selfie nakon obilne večere plaćene parama građana BiH) kao da se u BiH ništa ne dešava i kao da ne vide kako je policija Luxemburga pretresla ovom muftiji i stan i fiktivnu firmu a oni iako ga ‘prvi put vide u životu’ večeraju sa njim kao sa starim znancem, optužujući Dodika i ‘strance’ koji ‘navijaju’ za Čovića i Dodika.

Naime, poslanica SDA, učiteljica iz Srebrenice je u ime kluba Bošnjaka i ostale opozicije zatražila odgodu sjednice jer je vrijeme za džumu namaz a ne sjednicu, koje pravo se ‘mora poštovati prema muslimanima’. Za to vrijeme poslanici Bošnjaci su već bili vani, preče im je bilo da otklanjanju džumu nego da raspravljaju o budućnosti države. Iako je jasno da njihovi glasovi ne bi zaustavili naum Dodika i Skupštine, sramotno je da se nisu uopšte pojavili da prodiskutuju dnevni red i iskažu svoje protivljenje, što ukazuje na činjenicu da im faktički to i odgovara.

Poslanica Begija je svoj zahtjev uputila ovako.

“U ime Kluba tražim pauzu za džumu, vi znate da su naše kolege otišle da klanjaju i da je to vrijeme za muslimane neradno. To bi vi kao Bošnjak trebali znati”.

Ovo o nacionalnosti je posprdno ubačeno jer je predsjedvajući Skupštine i njen podpredsjednik na tom mjestu izabran ‘iz reda Bošnjaka’, u poznatoj bh sprdačini i Izbornom zakonu po čemu se možeš svake tri godine izjasniti kako hoćeš, i eto ti funkcije i stolice. I po kojem receptu imaš muslimana u bh vlasti a kažu da su Hrvati ili Srbi, i obratno.

Denis Šulić je za divno čudo veoma inteligentno pojasnio učiteljici da se ‘oni’ nalaze u ‘svjetovnoj vlasti a ne u Islamskoj zajednici i da će poštovati svjetovne zakone’ ali je dodao i da poslanici nisu na vrijeme takav zahtjev istaknuli a mogli su. Da ne ulazimo u to koliko je vlast u RS ‘svjetovna’ a koliko vjerska, ima se o tome štošta reći i svjetovna je isto toliko koliko je i BiH građanska, njegov odgovor poslanici Begiji je sasvim pristojan i dokazuje da, ne samo da nisu planirali sjediti u klupama već da su Bošnjački poslanici namjerno izbjegli reagovati na vrijeme, da bi kasnije mogli ‘optužiti’ vlast kako su im uskraćena vjerska prava u nekoj budućoj apelaciji.

Kao i njhovo SDA vodstvo, dokazali su da im je vjera važnija od države te da je sasvim očigledno kakvu ‘građansku’ državu pravi SDA a pripomaže takozvana bh opozicija.

Podsjećamo, na isti način je u nekim od silnih pregovora evropskih diplomata prije par godina, Bakir Izetbegović napustio sastanak jer je bio petak i ‘morao je na džumu’, kao da svi na Kugli zemaljskoj moraju poštovati samo njegov vjerski kalendar, Hidžra računanje vremena, a što je čisti nastavak djelovanja u stvaranju islamske države njegovog oca Alije. Kao što znamo Alija je prvi uveo klanjanje i nadklanjavanje u zgradi bh Predsjendištva poslije ‘prvih demokratskih izbora’ a onda su u zgradu počeli uvlačiti badnjake, žito i lišće.

Sve stalo je bh istorija.

Stoga, odgovor na pitanje iz uvoda bi mogao glasiti ovako. Nastup Begije Smajić učiteljice iz Srebrenice koja je postala planetarno poznata kao ‘prva žena sa hidžabom u klupama Skupštine Republike Srpske’ nije benigni potez neupućene aktivistkinje SDA partije već čisti maligni dokaz i države i politike.

Još jedan prilog dokazima zbog čega fantomski ugovor Islamske Zajednice sa državom BiH neće još dugo biti potpisan.

photo : Begija Smajić učiteljica iz Srebrenice i poslanica u Skupštini Republike Srpske, arhiv