Razumljivo je sasvim što je ‘zlatni ljiljan’ Željko Komšić bošnjački član bh Predstavništva ‘iz reda Hrvata’ toliko nervozan i bahat, međutim njegov populistički način dugogodišnje okupacije države i Predsjedništva ga neće spasiti makar imao na stotine hiljada ‘lajkova’ na internetu, ‘svilen gajtan’ mu je odavno pripremljen

Znalo se, vidjelo, još od trenutka kad su Hrvati ‘skočili na noge’ da dokažu kako su nekoliko puta izigrani izborom Komšića u Predsjedništvo uputama sa minbere i glasovima Bošnjaka, od kada sve do danas traje bitka za izmjene Izbornog zakona koje je prešutno priznao i potpisao sa Čovićem još pred izbore u Mostaru Bakir Izetbegović, izbjegavajući do danas da to prizna i saopšti, međutim malograđanska i jalijaška politika gazije opčinjenog vlašću ne jenjava. Dokona i besposlena sadaka raja zadojena Komšićevim virtualnim domoljubljem i patriotizmom je napucana malo više od njega pa ‘puca’ i navija, gazija udara na sve strane braneći državu’ dok brani sebe i stolicu i na krilima takve fiktivne i prividne popularnosti ‘zlatni ljiljan’ jezdi i traje sa mišlju da bez njega nema ni države ni nas već godinama, jer zna šta ga čeka.

Vrlo brzo će mo svi saznati, ‘svilen gajtan’ je pripremljen, samo još kad bi Komšić u svojoj ospjednutosti mogao primjetiti da mu slijedi ‘gutanje žabe’, prirodne ili skuhane, silni evropski i američki izaslanici, specijalni pomoćnici i zamjenici američkog državnog sekretara ga, kao i Visoki bh predstavnik ‘bonske ovlasti’ drže za sada ‘u ladici’, samo se čeka trenutak da ga kroz izmjene Izbornog zakona izbace na stol.

Dotle, dok se to ne objelodani, Željko se ‘otima’, riga vatru, kači se na svaku koja dolazi od strane Hrvata koje kobajagi predstavlja, reaguje na svaku od Srba i ‘udara po prstima’, dokona raja koja se pita o svemu tom kao i ‘nečija baba’ histeriše i navija dok je razrađenom a pogrešnom taktikom kako u bh Predsjedništvu ‘možemo i bez Dodika’ a tek ‘šta bi bilo da je u Predsjedništvu Čović’, doveo ovaj najviši bh organ na samo dno bizarnosti i skandala. Dok su i Bakir Izetbegović i ostala boranija od ‘opozicije’ upecani na njegov kafanski stil vođenja države ostali i nijemi i gluhi na ovo skrnavljenje koje kao i Dodikov robusni i bezobrazni stil rušenja države polučuje iste rezultate, samo na suptilniji način. A ‘pali’ kod obične raje.

Najnoviji ispad koji je ‘zapalio internet’ kao i guzovi Karleuše ili Mace Diskrecije kako bošnjački mediji histerično najavljuju, Komšić je izveo danas u svom uredu nakon kraće rasprave sa novinarem ‘Tanjuga’, nakon čega je ljutito bacio mikrofon i napustio i intervju i svoju rođenu kacelariju, iznerviran što mu je novinar na samom početku rekao da u Srebrenici nije bio genocid.

Totalno neproduktivno i neprofesionalno ponašanje slavom opijenog ‘ljiljana’ budući da, kao što smo rekli, Zakon kojeg je nametnuo Valentin Inzcko jula ove godine osim pojačanih blokada rada i funkcionisanja države nije ničeg drugog donio dobroga. Naime, sankcionisanje negiranja genocida je već odranije ugrađeno u bh propis i sva ova muka u državi BiH je sa punom snagom otpočela upravo objavom tog Zakona i do sada, od kada je zakon zaživio, negiranje genocida se nastavilo a još niko za to nije po organima gonjenja ni prijavljen ni osuđen, osim jednog srpskog novinara kojeg je Sud oslobodio. Ponovićemo, smiješno je i nekarakteristično da se nešto što je utvrđeno presudama Međunarodnog suda i postojećim zakonom sankcioniše dodatnim specijalnim zakonom, posebo jer kao što smo rekli niti se ko prijavljuje niti kažnjava, pa proizlazi da je Zakon u društvenom i političkom smislu više donio štete nego koristi. Kako je Komšić po struci pravnik trebao bi to znati, zapravo i zna, ali na krilima napuhanog patriotizma on i dalje to oprihoduje i živi od toga.

Genocid u Srebrenici je dokazan i nikakvim presudama Sudova se neće moći bilo ko natjerati da promijeni svoje mišljenje, niti će Komšić ovakvim nastupom ikome pokazati da je profesionalac državnik i političar. Uostalom, nakon što je Komšić prekinuo intervju, za istu tv kuću Bakir Izetbegović je dao svoj ‘iskaz’ tako da je ovakav potez Komšića čisti promašaj, gdje je čak i nesposobni političar Izetbegović Mlađi pokazao više sluha u komunikaciji od svog partnera.

Komšić je skandal napravio i 15. decembra prošle godine kada je skupa sa Šefikom Džaferovićem odbio primiti ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova (tada mu je bilo pojašnjenje kako se Lavrov sastao sa Dodikom u prostoriji gdje nije bilo državne zastave BiH) uz poznato naprđivanje ‘kako smo mi mala ali ponosna zemlja’, da bi se isti dan sa istim ministrom sastala Bisera Turković, SDA ministrica vanjskih poslova. Što proizilazi da SDA ‘napuca’ Komšića na jednu a onda okrene na drugu stranu. Ostavljajući žabu da se prilagođava vatri. Pokazati zube ministru Ruske Federacije na takav način nije imalo nikakvog smisla osim u ‘fejsbuk’ politici Komšića koju su međunarodni stručnjaci koji su okupirali BiH ovih dana očigledno prepoznali. Rezultat takve politike Komšića i Džaferovića smo mogli vidjeti već na sjednici UNa kada je novom Visokom predstavniku za BiH dozvoljeno da u ilegali pošalje svoje pismo ali da se ne smije pojaviti za govornicom.

Umjesto da na greškama uči, ‘zlatni ljiljan’ srlja u greške još više. Pa mu nevalja Palmer, ne razumije ga Merkelova, nisu shvatili ništa od njegove škole ni Visoki bh predstavnik Schmidt, Escobar, ni Sattler iz EU, svi moraju u školske klupe ‘na popravni’ samo da bi gazija još jednom zasjeo u fotelju ‘predsjednika’. Ili ostao u njoj još malo. Dakle, nakon šuljanja po hodnicima Predsjedništva i skidanja zastave Republike Srpske sa vrata, Komšić je prešao na otvoreno medijsko skrnavljenje institucije bh Predsjedništva. Iako, koliko sutra, moraće sjesti za stol sa Miloradom Dodikom i sa Čovićem i ‘progutati žabu’. Koju je iskopao iz pitanja srbijanskog novinara. A kud ćeš većeg negatora genocida od Dodika. Također, moraće surađivati i sa ministrima Srbima i Hrvatima u vlasti BiH a kladio bih se unaprijed iako ih nisam pitao da ih više od dvije trećine neće nikad reći da se desio genocid u Srebrenici, ako bi ih ko upitao.

Skrnavljenje Predsjedništva Komšić skupa sa Džaferovićem čini ne samo na ovaj dramaturški osmišljen način već na način pogrešnog tumačenja poslovnika i pravilnika o radu bh Predsjedništva. Naime, zakazivati sjednice Predsjedništva sa pitanjima na dnevnom redu za koja unaparijed zna da nisu ‘usaglašena’ i da neće biti saglano donešena, znak je da se radi o planiranim aktivnostima kako bi se, i jeste, objavilo kako ‘evo mi bi htjeli a Dodik neće’ da nešto uradimo. Ovu poslednju sjednicu po uhodanim sistemom ‘možemo i bez Dodika’ ili ‘2:0 za nas’, Komšić je zakazao iako je znao da je Dodik na putu, na sastanku sa turskim predsjednikom Edoganom. Pa je objavljeno da ništa nije urađeno, ‘nismo donijeli odluke’.

Kada smo vidjeli u izborima za Mostar decembra 2020 da je pored svoje slike postavio i sliku Čedomira Jovanovića savjetnika sa majkom Srebrenice, samo kako bi građani došli na kafu sa predsjednikom, sve nam je bilo jasno. Ili kad je rekao u emisiji tv Face ‘nedam obraz Senade’ a onda umjesto Josipa Broza ‘okačio Aliju Izetbegovića’ u svom uredu te razjebao i obraz i ionako razuđenu bh ljevicu da bi postao partner SDA mafiji pa postao i gluh i nijem za silne njihove afere i korupciju, jezdeći po Kovačima, muzejima i komemoracijama prijeteći ratovanjem i odbranom i ‘ratujući’ sa predsjednicima susjednih država (sa kojima bi Bakir rado i sjeo i poigrao šaha), stvar se, kao i kod Dodika otela kontroli.

I još kažu ‘pijani Željko’.

Vraga, trijezan k’o top. K’o Ramazanski top Abddulaha Skake. Ali džaba, ne ‘pali’, pročitan je. Pročitali ga međunarodni specijalci.

photo internet montaža : Željko Komšić i Bakir Izetbegović, arhiv