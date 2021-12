Nakon devet godina medijske šutnje i blokade Fikret Abdić progovorio. Svi bošnjački a Boga mi i bosanski mediji su hladno ignorisali njegove nastupe u dva navrata, Fikretov sin Ervin se proglasio prijestolonasljednikom i iznio netačan podatak da je on jedini sin Fikreta Abdića

*** Nakon punih devet godina medijske izolacije i blokade, Fikret Abdić je progovorio. U roku od mjesec dana dao je dva obimna, opširna intervjua. Jedan za tv ‘Happy’ Milomiru Mariću, drugi je uslijedio odmah iza toga, za tv ‘BBC Srbija’ novinaru Aleksandru Miladinoviću.

Bošnjački mediji, svi redom kao i oni malobrojni bosanski, hladno su prešutali ovaj njegov izlazak u javnost nakon toliko vremena, dakle, svjesno su izabrali cenzuru, kakva nam država naspram Abdića takvi su i njeni mediji. Što će reći, zabetoniraj, ne objavljuj i ono što se desilo, nije se uopšte desilo. Opštepoznata matrica kad je u pitanju Babo i zvanično Sarajevo.

Medijska sramota, eto to ti je. Jer kad se objavljuju vijesti kao ona ‘U subotu počinje rekonstrukcija tramvajske pruge od Nedžarića do Remize’ (kao da svako na dunjaluku zna za Remizu i da ima izlaz kod Ramize) ili kad nam servisiraju redovno ‘Đir sa Memom’ (onaj metiljavi lik Memo Sulejman Holjevac bivši učesnik Farme sa ‘Pink’ TV a sada poslanik u Sarajevu ispred SBB Fahrudina Radončića, voza se u autu sa pjevačima ili glumcima i starletama pa ćaska), mogli su vala pustiti i intervju nekadašnjeg člana bh Predsjedništva i poznatog osuđenika za ratni zločin (koji je svoju kaznu izdržao, za razliku od mnogih u BiH u vlasti ili na slobodi koji nisu nikada optuženi) pa neka građani reaguju ako imaju razloga za to.

Ovako, poznati stav vlasti US Kantona i Sarajeva naravno da se Abdić izoluje na svaki način, posebno jer je u prvom obraćanju nazvao lažovom Aliju Izetbegovića pa i Senada Hadžifejzovića (što je poprilično tačna konstatacija) koji je (Hadžifejzović) zadnji put sa Abdićem razgovarao 2012. i to objavio, urodio je plodom. Dok je sa druge strane vječno imputirana kovanica o suradnji Abdića sa Srbima (kao da Alija ili SDA nikada nisu surađivali sa Srbima a i danas znalački surađuju) i ovaj put namjerno pala na plodno tlo : samo srpski mediji, sa razlogom, su za ove njegove intervjue bili zainteresirani.

*** O samom sadržaju ova dva intervjua nekoliko natuknica, što bi rekli braća Hrvati. Abdić je nadugačko pojašnjavavo svoja umijeća kojih doista ima (samo Ja, niko drugi kao Ja), nabrajao je svoje uspjehe, hvalio se svojom vitalnošću (koja nije za odbaciti za jednog 82 godišnjaka koji je pola života proveo po zatvorima i sudovima a ostatak u autu) ali je opet kao u svojoj zadnjoj knjizi ‘preskočio’ ono što je najvažnije i što bi svi željeli znati. Doduše nisu ni novinari postavljali ‘škakljiva’ pitanja a ni Babo se nije trudio da ih nametne.

Kao recimo, osnivanje Ap ‘Zapadna Bosna’, suradnja sa Srbima, opereracija ‘Pauk’, odnosi sa hrvatskom tadašnjom vlašću (održavao je redovne kontakte sa vladom Hrvatske, posebno u vrijeme propalog poduzeća ‘Finab’ d. o.o. Rijeka), o poduzeću iz Rijeke ni slova a tu se ima svašta za reći, mjenice i protest mjenica (tu je bio kratak), zašto je odbio potpisati krivičnu prjavu za Haag za Aliju Izetbegovića i grupu generala koju je DNZ stranka pripremila, zašto su mu iz optužnice izbacili krivično djelo za zloupotrebu humanitarne pomoći a sudili ga za formiranje Autonomije u drugoj državi, zbog čega nije pristao na suđenje dok je još Tuđman bio živ kada je mogao zasigurno dobiti drugačiju kaznu, svoj (ne)rad na funkciji načelnika Velike Kladuše i zapošljavanje kompletne familije u Opštini (dvije kćerke, sin, zet..), planovi razvoja Opštine a ne samo Komunalnog poduzeća i slično.

Činjenice kako ga je faktički nasamario Alija Izetbegović kojem je poklonio stolicu u vrhu bh Predsjedništva ili kako radi 24 sata dnevno znamo već odavno.

*** No, intervju je otkrio i niz bizarnih a zanimljivih činjenica koje ističemo. Tako recimo, njegov sin Ervin Abdić koji zapravo obavlja funkciju načelnika Opštine (teka i olovka pa slikanje, ili na posao ili u Sud) na osnovu notarskog punomoćja u zadnjem intervjuu se sam proglasio carevićem, sinom od Kralja. Ili što bi rekli Englezi, postao je ‘Grand Duke’. „Ja sam jedini prijeestolonasljednik Fikreta Abdića, ja sam njegov jedini sin u mom znanju’, tako je rekao.

A Velika Kladuša nije nikada bila ni carevina ni kraljevina ‘u mom znanju’, niti je Babo bio kralj ili car. Njegovo prezime je Abdić i nije Tvrtko, nije Dabiša ili Tomašević… Istina, Babo se tako uvijek ponašao i njegova familija je tu matricu slijedila, međutim znajući intelektualne i sve druge sposobnosti Abdića Juniora, znam zasigurno da nikada ne bi mogao nositi titulu sa kojom se okitio, makar i figurativno. Da je kojim slučajem to rekla njegova sestra a kćerka Babina Elvira Ljilja Abdić, e, to bi onad bio drugi ‘par opanaka’. Ali, onda se ona ne bi tako zvala već bi postala ‘pijrestolonasljednikovićevica’.

Nadalje, netačna je i druga izjava Ervina Abdića kako je on jedino dijete Fikreta Abdića, osim njega i kćerki Babo ima još djece. Prvo, njegovo dijete je ‘Agrokomerc’, tako je uvijek tvrdio. Ja ga osnovao, ja ga izgradio to je moje čedo, ponovio je stotinu puta. Onda, kad je osnovao stranku DNZ, nakon što je prije toga bio u SDA, izjavio je da je to njegovo peto dijete, kada je njegova kćerka osnovala svoju stranku Laburista kojoj je pristupio u poznatoj svađi sa Rifatom Dolićem i razlazom sa DNZ strankom. Kada je 2012. Edin Behrić anonimus iz Rijeke čudo Babine politike postao načelnikom Vel. Kladuše, Babo je tvrdio da je Behrić njegovo ‘šesto dijete’, pored biološke djece, firme i stranaka. To je ono, kako bi rekao Ervin ‘što ja znam’.

U intervjuu Milomiru Mariću Abdić će na pitanje ‘zašto nije obnovio razrušenu kuću u Vel. Kladuši’ (bila u vezi toga jedna ideja ondašnjeg načelnika Admila Mulalića koji nije više među živima) odgovoriti da nema para, što je opet bizarno, kontradiktorno i netačno. Kako kraljevi i carevi nemaju love da naprave jednu običnu porodičnu kuću već im kralj živi u iznajmljenom stanu, kako sam tvrdi. Tim prije što mu djeca u Opatiji i Rijeci imaju imovine koja se mjeri milionima, plus eto vladaju i Kladušom godinama, znamo da je politika dobro plaćen posao za nizašta. Sramota je, onda da se čuje to za kralja, pa i za prijestolonasljednika, makar zvučalo kao ono ‘mi smo isti kao ovaj narod’. Iz razloga više jer je Abdić nakon izlaska iz zatvora u Puli za hrvatske medije izjavio da je ‘najbogatiji musliman’, što je donekle potkrijepljeno i imovinskim famoznim kartonima Izborne Komisije koji nisu pouzdani ali jesu indikativni

No, bez obzira na ovakve izjave o siromaštvu a što je dokumentovno i porodičnom tv kućom unuka (‘TV Marjan’), notorna je činjenica da prijestolonasljednik i prijestolonasljednice žive kraljevski i bogovski.

Narodu za pouku : ako Bogda, i poslije Abdića – Abdić.

photo : Fikret Abdić Babo i sin Ervin Abdić prijestolonasljednik, ispred suda u Rijeci, sa jednog od brojnih suđenja, arhiv