Tako to biva u kraljevskoj naciji : od stećaka do lakta kraljice Katarine

Kada je onomad, ma šta onomad, koliko jučer – 25. oktobra Aleksandar Vučić izjavio da će prihvatiti ‘umalo utrnulu‘ ruku Bakira Izetbegovića te ga pozvao na šah u Knez Mihajlovu u Beograd, Sin Velikog Oca je izjavio da će otići u Beograd na njegov poziv da razgovaraju i dogovaraju, to je državnički pojasnio ovako. ‘Ići ću u Beograd neće mi kruna sa glave pasti ako razgovaram’.

Joj, kuku and lele što su ga napali. Sa svih strana, od seljaka do akademika.

Ko biva, on je ‘krunisan’, ima krunu na glavi, koga on predstavlja i sve tako u tom stilu. A zapravo, poanta bijaše ne u kruni već u sagovorniku, iako je Izetbegovićima kruna mila and draga, jašta radi..

Da nije tako, ne bi kraljevski vladali državom i rajom tri decenije.

Šta pizde ovi prigovarači i sa ‘lijeve’ i sa ‘desne’ strane, pomalo i kroz ‘centar’ i prave se blesavi? Koga on predstavlja? Njih, narod, sve nas, našu zemlju, planine, rijeke i vode, zrak i zvijezde sa nebom… eto koga

No, Bakir ya dva sata sleti sa piste i slaga’, kao i obično: neću ići u Beograd, ali to ne znači da nećemo negdje razgovarati. Negdje u Tunguziji, na Marsu, na Beogradu na Vodi.. nikad se ne zna….

I ode razgovarati u Istambul, ode na sećiju sa bratom Erdoganom, nije odavno tamo bio. Tamo može i razgovarati i dogovarati, u Beogradu i Zagrebu mu daju samo da razgovara, hebeš to, šta će mu razgovori.

Krunu ne obožava samo Bakir, ne griješite dušu. Svi Bošnjaci nju obožavaju to nije normalno.

Majke mi, Munira Subašić ‘majka nad majkama’ je tako bivšoj hrvatskoj predsjednic Kolindi Grabar Kitarović dodijelila ovo ‘glavato’ zvanje proglasivši je ‘Kraljicom Balkana’, ne samo Potočara ili Bosne, čitave Regije, hej. Kad je onomad Kolindica posjetila Potočare, međutim čim je ‘kraljica’ napisala da u BiH ima vehabija i radikala, Munira joj je brže-bolje krunu oduzela. Udarila ‘kraljica’ na ‘vehabije’, ne može. Pa neka sad piše beštija raskrunisana i napaljena. I više se o Kolindi slabo išta čulo. Kome Munira oduzme krunu taj se lako ne (po)vrati u normalu.

Dovoljno je da samo pošalje pismo u Haag, u New York, ili da sjedne u avion i trkne na kafu sa tužiocem Haaškog Tribunala i eto ti belaja, sa Munirom se nije šaliti …

Sa njom, krunom, opsjednut je načisto i ‘Hižaslav’ Mustafica Cerić, ratna i poratna bitanga i profiter u odori Reisa i pod ahmedijom, on je često u svojim piskaranjima predviđa i priziva. Bilo da je na tvrđavi u Bobovcu gdje su nekad stolovali hrvatski, pardon bosanski kraljevi i kraljevići, bilo da se prisjeća kraljice Katarine, čiji lakat je predlagao za zvanični bh grb i zastavu, zaboravljajući kako su ‘naši’ sirotoj Katarini odmahnuli od lakta i poigrali se debelo i sa njom i sa njenom djecom i vjerom… Zato jer smo mi kraljevska genetska nacija nastala prije ameba, poslije nas su nastajali svi drugi, čium nas je On od rebra i gline stvorio kao kraljeve.

Opsjednutost krunom i kraljevstvom kod Bošnjaka, prisutna je i u ratnoj zastavi sa ljiljanima koju oni bez obzira na odluku Viskog bh predstavnika ‘furaju’, zvaničnu ‘ne jebu ni za šljivu a prigovaraju Dodiku što i on ‘ne jebe ni za šljivu’ zakone Visokog bh predstavnika. Jer zna se : ljiljan je kraljevsko cvijeće a Bosna je kraljevska čista bašča. Postoje sigurni dokazi da je ljiljan znak bh kraljeva, međutim neki se kunu da je na Ilidži pronađen ćup sa ovim simbolima star preko 2000 godina, znamo da stećci čuvaju tajnu ovog kraljevskog cvijetka, pa je time naša kraljevska, begovska loza unaprijed osigurana, samo treba nekog okrunisati.

Uglavnom, čitava ratna i poratna bh priča se vrti oko krune i prijestolja. Ko će bit ‘gori’ a ko ‘doli’. Čija je kruna i čiji prijestol više u BiH ne određuje istorija, ali niko ne mari za to. Svi bi prvo da se domognu krune, poslije će mo lako za ostalo. ‘Hižaslav’ bi da osvoji Bobovac, on sve radi naopačke ali ciljano.

E, pazi sad ovo, zvuči veoma simpatično i filmski ali je ozbiljno-mrtvo.

I Naser Orić se ‘krunisao’. Ma nije, ma jeste, jeste i Boga mi, Tite mi, ovako će mi više vjerovati.

Znam, istina boli ali tako je. Kad sam to vidio zgadila mi se i kraljevina i carstvo, čak i simpa Haris Zahiragić, tipični predstavnik bošnjačkog izdanka bogatih bošnjačkih potomaka kraljeva. Ma i crtani od Pepeljuge do one smrznute ‘Frozen’ ‘horospije’ u kraljevskim dvorima, svi redom u kraljevskom ruhu…

Pogledajte njegovu sliku za screen njegovog profila na facebook accountu koju vam ovdje donosimo pa će vam biti jasnije zašto i otkud naiđe to gađenje. Orić je, podsjećamo u Haagu osuđen za ratni zločin ovako : na dvije godine zatvora koliko je tu odležao, taman da se ‘pokrije’ pritvor a onda je pušten, oslobodjen. Bošnjaci čitavo vrijeme ‘mlate’ oslobađajućom presudom, da je lakše i njima i Oriću, međutim ovaj ratni bandit i komandant Srebrenice je pod velom tajne čitavo vrijeme od kraja rata u BiH pa i sada, bh vlasti ga jednostavno ‘čuvaju’. Naser zna previše o Srebrenici i potezima bh ‘kraljeva’ u ratu. Hapsili su ga i u Švicarskoj i u Sarajevu i Tuzli, ali Naser vazda ‘oslobođen’. K’o pravi kralj, nego!

Ispod krune na mudroj glavi Orić je ispisao uz kraljevsko cvijeće ‘Samo Allahu padam na koljena‘, nešto kao njegov uzor i mudrac Alija (“Velikim Allahom se kunemo da robovi biti nećemo”, ili tako nekako, ko će znati kad Alija voli krasti tuđe misli, kao one sa onih kamenja po Sarajevu), dok je krunu kao ratnu beretku nakrivio, kao ‘dedo Alija’.

Zbilja, hoće li mu ili neće li mu, i kad li će mu ta kruna pasti sa glave? Kad i Bakiru? Da se malo lakše dahne dušom.

Osim, ako nije mislio na krinisanje mafije i lopova? Znate, i oni se krunišu. Mene Naserova ‘okrunjena’ faca sa maskirnim lovačkim odijelom i njegova biografija malkice na to podsjećaju. Osim toga, ne zovu ga džaba ‘kraljem kurbana’, jedino on ima pravo da trguje kurbanskim mesom i kožicama što mu donosi milionski profit godišnje.

photo screen : Naser Orić facebook, arhiv