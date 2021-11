Novi prijedlog bh vlade Zakona o porezu na dohodak iz ‘malina produkcije’ : opljačkati sirotinju da bi bogati zaradili više

Stari dobri ‘Nadrealisti’ bi rekli : ‘u zemlji ničeg novoga’. Do podne nelegalni premijer Fadil Novalić je u sudnici gdje mu se kao i svakom bh političaru i vlastodršcu pokušava izdejstvovati potvrda o poštenju, popodne smišlja nove načine pljačke i otimačine. Može mu se, hoće mu se. Jer je ‘too big to fail’ (previše jak da bi pao), što bi rekli Amerikanci, koji su kao i Fadil u spašavanju bogatih tajkuna preko leđa sirotinje osmislili 2008. (bail out, započeo W. Bush a dovršio Obama) akciju pljačke državnih para za milijardere Wal-Street-a u kojoj su milijarde dolara 0iz državnog budžeta date velikim korporacijama jer ne smiju propasti, uz objašnjenje da će oni to vratiti državi a nisu nikada. Jer su zapravo one država, država ne smije pasti.

Recept je jednostavan, ako treba para (a treba uvijek i nikad nije dosta) – uzmi kredit ili povećaj porez. Nema pobune, nema protesta, ožeži, što se mučiti drugačije. Pripremio je tako ovaj ‘fiškal’ dva prijedloga Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, nakon što je maznuo preko 10 miliona samo na neispravnim respiratorima, dopustio povećanje cijena hrane, goriva, plina i svega ostalog što slijedi, sa kojima će (ako se usvoje) uvećati svoj izvor pljačke preko leđa raje i zaposlenih. A usvojiće se nego šta, kad treba povećati plate sebi i jaranima ili poreze, akcize, bilo šta što mu donosi lovu, tu je vlast odblokirana i složna. Kao i Fadil.

Ova seoska baraba je tako isplanirala da uveća porez na dohdak 13% pod izgovorom da stabilizuje privredu, povećava zaposlenost i slične pizdarije koje imaju veze samo sa njegovim mozgom, a zapravo je udario na regres radnika, na troškove prijevoza, topli obrok radnicima, čak i na dodatne pomoći ako ih poslodavac dadne radniku.

Biće para, nego šta. No, osim ovoga, Fadil je pripremio (Fadil je nenadjebiv u idejama, u prepisivačini od kapitalista to se mora priznati) i porez na nasljedstvo i imovinu te na darovanje nekretnina (10%), jer se ‘dosjetio’ da bi se tu moglo profitirati, ljudi provode puno ostavinskih rasprava. I opet po sirotinji, po ‘varisima’ iliti nasljednicima. Tako će npr. sada nasljednici koji dobiju šta od imovine iza ostavitelja a ne rade i nemaju prihoda, oca ili majke ili drugih srodnika, debelo platiti to svoje nasljedstvo. Primjera radi, ako ste naslijedili kuću od 100.000 KM eto Fadilu 10.000 onako, ease. Ili ako vam neko pokloni komad zemlje koji vrijedi 10.000 KMa, eto Fadilu 10% u džepu. Ako ne platite, ode vam kuća i nasljedstvo, jasno k’o dan.

Drskije i bezobzirnije od Fadilovog koncepta u ovom najnovijem slučaju pljačke zvuči izjava predstavnika sindikata bh poslodavaca koji kao i većina bh sindikata nisu ništa drugo nego produžena ruka vlasti (kao Unija u Americi) koju vrijedi zabilježiti. Kaže frajer sindikalac da će, ‘ako se ne usvoji Fadilov Zakon doći do otpuštanja 100.000 radnika’! Iako je istina obrnuta : ako se usvoji, hiljade radnika će ostati bez posla. Pa ti sad vidi kako sindikati rade.

Fadil se kao i svaka baraba uhvaćena na djelu pravda da će ovaj Zakon oporezovati samo plate veće od 2.400 KMa iako su takvi u bh radništvu rijetke zvijerke, međutim po meni on je budala. Trebao je i mogao komotno stopu poreza povećati na 40%. Zašto da ne kad fiškalski potezi vode fiskalnu politiku a svima potaman. Čak i toj sirotinji koja će ostati i bez regresa i bez putnih karata za prijevoz ili toplog obroka.

P.S. Preporuka nasljednicima koji nisu proveli ostavinsku raspravu : uradite to čim prije, jer poslije će biti kasno kad zakon stupi na snagu. A stupiće sigurno, država i Fadil znaju s kim ‘imaju posla’ i kako se to radi.

photo ; Fadil Novalić tzv. premijer FBiH, arhiv