Prođoh Bosnom kroz gradove, prođoh i dijasporom : Kad bi se pitali Bošnjaci, Fikret Abdić bi bio odgovoran za zadnje poplave u BiH, jebo vas Abdić presuđeni ratni zločinac, imate dosta ‘svojih’ neoptuženih i onih drugih ratnih zločinaca, podsjetite se na njih, počnite od Alije Izetbegovića.

Estradne zvijezde SDA po džematima dijaspore slave dan državnosti a u Bosni delegate ZAVNOBIHa zamijenili fašistima tipa Mustafe Busuladžića i Husein ef. Đoze.

Grad i džemat Utica NY : Islamska Zajednica ih opet zaobilazi kao nekad ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, zna se i zašto.

I Denis Zvizidić ima malo ‘tiny’ imovine kao i Bisera Turković.

Čitava BiH je antivakserska zemlja i to s razlogom.

U Banja Luci Vojinu Mijatoviću otkazali salu hotela ‘Bosna’ jer nije uspio na Konvenciju dovesti Bakira Izetbegovića i jarane.

Kako je bivši direktor zloglasne AID bošnjačke UDBAe Kemo Ademović riješio nepotizam

a/ Otrcani nekadašnji ministar famozne ‘brojke i slova’ koalicije u Sarajevu a odnedavno bot, trbuhozborac i revnosni član SDA mafije-Faruk Kapidžić (uzgred i glavni u Komisiji za status džamija i tekija državnih spomenika) ‘twittnuo’ je svoju mudrost uz nastup Džemaludina Latića na tv ‘Face’ pa to podijelio sa svojim ‘fejsbuk’ pratiocima Sebijom i Bakirom, debilnim Harisom Zahiragićem i još sa mnogo SDA botova tipa hodže iz Luxemburga Mulahusić Jasmina koji je nadavno bio hapšen u BiH, osuvši paljbu na Latića, na Senada Hadžifejzovića, a sve sa ciljem da se zaštiti ‘lik i djelo’ Alije Izetbegovića koji je ‘uprljan’ zadnjim intervjuom ovog nekadašnjeg SDA ideologa. I, naravno, kao što priliči SDA, dotakao se bez razloga i povoda Fikreta Abdića, konstatacijom kako je i ‘Abdić uvjerio sebe kako je jedini ispravni put kojim je pošao 1992 jedini ispravni put za Bošnjake i cijelu BiH’, kako to pokušava Hadžifejzović sa pljuvanjem po prezimenu Izetbegović.

Jebo Vas Fikret Abdić (sorry Borise Dežuloviću), da nije možda on kriv i za zadnje poplave u BiH ili za smrtnost u corona pandemiji po kojoj ste među prvima ili za pljačku države Bosne na svakom koraku, kako se niste toga dosjetili? Ni vi ni famozni Nedim Sladić meteorolog ?

Svakako istina boli a ona glasi i glasila je i bez Latićevog nastupa : puna je Bosna ratnih zločinaca u vlasti, kao glavni primjer je upravo Alija. Samo ga je smrt spasila optužnice u Haagu a vi pletite ‘lik i djelo’ i dovite, ako ne vjerujete meni pitajte tužiteljicu iz Haaga (Carla del Ponte), sve će vam ona pojasniti. Abdić je figurativno još u prednosti, za ratni zločin je odslužio svoju kaznu i slobodan je, a šta će mo sa bošnjačkim ratnim zločinima i zločincima tipa Mahmuljina, Dudakovića, Orića, Cikotića ili Džaferovića… Od kojih mnoge na Sudu finasira država BiH za njihov ratni zločin. Ima u BiH još onih koji neće preći preko te opasne kamuflaže. Tursko-bošnjački ‘Stav’, fašističke novine na budžetu SDA ne mogu oprati ni Aliju ni Bakira, posebno ne kriminl i korupciju Bakirovih jurišnika ali zato uz ‘post’ Kapidžića revnosno printaju sliku Abdića da bošnjačka relaksacija bude potpunija. Big shit as always!



b/ Kažu da je estrada usljed corone u velikoj krizi, ali to ne važi za BiH, mi smo uvijek posebni, ‘nebeski narod’. Slijedom toga a više zbog izbora iduće godine i napucavanja dijaspore, estradnjak Bakir Izetbegović je krenuo na evropsku turneju u organizaciji Islamske Zajednice BiH i džemata dijaspore, označavajući to kao što je red, državnom posjetom dijaspori i u povodu dolazećeg 25. novembra dana državnosti BiH. Uz pjesmu ‘Sva bi svjetla zvao mrakom da te nije Alija’ Bakir je ostavio državu u mraku i problemima a dao se u poznate svijetleće stare laži i nova obećanja. Dajte nam šansu još 30 godina, vašim glasovima srušićemo Dodika kojeg sam u bh vlast ubetonirao, 25. novembar je važan datum kad je stvorena država BiH, sa vama niko nam ništa ne može… i sve u već oprobanom i poprilično huškačkom ambijentu. Koliko je Izetbegoviću Junioru važan ZAVNOBIH u Mrkonjić Gradu govori činjenica da je za njega i svitu to Varcar Vakuf a ne grad po imenu ‘četničkog’ vojvode Mrkonjića, no ni to nije bitno koliko je bitan mrak u Sarajevu i drugim gradovima u FBiH. Iz kojeg je Bakir stigao u svjetla Evrope. Tamo su naime, učesnici, delegati ZAVNOBIHa i heroji antifašisti partizani redom i listom izbrisani sa naziva ulica i škola a umjesto njih su zasijali fašisti i suradnici okupatora, begovi, sultani i hodžice. Tako je umjesto ratnog heroja i borca Filipa Kljajića kojeg su četnici ispekli na ražnju ulica ponosno dobila ime po nekom Kemal-begu koji je poznat najviše po tome što je mogao pojesti 7 kila bureka i tri litra kiselog mlijeka, Mustafa Busuladžić dokazani fašista je pored ulice dobio i ime škole, da se mladi Bošnjaci podsjete na fašizam i državnost BiH. Ulicu je dobio i hodža iz regimente SS Divizije Husein ef. Đozo, i njegovo ime krasi jedna škola u BiH, a koliko je SDA ‘gazija’, hodža i begova i drugih inih junaka dobilo svoje ime na trgovima i ulicama BiH to je za posebnu priču. I pored toga, Bakir kao da su svi redom budale i retardi i kao da se nalazi u nekom od brojnih ‘Muzeja’ i ‘Fondacija’ Alije Izetbegovića, vazi o ZAVNOBIHu. Da ne zaboravimo, njegov ‘agilni premijer’ seoska lola i varalica i teški kriminalac Fadil Novalić partizane javno naziva fašistima dok je Abdulah Skaka bivši načelnik Sarajeva sadašnji ambasador SDA tvrdio isto. Znači, da se rezimiramo : Bakir je okupio jato predstavnika Islamske Zajednice BiH i nekoliko ministara iz svoje stranke pa džematuje. O trošku države, praveći ‘građansku Bosnu’ po mjeri ‘Islamske Deklaracije’. Kao u onom partizanskom vicu – ‘ja sam za bratstvo i jedinstvo ali da bude što više muslimana’. Da nije previše ozbiljno bilo bi zaista vickasto. Ovako, šarada SDA i ispiranje mozga dijspori. Kad već šalju lovu red je da daju i glasove. Ja, i? Ništa, i Ramiz Salkić podpredsjednik Republike mu Mrske je po džematima Evrope ali to nije neka vijest. On je sav svoj radni vijek posvetio džematima a Dodik ga plaća.

c/ Za Evropu se odlučio Bakir a za zabavu i relaksaciju u Americi i Canadi poslao svog jastreba ministra za izbjeglice Edina Ramića. Koji pelješi državne pare k’o fol za povratnike a dijeli milione džematima i Islamskim Centrima. Uz Ramića 25. novembar slave svi džemati Amerike, uz njega je i predstavnik Islamske Zajednice BiH za Sjevernu Americu i Canadu koji stoluje u zgradi kupljenoj za, pazi sad ovo, ‘predstavništvo IZ u Americi’ u Washington DCu, Sabahudin hodža Ćeman, Reis za Ameriku i Canadu. Plakati sa slikama ove dvojice dr.sci, mr. pr.i parolom ‘Domovino uz tebe smo’ blješte po džematskim face book profilima, para se ne žali. Ovamo, vidi koliko Dodik troši za lobiranje. Za razliku od Evrope, uz Ramića je u Americu stigao i SDA omiljeni pjevač ilahija i kasida Armin Muzaferija.Taj lik mlati lovu samo uz džemate i niko osim njega ne može Bošnjacima pjevati po džamijama. Inače, on je poznat po učešću na ‘Turkoviziji’ (kao ono ‘Evrovizija’) i po tome što je ‘fejsbučio’ da oprašta sve dugove svakom onom koje za Bosnu i Bošnjake, za dragu nama domovinu’ . Kako da ne, zašto da ne. Plan Ramića i Reisa Amerike je da vaze po džamijama u službi građanske Bosne a naravno neko to masno plaća. Pa ipak, kao nekada ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, nema gostovanja u gradu Utica NY, najbliži domet ove estrade je Syracuse, nekih 40 milja od grada Utica. Razlog se zna : u ovom džematu ima i ‘autonomaša’ zbog čega je ‘Hižaslav’ čak i pored kupljene karte onomad odbio doći u ovu crkvu konvertovanu u džamiju. Pare za kartu i dnevnice naravno nije vratio, čak su ga javno i pozivali da to učini. Dakle, idemo u Evropu, na zapad, pravimo i izgrađujemo državu u džamiji, ‘građansku državu’ koja ima, pored ambasade i zvanično predstavništvo u prostorijama Islamske Zajednice, raju uveseljava pjevač ilahija i kasida. Bez Muzaferije ništa.

d/ Kod kuće u BiH smo odahnuli, Denis Zvizdić najveća vedeta SDA postizbornog transfera se nakon mjesecima najvaljivanog ‘neznam gdje bi ali znam kuda hoću’ nakon što je ‘izišao iz SDA’, odlučio za hadžiju Dinu Konakovića i ‘Narod i pravdu’. Po istom receptu kao i njegov tečić Aljoša Čampara, ministar SDA policije. Bog te malov’o, nakon dva dana što je pristupio ovoj partiji odmah je postao podpredsjednikom. Da je koji dan još sačekao, mogao je postati i predsjednik. To što je tri decenije sa Bakirom razarao Bosnu, pljačkao i sakrivao kriminal, nem veze, odlučio se na ‘šutnju’ i došao ‘tobe’. Neće kaže iznositi prljav veš, nije mu u krvi da pljuje po protivnicima. Naravno, hadžiluk i druženja sa Bakirom neće spominjati, njemu je cilj da bude kandidat za bh Predsjedništvo ‘ispred trojke’ u Sarajevu, kad mu se nije posrećilo ‘sa dvojkom’, sa Bakirom i Sebijom. Sve ostalo je nebitno kao i njegova pisma i ‘odgovori’ Dodiku ili Vučiću koja štanca iz minute u minutu. Ova gnjida i ljiga od političara je poprilično slična svakoj političkoj gnjidi. Evo, pade mi na pamet prvo Semir Efendić, koji je također ‘izišao iz SDA’ jer se ne može više tolerisati ‘nepravda i nezakonitost’ pa je postao predsjednikom stranke Harisa Silajdžića. Ni njega ni Zvizdića, kao ni Čamparu koji je također ‘istupio iz SDA’ nisu u SDA stranci razriješili ili izbacili, tako da imaju zadržane funkcije u bh Parlamantu (koje nedaju jer bi nas onda nadglasali Srbi i Hrvati, ovako branimo državu) i imaju i dvije članske karte. Što znači, i kad i ako budu osvojili slijedeće mandate, ostaju uz SDA iz koje ‘de franko i de iure’ nisu nikad ni izašli. Neće naškoditi SDA, dapače, radiće ‘u interesu države’ za nju. Biće ‘probosanci’, šta god to značilo.

Podatke o imovini Zvizdića koje je nezavisno udruženje CIN dalo javnosti, doktor za ostanak u fotelji nije prokomentarisao nimalo. Kao što nije komenatarisao svoju zaradu uhljeb i državna pantljičara iz SDPa Denis Bećirević. Vjerovatno ‘legalista’ Zvizdić smatra kao i svaki SDA fićfirić da je sve ‘po zakonu’. Mora da jeste, a to po zakonu izgleda ovako:

Kuća i dvorište 440 m2 – 180.000 KM (Gornji Butmir), vikendica sa zemljištem 795 m2 – 65.000 KM (Hadžići), poslovni prostor 57 m2 1/1 130.000 KM (Sarajevo), stan i garaža 113 m2 1/2 150.000 KM (Sarajevo), zemljište 62 m2 3/4 (Hadžići), na supruzi Samiri je stan 67 m2 1/1 (Sarajevo), na sinu Kenanu dva stana, oba u Sarajevu i to od 87 m2 i 76 m2 (Sarajevo). Plus,Zvizdić ima i prihod od izdavanja nekretnine od 4.050 KM, a vozi automobil BMW model A1 koji vrijedi 20.000 KM i paušal i plaća koju prima u iznosu od 5.513 KM. I sad, on kaže da se odlučio izaći iz stranke ‘ostavljajući sav svoj komoditet’ samo da država procvjeta i zavlada pravda. Kao kad je Bisera Turković pred tv kamerama nabrajala bez stida i srama svoje ‘tiny’ kućice i stančiće. Od Fojnice, Stoca, preko Zagreba i Sarajeva i sve do Australije. Što je sve stekla ‘po zakonu’ svojim radom i zaslugama, ili naslijedila.

e/ BiH je po evropskim i svjetskim statistikama ušla u sami vrh opasnih država u corona pandemiji, u ovoj zemlji vakcinisanost je još oko 20%, po smrtnosti smo među prvima. A vlasti muče muku šta će sa pola miliona vakcina koje su ‘istekle’. I izdaju nekakve covid pasoše, i donose uredbe i planove zaštite. Dok niko neće da se vakciniše, broj antivaksera je u stalnom porastu.

Razloga za ovakvu pojavu ima više, pobrojaćemo neke. Prvo, Reis Kavazović je decembra prošle godine tvrdio da vakcine treba načelno prihvatiti ali se čeka nalaz nekakve arapske Komisje koja će utvrditi ima li ili nema u njima svinjetine i želatina. Onda je premijer Fadil Novalić blebnuo kako nisu htjeli nabavljati vakcine ‘jer neće budu pokusni kunići’, ostalo je uradila afera ‘respratori’, Sebija (nisam se vakcinisala imam nenormalno dobra antitijela’) i ‘malina respiratori’, antivakserski nastupi po socijalnim mrežama su sa profila nepoznatih ljubitelja zavjera prešli na postove parlamentaraca, vlasti i advokata pa i mnogih medija. No, iza kulisa i što se zabilazi namjerno, svi ovi ili većina njih koji su zbunjivali svoje građane i raju načelno, tajno su se cijepili. Uglavnom ne rade ništa ili ‘online’ i testiraju se po pet puta dnevno. Ministri, načelnici, vlada, možda čak i Reis, svi su se oni pelcovali a šute i ne govore promotivno o vakcinama. Za raju, ‘Hižaslav Cerić je dao najbolji lijek protiv corone na svom instagramu : pet vakata namaza, znači pet puta umivanja, ispiranja nosa i usta, i eto lijeka. Tajno, ‘pfizer’ mu je pod kožom.Vlada kantona Sarajevo se čak tajno vakcinisala još dok vakcina nije bilo ni za lijeka i to u foteljama, u svojim kancelarijama, da ne stoje u redu, priznali su to kao i svaki lopov tek kad su otkriveni. Ne treba zaboraviti ni bisernu Biseru Turković koja se vakcinisala u Zagrebu a u BiH je tvrdila kako ‘nam šalju jeftine vakcine iz Indije’, što znači ne uzimajte to ni pošto. Plus, i najvažnije: donacije iz Srbije su ‘neupotrebljive’, ‘zatrovane’, radije umri nego primi vakcinu doniranu od četnika i Rusa. Sad imamo što imamo. SDA preletač Semir Efendić načelnik najveće sarajevske opštine, odluke vlade o obaveznoj vakcinaciji poredi sa Hitlerovim doktorom za umiranje (Joseph Mengele), dok advokat i političar Mirnes Ajanović kopira sa interneta uputstva, indikacije i kontraindikacije i javno na tv prijeti vladi prijavama i tužbama. Ejvala, umrite onda muški.



f/ Vojin Mijatović nekadašnja Dodikova nada i uzdanica a sada SDPov model poželjnog Bošnjaka Srbina iz BiH dobio ‘nogu’ u Banja Luci. Bio najavio ‘Konvenciju’ u povodu Dana državnosti BiH sa emotivnim tekstom kako se državnost brani u Banja Luci, međutim već sutradan mu iz hotela ‘Bosna’ dali otkaz, nema tu Konvencije. Vojin se onda pohvalio kako će zbog ovog ‘fašizma’ u Banja Luci Konvencije biti makar u kancelariji SDP stranke.

Veliko je pitanje može li se takav događaj zvati Konvencijom ako svi mogu stati u kancelariju stranke, ali eto neka mu bude. Međutim ja znam zašto je to sve otkazano. Zato jer Mijatović nije uspio na Konvenciji obezbjediti prisustvo Bakira Izetbegovića koji tezgari po dijaspori, nije ni dogovorio svog miljenika pajdu Bakirovog Željka Komšića. Ovaj internet jurišnik SDP stranke je kao i šef mu Nermin Nikšić u zadnje vrijeme sve bliži Bakiru i SDA stranci, pa i Komšiću. Ministar Edin Ramić sa kojim je Vojin uz zelenu kravatu kao dokaz bosanstva furao po džematima Švicarske prošlog mjeseca mu ima raspored u Americi tako da Vojin nije uspio naći dobar kvorum među ‘probosancima’ i poprilično je zbog toga hendikepiran. Jer, zna se, svi ‘probosanci’ su ili u dijaspori ili u FBiH, nema ih puno u Banja Luci. Dakle, nema Bakira a i Komšiću se ‘nešto ne diže’, neda mu se ustati pa doći u Šeher, Mijatoviću onda jedino ostaje sastanak u maloj sali velike multietničke partije. Velika mu je prevelika za Konvenciju.

g/ Sjećate li se miniranja izbora Bogića Bogićevića za načelnika Sarajeva od marta ove godine? Vraga, ko bi se toga sjetio, kad je to bilo, ihaha. Ko se toga još sjeća, mi sve zaboravimo jer nam se previše priviđa i događa, tako nam u krvi. Ko je kriv, ‘Narod i Pravda’, SDA, Srbi u opštinskom vijeću, Mirsad Hadžikadić ili SDP i Nikšić, nikad se neće utvrđivati, operacija je tako i zamišljena a cilj ostvaren. Bogićević je giljotiniran i sve je odrađeno perfektno na bošnjački način. Par dana smo ‘plakali’ za Bogijem a onda smo umjesto inertnog i mrzovljnog Srbina dobili kosmopolitsku, energičnu i nasmijanu internet Benjaminu, sve nam postalo smiješno. Na isti i sličan način je (marifetlucima i prebrojavanjem) u stolicu predsjedavajućeg opštinskog vijeća zasjeo Jasmin Ademović, sin poznatijeg oca Kemala Ademovića, inače direktora zloglasne bošnjačke UDBAe zvane ‘AID’, odgovornog za mnoga sakrivena politička ubistva. Konaković se u ‘twittanju’ zaletio pa je ovaj izbor označio normalnim, izjavom da je mlađi Ademović ‘genetski predodređen ‘ za tu funkciju, no ovdje je riječ o nečem drugom, O ocu mladog Jasmina. Name, prije njegovog izbora po medijima Ademović Stariji je tvrdio kako je fin i pošten i kako ne bi dozvolio nepotizam u svojoj (NiP) stranci te da se zbog sina odrekao svih svojih funkcija. Što će reći, marta ove godine on je da bi sin genetski sjeo u fotelju (iako totalni anonimus), bio niko i ništa, čovjek bez funckije. Najeklantniji primjer kako se Dino Konaković bori za poštenje i protiv nepotizma za razliku od ‘korumpiranih SDA lopova’.

Pošteno, nema se šta. Međutim, koliko jučer, evo vijesti. Denis Zvizdić i Kemo Ademović izabrani su za podpredsjednike stranke NIP. Pobjedio i ‘narod’ i ‘pravda’. Prevedeno na bosanski znači, bitka Ademovića ‘aidovca’ protiv nepotizma je trajala dok sin nije izabran, poslije može Kemo da bira šta će i kuda će. Ako mu prigovore a prigovarali su neki, on kao i Bakir ima odgovor, skoro identičan. ‘Kad smo se mi Ademovići borili zaBiH niko nas nije pitao za nepotizam’. Izvinjavam se Kemi što sad to pitam, jebi ga, omaklo se. Nije ‘ranjavan’ kao Sarajlić nekoliko puta ili kao Fikret Prevljak, ali patriotizam se ne dokazuje samo ranama. On se dokazuje i politički, izborom na funkcije.

Uz čuđenje da nije kad su ga prozivali za nepotizam, umjesto citiranja Bakira odgovorio malo žustrije i suptilnije. Uz onu našu poznatu ‘AID’ doskočicu koja glasi : evo mene i zovu me Kemo, imal’ neko da bi se polemo.

h/ Nacijo, 19. novembar je ‘svjetski dan sanitacije i toalete’. Ima taj ‘Svijet’ zaista pametnih ideja, nema dana u godini da nije neki ‘svjetski dan’, samo neka se slavi i fešta. Uz ovaj značajni datum, bh mediji su objavili da je vlada bh Parlamenta za nabavku toalet papira izdvojila blizu pola miliona KMa.

‘Cico draga’, pa skoro koliko su izdvojili za ‘pranje imidža vlade’, za svoje medije, korespodente, prevodioce, sastavljače govora i pisama ili ugovore o djelu. I novinare, njih posebno. A uvijek se priča kako je Bosna jednonacionalna, eto dokaza da nije. Da jeste, ne bi toliko para išlo za tariguz, valjda bi se koristio ‘halal toalet’, sa flašom vode iza šolje.

No, ima to sa zahodom i svojih draži, nije to bezveze bacanje para.Tamo na šolji poslanici provedu više svog radnog vremena nego u sali za sastanke, a kad ‘zagusti’ trče u zahod i riješe stvar. Kao onomad 2012. kad je Nermin Nikšić bio premjer i kad se birao direktor ‘BH Auto Ceste’. Pa ‘sve po zakonu’ izabran njegov brat Mirsad, pa napali Nikšića kako je to nepotizam i kriminal. A on, kao očiti primjerak poštenja i poštenjačine, odgovorio prozivačima da ga blate bez veze i bez razloga. ‘Nemam s tim ništa majke mi, dok se glasalo, ja sam bio u zahodu’. Ništa nije znao, sve je ‘ispalo po zakonu’ a sa zahodom i njegovim bratom još se bavi Tužilaštvo, nikako da dovrši ‘istragu’.

Moje je razmišljanje, a možda griješim ovako. Toliko izdvajati za brisače guzica mogu i moraju samo oni koji da prostite previše seruckaju. Ma šta seruckaju, seru i to samo tako.

Pa kad je već tako, sretan vam onda dan zahoda, nacijo.

photo : ilustracija, toalet i toalet papir, arhiv