Kako Bakir Izetbegović planira postati šehid : od nedajBože do ‘ode sve u Brčko materinu’…

Ovako, odmah da pojasnimo. Šehidom ne može postati svako, za to treba čvrsta volja, želja i veliki osmijeh. Bog neće kukavice.

Bakir Izetbegović je kao rođen za tu priželjkivanu titulu koja obično dolazi uz smrt. I rat. Kaže on fino i kako dolikuje : ‘Ako hoćete da živite, morate biti spremni da umirete. Ako hoćete mir, morate biti spremni na rat’. Kako da nećemo, hoćemo jašta radi! A ti Bakire?

Međutim, glavu gore, nije to tako strašno, inače ne bi oni postali nasmijani, kako nam tvrde iz Islamske Zajednice BiH i silne slike poginulih sa kojih nam se smiješe, da umreš od smijeha. Plus, ako se nedajBože to i desi, mislim da te upokoje, ne sikiraj se, vratićeš se.

Bakir se dobro pripremio, naoštrio. Znajući da bez rata nema ni pravih ‘šehida’, ponudio se da bude prvi ispred. Jer o ratu sve zna. Nedavno će ‘bubnuti’ kako se njegov otac obraćao naciji da ‘rata neće biti’ pa ga i mrtva zaHebavaju zbog toga, neznajući da je on to rekao onako, da umiri raju, dok je Bakir znao da se bh rat priprema još 1986. ali nikom nije htio reći. Ni Ćaći, čak. Tajnu je sačuvao u trezoru banke koji je otvoren tek sa početkom snimanja turske serije ‘Alija’ kada smo i saznali za Bakirovo ratno putešestvije, prognoze i ranjavanja.

Evo, sada dok se sva bh nacija i ullema uzdigla da umiri Milorada Dodika, svi osim stranih specijalaca pregovarača, bošnjački ‘lideri’ u vlasti naoružani potporom ‘opozicije’ ne skidaju sa usta državu, odbranu, zbijanje zajedničkih snaga. Bakir se dodatno dlučio na još korisniju avanturu u službi države. Ide u dijasporu. Ide malo među raju, da sastanči, da ih upozna sa situacijom u BiH, o ratnim iskustvima, o odlukama međunarodne zajednice koja ništa ne poduzima, o Čoviću i Dodiku, posebno da provjeri da li su poslušali savjet generala ‘Dučea’ Atifa Dudakovića. Da li su sebi nabavili ranac, šatorsko krilo, čizme ‘alfa’ i termos bocu, sve sa puškom, kao što im je preporučio kad je bio u džematu u Luxemburgu 17. januara 2017. godine kod Bakirovog teklića Jasmina Mulahusića, muftije vehabije i SDA ‘bota’.

Još tada je Atif znao kao i Bakir 1986. šta se sprema, sada Bakir ide u djasporu da to isprovjerava i ‘uveže’. Ide po njemačkim džematima kao i Komšić po kanadskim, ovamo najavljuje susret sa dijasporom. Nekakva ‘Mreža’, pa tobože ‘nevladina’ udruga za podjelu Bajramskih paketića i sadake, parazitsko bošnjačko budžetsko čudo sve je organizirala a Bakir platio. I nema žalovanja ni primjedbi, nacijo, BiH nikad nije bila ugroženija, rat samo što nije. A i 25. Novembar je dan kad se Bakir uvijek sjeti svojih daidža partizana i revolucije te ‘jedine i suverene’. Sebije. Poslije tog datuma Mustafa Busuladžić i Babo Alija, dušu su dali za prisjećanja … I Husein ef. Đozo, kakvi partizani, kakvi vijećnici ‘ZAvnoBiHa’, njih je SDA davno poskidala i pomela sa tabli ulica i škola Sarajeva.

Evo vidite, Dodik se otcjepljuje, donosi zakone, svira harmoniku u bh Predsjedništvu kojeg su mu okupirali Šefik Džaferović i Željko Komšić (zbog kojeg je u BiH i otpočela sva ova ratna i poratna ujdurma), ali što je interesantno : Dodik rat ne spominje, isključuje ga.. Samo se kelji i ponavlja kao i Alija 1990/91 : rata neće biti, spavajte mirno k’o zaklani, tobe yarrabi.

Nasuprot njemu, Bošnjaci koji su sve ovo vrijeme od završetka rata budni sanjali ili spavali na jedno oko, nisu nikad za rat bili spremniji nego što su sada. Ostavljeni od svih i bez nade u dijalog kojeg ne žele ni otpočinjati, samo o ratu pričaju. Uostalom, oni su još od 1995. u maskirnim hlačama i vatiranim prslučićima i ljiljan beretkama…

I zna se unaprijed i kako će to sve otpočeti, pusti Dodika.

Bakir je to pojasnio, zato ide u dijasporu da ‘utvrdi gradivo’. Narode, ovaj rat kojeg neće biti a samo što nije, počeće i završiti u Brčkom. Bakir kaže: ‘To bi neizbježno krenulo prvo na Brčkom, pa na entitetskim linijama, pa tamo gdje su povratnici jer bi vjerojatno doživjeli neprijatnosti, pa bi mi morali da ih štitimo, i njih i državu i Brčko i onda bi, htio ili ne, i on i mi polako utonuli u konflikte koje bi teško bilo zaustaviti i kontrolirati.”

Najprisutniji bošnjački lobista bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić je Brčko najavljivao još davno, s prvim Dodikovim najavama referenduma, dok je Bakir spremao apelacije Ustavnom Sudu. Stari oprobani saveznik muslimana i pomalo i ustaša Mesić je 2010. otpočinjanje rata pojasnio na ovaj način.

‘Srpsku treba presjeći kod Brčkog na koridoru sjever /jug’. Zna dobro bivši Tuđmanov ratnik nekadašnje koridore, ali gle, Derventu i Posavinu je kao i Komšić zaboravio načisto.

Brčko se spominje svuda, to nije za priču ali se mora pričati.

Evo i ostarjelog joga premijera Harisa Silajdžića, nikad spremnjijeg za rat nego što je danas. On veli jučer na ratnoj ‘face’ tv ‘Trupe u Brčko, kontrola granice na Drini’. Eufor i NATO ‘moraju’ reagovati, rezolutan je Hare Krišna, inače je uvijek bio ‘za rat spreman’. Podsjećamo, zbog njega i njegovih ambicija u BH Predsjedništvu propao je 2006 ‘aprilski’ paket, set reformi koji je Amerika bila utvrdila a Srbi pristali i kojim je Republika Srpska bil anačisto razvlaštena. Od tada je Haris ispao iz politike, vraća se ponovo, išao bi i on u bh Predsjedništvo.

Brčkog se prisjeća ovih dana i američki profesor na ‘John Hopkins’ univerzitetu i poznavalac prilika na Balkanu, u slobodno vrijeme lobista BiH, profesor Daniel Serwer.

‘U Brčko treba stacionirati oko 600 vojnika iz sastava misije Altea, odnosno EUFOR-a. Njima treba pridružiti i dodatni kontigent američkih i britanskih vojnika iz sastava NATO-a koji su raspoređeni u zemljama regiona. Ovo treba učiniti, čak i ako Rusija uloži veto u Vijeću sigurnosti na takav pokret trupa…’

U Brčko bi išao da ratuje i internet SDA jastreb Reuf Bajrović ali on bi tamo bez Amerike, on je Ameriku ovih dana proglasio neprijateljem šaljući joj ‘historijsko NE’ i pregovaraču Palmeru i prizivajući na čistom bosanskom bošnjačko bratstvo i jedinstvo. (‘Glede dogovora SDP-DF-SDA: birlik je kad smo bir), za Brčko se ‘zavezao’ i Bodo Weber, politički analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina, ovako : EUFOR hitno u Brčko, NATO da kontroliše bh. nebo…’

Ako se kojim slučajem javi još i Jadranka Kosor na svom ‘twitteru’ pa predloži kakvo presijecanje ili slanje vojske u Brčko, i to onda potvrdi i Čedomir Jovanović, onda nema druge, Dodik će ili odustati od mirne zajebancije ili će morati u njoj učestvovati. Dok će sva Bosna počivati u miru samo će Brčko ratovati. Ode sve u ‘brčku’ materinu.

photo : mapa FBiH, Brčko je označeno zelenom bojom, arhiv