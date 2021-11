Najveći tv pobornik rata u BiH-Srbin po državi rođenja a sandžaklija-Bošnjak po patriotskom pokvarenom i narcis ubjeđenju Senad Hadžifejzović osim što stalno kašlje javno u svom tv tornju ‘Face’, poznat je i po tome što zna da zaplače, kad zatreba

Dobro, zna on da se u sred programa poigra i sa zubnom protezom ili da ‘odvali’ koji ‘masan’ da izgleda što prirodnije i što bliže ‘anamo’ njima Sarajlijama, međutim što zna da se iskašljava tokom svg centralnog dnevnika, to niko drugi ne zna. To nije normalno niti je igdje u praksi tv emisija zabilježeno. Osim njega, više šmrkće i kašljuca jedino njegov čest gost podpredsjednik SDPa Vojin Mijatović, zbog kojeg u buduće mikrofon bubicu treba staviti na koljena, inače od ispiranja pluća uživo nećemo ništa čuti.

Zadnjim nastupom gelom našpricanog Hadžifejzovića pokazao je da ne zna ni jezik kojim je odškolovan, u ‘žestokom odgovoru’ hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću po čemu je domoljublje Hadžifejzovića neupitno (ono, direktno u kameru 3) a što smo mogli vidjeti u još jednom javnom pozivu na rat u BiH, u njegovom ‘centralnom za par minuta’ sam nam je to dokazao.

Povod ovog blesavog i već isprobanog reagovanja nekadašnje zvijezde SDA braće Hadžifejzovića je izjava hrvatskog predsjedika da rata u BiH neće biti ‘jer tamo ljudi nemaju ‘leba’ da jedu i jedino se kestenima mogu gađati’, na koju je on ekpsresno odgovorio ‘jadan si, pun bubotaka, leba ti kad ćeš abdicirati’ a onda dodao : ‘otkud mu leb, šta mu to znači’. E, vidite, Hadžifejzović se ‘pravi’ da ne zna šta znači riječ leb na njegovom maternjem jeziku a toliko se ‘leba’ najeo još ga da prostite nije izasrao iako je na hljebu već decenijama. Kao što svi znamo rođen je u Srbiji u Sjenici, u gradu kojeg nije posjetio možda ni par puta odkako je kao i stotine hiljada sandžaklija doletio u Sarajevo i u BiH, u mjestu gdje se priča ‘izmiješano’ ali većinom na ekavici no prije nego će postati osviještenim Bošnjakom žderao je ‘leb’ srbijanski mnogo godina. Studirao uz leb novinarstvo u Beogradu, pisao uz leb za ‘Borbu’, za beogradski ‘Index 202’, a onda je najednom kao i većina sandžaklija ‘osetio zov domovine’ pa iz vukojebina Sjenice i ‘svetala’ velegrada doletio u ‘majčicu’ Bosnu uvidjevši da je hljeb a ponekad i kruh mnogo ukusniji od hleba. I prešao na ijekavicu, nevjerovatnom lakoćom izražavanja.

Tu su ga dočekali raširenih ruku, tv, pa njegov rat uživo kojeg ‘još nije odjavio’, uz SDA i rat se vinuo u visine, sve do sadašnjeg tornja u kojem boravi uz sudsku presudu i uz spor koji još traje, njegovo učešće u pljački države u vrijeme ‘Alijine’ privatizacije skupa sa optuženima za ratne zločine generalom Mahmuljinom i generalom Atifom Dudakovićem kada je taslačio po ondašnji fondovima koji su otkupljivali ‘Alijine certfikate’, vinuo ga u sam vrh tv zvijezde, sve do hadža. I knjige ‘Rat uživo’ koju je o ratu napisao pa prodavao po džematima dijaspore pucajući iz patriotskih oružja na sve strane. Čitavo to vrijeme rat nije ispuštao iz mikrofona sve do danas. Još bi da, kao i svaki sandžaklija ratuje ako ikako može u Bosni, rat se isplati. Sad kad je u nemilosti jer je ‘dirnuo’ u Reisa i zekjat zbog čega su mu dodijelili ime Nenad na čistom sandžačkom dijalektu iako je bio u pravu, i kad se ‘razišao’ sa bratijom u SDA i sa hadža i sa džamijskih naklanjavanja, postao je većim Bosancem nego ijedan drugi rođen u Bosni. Gine za Bosnu do zadnje bošnjačke kapi krvi iz rodnu ‘Sjenicu’ koju je pronašao u svom Sarajevu, dokazuje se iz minuta u minut. Ali džaba, Bošnjaci mu ne vjeruju više.

Po uzoru na nekadašnjeg novinara Yutela Gorana Milića koji je po istom receptu kao i Hadžifejzović postao snažan i medijski poznat, dakle preko vjerskih i političkih ‘talova’, počeo je evo čak ispravljati sugovornike i učiti ih pravopisu. Podsjećamo, Milić-novinar konvertit i preletač je tako poslije rata u Hrvatskoj ispravljao ‘uživo’ one koji nepravilno izgovaraju hrvatski da bi pred penziju ‘radio’ za Al Jazeeru, tako i Hadžifejzović koji nije uopšte na bosanskom završio škole i mladost ispravlja pravopisne greške. Iako zna i vidi da je hrvatski predsjednik riječ ‘leba’ stavio u navodnike. Namjerno to Senad ne vidi jer zna da se u ‘Sjenicu’ uvijek za leba govorilo daj mi kruha. Ili hoću hljeba. Ko ne vjeruje neka posluša samo Ejupa Ganića ili Sebiju Izetbegović, može i Fahrudina Radončića, poznate domoljube iz Sandžaka, kojih u BiH ima preko 200.000 i još uzimaju za ručak ‘leba’.

Pri ovom ispravljanju Milanovića Hadžifejzović se svojim jeftinim štosevima pokušava dokazati i kao dobar poznavalac humora i satire pa se tako baca na Abdić Fikreta, kojom duhovitošću želi da zaboravimo da je već imao Abdića u svom programu i da bi dao sve što može da ga ima opet, kao onomad u Rijeci što je imao. Abdicirao bi on u čas, samo da Babo hoće da mu da intervju, ali neće još uvijek.

Što se tiče hrvatskog predsjednika Milanovića i njegovih primitivnih upadica i sintagmi kada je u pitanju država Bosna, valja reći da Zoran nije po svom mentalnom sklopu ništa drugačiji od većina ostalih bh političara sa Balkana. Samo što svoju primitivnost i bezobrazluk,osim Dodika i Bakira oni ne iznose javno. I takvi komentari pogađaju samo one kojima kao i Milanoviću nedostaje rodni ‘sapun’ pored ‘parfema’. Ovo sa kestenima nisu razumjeli ni On, Milanović a nije ni Hadžifejzović, i nije uopšte toliko uvredljivo.

Naime, ne mogu se Bošnjaci, jer Bosanaca nema u Bosni, gađati ni kestenima u slučaju rata. Ne mogu ni ostale nacije. Danas je jedan metak jeftiniji od jednog kestena. Toliko su poskupili i u Bosni i u dijaspori da se sa kestenjem ne možeš više zajebavati. Evo, ovdje u Americi u gradu Utica, 1 lb ili ti pola kg košta ni manje ni više nego više od 10 dolara sa porezom kao što pokazuje ova slika uz prilog napravljena jučer. Pa ti vidi ima li se smisla bacati kestenjem na neprijatelja.

Majke mi, ‘leba’ mi, umjesto ovakvih patetičnih i katastrofalnih poteza, bolje je sto puta Hadžifejzoviću da se malo prisjeti djetinjstva i srbijanske svoje škole, da otplače kao što inače zna kad postane patetičan i uzbuđen zbog bitke za državu Bosnu. Umjesto što joj iz dana u dan kašljući i šmrcajući priziva rat. Neka recimo, za početak, priziva rat u ‘rodnu Sjenicu’ i u svoju državu Srbiju.

photo : cijena kestena u shop trgovini u gradu Utica NY, 06. novembar 2021, arhiv