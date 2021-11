Islamska Zajednica BiH jula 2021 odbila sastanak sa ‘Evropskim muslimanskim forumom’ Čečenca Abdul Vakheda Nyjazova, oktobra ove godine sa ovim izaslanikom Ramzan Kadirova čečenskog predsjednika sastala se nasmijana sarajevska načelnica Benjamina Karić i dogovarala moguće bratimljenje Sarajeva sa Čečenijom

*** Tri bh grada i tri grada iz Čečenije (Grozny, Shali i Gudermes), uskoro bi mogla obznaniti zvanično bratimljenje. Prvi koraci na tom putu zagrljaja ‘dva napaćena muslimanska naroda BiH i Čečenije’ kako je objavljeno na ovom ‘Forumu Muslimana’ nakon susreta boležljivo vesele Benjamine Karić i ‘brata’ Nyjazova su već ispisana i utvrđena pismima i ‘sporazumima’ sa opštinom Zavidovići i Goražde, na redu je Sarajevo, javlja predsjednik ‘Muslimanskog Foruma’ Vakhed Nyijazov, potkrijepljujući to tekstom i slikom sa Benjaminom.

Podsjećamo, već smo o ovo bespotrebnom ‘bratimljenju’ pisali jula ove godine pod naslovom ‘Plati pa u moju ulicu svrati‘ (vidi post u Cross Atlantic podrubrici ‘Prizma’), gdje smo pojasnili kako su Zavidovići i njen načelnik pristali da za pola miliona eura postanu ne samo ‘braća’ sa Čečenima već će za tu cijenu otac sadašnjeg predsjednika Ramzana, u atentatu ubijeni bivši predsjedni Čečenije Ahmad Kadirov dobiti i ime mosta i ulicu, dok je lično ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa toliko nahvalio ove diktatore i teroriste, Putina i blagostannje Čečenije (a iskritikovao Evropu i Bruxelles te ih pozvao da se ugledaju na ‘braću’ i na Ruse) čak je Ramzanu okačio i cvijet Srebrenice na rever u zadnjoj posjeti Čečeniji, usljed čega se Islamska Zajednica ogradila od takvog čina ‘Hižaslava’, dok je efendija ‘najavio’ svoj otkaz savjetnika Kavazoviću, kojeg naravno nije učinio.

*** Naravno, ovaj ‘Evropski Forum Muslimana’ bukvalno vršlja po BiH i Sandžaku, i iskreno, to i nije neko iznenađenje budući da je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić dugogodišnji član tog ‘bratstva’ sa sjedištem u Londonu, i obzirom da je pri posjeti BiH, Sandžaku i Kosovu jula ove godine Nyjazov potvrdio kako je za člana odbora ove udruge primljen i Bakir Izetbegović nakon sijela sa Nyjazovim, no za mnoge je iznenađenje sastanak sa njim Benjamine Karić SDP glagoljive načelnice Sarajeva upriličen ovog oktobra sa čime se ‘brat’ Čečenac pohvalio na facebook profilu.

Na upit novinara Radia ‘Slobodna Evropa’ Benjamina će reći kako na ovom susretu ‘nije bilo formalnih razgovora o bratimljenju‘ te kako ona ‘sama ne donosi o tome odluku’, međutim to ništa ne mijenja na značaju samog događaja. Ni načelnik Zavidovića ‘ne donosi odluku sam’ već sa ‘rukama svoje stranke’, SDA braće, tako i kod Benjamine ima dovoljno ruku da se bratski približimo ovim teroristima, sa kojima nas ama baš ništa ne povezuje osim broja Bošnjaka u ISIL divizijama, muslimanski nijet iliti namjera te činjenica da je u BiH kao i u Čečeniji, država vlasništvo familije.

*** Generalno, kako vrijeme odmiče, sve se više vidi da su SDP, lepršava Benjamina i skrušeni predsjednik SDPa Nermin Nikšić duboko potonuli u akciji spašavanja ‘brata’ Bakira Izetbegovića i da u svrhu opstanka u vlasti sve više liče na prethodnika Zlatka Lagumdžiju, dok njhovo busanje u multietnička prsa i građansku pesnicu sve više liči na tipičnu bh zajebanciju zvanu ‘probosansko’ građansko društvo za spas države po mjeri čovjeka, još više na čistu zbilju jeftine SDP politike.

Ne, nije to samo Benjamina, njen patetični a besmisleni oproštaj sa žrtvama Kazana koji je Sarajevo više nego ikad izbacio na površinu bošnjačkog nacionalističkog taloga, ili zelena kravata podpredsjednika SDPa Mijatovića dok vazi po džematima dijaspore skupa sa SDA jastrebom ministrom Ramićem (kojeg je uzgred, doskora prozivao sa suradnju sa Dodikom) o potrebi otpora prema Dodiku i juriša u prve redove očekivane bitke, ili igrokaz radi uklanjanja Bogića Bogićevića sa mjesta načelnika Sarajeva, ima svega toga pomalo ali ima i toga daleko goreg i ružnijeg, od čega se Nikšić i da hoće ne može više ograditi. Evo ga, i on je u istom ‘saffu’ sa Bakirom jer je ‘Bosna napadnuta’ pa sa njim potpisuje duga srceparajuća pisma evropskim sdepeovcima opanjkavajući političke protivnike, još poraznije ali čisto kao suza, evo ga u saffu sa Bakirom i sa teroristima, Benjamina se potrudila.

*** Ako bi u ‘bitkama’ za BiH (iako je ta patriotska zloupotreba bezobrazne prakse bh kriminogene elite u vlasti opštepoznata) zbog šurovanja sa SDA mafijom u odbrani države od Dodika progledali kroz prste i Nikšiću i Benjamini, kad je u pitanju ovo bratimljenje sa Čečenima i njenim vođama teroristima, ne vidi se ni trun empatije i opravdanja. Ništa osim gađenja i prezira. Osim već izrečenog : SDP je sa Benjaminom Karić totalno neproduktivnom načelnicom glavni grad BiH sveo na ‘islamsku Republiku’, malu kopiju ‘krijeposne islamske države’ koju je planirao Alija Izetbegović a dovršava sin Bakir.

O Čečencima su do sada mnogi rekli sve, najviše Amerikanci. Zbog pomaganja terorizma i ugrožavanja građanskih prava predsjednik Čečenije je na crnoj listi Washington-a, dok mi u BiH osim što se sa njima bratimimo, dajemo uz naknadu teroristima i imena ulica i mostova. Šta onda možemo očekivati od ‘najvećih prijatelja BiH’ Amerikanaca, koje smo već zbog sitnosopstveničkih šićara i stolice Željka Komšića svrstali na stranu neprijatelja.

Plus, dok se Amerikanci trude svim silama da očuvaju ovo malo države Bosne, naša mafija-vlastela šparta po Dalekom Istoku boreći se za ulazak BiH u EU. Fadil Novalić i Bisera Turković prodaju oružje svojih kompanjona u državi Qatar, Bakir Izetbegović sa Erdoganom boravi u Turskoj (tu je i Reis ef. Kavazović sa njim, skupa su otputovali) i ugovara dronove marke ‘Bajyraktar’ a kod nas tvrdi da su naša proizvodnja, Šefik Džaferović vazi po Azerbejdžanu a Željko Komšić planira klimatske promjene u Glasgowu i insistira da se na Predsjedništvu potpiše specijalni ugovor sa Islamskom Zajednicom BiH, bh raja nahuškana bez imalo stida i srama ispred američke ambasade vrišti ‘zaustavite odlazak naše djece u dijasporu’ i hebu majku Dodiku i Čoviću pljuckajući izaslanika američkog predsjednika Palmera, dok muslimanski jastrebovi putem interneta naoružavaju džihad ‘Allahove ratnike’ i pozivaju na odbranu države koja uopšte nije ni napadnuta.

I kao šećer po pilavu vesela Benjamina ugovara i isjedava se sa predstavnicima terorista hinjeći svačiju načelnicu, načelnicu za sva vremena i sve nacije, te u društvu poslanika SDA ležerno kao da su to njene pare daje 50.000 KMa za Muzej 505 u Bužimu, kao da takvih muzeja nemamo na pretek, dok je svoj kosmopolitski narativ kojeg tako patetično ističe u Sarajevu opravdala jedino time što je na obnovljenoj zgradi stare željezničke stanice na Bistriku prefarbala latinični a dodala čirilični naziv mjesta.

*** Ovo bratimljenje sa Čečenima ili moguće bratstvo, svrstalo je i Benjaminu i Sarajevo tamo gdje ga upravo žele vidjeti i svrstati i Dodik i Čović, pokazujući da su oni ipak u pravu kada u pozi načelnice ili SDA planova pročitaju ono ‘građanski’ kao islamski. Predsjednik ‘Muslimanskog foruma’ se osim sastanka sa Benjaminom sastao ovog oktobra i sa predsjednikom bh političke stranke ‘Vjera, narod i država’ vehabijom Sanin Musom te u Sandžaku sa Muamerom Zukorlićem, muftijom i političarem sandžačkim radikalcem objavivši kako će se tu kod Muamera izgraditi ‘Časna škola Kur’ana’, znači eto muftiji opet love, čime je Benjamina osvojila ne samo srca Sarajeva već i bratskog Sandžaka. Opet, obzirom na veze Dine Konakovića i Zukorlića, to znači da je ovim sastankom sa teroristima saglasna osim Nikšića i famozna ‘trojka’ u ‘Republici Sarajevo’, a budući da je Nyjazov pravi primjer igrača ruskog predsjedika Putina sa kojim je zadivljen’Hižaslav’ Cerić, osvojila je pomalo i Moskvu i Kremlj.

Ako je čak i Reis Kavazović odbio kontaktirati ove čečenske radikalce u odori miroljubive udruge iz Londona (koja po djelovanju sve više podsjeća na turski ‘Gulen pokret’), iako mu nisu mrski islamski radikali ali zna kako to odjekuje u ostatku Svijeta, onda je potez Benjamine zaslužio gađenje i prezir i skinuo njenu i masku SDPa zauvijek, odakle se ukazao Adulah Skaka, sada ‘njegova ekselencija’ u državi Qatar.

Koliko će to koštati državu BiH, to će se tek vidjeti. Zapravo, već se naslućuje. A i to ko će račun platiti.

photo : ovako se, slikom i pismom predsjednik udruge Čečena ‘Muslimanski Forum’ Nyjazov pohvalio susretom sa sarajevskom načelnicom Benjaminom Karić (slika u sredini) i sa ostalim oktobarskim susretima 2021 preuzeto sa Foruma, arhiv