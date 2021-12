Čitav svijet je ‘poskupio’, inflacija cvjeta svuda osim u BiH, KM je postojana ‘kano klisurina’. U Americi sve ‘otišlo gore’ osim plaća sirotinje koju ovdje zovu srednjom klasom (middle class), plata se ne mijenja godinama

*** Amerika je u velikim ekonomskim i finansijskim problemima. Svaki dan zaposlenici u šoperima mijenjaju cijene, radnici na benzinskim pumpama samo prevrću one table sa cijenom benzina, kupci u trgovinama to odgledaju golim okom i polupraznim novčanicima. Zvaničnici međutim kažu da je stopa inflacije dolara za oktobar i novembar ove godine iznosila 6,2% i da je ‘privreda u oporavku’. Ma ‘kaki brale’, ne vidi se tu oporavka, mogu oni a i hoće pričati šta god žele, najviše se vidi na kesama i na ‘kolicima’ u trgovinama, koje govore da je dolar pao za najmanje 18%. Nekad si ovdje, prije recimo deset ili petnaest godina mogao za sto dolara napuniti puna kolica i jedva vučeš, u ‘Aldi’ šoperima čak i dvoja kola natovariti, danas uđeš i ostaviš sto dolara a izađeš sa dvije kese, ako je veća-sve stane u jednu.

Ekonomisti ovu društvenu pošast zvanu inflacija posmatraju ekonomksim pokazateljima, ja ću kao obični građanin golim primjerom. Eto tako, sa ‘kolicima’. Kad bih računao prema potrošačkoj korpi, stvar bi bila puno drastičnija jer to podrazumijeva mnoge druge potrebštine osim hrane. Nekad si ovdje u Americi mogao kupiti galon (3,8 litara) mlijeka za dolar (danas od 3.50 do 4.00 dolara), galon goriva je koštao isto toliko (danas skoro 4 dolara po galonu). Cigarete i to one bolje klase, kao što su Marllboro ili Winston bile su po tri četiri dolara, danas sa taxom (porezom) su više od 13 dolara po kutiji. Pa ti puši koliko hoćeš ili koliko možeš. Bilo kome.

Cijene mesa su čini se najviše otišle u visine. Za jedan obrok, manji komadić mesa ti je od 10 dolara pa naviše, čak je i tradicionalno jeftina piletina i ćuretina posklupila više od tri puta. Ma čak i banane, osim u Walmart trgovinama. U gradu Utica NY primjećena je i nestašica određenih prouzvoda, što ranije nije bilo često bilježeno.

*** Iz ureda predsjednika i ministarstva za finansije najavljuju bolje dane uz tvrdnju da je inflacija nešto ‘normalno’ i da će se sve ‘vratiti na svoje’, dok ovakav skok cijena i pad dolara koji nije zabilježen od predsjednika George W Bush-a i rata u Iraqu opravdavaju najviše corona pandemijom i velikim dotacijama vlade građanima i firmama u vrijeme corona pandemije, koje mjere su još ponegdje na snazi. Ima toga, ne velim, država je dotirala kompanije i ured za nezaposlene, čak su i nama, svim građanima u dva navrata slali čekove, jednom po $600 a drugi put po $1,200.00 dolara po osobi, međutim vlada sa tim ništa nije pomogla. Visoke cijene i povećana taxa (porez) su sve to progutali.. Dao predsjednik-uzeo predsjednik. Neki su se, ali takvih nije bilo mnogo, ‘snašli’ pa su izbjegavali plaćati najamninu za stan jer ne rade i nemaju para pa je onda vlada to sanirala tako što je ona plaćala stanarine za te osobe. Kratko i jasno ovdje u Americi je sve otišlo ‘gore’ i ide i dalje, sve osim zarada sirotinje koju ovdje fino nazivaju srednjom klasom (middle class), tu se plate nisu korigovale po šest i više godina.

*** Na skoro svakom ćošku-raskršću u gradu Utica NY možete svaki dan vidjeti nekog od beskućnika kojih u Amerci samo u gradu Los Angeles ima preko 65.000. Koji traže ‘bilo šta’, a svaki grad ih ima i pojavljuju se sve više svakim danom. Vlasti našeg grada su, umjesto da se za njh pobrinu, stavili natpis na tim ‘lokacijama’ : nemojte davati njima, dajte humanitarnoj organizaciji. I nemaju tačan broj beskućnika, kažu ne prijavljuju se svi. Da, ali se svi vide i to previše, lako ih je izbrojati. Pouzdano znam da se ovdje ‘nije gladno’ jer ima se jesti na svakom ćošku, imaju posebne ustanove koje dijele hranu a dijele ih i crkve i druga udruženja, no nešto ipak tu ne štima. I ne treba ti dolar samo za ‘hapu’. Ili ono : šta hoće ovaj jučer sam mu iz auta dao dolar. Dok su slike ispred velikih šopova ili na raskršćima ulica ruže i bolne. Posebno one sa natpisom na komadu kartonske kutije ‘pomozite ja sam veteran’. Mnogi domicilni građani grada Utica NY kažu da su to više ‘drogeraši’ i pijanice te da žicaju za cigare i alkohol ili drogu. Ako je to tako onda je to veliko ruglo Amerike i grada i zahtjeva veći i širu akciju od humanitarne.. Naime, takvih nema samo u gradu Utica NY koji je inače siromašan grad izbjeglica, ima ih i u New York metropoli, svuda.

*** Dakle, sve ono što nam je dragi Joe Biden dao u vrijeme corone, uzeo je u roku par mjeseci. Na coronu se ne mogu ‘vaditi’ a vade se kao i svi ostali i bilo gdje. Šta bi da nje nije bilo? Problem ovdje sa inflacijom i čestim printanjem dolarskih novčanica nije od danas ili jučer, on egzistira kao i onaj u svakodnevnim ubistvima po školama ili velikim trgovinama Amerike. Nikad ne znaš kad će te koja bezobrazna ili ‘napušena’ ili mentalna budala izrešetati. Problem je u sistemu. Naime, kao što vlast neće i ne može da obustavi jednostavnu i bez dozvole prodaju automatskog i drugog oružja sa dugim cijevima (da hoće može ali neće, draže joj je da štiti interes najveće kompanije koja se bavi prometom oružjem i koja je dio te iste vlasti), osim pištolja za kojeg se mora imati dozvola’, tako isto i ovo siromašstvo neće i ne može riješiti. Nema ‘kapaciteta’ za takvo rješenje. Ovdje je 99% onih koji su ‘sirotinja’ dok je onih 1% koji mogu trošiti mjesečno koliko hoće, plus, uopšte ne plaćaju ogromne taksene poreze kao sirotinja ili ga plaćaju sasvim malo. Potezi koje na tom planu poduzima Joe Biden i njegova administarcija neće lako proći u Kongresu i Senatu, iskreno, ne vidi se da je to čista volja ni administracije Joe Biden-a. Kada je u pitanju ovaj odnos između bogatih i siromašnih Demokrate su deklaratorno za rješenje tog problema, Republikance to ne zanim plaho, na kraju sve ostaje ‘po starom’. Ima nešto socijale koja umiruje bijes građana, za ostalo ove jedine dvije poliitčke partije od preko 300 miliona Amerikanaca se dogovore.

*** Nikad bogat i sit nije vjerovao siromahu i gladnom trbuhu, to je stara životna potvrda. Silne donacije koje navodno bogati daju u humane svrhe su čista laža i paralaža. Oni naime daju samo svojim jaranima ili familji. Tako npr. kad se objavi da je Bill Gates dao 30 miliona u dobrotvorne svrhe, to znači da je te pare dobila Fondacija u vlasništvu njegove, sada bivše supruge ili sina, a ona se kao brine o nekim komarcima u Africi. Tako rade i ostali ‘tajkuni’. Tajkun Warren Buffet je jednom prošle godine dao isto 30 miliona u dobrotvorne svrhe, ali opet ženi Bill Gatesa i njenoj Fondaciji. Nije mojoj, koja komarce ubija samo ljeti i koja nema Fondaciju, ali zato ima finansijski problem kao i svaki pripadnik ‘of middle class’. Slične daroprimce ima i vlasnik Facebook kompanije koja je skoro osam godina bila ‘oslobođena poreza’ a sada plaća manji porez nego što ga ja plaćam.

Pokret koji je bio 2011 oživio u Amerci ali je promptno ugašen i koji se zvao ‘Occupy Wallstret’ odlično je snimio probleme Americi, kad je u ovom jazu između bogatih i sirotinje vidio glavni problem Amerike, vlast ga je brutalno ugušila. Konjima, suzavcima, sudskim odlukama, policijom. Nema ga, a uz svake izbore političari, posebno Demokrate, ‘furaju se’ na istu foru : hoćemo da se jednakomjerno plaćaju svi, da svi plaćaju jednako porez. Hoćemo 99% a ne 1%. Klinac, kad ni danas još vlast nije natjerala Donald Trup-a da prikaže da li i koliko plaća porez u zadnjih deset godina. ‘Istražuje se’. Dok je i među Demokratama na Capitol Hill-u ogroman broj od onih 1% kao i kod Republikanaca.

*** Činjenica su ovakve. Ne treba sirotinji pomoć bogataša kroz njihove humane akcije, neka oni plaćaju porez državi kao i siromasi pa će sve biti u redu. Jok, nema od toga ništa, nešto malo ih je ‘pričepio’ Biden svojim potezima ali sve je stalo u ćorskokaku i deklaratorstvu. Jer su oni toliko jaki da ne mogli pasti. ‘Too big to fail’. Oni su zapravo država i njome vladaju. Za javnost se pravdaju da će ako im se nametne veća taxa, otpuštati radnike, pa gdje će to vlada usvojiti da joj padne nezaposlenost. Neka sirotinja guli. Kome se ne sviđa neka ide na socijalu, ima za preživjeti ali za život, to je malo teže. Pored pobrojanog, očekuje se i već su najavljena poskupljenja polica za osiguranje, struje i zdravstvenog osiguranja te iznajmljivanje stanova, pa se bojati da i ova vlast kao i ona u vrijeme Obama-e i Bush-a Mlađeg ne postupi isto. Kad bogati vide da im ne stiže dovoljno u kasu koja im je bez dna, mogu zaprijetiti i eto ti novog pomaganja bogatašima. Ode država ako propadnu, moramo u novi ‘bail out’.

Podsjećamo, tim potezom kojeg je počeo Bush a dovršio Obama, iz para od poreza, dakle od sirotinje, namirivane su ogromne prebogate korporacije i ‘njihovi gubitci’, firme koje ‘ne smiju pasti’, banke i osiguravajuće kuće te automobilska industrija, silne milijarde dolara su se slile u njihove džepove. Obećali su da će državi vratiti lovu čim se oporave, oporavili se, oparili se, ali osim banke Wells Fargo, nijedna druga kompanija nije ni centa vratila. Dok su u vrijeme pomaganja dijelili i po 200 miliona bonusa preko plate direktori takvih korporacija i kompanija.

*** Čini se da se vlast Demokrata ne razlikuje puno od Republikanaca. Osim da Biden ‘gura’ da što prije razvali ono što je uradio Trump, ‘zaboravljajući’ sve ono drugo što je obećavao narodu u izborima. I tako ukrug. I printa dolare. Izraz ‘srednja klasa’ je zbog svega toga zapravo smiješan. Po definciji tu spadaju oni koji zarađuju od 50 do 135.000 godišnje, prosječno znači negdje oko 60.000. Da mi je toliko zaraditi sutra bih pristao da me tako zovu, mislim da se svrstam u srednju klasu. Istina je ovo : u gradu Utica NY mjerilo siromaštva je 16.000 godišnje. Ako imaš manje onda ti djeca ne plaćaju obrok u školi ili uživaš neke druge benfite. A ni blizu sto hiljada. Koliko je takvih u Americi to ni Bog ne zna i takvih pouzdanih podataka nema.

Plus, ovdje uz inflaciju je nešto veoma zanimljivo. Dolar je ‘pao’ tu nema dileme, padaju i ostale svjetske valute kao npr. turska lira, jednog dana će se on kako tako ‘vratiti’. Ne skroz ali biće ‘curik’. Jedino bh konvertibilna marka ostaje i opstaje postojana ‘kano klisurina’. A i tamo u BiH ima inflacije koliko hoćeš, kriminala, korupcije i tajkuna ohohoo, i cijene divljaju više nego u Americi. Tamo čak i kad cijene nafte i gasa padaju na svjetskom tržištu cijene ne idu dolje već gore ili ostaju iste, ‘gore’ idu obavezno čim cijene barela malo poskoče.

I tamo ima onih što su ‘too big to fail’, puno toga je prepisano odavde.

photo ilustracija : inflacija američkog dolara, arhiv