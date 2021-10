SDP se nije zacrvenio zbog Bogića Bogićevića, neće ni zbog Cace i Kazana. Ali zato se Sarajevo zeleni.

Nekako s proljeća ove godine, u režiji famozne ‘trojke’ (ili ‘četvorke’ vrag bi ga znao), maestralno su ‘partizani’ Nermina Nikšića i SDPa u ‘susramnom’ zajedničkom udruženom poduhvatu sa strankom Dine Konakovića, Peđe Kojovića i Mirsada Hadžikadića za sva vremena ‘odfikarili’ kandidata za načelnika Sarajeva Bogića Bogićevića. Kojeg su ‘svim srcem i dušom’ planirali za načelnika a spremali mu iza leđa giljotinu.

I Bog zna, malo ko drugi, kako je i kojim puteljcima umjesto izigranog iskusnog Bogićevića u prvi plan izbila SDP doktorica Rimskog prava Benjamina Karić, ‘ni nalik’ SDPovom kanidatu Bogićeviću ‘kojeg svi prihvataju’, usplahirena i glagoljiva internet načelnica, ali eto Benjamine i eto nama daška vjetra i mladosti, eto doktorice koja kakve su (ne)prilike nije vidjela ni Rima ni Rimskog prava, i koja nije uopšte dorasla ovoj funkciji. Osim permanentnog ponavljanja kako voli Sarajevo, kako je to grad ‘katedrala, džamija… blah …blah blah”, kako voli ljude ‘svih nacija’, kako će raditi na dobrobit svih građana Sarajeva, od ove ‘fejsbuk’ gradonačelnice ništa korisnog i potrebnog nismo naučili. Ali jesmo doživjeli, nije ona baš tako ‘mlada i neiskusna’ kako se predstavlja, a tek je započela politički da živi.

I već u startu, od svog prethodnika, fašizoidnog Abddulaha Skake naučila je kako lomiti tendere i opštinsku kasu (za javnost ona je prodala opštinski auto pa sad sve trčkara i pješači svaki dan, ‘spade s nogu’), kako pričati do mile volje a da ne kažeš ništa osim što ispadne patetično i ‘štreberski’, pomalo i bolesno, te kako, a što je najvažnije do demokratije i multietičnosti u koju se zaklinješ držiš koliko i do svojih bluza sa mašnicama.

Najnovija farsa sa spomen obilježjem na Kazanima dala nam je Benjaminu kao na tacni : Benjamina Karić se uopšte ne razlikuje od svojih šefova ‘ljevice’, od nekadašnjeg Lagumdžije ili sadašnjeg Nermina Nikšića. Dapače, sve više liči na njih i na njihove ahbabe iz SDA partije sa kojima ‘ne mogu i neće nikako i nikad’.

Njen prijedlog da se žrtvama na Kazanima koje su počinili ratni zločinci 10. brdske brigade ArBiH u toku bh rata nakon skoro tri decenije ignorisanja i propisa i obraza postavi spomenik koji ne znači ništa osim spomenika Benjamini i Sarajevu, njeno uporno odbijanje da se na spomen obilježju označe izvršioci ratni zločinci nisu ništa drugo do li saginjanje pred nepravdom i bezobrazno sakrivanje iza poznate SDAovske platforme sakrivanja ratnog zločina ArBiH i ratnih zločinaca : nema izjednačavanja.

Osim SDPa koji šutke prelazi preko ove bh poznate mantre kako ‘mi’ nismo činili ratne zločine, u ovoj šutnji su ‘pali’ i ostali iz demokratske sarajevske vlasti, svi osim ‘Naše stranke’ koja je zahtijevala da se na spomeniku označe imena ratnih zločinaca, međutim generalno na sjednici vijeća Grada Sarajevo je podržalo Benjaminu i spomenik ostaje onakav kakvog ga je ona osmislila. Bezličan i bljutav kao što je i sama njena ideja, bolje bi bilo da tu inicijativu nije ni pokrenula. Ovako, kao da ‘Nadalina muti jaja’… Benjamina slaže rečenice i slike i puni internet dok Sarajevo polako a sigurno postaje sve više jednonacionalno a zeleno. I bez ikakvog osjećaja za bilo čije i bilo koje druge žrtve osim svojih, zbog čega će posljedice dugoročno snositi upravo te i takve žrtve.

Odbijanje Benjamine i gradskog vijeća da se ubica i ratni zločinac ARBiH Mušan Topalović Caco ‘gazija’ sahranjen kao šehid odmah do Alije Izetbegovića označi na spomeniku postalo je jasnije kada smo ovih dana, jučer, vidjeli osmrtnicu u bh novinama koju su mu parama države odprintali njegovi saborci iz udruženja ‘Zelene beretke’, dok su uniformisani paraderi ratnog zločinca dovili na Kovačima svome a ‘našem’ ubici i zločincu, sve uz ljiljane i tekbire. Ovo udruženje već godinama dobija lovu iz budžeta i troši je bez ikakve kontrole, i ove godine je dobilo na stotine hiljada KMa, opštine se takmiče koja će dati više a njen predsjednik inače klasični primjerak SDA korupcionaša i kriminalca Švrakić paradira u paravojnim uniformama po Kovačima i po Sarajevu i brani ‘čast i ugled’ ratnih zločinaca ArBiH.

Ako su ‘Zelene beretke’ saborci i jarani te ratni drugovi ubice i ratnog zločinca Mušana Topalovića Cace, a jesu, tako se potpisuju i tako govore, ako je Mušan Topalović ubica i ratni zločinac a jeste, to se ne može ni sakriti, onda je čisto kao suza zašto Benjamina ‘muti jaja’, i ne dozvoljava da se na spomeniku napiše ko je rati zločinac. Zato jer je ArBiH činila ratne zločine, sakrivali to u Sarajevu koliko god hoće sakriti se ne može. Caco je bio omiljeni ‘sin’ Alije Izetbegovića i komandant 10. brdske brigade, nije 10. brdska bila vojna jedinica na Marsu već u BiH i u ArBiH.

Kada Benjamina procvrkuta kako je Sarajevo kosmopolitski i grad svih nacija i kad na spomeniku na Kazanima napiše kako ‘će se zauvijek sjećati s tugom i poštovanjem naših ubijenih sugrađana’, dok odbije napisati ko ih je i kako ubio, onda neka se zna da ona jednostavno laže. Niti ima tuge niti poštovanja, radi se o čisto politički odrađenom zadatku na kojem bi joj pozavidio i sam Bakir Izetbegović koji je prisustvovao sahrani ubice Topalovića. Traljav i bespotreban posao, kao što je i novi ‘poduhvat’ načelnice koji se priprema : hoće da na granici sa Republikom Srpskom i FBiH u Istočnom Sarajevu postavi jarbole sa zastavama i graničnim oznakama. Nešto slično što Dodik odavno priželjkuje. A hoće i spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, to je koliko sinoć ‘tvittnula’.

Ajme meni al’ nam gradonačelnica radi. Ko bi rek’o da se doktorica ovako i u sve razumije. Kao da joj smjernice daje suprug zaposlen u Kliničnom centru kod ‘Seb’. Kod Sebije, Seke, profesorce.

U svojim ratno-zločinačkim akcijama Mušan Topalović Caco u akciji njegovog hapšenja ubio je i 9 policajaca države BiH, međutim za razliku od njihovog ubice kojeg sakrivaju Benjamina i Sarajevo, sahranjeni su u Velikom Parku, daleko od groblja ‘šehida’ na Kovačima, gdje je smješten ‘heroj’ i ‘komandant’ Caco. Da li se Benjamina, ako se ne stidi građana grada kojeg predstavlja i žrtava i porodica žrtava sa Kazana, imalo zacrveni kad se pomenu ovi mladići koje je ubila ratno-zločinačka mašinerija 10. brdske brigade, i da li ode tamo ikako?

Čisto sumnjam, ove policajce je država BiH otpisala još prije njihove smrti, oni su za državu kolateralna šteta, a Benjamina je samo odraz države u ogledalu.

photo : Benjamina Karić gradonačelnica Sarajeva sakriva ubice i ratne zločince ArBIH, podržava i pomaže i ‘Zelene beretke’, paravojnu parazitsku udrugu, arhiv