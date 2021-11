‘Srbizirajući krst’ i ‘muslimanizirajuće džamije’ u ‘bošnjačkom svetu’

Pisali smo o bolesnom bošnjačkom ‘budnom’ nadzoru nad događanjima na prostorima Ex Yugoslavije, poput onog kada ih stol za sastanke u jednoj bh instituciji po strukturi stola i rasporedu stolica podsjeća na krst, evo još konkretnijeg primjera bošnjačke islamističke bolesne revizije.

U blizini Prijepolja (Srbija, Sandžak), nekih 5 km od grada na visoku stijenu Titirovac Srbi su postavili betonski krst koji je na brdo dovučen helikopterom.

Bespotrebno, nego! I čisto obilježavanje prostora, kao kad Bošnjaci furaju i betoniraju džamije na svakoj čuki, u svakom selu, po nekoliko njih jedne do druge. Čak, rušeći postojeće koje su u funkciji samo da ih ima što više i da se grade nove. Što više, to bolje.. Poznato vjersko zapišavanje teritorija i prostora, uz manju napomenu : događaj se zbio u drugoj džavi ali na ‘našem’ teritoriju koji nam je ‘srastao sa srcem‘ kojeg su nam ‘isčupali iz srca‘, kako ‘bošnjački svet’ Sandžaka slikovito poentira Reis ef. Kavazović, dok prisvaja kao i Srbi ‘bošnjački svet’ i teritorije miješajući se u stvari druge države, što je najčešći prigovor Bošnjaka susjedima.

Naravno, svjesno i bezobrazno, ovo ‘bošnjakovanje je odavno u bolesnoj fazi : mi možemo bošnjakovati a vi ne možete srbovati. Mi hoćemo sve Bošnjake u jednoj našoj državi što je pohvalno i normalno a vi bi da sve Srbe sjedinite u jednu državu, što je nenormalno i neće moći. ‘Srpski svet’ je novost i znači ‘svi Srbi u jednoj državi’, ‘bošnjački svet’ ne postoji, ima samo da živimo svi u jednoj državi, u islamskoj tvorevini.

Velim, opštepoznata stvar ali novina u postavljanju ovog krsta koju je izvjesni Ferko Šantić na web sraonici Bošnjaci.net doveo na pijedestal gluposti i bezobrazluka, te uveo novu riječ u bošnjački jezik ; ‘vazdušna srbizacija’. Ferko je skontao da se treba buniti, protestirati ali niko ništa ne poduzima, a krstača je veli postavljena ‘nasuprot bošnjačkom selu Hisardžik. To mu je glavni razlog potrebne pobune. Nacrtao je i kartu i skicu da bolje vidimo a onda je u poznatom bošnjačkom naprđivačkom maniru pojasnio šta ga još žulja i boči. ‘Srbizirajući krst’ (ma štagod značio ovakav opis krsta) je postavljen, kaže ovaj stručnjak bošnjakovanja, ‘zbog srbizacije prostora’ kojom se hoće reći ‘ovo je naš prostor, naš srpski zrak, srpska voda...’, dok je postavljanjem krsta ‘nasuprot bošnjačkog sela‘ poslana inat poruka ‘krst je nošen iznad bošnjačkih kuća i uskoro će biti postavljen i na vašu kuću …’

Aman-zaman, odavno nešto bolesnije a neizlječivo nisam pročitao. Naravno da je postavljanje krsta vjerski potez, rekosmo, kao postavljanje munara i džamija, jarbola i ljiljana po čukama države Bosne, međutim niko nije planirao niti namjerava krstove stavljati na bošnjačke kuće, no treba svađe, mržnje i napucavanja, tako se to radi. Osim toga, radi se o državi Srbiji gdje valjd a ima i Srba?! Iako ne opravdavam postavljanje ovakvih vjerskih obilježja, zapravo nikakvih, ne može se poreći da se ovdje radi o izvrtanju stvari i stvaranju mržnje i podjela, posebno se radi o inatu i vjerskoj propagandi, dok je ovo sranje sa ‘vazdušnom srbizacijom’ i zabranom prenosa krsta iznad bošnjačkih kuća neizlječiva mentalna bolest bezobraznih zemljaka. Kao kad bi Srbi recimo tražili da se ne grade džamije (‘muslimanizirajuće’ valjda, kad je već krst ‘srbizirajući’) po Sandžaku jer munare strče u zrak i ‘zagađuju’ srpski prostor, čak stoje ispred srpskih kuća i zgrada, a ima ih koliko hoćeš i gdje hoćeš. Plus, događaj se desio u državi Srbiji. Bar za sada.

Rekoh, neke bolesti se jedva ili nikako izliječe. Ovo bošnjakovanje sandžaklija je u završnoj metastazirajućoj fazi. I puna je Bosna ‘bolesnih’, više nego u Sandžaku, zbog čega nam je dobrim dijelom stanje u Bosni takvo kakvo jeste. Čiji smo jedan od simptoma mogli i možemo prepoznati kao kod kuće i u dijaspori. U gradu Utica NY ima preko 6.000 Bosanaca, novopečenih Bošnjaka, četiri džamije u prečniku od 2 km i oko 16 bh kafana i restorana. Sušaona za pastrmu i sudžuk ima na stotine, da prostiš ‘puši se’ ispred svake bosanske kuće. Nimalo iznenađujuće me dočekao ‘ferkin’ odgovor jednog zemljaka proizvođača pastrme kada sam pitao ima li u pastrmi bijelog luka, jer mi je odgovorio na pravi ‘bošnjački način’. ‘Zaboga nema, nismo valjda Srbi da tako pravimo pastrmu’.

Naravno da nismo Srbi i zato nema bijelog luka. Je li vam sada jasnije kako će ‘ugroženi’ Bošnjaci sela Hisardžik ne zbog corone već zbog ovog krsta na brdu preko puta njihovog sela morati nositi maske dok čuvaju ovce i oru njive. Da im ne uđe ‘vazdušna srbizacija‘ u nozdrve, da ostanu ‘čisti‘. Ili dok im se ‘srbizirajući krst’ betonski teret od nekoliko tona ne dovuče helikopterom na njihove krovove. Youtube yarrabi!

photo : preuzet sa web kanalizacije, sraone Bošnjaci.net, šema ‘vazdušne srbizacije’ Bošnjaka, arhiv