‘Gulenovka’ Hanka Grabovica učiteljica sa crnim karate pojasom u ‘Gulenovoj’ ‘charter školi’ u gradu Utica NY ‘spojila’ SDA ministra BiH za izbjeglice Edina Ramića koji je u Ameriku došao da proslavi 25. novembar dan državosti po džematima (kao predgrupa Biseri Turković koja je maksuz došla Preko Bare ‘američkom Reisu’ u pohode i da odsluša Armina Muzaferiju na fešti–‘ispraćaju starog i dolasku novog hodže u džamiji u Atlanti, uz ulaz od $20.00) te ga uslikala sa članicom poslaničkog kluba i lobisticom Srba na Capitol Hillu (Claudia Tenney) i sa hodžicom ‘Ćemanom’ doktorom islamskog prava, dok su bošnjački mediji ovu diplomatsku bruku proglasili ‘diplomatskom inicijativom’

Priča je slatka, tipična bošnjačka, u zadnje vrijeme može i bosanska ali je nema ko slušati. Kao što znamo po bh ustavu nema u državi Bosni Bosanaca (a Boga mi ni u dijaspori), svuda su ‘osviješteni’ Bošnjaci. I prepisana je iz zavičaja. Umjesto ambasadora i konzula, nas predstavaljaju bijele ahmedije, zvanično ‘predstavništvo’ Islamske Zajednice BiH u Americi (Washington DC) na čelu sa ‘američkim Reisom’ hodžicom Sabahudinom Ćemanom te silna ‘nevladina’ ili non profit udruženja-paraziti naslonjeni na džamije i opštinski budžet.

Bakirovu turneju po dijaspori Evrope smo odgledali kao i slike sa SDA botovima osumnjičenim teroristima i hodžama, nastavak slijedi po Americi gdje se dovukao ministar za izbjeglice SDA jastreb Edin Ramić u društvu sa učačom ilahija i kasida Arminom Muzaferijom, dovukla se i pozamašna Bisera misnistrica SDA vanjskih poslova. Sve je platila uredno i diplomatski dijaspora i Islamska Zajednica BiH.

Tako smo uz slogan ‘Domovino uz tebe smo’ u džamiji dobili još jedno diplomatsko ruglo i ogledalo ‘građanske i sekularne’ države Bosne koje su bošnjački mediji uveličali naslovima ‘diplomatska incijativa’. I, da, dobili smo i promociju još jedne ‘nevladine’ udruge koju plaćaju Amerikanci ‘grantovima’, novi isprdak džematskih zakulisnih udruženja kakvih je u Americi na stotine, koje baštine istu domovinsku bošnjačku politiku, umjesto da se bave poslom zbog kojeg su se registrovali.

Riječ je o staroj udruzi, nekadašnjoj pantljičari osnovanoj još iz vremena ‘Refudži Centra’ ovog grada i djelovanja Bosanaca u gradu Utica NY u kojoj su se odnjegovali i oparili mnogi ‘patriotski’ nadojeni Bosanci koji se smatraju Bošnjacima (kao npr. Nedim Mujić, obrijani vehabija) i koja je godinama uzimala tajno pare od Opštine grada Utica NY a djelovala iz džamije i džamijskog odbora ‘zastupajući interese ‘svih Bosanaca (Bosnian Community) koja je odnedavno promijenila ime u ‘Bosnian American Community Association BACA’.

Ova udruga kojoj se napokon na čelo smjestila i uglavila Hanka Grabovica, učiteljica u charter (ugovornoj) školi Fethullah-a Gulen-a (pod ovako finim imenom : Utica Academy of Scinece), u jednoj od stotinu škola koje su osnovane u Americi u skoro svim državama je izrežirala svu ovu ‘snažnu diplomatsku inicijativu’ a zapravo diplomatsku šaradu kako bi se vjerski izlet bh ‘diplomata’ ministara podveo pod zvaničnu posjetu Americi u povodu ‘dana državnosti’, odakle smo i saznali ko nas i kako u Americi predstavlja. Podsjećamo, Grabovica je inače po vokaciji učiteljica i ‘svoju školu’ je reklamirala sloganom ‘kod nas je halal kuhinja za djecu’ nakon čega su u tu školu navalili sve sami Bošnjaci, Turci i Arapi, paralelno s tim, pokušala je na sve načine da uđe u bošnjačku politiku i mimo škole. Prvo se kandidovala u džamijski odbor crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY) pa kad nije dobila dovoljan broj glasova (30) da uđe u odbor džamije, kandidovala se za opštinsko vijeće i tu nije prošla, onda je ‘upala’ u odbor humanitarne organizacije Amerike ‘United Way’, da bi poslije toga postala predsjednicom ove fantomske udruge ‘BACA’ koju srdačno uz rukovanje sa kongresmenkom Claudia-om Tenney toplo preporučuje ministar Ramić kao nešto prijeko potrebno Bošnjacima Amerike.

Međutim, nismo sigurni da će ova slika sa američkom članicom Kongresa Cludia-om bit pravi dokaz ‘uspjeha’ Hanke Grabovice, budući da je ministru a i sebi ovim učinila ‘medvjeđu uslugu’, državi Bosni posebno. No, to nije bitno, ministru je trebala slika ‘državnosti susreta’, uslikao bi se i sa Hitlerom da su mu to ponudili za popunu njegovog accounta na instagramu.

O čemu se radi?

Pa, jednostavno, Claudia Tenney je zvanična članica poslaničkog kluba Srba u američkom Kongresu (caucus), što će reći i jedna od lobista Srba, slike srbijanskog ambasadora u Americi Marka Đurića su objavljene sa Claudia-om Tenney još marta ove godine.

Nakon što je Željka Cvijanović istog mjeseca posjetila Washington DC, Claudia se uslikala i susrela i sa Cvijanovićkom što smo mogli vidjeti u medijima a onda je Hanka Grabovica sjela pa napisala kongresmenici pismo kako se sa tim ‘ne slaže’ a sve u ime svih Bošnjaka Amerike, pa je spomenula bh državnost od Otomanskog carstva do ZAVNOBIHa, pa je podučila kongresmenicu o genocidu kojeg Republika Srpska negira a posebno Željka Cvijanović i sve u već poznatom stilu. Nakon čega se Claudia Tenney javila Hanki pismom podsjećajući da ona voli sve ljude bivše Yugoslavije, da je bila u Sarajevu u vrijeme Olimpijade, da će raditi na prosperitetu državnosti BiH, miru i suživotu da je ona u poslaničkom klubu zapravo za sve zemlje bivše Yuge, da je pomagala u printanju bh lista ‘Mostovi’, blah, blah, blah..

I onda smo dobili ‘ekskluzivu’ kako se Claudia sastala sa ministrom Ramićem, sa ‘timom organizacije Baca’, i naravno, uslikala se ne samo sa Ramićem već i sa Hankom i ‘Reisom Amerike’, bošnjački mediji su printali sliku samo sa Ramićem da se ‘Vlasi ne dosjete’. I poslije smo iščitali priču o ‘uspjehu bh diplomatije’ u kojoj se Ramić i hodža Ćeman ‘doktor fikha, tj. stručnjak za islamsko pravo sastao sa lobisticom Srba sa Capitol Hill-a, nakon što se prije toga lobistica islikala i sa srbijanskim ambasadorom i sa ‘negatoricom genocida’ Željkom Cvijanović.

Dobili smo i nadnaravne sposobnosti političarke u pelenama Hanke Grabovice koja nas je ovim činom zapravo osramotila, međutim njoj su ove slike više ‘legle’ nego li ministru Ramiću. Hanka je naime, iako joj to pravila o registraciji udruženja niti bilo koji propis države BiH predviđa sama sebe izabrala i svrstala u lobistički ‘bošnjački svet’ tipa Emira Ramića iz džamijskog ‘Instituta za izučavanje genocida Canada’ ili Reufa Bajrovića iz nekakve ‘Evropsko-američke alijanse’. Dok je dan državnosti po ko zna koji put poslužio za promociju vjere i islamske strukture države Bosne i Hercegovine koja se u celofanu servira kao multietnička, prozapadna i zajednička za sve njene građane.

Što se tiče slikanja, Claudia Tenney nema problema sa tim kao ni Hanka. Ova najljuća pristalica politike Donald Trump-a i članica njegove partije se voli slikati, samo ako se plati. Ili novcem ili glasanjem za nju i Republikance. Da je sad upitate zna li ona ko je hodža Ćeman a ko Hanka mislim da bi se slatko nasmijala. Za državu Bosnu ipak to nije za smijeha. Dva ministra kruže po džematima Amerike i sve to predstavljaju dravničkim potezima dok se američka lobistica Srba slika i sa jednima i sa drugima. Umalo nije osvanula njena slika i sa Arminom Muzaferijom pjevačem ilahija i kasida uz pojašnjenje kako je kongresmenica uživala u ‘starim bh tradicijama’.

Posebno bi se gospođa Tenney nasmijala kada bi imao ko da joj pojasni da je ‘Reis’ Ćeman na slici sa ahmedijom koju mu je lično poklonio ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, radikal, ratni profiter i vjerski munafik neviđenog kova još 2012, zbog posebnih zasluga u Americi. Zato jer ovaj ‘šejtan pod ahmedijom’ i savjetnik sadašnjeg Reisa uvijek juriša na Demokrate kad je glasanje u Americi mrzeći Republikance, i stalno je ‘idol’ džemata i džematlija koji ga prate. Hanka Grabovica još manje. Claudia joj je ‘obećala’ da će svebiti u redu. U svojoj udruzi koja je registrovana da se brine o našim zemljacima u našem gradu i njihovim problemima, ona se bavi teškom bh politikom i politikom sa minbere i ispod ahmedija.

‘Za jedinstvenu multietničku i građansku BiH’ u turskoj ugovornoj školi koju svako malo vremena ‘češljaju’ istražitelji Amerike, sa slikom rođene djece u crkvi/džamiji koja uče arapski i koja se pokrivaju, uz svoju halal tursku školsku kuhinju, Hanka nam evo prodaje i politička halal *uda pod halal bubrege.

I, mogu reći, od silnih ‘druženja’, večera i donatorskih događanja, ‘opravila se’. Mashanllah,, da je ne ureknemo.

A kakva nam Hanka takva nam i bh diplomatija.

photo : gore lijevo plakat džamije u Atlanti na fešti odlaska hodže u penziju sa učesnicima – Armin Muzaferija, Bisera Turković, ministra EdinRamić, desno Edin Ramić i Claudia Tenney. U okviru : Hanka Grabovica sa Anthony Brindisi, Demokrata koji je izgubio izbore a pobijedila Claudia Tenney, dolje: mart 2021, srbijanski ambasador u Americi Marko Đurić te Željka Cvijanović sa kongesmenkom Claudia-om Tenney, arhiv