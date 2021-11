U BiH su i snijeg i poplave uvijek iznenađenje, sve je u Božjim rukama

BiH je rizično područje za eskalaciju prirodnih nesreća kao što su poplave, potresi, klizišta, suše ili požari. Međutim, najrizičnije bh nesreće su naši političari, konkretnije političari u vlasti, samo njih nema u ovim pokazateljima koji bi trebali da se brinu kako te nepogode učiniti što blažim ili ih spriječiti. Jer naprosto-oni nisu prirodne nesreće, to su naše rođene nesreće koje smo samo izmislili i stvorili. Zato nas uvijek iznenade i snjegovi i poplave, mi smo definitivno iznenađujuća nacija, ali i to ima svoje povode i razloge.

Prošle velike poplave u BiH su nas zadesile 2014 i šteta pričinjena tada je iznosila kaže statistika preko 8 milijardi KMa, evo zadesile su nas vode i ovih dana, nastale štete će se tek zbrajati. Ali, država BiH i dalje nema kao svaka normalna država strateški Plan upozorenja i plan pripravnosti u slučaju poplava i klizišta iako je Zakon o zaštiti i spašavanju obavezuje da to mora imati. Nije normalna država, eto zbog čega. Naravno, sredstva za te namjene se izdvajaju i troše na druge ‘preče’ potrebe i zadovoljenje drugih i drugačijih interesa vlasti, najčešće se kradu kao što je red i običaj ili raspoređuju u druge namjene. Kad dođu kiše ili druge nesreće udara se u kuknjavu i traženje sadake i pomoći.

Solidarnost i pomoć u nevolji je potrebna, no, nacijo, i tu smo opet ‘svoji na svome’. Silna lova iz dijaspore, iz budžeta, iz fondova EU se slila nakon 2014 i poplava, međutim još nema informacije koliko je sredstava ukupljeno i kako su utrošena. Neće je ni biti. Ovih dana kad su Sarajevo i drugi bh gradovi pod vodom vidimo kako bh političari paradiraju k’o lipicaneri u kakvoj ergeli. Na bagerima, sa motorolama, ‘uz svoj narod’, ‘spašavaju i pomažu’, ma ‘ispada’ ne spavaju nikako. Jok! Slikaju se i pune svoje instagrame i ‘fejs’ profile, lažu kao i obično. Do slijedeće ‘prorodne nesreće’. U međuvremenu ipak, rade nešto, nije baš da ‘ne rade’. Kopaju po rijekama i jezerima, rasprodaju pijesak i obale rijeka, ruše brda, prave hidrocentrale, razvaljuju ionako uzdrmanu prirodnu ravnotežu, učestvuju na svjetskim forumima ekologije, umjesto da zakonski isplaniraju i predvide način spašavanja, da potpomažu i zaštićuju obale, mostove, vodotoke i popravljaju kanalizacionu mrežu. Nažalost, to je Bosna. Prepuštena meteorološkim prognozama, prirodnim nesrećama i neodgovornoj besramnoj vlasteli. I ne samo to, ove zadnje poplave u ovih par dana su pokazale da smo i ovdje kao u svemu – u Božjim rukama. Što bi rekao popularni sarajevski ugostitelj Sejo Brajlović ‘vodom došlo, voda i odnijela’, kad su mu javili da mu je kafana pod vodom.

Jedan od poznatijih i medijski maksimalno iskorištenih mladih meteorologa Nedim Sladić koji nas svakodnevno izvještava o vremenu, o narandžastim ili drugim ofarbanim alarmima, veoma čest gost tv kuća i novina, potvrdio je da bez obzira na svoj background nije daleko od Bosne. Ovaj mladić (1997) je inače velika nada bh meteorologije i ima impozantnu biografiju, kažu bilježnici medija i veoma preciznu i dosta sigurnu prognozu,. Završio je Internacionalni univerzitet u Sarajevu, smjer Softversko inženjerstvo, diplomirao u oblasti statističke obrade podataka i podatkovne analize, čak je primljen i na drugi svjetski univerzitet u oblasti meteorologije, ‘Univerzitet u Reding-u’ u Velikoj Britaniji. Za sebe sam kaže da je oduvijek volio gledati vrmensku prognozu, zanimali ga oblaci i sinoptika najviše, govore čak neki da je i ove zadnje poplave u BiH previdio. Ne baš ovako ali najavio je padavine.

Nezdovoljnici koji nisu bili zadovoljni njegovom nepotpunom prognozom su ga iskritikovali kako je ‘fulao’ a onda je Nedim pokazao kako se čitaju sinoptičke karte. Uz Božju pomoć i sa vjerom u Boga. ‘Stvarno ljudi zar zaista mislte da sam ja taj koji dirguje vremenom u ovoj zemlji a ne dragi Bog’, tako se obratio kritičarima na ‘fejsu’ pokazavši odakle u BiH ‘vjetar puše’ i sijevaju munje. Pozavidio bi mu svaki imalac bijele ahmedije na ovakvoj mudrosti.

Naravno, ne mislimo da Sladić diriguje vremenom ali od meteorologa naučnika smo očekivali malo sofisticiranije pojašnjenje vremenskih nepogoda i prorodne nesreće. Posebno obzirom na nauke koje je pozavršavao. Ali ne ide, tako to mora biti kod ‘nas’, a ovim izvještajem meteorolog Sladić me sa svojom ‘slatkom’ prognozom podsjetio na mog umrlog djeda. Koji je u ljetnom periodu kad najviše grmi i kad led frca po žitu u dvorištu sjedio za sofrom i učio molitvu kao Reis ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, da kiša prestane i led nestane. I koji mi je, kad sam ga upozorio da vlasti nisu ispalile rakete i da zato ‘sočica’ led udara, čupao za uši, psujući mi nauku koju su mi dali u školi.

Ovim je poprilično i pojeftinio biologiju i hemiju, fiziku i meteorologiju, makar ‘pogodio’ svaki put i podsjetio je na jednu zgodnu šalu iz Amerike kada su pitali jednog vrsnog meteorologa na CNN tv kako daje prognozu a on odgovorio. ‘Gledam šta rade Indijanci i bilježim. Ako dovlače puno drva biće velika zima, ako popravljaju kolibe biće kiše i poplava…‘ . Dakle, najkraće, nama je čitava država u Božjim rukama što ne bi bila i poplava. I Nedim.

photo screen : Nedim Sladić meteorlog, facebook post, arhiv