Nacijo ne boj se, ‘Hižaslav’ Cerić (od jučer i brat Arapin ) je tu, njegov prijeteći prst također, tu je i ‘bošnjački svet’, samo se čeka ‘mig’, hoću reći išaret da nas ‘svet razume’! A čim Amerikanci pregovaraju sa popovima i hodžama, to znači da smo ‘tu negdje’, da nam, nažalost, ‘tukne’ 1990-ta



Jeste, rekao je ovaj munafik ispod ahmedije i zvanični savjetnik Reisa ef. Kavazovića kako će ‘dati ostavku’ na tu funkciju savjetničku, kad su se ono ‘ogradili’ od njega i njegove izjave okotbra ove godine, u kojoj je u društvu čečenskog predsjednika Ramzana Kadirova veličao njegove terorističke sposobnosti, pozivajući Evropu da se ugleda na Putina i Čečeniju. Pa porekao, nije blesav da baca lovu koju mu iz zekjata (muslimanski PDV, op. Cross) daje brat, šef i jaran Kavazović, odakle dobiva i poseban dodatak na regularnu građansku penziju. Poznavajući Kavazovića, zna se i da je to ‘ograđivanje’ bilo preko one stvari, da se ‘Vlasi ne dosjete’.

I evo ga opet, piše li piše. ‘Hižaslav’ je mrtav bez pisanja. Ili je na web sraoni Bošnjaci.net, ili je na svom face ili na instagramu, može i na Hayat ili FTV. Cvijetić Srebrenice na reveru, ahmedija na glavi, prijeteći muslimanski prst, kažiprst kao znak prepoznavanja svakog miroljubovog Bošnjaka, političara ili hodžice, pa ‘ožeži’. Opleti. Piši prijeteća pisma, patetične analize, šalji dove … Niko ne smije biti uskraćen pa ne osjetiti njegovu ‘potrebu‘ i njegovo ‘pravo da bude glas bošnjačkog naroda’. Iako manijakalnu ‘potrebu’ mogu nekako sažvakati, ovo drugo mi ne ide u glavu, ali…

Sad je pisao fra Luki Markoviću prijeteći mu i analizirajući njegov osvrt u katoličkom listu ‘Katolički tjednik’ gdje se ovaj osvrnuo na Cerićevo permanentno pozivanje na muslimane u čitavom svijetu u slučaju bh rata koji samo što nije.

‘Što se tiče Bošnjaka muslimana u Bosni, koji imaju iskustvo genocida i udruženog zločinačkog poduhvata, želim vas uvjeriti, fra Luka, da muslimani u Francuskoj, kao ni muslimani u Rusiji, Čečeniji, Dagistanu, Uzbekistanu, Azarbejdžanu neće mirno gledati ponovni genocid i udruženi zločinački poduhvat nad muslimanima Bošnjacima’.

Što, kao što vidite znači ovako : ako nas iko dirne ili napadne, eto braće sa svih strana, i eto odbrane.

I to u stotinama miliona. Prije je navodio čak i cifre muslimana po Rusiji i Čečeniji,Turskoj ili po Bliskom Istoku.

Dok Bakir Izetbegović nabraja dronove, topove i haubice uz obavezni poziv da NATO podupre njegovu ‘neće biti rata ali nedajBože on nam treba’ misiju, ‘Hižaslav’ priprema ‘braću’ širom Planete. U ‘bošnjačkom svetu’. Na opštenarodni ustanak, samo se čeka njegov ‘mig’. Sve je spremno za ratovanje, ‘Hižaslav’ je bez rata bezličan, nema ga, niko je i ništa. Riba bez bicikla. Sa ratom je ‘glava’. Vlast i nezajažljivi grabljivac.

Sada kad je dobio i pasoš Saudi Arabia (jučer je objavljeno da je nagrađen od ove države sa njihovim državljanstvom ‘zbog posebnih zasluga’), sad će tek moći da jezdi Svijetom i da dovi. Kažu da se državljanstvo Čuvara Harema teško dobiva, ‘Hižaslav’ je to zaradio. Niz sporazuma sa ovom zemljom u vezi školstva i bezbjednosti u vrijeme njegovog mandata Reisa koji joj daju privilegije u našoj zemlji, njegova su zasluga i zasluga njegovog nasljednika koji baštini riječi svoga savjetnika. Osim toga, kad je oktobra 2018. ubijen na zvijerski način američki novinar u ambasadi Saudi Arabia u Turskoj (Jamal Khashoggi) i kad se razotkrilo da je u ovo svirepo ubistvo uključen glavni na tronu Saudi Aabaia, dakle vrh vlasti, kraljevi i prinčevi, ‘Hižaslav’ je uz silne svjetske osude ‘twittao’ pohvalu ovom ubistvu. Pravdajući napade na Arabia-u kao ‘pokušaj da se naruši reputacija, mir i prosperitet ove zemlje’.

Cerić govori o ovakvoj reputaciji i prosperitetu : posebna ekipa po naređenju vrha vlasti je došla u Tursku, namamila novinara unutra u ambasadu i ubila ga. Rezali su ga pilama, topili u kiselini, nikad tijelo nije pronađeno, Arabia je ‘našla’ krivce u svojoj zemlji i osudila ih, vrh vlasti se izvukao. Eto, samo na ovom primjeru se može vidjeti kakve empatije i kakav odnos prema drugim žrtvama ima ‘Hižaslav’. Isti ili sličan odnos prema svim žrtvama osim svojih imaju i Islamska Zajednica BiH i Bošnjaci generalno.

No, da ne miriše dobro u BiH potvrđuje i današnji sastanak američkog diplomate u BiH (Derek Chollet) savjetnika američkog sekretara sa ‘vjerskim liderima’ u BiH kojeg ovaj diplomata hvali. Tvrdeći da vjerske vođe imaju ‘važnu ulogu u promicanju mira, pomirenja i dijaloga’. Nemam pojma otkud ovakav stav ovog Amerikanca, ja mislim i tvrdim totalno suprotno: da nije bilo ovih ‘mirovnjaka’ veliko je pitanje da li bi uopšte bilo rata u BiH a ako bi ga i bilo, da li bi bio onakav. Ali kad je već tako, mogao je (i zašto nije?) pozvati i ‘Hižaslava’ Cerića na to sijelo. Ta on je veći ili isti ‘mirotvorac’ od Kavazovića, ‘ubilo se’ od mira i suživota.

Iako je suvišno pitati da li se u Washington DCu sastaju sa ‘vjerskim liderima’ kad se donose važne odluke u sekularnoj državi, ja bih da pitam, i evo hoću. Jer, mi smo ta država, tako svi brljaju i tvrde, šta će nam tu hodže i popovi, šta oni traže u građanskoj opciji ‘koja nema alternativu’? Kad u bilo kakvoj građanskoj zemlji alternativu nema vjerska komponenta?

Čisto blamiranje američkog diplomate. Osim ako i on sam ne misli da sve ‘tukne’ na 1990. Kada su nam onda kao i sada vjerski lideri vodili glavnu riječ. Krunice, krstovi i tespihi su bili ‘naši predvodnici’ a ‘mir nije imao alternativu’. ‘Hižaslav’ Mustafica je tada ‘plivao kao riba’. Iz Zagrebačke džamije je jezdio avionom ili džipovima UNPROFORa i raspoređivao. I istraživao. I savjetovao (Dudakovića). I ubijao i oslobađao, i pljačkao, kako je htio. Mir ‘nije imao alternativu’ onda, nema ni sada kod Kavazovića ‘vlahomrsca’.

Uostalom, ‘Hižaslav’ mu je još zvanični savjetnik. Ono odricanje i ‘ograđivanje’ je bilo samo za novine i za jedan dan. Danas je drugi dan, druga nafaka. Plus – na stotine muslimana svuda uokolo samo čekaju ‘mig’ ili ‘išaret’ ‘Hižaslava Cerića.

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić sa poznatim bošnjačkim prstom mirotvorstva, arhiv