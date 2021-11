Alija Izetbegović je slično prijetio zapadu, tvrdi Latić : ostanemo li bez države eto muslimanskih mladih osvetnika

Svuda u Svijetu, otmica aviona se smatra terorističkim činom, bez obzira na ciljeve i razloge, bez obzira na vrstu oružja ili oruđa. I pokušaj se smatra terorizmom. Neznam, otkud onda Nedžadu Latiću, piscu, novinaru i publicisti te vlasniku dobro posjećenog web portala ‘The Bosnia Times’ zaključak kako bi takav čin, ako je učinjen iz patriotskih razloga, mogao se smatrati podvigom? Ili poželjnom akcijom, čak?! Kao da ne zna da su i ‘IRA’ i ‘ETA’ ili ‘heroji’ ISILa pritiskali dugme na eksplozivu valjda iz turističkih a ne patriotskih razloga.

No, on je našao da je otmica aviona u Norveškoj sa preko stotinu putnika novembra 1994. godine herojski čin, očekivan potez mladog muslimana i patriote Harisa Keče, budući da je ova otmica aviona simulirana, kako on to navodi da bi se ‘svjetskoj javnosti ukazalo na stradanja u Srebrenici’. Plus, Latić se u zanosu bošnjačkog poznatog patriotizma i domoljublja poziva na umrlog Aliju Izetbegovića koji je u vrijeme bh rata i suočen sa gubitkom države prijetio Zapadu govoreći da će, ‘ukoliko zapad ne intervenira i ne zaustavi agresiju na BiH te bosanski muslimani ostanu bez države, oni postati nacija mladih osvetnika’.

Pa, slijedom logike, kad je država ugrožena a jeste, vidite šta joj rade, pa kad je mogao Alija evo, mogu i ja da pozovem ‘osvetnike’ na akciju. Ovo ‘herojstvo’ Latić proslavlja vjerovatno da bi kao i većina patriota i domoljuba u BiH pokazali da je Bosna država u opasnosti pa da je u ovakvim okolnostima sve dozvoljeno’, uključujući i otmice aviona i putnika ili bilo šta drugo, što će ‘spasiti domovinu’, međutim sa stanovišta teorije i prava a Boga mi i prakse, ovo je onda čisti poziv na terorizam. Koji, makar bio i ‘simuliran’, može olako umaći kontroli pa postati selektivan i stvaran, utoliko je veličanje takvog akta i čina opasan potez, u jednu ruku i čin saušesništva.

Napominjemo da je Kečo za otmicu aviona dobio zatvora samo dvije godine od čega je odrobijao godinu dana (zbog bolesti i lobiranja države), ali je zato ratno bošnjačko glasilo ‘Liljan’ braće Latića (Nedžad i Džemaludin) koje se printalo u Sloveniji a Latići uređivali od ovog teškog krivičnog djela napravilo herojsko štivo. Sadašnjom ‘reprizom’ iste priče ‘kada je Bosna napadnuta sa svih strana’, Latić je podgrijao stare strasti, ne mareći da bi sa njom opet, i u ‘interesu države neko mogao učiniti isto’.

Vrlo opasno i vrlo perfidno, pa ako ćemo pravo i kažnjivo ‘napuckavanje’ muslimana, hoću reći ‘muslimanskih osvetnika’ kako to Latić navodi u svojoj kolumni o ‘heroju’ kojeg su svi zaboravili’.

photo : Nedžad Latić lijevo, desno – Haris Kečo, photo posuđen sa web portala ‘The Bosnia Times’