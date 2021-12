*Joe Biden ‘zaboravio’ pozvati Bosnu i Hercegovinu na Samit za Demokratiju iako smo sudeći po broju političkih partija i njihovoj orijentaciji najdemokratskije društvo na Planeti.

*Denis Zvizdić doletio Preko Bare da se uslika sa Palmer-om iako se sa njim viđa skoro svaki dan u Sarajevu, dok Bisera Turković umislila da će Joe Biden da se prisjeti njene čestitke uz američke predsjedničke izbore pa tako oboje tumaraju okolo Bijele Kuće i ‘hvataju’ senatore i kongresmene u nadi da će ih pustiti da privire unutra na Samit…

Danas je otpočeo Samit za Demoratiju (Summit for Democracy), susret preko stotinu zemalja na temu demokratije i unapređenja demokratskog društva i države. Među preko (100) stotinu pozvanih predstavnika država nema poziva za Bosnu i Hercegovinu, sa prostora Zapadnog Balkana nisu pozvani jedino Kosovo i BiH. Spekulacije kako Srbija nije pozvana su opovrgnute, Srbiju će na ovom forumu predstavljati njihov predsjednik Aleksandar Vučić.

Ideja američkog predsjednika nije samo u tome da se virtualno-online i neposredno održi ovaj veoma snažan i potreban susret, Joe Biden najavljuje i finansijsku pomoć. Preko 400 miliona dolara je već u budžetu Amerike rezervisano za poboljšanje demokratije i borbe za prosperitet u državama. Skup je danas lično otvorio američki predsjednik i trajaće dva dana, međutim Bosna i Hercgovina nije zastupljena na ovom važnom skupu, ‘ispade’ da je nezasluženo BiH izostala i da ju je Joe Biden ‘zaboravio’ pozvati. Jer, mi smo osim po broju politčkih partija poznati i po demokratiji. Od 140 političkih partija ili drugih subjekata koji učestvuju na izborima i koji sisaju pare iz budžeta, velika većina njih je isključivo ‘demokratska’ u svom nazivu.

Pogledajte sami vrh BiH ‘demoratije’. SDA-Stranka Demokratske Akcije, SDP-Socijal Demokratska Partija, Savez ­ nezavisnih socijaldemokrata- SNSD, Demokratska Fronta-Željko Komšić, HDZ-Hrvatska Demokratska Zajednia, SD BiH- Socijal Demokrate biH, Srpska Demokratska Stranke-SPS, PDP-Partija Demokratskog Progresa, PDA-Pokret Demokratske Akcije, DNS-Demokratski narodni Savez, NDP Narodni Demokratski Pokret, LDS Liberalno Demokratska Stranka, DNZ Demokratska Narodna Zajednica, HDU-Hrvatska Demokratska Unija, DSP- Demokratska Socijalistička Partija, SDU-Socijal Demokratska Unija i tako ‘guraj’ i uživaj demokratiju sve do broja 140 i kusur ‘demokratskih predstavnika’ u vlasti i u utrci za vlast…

Kod ovakvih nepobitnih činjenica kao i kod njihovih programa i planova u kojima će se zalagati za demokratsko društvo i državu mi smo trebali biti prvi i najvažniji učesnik. Toliko demokratije i demokrata nema nijedna džava na svijetu, uostalom čitava Amerika na preko 300 miliona stanovnika ima samo dvije partije od kojih je jedino jedna po imenu demokratska, druga je rezervisana za Republikance. Da li to znači onda, da kad već nismo pozvani čak ni ‘preko televizora’ da učestvujemo na ovom forumu demokratije da kod nas nema demokratije, prava i sloboda i prosperitetnog društva?

Ma jok, ‘pospani’ američki predsjednik i još pospaniji mu savjetnici su ‘zaboravili’ u kakvoj demokratiji uživa Bosna i Hercegovina ili su ocijenili da nju ne treba učiti demokratiji. Ona je sva demokratska i njoj ne treba nikakva škola demokratije, a što vidimo svakog dana i svake noći. Nema drugog razloga. Bisera Turković SDA ministrica vanjskih poslova i bivši SDA kadrovik a sada član partije ‘Narod i pravda’ Denis Zvizdić su i pored odsustva poziva ipak stigli Peko Bare. Za ‘svaki slučaj’, nadajući se nemogućem. Oblijeću dramatično i iz petnih žila Washington DC i Capitol Hill trudeći se da bar malo privire na ovaj skup i nadajući se da će kad su već ‘tu’, Amerikanci reći ‘pa hajte, uđite, upadajte’.

Nema od toga ništa, u USA se zna red i protokol.

Za bisernu Biseru se zna otkud u Americi jer je to objavljeno, zbog čega se ‘dovukla’ u USA : na feštu u povodu odlaska jednog hodže u penziju i dolasku drugog na funkciju u džamiji u Atlanti, ujedno je ‘obišla’ ambasadu BiH i urgirala da se na jarbolu zamijeni zastava, da se postavi nova. Tako se to radi i lobira za državu, nego!

Zvizdić je pak odlučio da potroši još koju paru iz budžeta i da vidi Ameriku, te da ‘dokaže’ svoj moćni narcis ugled kojeg uživa kod sebe u kupatilu ispred ogledala. Iako oboje ‘hvataju’ kongresmene i senatore po hodnicima da se uslikaju da bi nama u BiH prikazali kako ‘snažno lobiraju’, sve pomalo postaje i komično i tragično istovremeno. Naime, nije bilo nikakvog razloga da se Zvizdić rukuje i slika sa Palmerom (Matthew Palmer, izaslanik američkog predsjednika za Balkan) u Americi kad je Palmer već nekoliko mjeseci u BiH i bukvalno iz BiH ne izlazi, mogao se sa njim naslikati koliko god hoće kod kuće, nije morao posezati na tako dalek put samo zbog ‘susreta’ sa njim. Sa njim se uostalom i susreo u BiH nekoliko puta u poznatim pregovorima oko izmjene Izbornog zakona. No, ipak se ‘sastao’ i ‘uslikao’, šta bi drugo Zvizdić mogao uraditi, pri tom je potrošio ogromnu lovu za jednu bespotrebnu i nebitnu sliku. Bisera pak, nakon silnih slika iz džemata i džamija zbog čega je i došla preko Atlantica (preko Vode molim lijepo, nemamo mi ništa sa tim, op Cross Atlantic) i još silnijih kritika, na sve načine pokušava naći ikoga da se ‘blicne’ kako bi dokazala da je njen dolazak u Ameriku i i zvaničan i služben. Te da joj u albumu nisu samo ‘braća’ Arapi koje redovito obilazi i po nekoliko puta godišnje.

A nema potrebe, mi svi znamo da je to tako, znamo i Zvizidća i Biseru odlično.

Evo, kakve su (ne)prilike, to je skontao i ‘zaboravni’ Joe Biden što je naljutilo Biseru jer je među prvima ‘skočila’ da mu čestita kad je postao predsjednikom. ‘Dragi Joe, sad nam sviću nove zore’, bilo je onda.

Kada, kao onda ni sada, dragi Joe nije ni vidio ni pročitao njenu poruku.

photo : lijevo-susret Denisa Zvizdića sa američkim izaslanikom za Balkan (Mathew Palmer), desno-Bisera Turković sa američkom senatoricom (Jeanne Shaheen) u društvu sa bh ambasadorom u UNu (Sven Alkalaj), arhiv