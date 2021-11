Da li je ef. Kavazović obzirom na njegov zadnji intervju na tragu Milorada Dodika?



Svi znamo da su Bošnjaci, bez obzira na svu ‘patriotsku’ halabuku oko očuvanja države Bosne radili, i rade i danas na tome da imaju svoju muslimansku, islamsku državu. Uostalom, to potvrđuju i neka ratna dokumenta, posebno ona iz ratnog Predsjedništva (Bošnjački Memorandum o ‘krijeposnoj islamskoj državi’ autora Adnana Jahića), to potvrđuju i zapisnici i sa prvog i jedinog Bošnjačkog sabora održanog u podrumu hotela Holyday Inn u Sarajevu 28. septembra 1993 (‘potpiši Alija makar -država- bila k’o avlija’), kao što o tome svjedoči i dosadašnja bošnjačka politika. Na tragu te ideje i ‘krijeposne’ državice u kojoj će vladati šerijat, Alija je potpisao i Daytonski Mirovni Sporazum po kojem je ‘halalio’ Srbima čak i Srebrenicu i žrtve za brda i čuke okolo Sarajeva, dok se njegova ‘Islamska Deklaracija’ zbog koje je hapšen i robijao i danas oficijelno smatra glavnim planom u budućnosti države BiH, kako je sam potvrdio više puta Alijin sin Bakir Izetbegović.

Silno opiranje očuvanju ‘jedinstvene’ i ‘suverene’ BiH iz usta bošnjačkih političara, zatim lidera Islamske zajednice BiH (a što mu dođe isto, budući da su to dva ćorava oka u jednoj glavi) svih ovih godina i decenija samo su dio klasične trgovine i njihova dogovorena mantra. U kojoj su Bošnjaci preferirali da uz davanje Republike Srpske ušićare nešto u Sandžaku, Republika Srbija, zbog čega i danas Sandžak crtaju i unose u svoje mape države Bosne.

Ovo tiho i puzeće razgraničenje Bošnjaci su sveli na jasno vidljivu ‘igru’. Svim snagama zastupati ideju ‘multietične’ i ‘jedinstvene Bosne’ po svaku cijenu, potajno su imali i razrađivali plan sličan Dodikovom: kako se ‘mirno otijepiti’ i namiriti izgubljeno u ratu. U Sandžaku, bezbeli, ako ikako može, ako ne može daj što može. Kad dođe vrijeme da ovakva država ‘nije više izdrživa’ i ‘moguća’.

‘Probni balon’ tog i takvog razgraničenja nije samo mrtvo slovo na papiru ili kakav ‘non-paper’, poznati nargilaš, akademik i ideolog Islamske Zajednice BiH, bivši komunista Ferid Muhić, bio je prije nekoliko godina vrlo precizan, dao je javno konture ‘flildžan islamske države’.

U intervjuu aprila 2018. za ‘pogled.ba’ član bošnjačke akademije BANU i profesor u Skopju, Muhić je to pojasnio ovako. Imamo stanovnika više nego Crna Gora, Slovenija ili Makedonija, mi bi ‘bez njih procvjetali’ (bez Srba i Hrvata, op. Cross), ako to ne uradimo asimiliraće nas, nestaće nas. Ionako nismo ni cjelovita ni jedinstvena država, mučenje samo. Tvrdeći da je do ovakvog zaključka došao razgovarajući godinama sa mnogo ljudi, prijatelja i učenih ljudi, podvlačeći da ionako pola Bosne je već u rukama Srba i Republiek Srpske, dok više od trećine u rukama imaju Hrvati. Čak, kaže da je o tome razgovarao i sa Alijom Izetbegovićem, što znači da mnogi ‘umni Bošnjaci’ lažu kad tvrde da Alija nije nikada o tome razmišljao, kao što je nedavno blebnuo Haris Silajdžić na tv ‘Face’.

Posebno izdvajamo u ovom podugačkom intervjuu ovaj pasus.

‘U tome slučaju, iako uvijek kažem da je to hipotetički kontekst, u slučaju kada bi došlo da se otcijepe mi bismo morali i spas bi za nas bio upravo insistiranje na takvoj državi, jer bi njeno priklanjanje srpskom ili hrvatskom entitetu značilo našu definitivnu asimilaciju. Moja teza je vrlo jednostavna. Ne prave države ljude nego ljudi i narodi prave države. Mi Bošnjaci sada idemo od one teze, dok je Bosne bit će i Bošnjaka. Nije istina! Nije istina, Bosne nije bilo petsto godina ali Bošnjaci su opstali. Mnogih država nije bilo ali su narodi opstali. Moja teza je suprotna- dok je Bošnjaka bit će i Bosne. Sada je od vitalne i od presudne važnosti zadatak, očuvati svoj vlastiti identitet,.’

Ovaj dio njegovog iskaza, samim tim čini mi se i ideju ‘mirnog razlaza’, potkrijepio je da li svjesno ili nesvjesno i sadašnji Reis ef. Kavazović, u svom intervjuu za BHRT 18. novembra ove godine, dakle jučer.

Reis je pozivajući na red mira, komšiluka uz red ‘dušmana’ Bosne koji joj rade ‘o glavi’ izbacio i ovo.

‘Bošnjaci smatraju da još uvijek imaju neki kredit iz nekog vremena i smatraju da je to sasvim dovoljno da se prepoznaju problemi u Bosni i Hercegovini. Moraju Bošnjaci, dakle, biti agilniji, moraju govoriti o stvarnim problemima u Bosni i Hercegovini, moraju razgovarati sa ljudima koji su im partneri, moraju tražiti rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Ne postoji nigdje u svijetu nijedna država koja je Bogom dana za svagda, a da ne postoje razgovori s vremena na vrijeme da se društveni ugovor obnovi. Potrebno ga je stalno obnavljati. Zbog toga i u Bosni i Hercegovini je potrebno da iz dekade u dekadu dolazimo do tog obnovljenog društvenog ugovora. Moramo vidjeti svoje interese, ali i slušati interese drugih kako bi taj društveni interes ojačali kada je u pitanju Bosna i Hercegovina“.

Reis, kao da je citirao akademika Muhića pa potvrdio da u njegovoj glavi ima nešto od takve ideje. Jer, ako će mo pravo između Muhićevog da su ‘narodi, Bošnjaci iznad države’ i da su ‘Bošnjaci i bez nje opstali’, i ovog Reisovog da ‘ne postoji nigdje u Svijetu nijedna država da je bogomdana’, može se komotno staviti znak jednakosti. Ili bar znak velike sličnosti. Samim tim, znak sličnosti se može staviti i između Dodika i ove dvojice. I on je, naime više puta tvrdio ali na svoj način da državnost BiH na koju se pozivaju Bošnjaci nije ‘bogomdana’, tačnije on je ne priznaje, te kako bi razgraničenjem svima bilo aman lijepo, prelijepo, uvažavali bi se, trgovali, voljeli…

U situaciji kada se sve svodi na to da Dodik razvaljuje državu a kao Bošnjaci je brane i nedaju nikom, ovakva izjava Reisa je u najmanju ruku intrigantna i opasna. Po svemu sudeći i istinita, samo što Bošnjaci o tome samo šapuću po tekijama i saffovima, još to nisu javno objelodanili, no iza ‘građanštine’ i jedinstva što oni protežiraju i onog što se realno događa sa državom Bosnom, to je čisto kao suza. Zbilja, da li je Reis ‘nešto načuo od stranaca’, da li mu se omaklo, popustila koncentracija, da li mu samo ‘izletilo’ čisto onako? Neće da ‘bidne’, jezik ponekad izleti sam od sebe.

I dok ne skontamo i ne vidimo šta će biti sa Dodikom, pitanje svih pitanja je : da li se Reis cijepio ili bi se i on otcijepio?! Ili će reći ‘ma istrgnuli me iz konteksta’ munafici i zlotvori.

A kontekst velik k’o kuća!

photo : Reis ef. Kavazović Husein, intervju BHRT 18.11.2021. arhiv