Bisera, njen sin, Fadil i Skaka, ruglo bh države i diplomatije, sve se sjatilo u Qatar, zna li iko šta kupujemo, šta prodajemo – to znamo.



Ne, ne treba da nas iznenade slike Bisere Turković koje nam servira ovih dana sa posjete državi Qatar, umotane i zakrabuljene babe sa patikama ispod duge zatvorene haljine, to je slika i prilika ministrice vanjskih poslova SDA prerušena u ministricu vanjskih bh poslova, to je diplomatski jack-pot bošnjačke elite u bh vlasti moderne evropske sekularne, pa još i ‘građanske’ države.

Zapravo, ali od srca i iskreno, Bisera je pravo ruglo bh diplomatije, međutim ako se pitate može li gore ili jadnije – može.

Zato jer odavde, odakle nam se javlja sa ‘važnim vijestima’, evo biserne Bisere skupa sa nasmijanim Fadilom Novalićem, seoskom lolom i varalicom u liku federalnog premijera, ćaskaju sa predstavncima jedne od najbogatijih država Arapskog Svijeta, iako po svim uzusima normalne države i prava ne bi to mogli ni sanjati, obzirom na njihov background, lopovluk i kriminal.

Kao što vidite na slici Fadil i Bisera se ponašaju kao kod kuće, bez maske su i veseli ‘kao na Bajram’, domaćini pak protokolarno i diplomatski drže maske na licu.

Otkud Bisera i Fadil u bratskoj državi koju Bisera u zadnjih deset mjeseci posjećuje nekoliko puta, čak se spekulira da je aprila ove godine uz Ramazan tu boravila tajno, zvanično je obavijestila javnost da je u Zagrebu, kasnije je ona to demantirala, ne pitajte-Bisera je pojasnila.

Nagli uspon ‘namjenske industrije’ BiH je očarao ovu bogatsku arapsku zemlju pa su navalili da trguju sa nama. Tj. sa Fadilom i Biserom, budući da je namjenska industrija sva u vladinom vlasništvu i u vlasništvu Novalića i njegove familije, ministra Džindića te sandžaklije Kolić Kadrije, ‘đavoljeg advokata’ u BiH, branioca jednog od optuženih u aferi ‘respiratori’. Iako je ta, da kažemo i mi, namjenska a zapravo ratna industrija u većinskom državnom vlasništvu, ostali ‘manjinski’ vlasnici koje smo pobrojali se pitaju, pa nema nikakvih zvaničnih saopštenja šta kupujemo a šta prodajemo Arapima. Sigurno znamo šta im prodajemo, manje više asortiman pogona industrije za ratovanje je poznat, ali ne znamo šta kupujemo od njih? Sporazumi koje su sklopili nakon vozanja u helikopteru govore o nekoliko miliona dolara ili KMa uzajamne trgovine ali nezna se šta se ‘sporazumijeva’.

Obično, kada god su u pitanju ovako tajanstveni a važni ‘državni’ poslovi koje sklapaju u ime države Fadil i Bisera, htjeli ili ne posumnjati, moramo pomisliti koliko li su ‘hapili’ za sebe i familiju? To pitanje se nameće samo od sebe. Fadil je u svojstvu premijera u jeku najveće corona pandemije namjestio 10.5 miliona KMa šibicaru iz Srebrenice Hodžić Fikretu i podijelio dobit sa njim a nama uvalio neispravne kineske respiratore, dok je Bisera u svojoj dugogodišnjoj karijeri namlatila toliko love i imovine da ni sama ne zna kako to objasniti, već nam svoj kokuzluk prevela na engleski. Javno, na tv.

‘Nemam stanova, imam jednu malu ‘tiny’ kućicu u Stocu, dvije male kućice spojene u Fojnici, jednu kuću u Sarajevu i jednu na periferiji Hotonja… I da, imam u Australiji što sam naslijedila od majke, te u Zagrebu ….’

Tiny Biserina imovina, mashanlah, k’o i Bisera. Ovim sporazumima sa braćom u Qataru će se kućice malo podebljati, valjda.

Da Qatar nije slučajno u srcu Bisere i Fadila, potvrđuje i podatak da je u bh ambasadi u toj državi već stolovala ambasadoricaTurkovićka a od prije par godina tu je ‘uglavila’ i sina. Preko ‘Osmice’ Mehmedagića, kao što je iza nje u bh ambasadu u Washingtonu DC sjeo zet Haris Hrle. Plus, još jedan kadar SDA tekije za kadrove i to Abdulah Skaka, dobro poznati fašista načelnik Sarajeva i još poznatiji sunetlija (hvalio se kako mu je babo mladomusliman osunetio na milione Bošnjaka a on naslijedio njegovu berbernicu), od 01.10. ove godine postao je ‘njegova ekselencija’, ambasador BiH u Biserinoj nekadašnjj stolici. Nije nikakva Skakina doskočica ni zajebancija, Skaka je postao Nj.E, a vi se smijte i dalje. Skakin prethodnik i bh ambasador Haris Lukovac ‘naprasno’ je dao ostavku. Nakon što je objavio kakoje Bisera namjerno spriječila donaciju vakcija iz Qatara aprila ove godine, a što je Bisera demantovala.

Mala Bosna u Qataru, nego šta, biće još vozanja helikopetrom. I biće još zamotavanja i umotavanja, nikaba i zarova, Bisera ima odoru za braću, odoru ‘za posebne namjene’. Koju, gle čuda ne koriste kad posjećuju ovu državu diplomate Amerikanci, Britanci ili šta znam bilo koje duge fele, dođu ‘normalno’, i odu također normalno. I oni i njihove ‘ženke’. E, ali oni nemaju ‘sporazume’ od nekoliko miliona KMa’. I ne vozaju se helikopetrom. I nemaju familiju uposlenu u njihovim ambasadama. Razlika je ‘drastićna’, što bi rekao nenadmašni Đuro iz ‘Nadrealista’.

photo : Bisera Turković i nasmijani Fadil Novalić, Qatar, 25. oktobra 2021. arhiv