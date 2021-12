Isto kao i proslava dana državnosti Ramiza Salkića u Bratuncu, kao kad Šefik Džaferović kaže ‘ima države na svakom pedlju’

Prošla je konvencija SDP stranke u Banja Luci u povodu dana državnosti 25. novembra ove godine. Podsjećamo, Vojin Mijatović podpredsjednik ove stranke je konvenciju najavljivao po socijalnim mrežama kao nešto sudbonosno, nešto što će preokrenuti stranicu istorije BiH, uvesti u politički diskurs Partije novu stranicu kao uvod u nove pobjede. Mahao je čak i zastavom BiH (za koju tvrdi da pod njom nisu počinjeni zločini u bh ratu, što je tačno jer te zastave nije ni bilo u ratu, ona je nametnuta odlukom Visokog bh predstavnika Westendorpa-a 1998 ali se ‘ne pika’, nije mahao sa ljiljanima), bilo ga je na tv gdje je dosta emotivno i patetično tvrdio kako će poginuti za Bosnu ako zatreba, ma svašta je bilo. Konvencija nije održana u hotelu ‘Bosna’, otkazali su unajmljenu salu u zadnji tren pa je Vojin našao drugu lokaciju i bi Konvencija.

Slila se sva elita SDPa u Banja Luku, utegnuti u uskim hlačama (zbilja, odakle svim tim bh politicusima tako uske hlače, nisu valjda to ukrali od Vojina) i sa crvenim kravatama, novine su bile pune slatkih izjava i obećavajućih nota, na kraju sve se utišalo. Jedna od najglupljih izjava poslije ovog sastanka SDPa u Banja Luci bila je ona Nermina Nikšića kada je izjavio ‘Šetali smo danas Banja Lukom i niko ružnu riječ nije rekao’. Kojoj može parirati i Vojinova kojom kaže da se sa kćerkom pozdravio pred polazak u Banja Luku sa ‘sretno’, kao kad rudar silazi u jamu pa ne zna hoće li ili neće živ izaći. Eto, Nikšić se tako ne pozdravlja sa familijom kad kreće u entitet a šetao je mirno i bez problema. Majke mi, Tite mi, kao da je ovaj šef partije nekadašnjih komunista sa frizurom Kim Yong UNa iz Sjeverne Koreje očekivao i priželjkivao da ga neko izdeveta ili opsuje.

Lijepo je to, potrebno i poželjno, hoću da vjerujem da i Vojin Mijatović nije imao nikakve pokvarene namjere, vjerujem mu čak i da zaista voli Bosnu (većina Bošnjaka mu ne vjeruje i to ni ne kriju i javno ga pljuju), međutim cijenim ipak da je tolika larma i galama oko ovog skupa bila bespotrebna i napuhana, pa ako hoćete i lažirana, poslužila je samo dobroj promociji SDPa i Mijatoviću, drugih vidljivih i realnih zasluga nema, nažalost. Kad prođu izbori iduće godine i to će mo ili negirati ili potvrditi.

Ova ‘Konvencija’ je također dobrano podsjetila na neke već viđene ‘konvencije’, susrete sa ‘povratnicima’ u Republici Srpskoj u režiji SDA bulumente korupcionaša i kleptokrata. Evo i nekoliko opipljivih razloga te i takve sličnosti koja sličnost i bliskost SDA i SDPa u zadnje vrijeme sve više para i oči i uši. Prije corone SDA je kolektivnom žderačinom uz Ramazanske iftare na sličan način jezdila Republikom Srpskom a i širom Federacije obećavajući ‘kule i gradove’ ali sve je bilo ‘fake’. Autbusima su dovoženi ‘postači’, držali su se patriotski govori, nagovještavale pobjede u budućnosti uz veličanje ratnih i poratnih, dovilo se. U Konjević Polju je tako, samo u jednom u nizu tog vjerskog novog ludila SDA autobusima dovezla preko 7.000 postača, razapeli su se skupi šatori i žderalo se na sva usta, Bakir je veličao pobjedu Ćaće i svoju ličnu, obećavao ‘gradilišta u Podrinju’, sve za povratnike, iako i Bakir i sva bh raja znaju da u cijelom entitetu zahvaljujući Bakiru nema toliko povratnika. Njegovom zaslugom i zaslugom mu Oca je najviše povratnika u Potočariama, u ostalim mjestima ih je sve manje i manje. Slike sa tih iftara su grmile kao i riječi Bakira, Sina Velikog Oca. Kako su oni živi dokaz da je Bosna država ‘na svakom pedlju’, kao što svaki dan ponavlja kao papiga Šefik Džaferović ili Ramiz Salkić, podpredsjednik ‘omrznute mu ‘države’, gdje već decenijama prima platu ama baš ni za šta. Osim što kao Dodik u Sarajevu, ruši sofru sa koje jede, dolazeći na posao iz Tuzle. I ove godine u povodu 25. novembra Salkić je tako posjetom džematu u Bratuncu (inače, on se ne vadi iz džemata i džamija, njemu bi najviše odgovaralo radno mjesto hodže ili nedaj Bože muftije) ustvrdio ‘na Drini’ kako ‘Bosne ima na čitavoj teritoriji’. A mi svi ćoravi i blesavi pa ne vidimo koliko jezapravo nema.

I Vojin Mijatović je kao i Bakir skoro sve učesnike Konvencije dovezao autobusima, patriota o kojima vazi Vojin u Banja Luci nažalost nije bilo, sijelo je uglavnom bilo prenatrpano rukovodstvom i članovima SDPa iz Sarajeva i ostalih podružnica, sve poznatija do poznatije faca iz državnh parlamentarnih ili drugih klupa. Bilo bi manje troškova da su se sastali u Sarajevu, ali mi ne bi bili MI kad ne bi od svega iskoristili ono što nam treba.

Ima sličnosti ove Konvencije i sa prethodnim susretom Bakira Izetbegovića i Mijatovića u Banja Luci iz oktobra ove godine kada se tamo Vojin sastao, ili ga ugostio (ko će znati šta je prava istina) sa Izetbegovićem koji je kao i Nikšić prošetao Banja Lukom, čak se sa nekim i rukovao pa ushićeno objavio kako mu ‘ništa nije bilo’. A došao u Banja Luku da klanja u džamiji Ferhadiji i da se uslika, samim tim da nas ubijedi koliko ima Bosne.

Mijatović se u zadnje vrijeme kao i šef mu Nermin sve češće šetka sa Bakirom, ili pišu zajedničke izjave, a sve pod maskom ‘patriotluka’ i ‘spašavanja države’, on se čak sa SDA ministrom Edinom Ramićem i Ćamilom Durakovićem 29.10. ovegodine ušetao u jedan džemat u Švicarskoj sa zelenom kravatom (onaj isti kojeg su juna 2015 godine pošli zijaretiti Ćamil i Naser Orić pa uhapsili Nasera) pa se bez obzir na pravdanje Vojina kako mu je u Švicarskoj slučajno bila zelena kravata ova paralela javlja dosta namjernom. Uostalom, nikad u istoriji BiH komunista nije zabilježeno sve do pojave Zlatka Lagumdžije da se ijedna stranka toliko hvali multietničkim sastavom i bratstvom i jedinstvom a da je ‘situacija’ na terenu demantira. Podsjećamo, Lagumdžija je tajno obavio hadž u vrijeme dok je bio ministar vanjskih poslova, dok se danas po čitavoj BiH mogu vidjeti SDPovi puleni, predsjednici ili podpredsjednici kako uče dove po šehitlucima i po partizanskim spomenicima, od Sarajeva do Velike Kladuše. Da se partizani okreću u grobu,nema drugog razloga. Njihova multietičnost se ne može stoga dokazati samo Vojinom Mijatovićem osim ako od njega ne ‘naprave’ prototip multietičnosti po istoj matrici po kojoj je SDA imala čak i načelnika Srebrenice Srbina Desnicu Radivojevića (koji je prije par godina hapšen zbog traktora iz humanitarne pomoći za Srebrenicu, a svjedoci smo ovih dana da u tom gradu zgrade prokišnjavaju pored toliko donacija za koje ne zna ništa čak ni Ćamil Duraković) ili za podpredsjednika Čedomira Lukića.

Uostalom, u igricama sa (ne)izborom Bogića Bogićevića na mjesto načelnika Sarajeva u kojima je učestvovao punim plućima i SDP (sa famoznom trojkom) te sa mnogim kolacijima sa SDA partijom ‘sa kojom nećemo nikad’ osim kad nam zatreba, dalo se mnogo toga vidjeti što ‘ubija’ bratsku energiju brata Vojina. Dakle, i Vojin je kao i Bakir, Šefik ili Ramiz, konvencijom i mahanjem ‘pogrešnom’ zastavom virtualno pokušao dokazati koliki je ‘pedalj’ neizmjerene teritorije države BiH, daj Bože da mu se posreći da njegov projekat postane više od toga. Jer, ako nije dokazao svoj ‘patriotizam’ posjetom Potočarima, neće ni mahanjem zastavom koju Bošnjaci ‘ne pikaju’ po Banja Luci. Da je kojim slučajem razviHorio onu nelegalnu sa ljiljanima, bilo bi sve drugačije.

Podsjećamo opet. Kada je Mijatović posjetio Potočare pa upisao u Knjigu Posjeta ovako ‘Danas sam se u Potočarima poklonio srebreničkim žrtvama! Upisao sam se u knjigu žalosti: 11.07.1995. godine ovdje su pojedinci iz mog naroda počinili genocid nad nevinim civilima iz mog naroda‘, dobio je ‘po ušima’. I po ‘fejsbučenju’ i po regularnim državnim medijima. Kakvi ‘pojedinci’, bilo je, to je umanjivanje zločina i krivice, ‘Faktor.ba’ se upregnuo pa pojasnio.

‘To je čista laž’. Trebao je i morao napisati da su genocid počinili genocidaši, ‘njegovi’, Vojinovi, no pitanje je svih pitanja da li bi i tada bio odan domovini. Bošnjaci imaju (promjenljive, zavisi od situacije) kriterije koje ne može nijedan Srbin ili Hrvat lako zadovoljiti, ‘Hižaslav’ Cerić hodžica u Vojinu i dalje vidi ‘prikrivenog četnika’.

Fakat on to i jeste. Toliko voli državu a mlati pogrešnom zastavom, nije ni blizu Sejfudinu Tokiću, ‘Patriotskoj’ vertikali.

photo sa Konvencije SDPa u Banja Luci 25. novembra 2021 : Nermin Nikšić predsjednik SDPa je drugi s lijeva, Vojin Mijatović četvrti, odmah do njega Denis Bećirević, ostalo-poznate face sa instagrama i polsaničkih klupa, arhiv