Pečatom ću te zapečatiti ; prije godinu dana su ONI optužili Dunju i Pleho Abdić da je ukrala službeni pečat Opštine Vel. Kladuša, sad načelnik Fikret Abdić optužuje NJIHA. Rifet Dolić koji je za sada u sporednoj ulozi mudro čeka i šuti.

Baš je ovaj bh politički život zanimljiv. Uzbudljiv. Kao tv farma ili trakavica. A para ide. Svašta se dešava a ništa se ne događa. A vlast radi.. A raja gleda i uživa. Navija, svako za svoje.

Evo, recimo opština Vel. Kladuša, to ti je za kakvu seriju ili film.

Kao recimo, ono sa ‘Ratom zvijezda’. Porodica Abdić sama a njih nekoliko protiv. Nategnuta da izvinete većina pa se ne zna ko je manjina a ko većina, ko drži ključeve i pečate a ko stražari na vratima. Ne zna se ko je pravi načelnik a ko zamjenik načelnika. Pa tako jedni zakažu sjednicu, ONI recimo, a onda od NJIHA onih drugih koji se ne slažu sa OVIMA, stiže haber da to ne važi, sjednica se otkazuje. Ili, od NJIHA dođe zahtjev, pokrene se postupak razriješenja načelnika Fikreta Abdića, a onda ONI, Abdići, kažu to nema veze sa zakonom.

Abdić sa svojom strankom Laburista tvrdi da je sve po zakonu, ovi drugi kažu jok, ništa nije po zakonu što oni rade, mi radimo po propisima.

U toj dramaturgiji, službeni pečat je u glavnoj ulozi, bez njega ne možeš poslati nikakvu obavijest,dopis ili naredbu jer bez pečata sve liči na zajebanciju a tako ozbiljna stvar. Papir vlasti bez pečata ti je kao tariguz.

I dok se to sa pečatima i prebrojavanjima obavlja, Opština ‘radi’. Otvoreno je, ide se na posao, realizuju se nekakvi programi, održavaju veselice, putuje se i sastanči, izdaju se rodni listovi, pelcuju se kerovi i stoka krupnog zuba, djeca se razvoze autobusima, vode se sudski sporovi, prima se plata. Čak se i načelnik ukazao. Sve radi.

Sjetimo se, juna prošle godine u kancelariju Opštine se uvukla Dunja Abdić pa kažu ukrala službeni pečat. Da ovi iz opštinskog vijeća ne mogu ništa ispečatirati. Pa je Sud potvrdio optužnicu, policija je prije toga Dunju saslušavala, oktobra ove godine Sud oslobodio Dunju. Nismo nikad poslije čuli šta je bilo s pečatom. Mislim, ako ga Dunja nije drpisala, gdje je bio i kako se vratio. Ili je napravljen novi. Ili je postojao duplikat, ta svaki pečat se pravi u najmanje dva primjerka. Onda je načelnik Fikret Abdić koji se pojavio u kancelariji nakon corona odmora od šest mjeseci 01. novembra ove godine podnio krivičnu prijavu protiv NJIHA koji su navodno ukrali službeni pečat. Sada su prijavljeni ovi iz grupe NJIHA koji su pokrenuli zvanično postupak opoziva načelnika Abdića jer navodno nije dolazio pola godine na posao i zbog toga što maltertiraju na ulazu osoblje. I jer su nezakonito ‘sklepali’ većinu i nezakonito održali sastanak radi njegove smjene.

Majke mi, Tite mi, kao u onom filmu ‘Ratovi zvijezda’, Imperija Abdić uzvraća udarac. Silno i žestoko. Babo načelnik, kćerka predsjedavajuća opštinskog vijeća i predsjednica stranke koja gubi većinu, sin savjetnik i načelnik uz ovjerenu punomoć, druga kćerka poslanik u Kantonu u Bihaću, zet poslanik također, svi grčevito brane svoju imperiju, opštinu. Ovi drugi, u udruženom zločinačkom poduhvatu svrgavanja imperije iz redova SDA i svih drugih sem Laburista, uključujući čak i one iz nekadašnjeg ‘petog djeteta’ Abdića iz DNZ stranke, hoće po svaku cijenu da imperiju sruše. A žive od imperije, tu beru platu, benefite ma čak i ‘bijeli hljeb’ za crne dane političara. Dramatično do besvijesti.

I u sred zapleta, nažalost umire predsjedavajući opštinskg vijeća a na njegov mjesto kao u kadar filma polako se uvlači potajno i na mala vrata Rifet Dolić, kao nasljednik predsjedavajućeg opštinskog vijeća, čeka ozvaničenje. I mudro šuti, ne miješa se, čeka svoju šansu. Oživio, a bio ‘haman’ umro, čulo se nije za njega. Ko će pronaći nestali pečat i ko će u ovoj uzbudljivoj seriji i tv ostvarenju kojem bi pozavidio čak i famozni ‘Pink’ zadruga studio u Beogradu pobijediti na kraju, ostaje da se vidi. Kao i to ko je pozitivac a ko negativac. Raja sa nestrpljenjem čeka okončanje ove opštinske i nacionalne drame, režiseri i producenti s razlogom ne otkrivaju kraj sve do kraja, po internetu se navija muški. Krajiški. I, opet, niko ne kaže ako su sada ovi iz NJIHA ukrali pečat, kako se i čime pečatiraju zvanični dopisi.

Napeto i dramatično do mojega, nezvanično se pominje da je čak ‘Netflix’ zainteresiran za otkup ove uzbudljive serije, bar dvije sezone, pogađaju se oko cijene. Jedino iz te korporacije razmišljaju da malo izmijene scenario, tako što će umjesto krađe pečata ubaciti nešto drugo. Krađu važnih akata, recimo, ili ubacivanje prislušnih uređaja u kancelarije predsjedavajućeg. Ili krađu načelničke torbe načelnika Abdića na granici u Maljevcu, dok iz Hrvatske dolazi na posao u BiH. Zato što je to sa pečatom koji nije nevažno sredstvo opstanka političara i vlasti generalno već viđeno. Naime, isto se desilo i u Skupštini Kantona Sarajevo, na ljeto prošle godine. Kada je predsjedavajućem Skupštine Mirzi Čeliku ukraden pečat, navodno od strane ‘šestorke’, pa je sve što je zakazao bez pečata palo u vodu. A ‘Netflix’ hoće samo originalne ideje. Bila je u opticaju još jedna ideja da se u scenario ubaci, umjesto krađe pečata ovakav razvoj događaja. Da se desi da neko od građana, ili raja da to uradi, zaključa ulazna vrata Opštine. Iznutra i izvana, na svaki način. Pa da se onda vidi ko je manjina a ko većina. Ko dolazi a ko ne dolazi na posao, ko kasni a ko je uvijek na vrijeme. I da se izbroje zaposleni, te da se vidi koliko ima rodbine a koliko stranačkih uposlenika …

Međutim, ovaj prijedlog je otpao u startu, sa njim se nisu složili ni ONI ni NJIHA. Kažu, to je suviše bolno i realno, mi smo tu da servisiramo građane i da radimo a ne da zabavljamo, to bi bila totalna blokada vlasti koja nikome ne ide u prilog. Bolje je ovako sa pečatom, neka ‘nadležni organi’ utvrde svoje, mi smo legalisti. Čeka se konačna odluka ‘Netflix’ kompanije. Ili izrada novog pečata, kao privremenog rješenja.

P.S. Svaka sličnost sa ličnostima, imenima i razvojem događaja-slučajno je namjerna.

photo ilustracija : pečat i pečaćenje, arhiv