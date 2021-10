afera ‘respiratori’ : sudsko vijeće tužiocima začeplja usta, viče na njih, istupa kao odbrana optuženih

*** U Austriji je kancelar Sebastian Kurtz podnio ostavku odmah čim je objelodanjeno da postoji sumnja da je umiješan u koruptivni skandal plaćanja medijske kampanje stranci državnim parama. U nekoliko dana novi kancelar je preuzeo dužnost, Kurtz je bio kratak i jasan : ‘povlačim se jer mi je moja zemlja važnija od mene’.

Ako bi pokušali ‘tuđim Sebastianom mlatiti naše gloginje’ pa se zapitati koliko bi bh funkcionera, ‘lidera’, državnh uhljeba i koruptivnih kriminalaca zbog slične pljačke državnog novca u BiH moralo u ‘ćorku’ ili podnijeti ostavku, nikud nas to ne bi odvelo. Nema takvih kod nas, iako i oni ‘vole svoju zemlju’ da to nije normalno, međutim to kod nas ima drugačije konotacije. Ako već toliko voliš svoju državu, ne podnosiš ostavku. Država to si ti.

*** Posebno, neumjesno je uporediti jedan od najvećih koruptivnih događaja kriminala i pljačke u BiH ‘aferu’ respiratori te komparirati premijera Fadila Novalića sa Kurzem, austrijskim kancelarom. Podsjećamo, u ovoj beskrupoloznoj dobro isplaniranoj mućki u najvećoj ekspanziji corona pandemije tobožnji i tzv. federalni premijer Fadil Novalić sa predsjednikom kriznog štaba Fahrudinom Solakom sačinio je monstruozni a genijalni plan kako ‘opariti’ sebe i svoje ahbabe i kako opljačkati državnu lovu. Preko firme koja se bavi uzgojem malina iz Srebrenice Fikretom Hodžićem premijer je izdogovarao nabavku 100 kineskih neupotrebljivih repsiratora po višestruko većoj cijeni od postojeće i tako je nestalo 10.5 miliona KMa a BiH dobila respiratore koji su ni za šta, osim možda za privremeni transport bolesnika i na kratko vrijeme. Optužena je i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, zbog nesavjesnog poslovanja.

*** Pored premijera i ostale ekipe, u aferu je uključen sam kriminogeni vrh SDA bulumente, među prvima supruga Bakira Izetbegovića Sebija, pa stari poznati ‘aferaš’ Asim Sarajlić, sudski postupak koji se vodi više od godinu dana polako a sigurno otkriva trag kriminala. međutim glavnih aktera nema čak ni u rubrici za svjedoke. Istraga je otvorena aprila prošle godine hapšenjem Novalića kada je sav vrh SDA zakrečao ‘nedamo premijera ovo je udar na Bošnjake’ a što je popratio plačom i nezaobilazni Reis Kavazović te član bh Predsjedništva Džaferović, premijer je nakon tih pritisaka pušten isti dan i evo, još smo na početku ničega. Niti ima para nit’ respiratora a nema ni odgovornih. Mrtvih na ovim baksuznim respiratorima je bilo, ni njih više nema.

Novalić, oprobana i ddokazana seoska varalica i baraba u odijelu premijera dolazi s vremena na vrijeme na sud u pratnji skupih državnih i režimskih advokata do podne, popodne obavlja još važnije državničke poslove premijera. Ne pada mu na pamet da kao Kurtz kaže ‘u interesu moje države odlazim’. Ma jok, naprotiv. Sva priča i sva saslušanaja idu ka tome da se postupak što više razvodni, razvuče, da se narod ubije u ‘pojam’ i da bi na kraju ova ekipa lopova dobila ‘potvrde o poštenju’. Oslobađajuću presudu. Za to vrijeme Sebija Izetbegović je nestala iz popisa svjedoka, advokatici Vasviji Vidović bivšoj AiD službenici i omiljenoj advokatici Alije Izetbegovića je ‘hakiran’ lap-top i ‘nestali svi važni dokumenti’, svjedoci koji su u istrazi priznali ovo dopisivanje i dogovoranje sada po dogovoru ‘gube pamćenje’, ne sjećaju se, poriču iskaze iz istrage jer su im ‘tužioci prijetili’ i ‘lupali šakom o stol’, i sve u tom stilu. Sarajlić je čak odbio dati svoj telefon na vještačenje, toliko je bh pravosuđe jako i moćno, odlučio se na novčanu kaznu od 2000 KMa i SIPA i tužilaštvo odustali od njegovog telefona. Nema ni Asima u postupku a internet prepiska ‘gensek’ grupe potvrđuju da se itekako dopisivao i ‘pitao’.

*** A da bi sve išlo kao ‘podmazano’ kako mediji prenose sa sudskh ročišta u ovoj sapunici i sprdačini, veoma ‘stručno’ se trude i članovi ovog sudskog vijeća, predsjedavajuća Džemila Begović i sudija Branko Perić. Ove sudije su naprosto ‘izgubili kontrolu’ ako se najblaže može reći kod opisa njihovog ponašanja. Galame i viču na tužioce, raspravljaju sa njima kao na pijaci, odbijaju njhove prijedloge unijeti u zapisnike ili prijedloge dokaza. Čak nazivaju tužioce ‘gjavatorima’.

Tako je sudija Perić na ročištu 18. maja ove godine tužiocu Đerminu Pašiću odbrusio ‘upadate u zamku, vi danas pričate o tome šta će svjedočoti svjedok M.K;, to ne mora biti u vašem interesu’. Tužilac uzvraća ‘nisam to rekao’ a sudija uporan ‘pogledaj u zapisnik, nekoliko puta si ponovio’, tužiocu je ostalo samo da konstatuje da mu se uskraćuje pravo na zastupanje optužbe na zakonit način. Sutkinja Džemila je naravno tu da asistira Periću pa ležerno odbija da se ova konstatacija unese u zapisnik.

Uz put, svjedok o kojem su raspravljali je ‘tajanstveni’ M.K. za kojeg je procurilo (ah kako to sve u bh pravosuđu lako procuri) da je Kristijan Marić, inače veza između malinara Fikreta Hodžića i još jedne persone koja je kao i tajanstvena ‘Seb’ nestala iz postupka, ta persona se zove se Semir Cerić.

Cerić je opet bio veza malinaru Hodžiću između crnogorskih kompanija i kineske firme za respiratore. Navodno, na osnovu (sad) ‘lažnih ‘ faktura ovog Cerića vlada je isplatila respiratore Kinezima. Otkud lažni i kako se moglo desiti da vlada milione KMa isplaćuje bez većih provjera i po fakturama koje su uvećane više puta, znaju samo Fadil i njegova ekipa, no Cerića koji je ispostavio te fakture, nema u popisu svjedoka kao ni Sebije. Napominjemo da je Cerić prošle godine uz veliku medijsku pompu (bio) izabran za predsjednika FK Željezničar u Sarajevu ali je nakon nekoliko mjeseci naprasno ‘odustao’ od te funkcije. Njegov prvi potez je bio već ‘usječen’ : prodati zemljište Željezničara u Sarajevu uz tribine. Srećom, mediji su ga provalili nakon što ga je bh vlast faktički dovela tu. Inače, tog ‘tajanstvenog’ svjedoka Cerića Britanci u medijima nazivaju ‘mešetarem’ a BiH ga umalo ostavila na klupi predsjednika FK ‘Željo’. Da li mu je možda rođak Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić jer neodoljivo svojom pojavom i biznisom podsjeća na ovog omatorjelog krimosa i lisca bh vjerske i političke scene, samo što je daleko mlađi- nismo uspjeli provjeriti nit potvrditi.

*** No, vratimo se na sudije u ovom procesu, koje su svojim ponašanjem u ovom medijski eksponiranom predmetu najblaže rečeno pokazali da su čudni, i sa velikom dozom pristrasnosti. Tako će sudija Perić ponovo na ročištu 29.09. ove godine upasti u raspravu sa tužiocem Hukeljićem prilikom ispitivanja svjedoka Avdagića o kontaktima sa vladom te mu odbrusiti : ‘gnjaviš sa procesualijama’. Valjda misleći da tužilac previše čačka oko vlade. Kako se u rapravu umiješala i sudija Džemila Begović na ovom istom ročištu u vezi telefona svjedoka Edite Kalajdžić (koji je navodno nestao pa sa njega stižu poruke a oduzet po tužilaštvu) tvrdnjom da je to ‘zloupotreba’ jer se vrši komunikacija, tužioca je interesovalo otkud sudija sve to zna kad tužilaštvo nije ništa iznijelo o tome… što je dodatno naljutilo sutkinju da uđe u raspravu sa tužiocem i da ga dodatno izruži i opomene…

U istoriji bh pravosuđa nije zapamćena ovakva komunikacija i blamaža sudija sa tužiocima. Čudno da tužilac nije zatražio njihovo izuzeće, poslije ovakvih javnih scena i očigledne i neskrivene pristrasnosti. Nije zabilježeno ni to da sudija zapravo ometa tužioca u otkrivanju istine nazivajući ga ‘gnjavažom’, ili da sudije u vako važnom predmetu postupaju na ovaj način sa prijedlozima dokaza. Iz čega proizilazi da je sav postupak ‘gnjavaža’ i da sudije jedva čekaju da se gnjavaža završi i da se oslobode ‘naši bh junaci”, dok se zahtjevom ‘da se ne ide toliko u širinu’ zapravo pokrivaju Sebija i ostali ‘tajanstveni’ svjedoci ili učesnici ove afere.

Po svoj prilici niko ovdje ne prati trag novca i trag respiratora i ovakvo vođenje postupka je unaprijed osuđeno na pad optužnice. Da bi opužnica opstala mora se taj trag love naći inače nema od postupka ništa, kao što se moraju naći i respiratori. Kao što već znamo, ni njih nema niko ih više ne spomnje i niko ne zna gdje su nestali. Bili su jedno vrijeme raspoređeni po bolnicama da bi se dokazalo kako su dobri i ispravni, i Sebija i Bakir su ih hvalili kao i Novalić s početka afere (ono Fadilovo ‘to su moderni dupli respiratori, možeš po dvoje na njih nakačiti’ , pa ono Baakirovo ‘nije isto mercedes i Yugo ali se vozaš’), a kako se počelo medijski pisati da pacijenti nakačeni na njih umiru, nestali su. Pojela ih vlaga. Dakle, ako nema para i respiratora, nema ni krivične odgovornosti. Kao kod ubistva, kad nema leša i nema oruđa, nema ni okrivljenog. Sudije po svoj prilici srčano rade na tome da se ništa ne nađe.

*** Ostaće kao što smo i prognozirali na početku ove ‘afere’ : za respiratore je kriva čistačica Fadila Novalića.

Tako smo otkrili i zapisali još maja 2020 godine, kao da smo bili vidovita Džemila ili narogušeni Perić, inače čest komentator i kritičar bh pravosuđa u medijima. Za kojeg kaže da će se teško ili nikako oporaviti od korupcije i kriminala. Ovdje u ovom predmetu je pokazao sumnju da je s pravom član tog i takvog bh pravosudnog kolektiva. Iako se par dana kasnije izvinuo tužiocima za ‘svoje ponašanje’.

photo : optuženi u aferi respiratori s lijeva – malinar Hodžić Fikret, Jelka Milićević ministrica finansija, Fadil Novalić federalni premijer i Fahrudin Solak bivši šef kriznog štaba, gore lijevo – sutkinja u ovom procesu predsjednica vijeća Džemila Begović, desno – sudija Branko Perić, član vijeća, arhiv