Kratki zapis o ‘zlatnom ljiljanu’, a nije Željko Komšić

Pitate li se, a sigurno se ponekad (‘pođaHkad’ se pravilno kaže na bosanskom) kako izgleda ogledni primjerak ‘zlatnog ljiljana’? Mislim, kako izgleda pravi, pravcati i najhrabriji borac ARBiH?

Željka Komšića, bošnjačkog člana bh Predsjedništva iz ‘reda Hrvata’ sigurno ste vidjeli i čuli milion puta, ko njega još nije vidio? Svaki dan on ima ponešto mudro za izjaviti, bitka za državu traje i nije nikad prestajala od rata na ovamo. Međutim, vidjet će te, ni nalik pravom, pravcatom ‘zlatnom ljiljanu’, a najprodavaniji je, hoću reći najoprihodovaniji ‘zlatni ljiljan’ u bh povijesti, upravo taj Željko Komšić.

Ako vas ne mrzi da spoznate kako bi zapravo trebao izgledati ogledni primerak gazije i borca ArBiH nosioca ovog najvećeg priznanja, obavezno morate pogledati ovu fotografiju na kojoj je ‘zlatni ljiljan’ po imenu i prezimenu Bilal Dervišić. Tako bi valjda trebali da izgledaju svi živi ‘zlatni ljiljani’, ali nije tako. Nemam pojma zašto, a vi? Jer, nacijo, ‘zlatnih ljiljana’ ima ukupno 1.733, toliko je bh Predsjedništvo dodijelilo značaka i diploma, što živima što onima odlikovanim posthumno, a vi znate samo neke.

E, ovaj Bilal (a nije Bosnić) je, osim što je ‘zlatni ljiljan’ još i hafiz, pa ima neku uniformu koja se često viđa na Kovačima, kad je Bakir Izetbegović tamo, a tamo je svaki dan, a koju ne viđate na nekim drugima ljiljanima. Komšić još nije ovu uniformu obukao, a ne zna se ni kad će.

Elem, Bilal Dervišić je, kaže bh ratna istorija ovo priznanje dobio zbog učešća u bh ratu u ‘7. Muslimanskoj’ brigadi ‘Al Mujaheed’ ArBiH koja se još zove i ‘viteškom oslobodilačkom brigadom’, gdje je komandovao i izvjesni Muderris, po imenu Nezim Halilović, inače poratni direktor ureda za hadž u Islamskoj zajednici i imam u džamiji, dok je glavni komandant bio Sakib Mahmuljin, nepravomoćno osuđeni za ratni zločin general ArBiH.

Dervišić inače rodom iz Jajca se priključio ArBiH 1992, bio je ranjavan više puta, iz rata izišao kao poručnik. Školovao se u Rijadu (Saudi Arabia), prije rata u Beogradu, sada je i profesor, predaje na fakultetu.

Godine 2015. SIPA ga je uhapsila akcijom (joj, pazi imena ‘Rez’ a ja očekivao da se akcija zove ‘Farz’) u grupi 11 osumnjičenih za terorizam ali je ubrzo kao što je red pušten, gdje ćeš osuditi ‘zlatnog ljiljana’. Jok! Veliki je zaljubljenik SDA kleptokratije, ostao je zapisan njegov slavni citat na ‘fejsbuku’, nekad poodavno uz jedne od silnih izbora u BiH koji glasi „svi oni koji ne misle glasati za SDA su svjesno ili nesvjesno neprijatelji vjeri, državi BiH, svim narodima u njoj…“ „U venama patriota teče zelena krv“

Vlasnici ‘zelene krvi’ pored plakete i značke u liku i obliku cvijeta ‘ljiljana’ imaju još nešto : mjesečni dodatak 700 KMa. Na plaću, na penziju, na štogod. Ovo najviše priznaje se dodjeljuje ‘pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više slobodnih djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima’.

Od poznatijih ‘zlatnih ljiljana’ osim najpoznatijeg Komšića su još i Dragan Vikić, Naser Orić, spomenuti Muderris, i da ne nabrajam dalje.

P.S. Uskoro, za koji dan Ustavni sud BiH će donijeti odluku po apelaciji Bakira Izetbegovića kojom je tražio da se Sud izjasni o nošenju brada i hidžaba u Oružanim snagama ‘jedinstvene i suverene’ BiH, sjednica Suda po ovoj apelaciji je već zakazana. Konkretnije, očekuje se (kad Bakir podnese apelaciju to se najnormalnije očekuje) da ovaj najviši pravosudni organ utvrdi kako su sadašnji Pravilnici Oružanih snaga koji to ne dozvoljavaju počinili i čine diskriminaciju i povredu demokratskih ljudskih i vjerskih prava, tjerajući vojnike da se propisno briju a žene da se propisno odmotaju i otkriju. Pa, onda, kad ta presuda ‘padne’, ne samo Bilal Dervišić, svi će moći izgledati ovako kao Dervišić a bh istorija će još jednom dobiti potvrdu kako je ArBiH bila i ostala antifašistička, prozapadno evropski i demokratski orijentisana, čak i multietnička, kao što je to nekad bila ‘7. muslimanska’. Ako Sud slučajno donese drugačiju odluku, nema druge, biće da je opet na sceni ‘udar na Bošnjake’, šta bi drugo moglo biti.

Možda i Željko Komšić, kao osvjedočeni legalista upravo i čeka odluku Suda pa da se uniformiše u zeleno? Ko zna?

P.S.II Svaka sličnost sa imenima i događajima slučajno je-namjerna

photo : ‘zlatni ljiljan’ Bilal Dervišić, arhiva