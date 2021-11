Iznenada umro u 52. godini srpski i sandžački muftija i političar Muamer Zukorlić : jedni uputili ‘hatarnamu’ drugi ‘taziju’ a svi licemjerni lažovi. Sandžak izgubio mnogo-Beograd još više, njegov sin najavio nastavak borbe na Allahovom putu u Skupštini Srbije, dok na umrlici nema ožalošćene ogromne porodice umrlog a imaju sve njegove titule …

*** Iznenada od infarkta u 52. godini je umro Muamer Zukorlić, muftija i političar, akademik na sopstvenom ‘Internacionalnom islamskom univerzitetu’ u Novom Pazaru. Dugo godina je vodio Islamsku Zajednicu u Sandžaku, (jednu od njih, kao što znamo ima ih više, od kojih je jedna u Beogradu), dekan je bio na svom ‘univerzitetu’ koji je bespravno izgrađen i još uvijek bez dozvole državnih organa Srbije, imao je i svoju bošnjačku akademiju BANU gdje su titule akademika pored Muamera dobili ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, Emir Ramić iz fantomskog ‘Instituta za izučavanje genocida’ u Canadi, ef. Kavazović sadašnji Reis, akademik Suad Kurtćehajić sadašnji osnivač i vlasnik sopstvene ‘akademije Kulin Ban’ u Sarajevu i mnogi drugi…

Iza njega su ostale dvije žene, sedmero djece i devetoro unučadi. Imao je buran i avanturistički život, stekao je pored velike familije ogromno bogatstvo u nekretninama i u pokretnostima u rodnom Tutinu, Novom Pazaru i u Beogradu. Studirao je u Alžiru i Libiji, poznavalac je arapskog i turskog jezika, bio je u izborima za Reisa BiH 2019. protukandidat sadašnjem Reisu ef. Kavazoviću što je posebno smetalo SDA stranci i bošnjačkim političarima u vlasti, nakon čega je osnovao ‘Stranku pravde i pomirenja’ i sa njom ušao u Skupštinu Srbije a odvojio se od Sulejmana Ugljanina i SDA partije Sandžaka. Imao je dvije žene, jedna (prva i starija) živi u stanu a druga u kući u centru Novog Pazara. Jedna je iz Jordana (Umeja) o kjoj se malo ili ništa zna osim da sa njom ima troje djece, druga je iz Sandžaka, Novi Pazar, ljepotica grada koja je puno mlađa od njega i sa kojom ga je vjenčao nezakonito i nelegalno ‘Hižaslav’ Mustafa Carić u Sarajevu. Budući da nije mogao sklopiti šerijatski brak prije nego dokaže da je sklopljen građanski, kako nalaže i civilno i šerijatsko pravo.

*** Bio je poznat po svojim tjelohraniteljima i sa skupim džipovima, radikalnim stavovima koje je ulaskom u politiku zamijenio pomirljivom retorikom, što je od strane vlasti Srbije pofino nagrađeno. Imao je i tri lične karte : jednu iz Sarajeva, drugu iz Novog Pazara, treću je nabavio u Srebrenici kad se onomad moglo tamo prijaviti u džamiji pa glasati. Njegova mlađa žena Elma Elfić sa kojom ima četvero djece i koja je inače i profesor i menadžer na njegovom ‘univerzitetu’, nosi hidžab ali i skupu modu poznatih marki ‘Chanel’ i ‘Dior’ i prava je ljepotica. Uz pomoć supruga i stranke dobila je funkciju u Beogradu u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem u vlasti Srbije, imenovana je za pomoćnicu ministra prosvjete. Muamerov sin Usame Zukorlić je po istom receptu od 08. augusta ove godine također u vladi Srbije, imenovan je ispred njihove stranke za zamjenika predsjednika Republičke izborne komisije.

*** Zukorlić je svoju stranku i ‘razvod’ sa Sulejmanom Ugljaninom debelo iskoristio i u srpskoj vlasti naplatio.. Pored svoje funkcije u Skupštini Srbije (podpredsjednik Skupštine), pored zaposlenja druge žene i sina, na mjestu ambasadora Srbije u Libiji, ustoličio je i šurjaka, brata supruge -Emira Elfića.. Nakon smrti njegov sin Usame se veoma emotivnim riječima obratio javnosti i obznanio kako će ‘nastaviti put svoga oca ka Allahu’. Koji valjda vodi kro­z Skupštinu Srbije gdje radi od augusta, na novom radnom mjestu. Ko će znati. Usame je još napisao „Ko je vjerovao u Muhammeda, Muhammed je mrtav, ko vjeruje u Allaha, Allah je živ‘, pa mu ga ‘dođe’ Bože oprosti kao da je Muamer bio Muhamed, a nije.

*** Ima još toga interesantnog u vezi ove iznenadne smrti, vrijedi zabilježiti. Ne mislim na gluposti i internet zbilju Bošnjaka kako je otrovan, Srbi mu ubacili otrov i sve u tom stilu, mislim na druge okolnosti. Na umrlici se navode titule umrlog (muftija i akademik) što i nije baš uobičajeno ali je te titule Muamer obožavao, imao je čak i tablice sa oznakom ‘muftija’ na skupim džipovima (koristio je četiri BMW ili Audi džipa), ali zato nema u umrlici navedenog nijednog člana mnogobrojne familije. Dakle, ‘ispade’ kao da dvije žene, sedmero djece i devetoro unučadi nisu uopšte ožalošćeni. A jesu svakako.

Onda, zbrka je i oko izjavljivanja saučešća. Bošnjaci u BiH, Sandžaklije posebno do sada su umjesto izraza saučešća koristili izraze ‘neka ti je zdrava glava’ ili su davali ‘hatarnamu’. Evo, vidimo da je Reis ef. Kavazović preokrenuo sa turskog na arapski, pa je kako to objavi danas ‘Avaz’ uputio ‘taziju‘ te da je Zukorlić ‘preminuo’ iako se zna da Bošnjaci tragom bošnjačkog jezika nikad ‘ne preminuju’, oni se ‘presele‘. Na ahiret, bilo kuda. Većina bošnjačkih medija je izjavila da je ‘preselio‘.

No, kako se u BiH a time i u Sandžaku sve više govori arapski (na arapskom se i molimo jeli tako, ne na našem jeziku kao što bi bio red), te kako nam je čitava Bosna oblijepljena arapskim natpisima firmi i restorana te sa arapskim imenima džamija i organizacija i udruženja posebno Sarajevo, logično je da je turski malo potisnut ovim arapskim, sa kojim saučešće evo izjavi i Reis. Kod takvog bogatstva jezika za kojeg Bošnjaci ‘ginu’ do zadnje kapi krvi, te kod činjenice da se umrli skoro preselio (ali baš za prave preselio) u Beograd i da mu je veliki dio familije u vladi Srbije, najbolje bi bilo da se saučešće izjavljuje kao u Zemunu, recimo. ‘Užas brate, užas’, kako saučešće izjavljuju bande srpskih kriminalaca.

*** Smrću Zukorlića, pišu bošnjački mediji, Bošnjaci su izgubili ‘velikog borca za bošnjačku stvar‘, frcaju izrazi ‘tazija’ i ‘hatarnama‘ sa svih strana, veličajući lik i djelo Zukorlića do neslućenih visina, naprosto se utrkuju u svojoj dvoličnosti svi ‘prvaci’ bošnjačkog političkog i vjerskog establišmenta da te glava načisto zaboli. Od Bakira Izetbegovića pa preko Reisa do novinskih urednika i suradnika Zukorlića. Klasična bošnjačka dvoličnost i bezobrazluk, ali šta ćeš, ‘o mrtvima sve najbolje’. Jer, koliko do jučer, isti pošiljaoci ovih saučešća su ga pljuvali i napadali, nisi mogao sve pohvatati što bi izgovarali. Posebno je licemjerna ‘tazija’ Reisa Kavazovića sa ‘horor očima’, budući da je Zukorlić od SDA i Rijaseta u utrci za mjesto Reisa u BiH 2019 ocrnjen do ‘balčaka’ . Jer je istupajući kao protukandidat ovom ‘mirovnjaku‘ vlahomrscu i sadašnjem Reisu ‘kvario’ račune u izbornoj trci, tražeći da se Rijaset odvoji od politike SDA. Tada su mu zamjerali ‘učešće u politici’, kao da recimo ‘Hižaslav’ nije uradio isto jer je pokušao ući u Predsjedništvo BiH, prebacivali mu ‘razbijanje bošnjačkog korpusa’, nazivali ga ‘igračem‘ Srba i sve u tom stilu. Kada je Dino Konaković 2019 ‘prebacio’ 60.000 KMa iz budžeta Zukorliću i njegovoj ‘BANU akademiji’ SDA je mjesecima to koristila da tarlaha po Konakoviću koji ‘udara na Reisa’ a sada sve to pokriva ‘tazijama‘. Tipično ‘naški’, izraze saučešća su iskreno iz BiH otišle jedino od Konakovića i ‘Hižaslava’, sve ostalo je ‘užas brate, užas’.

*** Jedne godine poodavno u našem gradu Utica NY na dženazi iliti sahrani jednog zemljaka tri puta smo ponovili za hodžom da ćemo halaliti umrlom ako nam je što ostao dužan a onda smo poslije kao što je red svrnuli u kafanu da se ‘hatarnamišemo‘. Jedan iz saffa što je halalio tri puta kao i mi svi, nakon druge pive je skrušeno izblebetao ovu bošnjačku dvostruku poskočicu svojstvenu samo nebeskom narodu. ‘Odoše mojih 2.000 dolara pod led’.

Tako i ja, kao i ovaj moj zemljak, posmatram ove silne hvalospjeve. Pa Zukorliću halalim tri puta uzastopno. Na svemu što je učinio za sebe. Hoću reći za bošnjački narod.

photo screen : ‘Avaz’ 05. novembar 2021, u okviru : umrlica Muamer Zukorlić, arhiv