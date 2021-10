Odbrana i poslednji dani ili kako je Avdo Avdić najavljivao i opisao državu BiH : ako glavna tužiteljica Gordana Tadić ne bude smijenjena, nema Bosne

Ovih dana traju ratne pripreme u BiH: svi kažu da rata neće biti, da nam neće faliti dlaka sa glave, a svi zbijanju redove i vrše tajnu opštu mobilizaciju, samo što nije ‘puklo’.

Ako će mo pravo, ratna opasnost je ono što smo priželjkivali, mi već skoro trideset godina ‘budni’ sanjamo, ne spavamo. Islamska zajednica i naši ‘politički lideri’ nas drže ‘budnima’. Reis ef. Kavazović nas obavezno i uvijek u zadnjih desetak godina probudi iz naše ‘uspavanosti’ u svakoj hutbi, u svakoj posjeti Sandžaku, oko svakog Bajrama ili Ajvatovice… Njegov savjetnik koji ‘namjerava podnijeti ostavku’ na savjetničko mjesto Prve Ahmedije ‘Hižaslav’ Mustafica Cerić još dok je bio Reis, napravio je čitavu strukturu države Bosne i pojasnio. Unutra raja, narod, muslimani i Bošnjaci, unutra država a okolo Ja, Mi, Islamska Zajednica koja se ‘brine’ o državi. Uostalom, državu ovakvu kakvu imamo stvorili su Reisat i SDA stranka zajedno, tri decenije poslije bh rata Islamska Zajednica se hvali pobjedama imama, njihovim ranama i njihovim šehitlucima.

Evo, i sad kad je Milorad Dodik ‘doveo Bosnu u ćorsokak rata’, prvi su u odbranu skočile ahmedije. Onaj ‘tvitteraš’ hodža, islamski ideolog i radikalni imam sa Breke Velić Muhamed je sve pojasnio, samo ga treba pratiti. Municija u Konjicu i Goraždu, haubice u Travniku, RPG u Hadžićima, sto hiljada iskusnih ratnika … Budan, nego! Čak i kad lovi po obroncima Sarajeva taj ‘gazija’ Velić lovi špijune ‘čifute’ (Izraelce) i ostale mnogobrojne din-dušmane države Bosne. Nikad ne spava, da je slučajno zaspao ne bi imali ovakve poruke na vrijeme. Iza koje su odmah po Sarajevu polijepljeni ratni plakati sa pozivom u odbranu BiH, uz pušku i zlatne ljiljane..

BH konzul u Njemačkoj (Admir Atović) je prenoseći ovaj post hodžice Velića napadnut medijski a čovjek samo kaže da se pohvalio namjenskom industrijom, da to nije nikakva prijetnja pa je post dovršio poznatom bošnjačkom doskočicom ‘tekbir Allahu ekber’ da se bolje čuje i vidi. Jer, kaže konzul i on je, Dodik, osramotio ‘časnog predsjednika Aliju’, red je da mu se uzvrati ovim ‘patriotizmom’. Ratnim i časnim tekbir pokličem za Aliju, ej!

Naravno, šta je tu sporno, rekli bi mnogi? Među prvima vehabija i vođa opskurne ‘nevladine’ udruge ‘antiDayton’ Nihad Veličković, ako ne bude kako mi kažemo, radiće ‘macola’, u našim venama ‘teče krv ljiljana’, Milorade, mi ne spavamo… ne igraj se sa nama…’

Nesanica je uhvatila Bošnjake i prije ovg ‘ludila’ Milorada Dodika, kojeg je kao dijagnozu otkrio ‘zlatni ljiljan’ i gazija Željko Komšić, jedan od najbudnijih ‘sinova’ ovog bh rata ‘koji se neće desiti’. I jedan od najzaslužnijih za našu borbenu gotovost. Taj je mlatio po prstima sve okolo sebe i bez trunka slabosti rastjerao sve od Bosne, nema nikoga uz nas, ni prijatelja ni neprijatelja. Ni Evrope, ni Rusa, ni Srba ni Hrvata, čak je i Amerika ‘sumnjiva’, ako Željko ne bude ponovo u Predsjedništvu. On je nedavno izjavio da Miloradu nema pomoći jer je Milorad poludio, mora ‘na terapiju’, a dijagnozu je utvrđivao već nekoliko godina skupa sa ‘doktorom’ Šefikom Džaferovićem. Doktorom za zagrijavanje političke stolice. Njih dvojica kao konzilij za nenadjebivu mudrost, odavno su otkrili bolest Milorada Dodika zbog koje bh Predsjedništvo ‘radi’ kao da Dodik ne postoji. ‘Fercera sa 2 prema 1, čarobnoj formuli koju su njih dvojica kao vakcinu otkrili izborom Hrvata glasovima Bošnjaka te ignorisanjem ruskog ministra u posjeti BiH.

Na nespavanje je upozoravao i Bakir Izetbegović. On je davno rekao ‘ako zatreba staću prvi ispred vas’ i evo ga ispred ‘nas’, kaže u Banja Luci da niko ‘ne sme’ dirati Republiku Srpsku osim njega i njegove partije, da neće niko Srbe zvati gnocidašima a koliko jučer vikao ‘genocidaši naši’, bili smo se pravo navikli na tu njegovu sintagmu za Srbe. Da, da, on je među prvima nabrajao ovo naše moćno oružje iz namjenske industrije zbog čega krivimo bh konzula patriotu, Bakir je sve pobrojao osim namjenskih Ramazanskih topova, dok se prije par godina raspravljao sa Dodikom prijeteći mu prstom i topovima firme oružja u BiH sandžaklije i advokata Kolića kao direktora..

Ma na budnost i neprijatelje te na rat upozoravali su ‘naši’ generali’ prvenstveno Atif Dudaković, optuženi ratni zločinac čiji predmet stoji u leru ‘zbog corone’ a svi ostali predmeti se kako tako rade. On je bio implicitan još tri-četiri godine ranije prije ovog ‘ludila’ kad je u Švicarskoj, zapravo u Luxemburgu kod onog SDA bota Jasmina Mulahusića na skupu Bošnjaka izrecitovao šta treba prosječom Bošnjaku koji ne želi u rat. Ranac, vreća za spavanje, čizme marke ‘alfa’, puške nije spominjao a to se podrazumijeva..

Ko je ono još čitave ove godine nespavanih noći sjedio i upozoravao, daj da se sjetim, ah evo ga, sjećam se. Emir Suljagić, direktor najpoznatijeg groblja u BiH, u Potočarima..Taj ni danas ne škilji na jedno oko. Bilo je i jeste : ‘hajde Mile razvali, udri, odcijepši se, šta čekaš, neka crknu čvarci, Srbi su genocidni, Bošnjaci nikad više neće dozvolit’ klanje… ma to je haos, šta sve nije predvidio ovaj nekadašnji SDP aparatčik. Prepisivao ga je Reuf Bajrović, bh ratni logističar. Ne znate ko je Reuf, znate li ko su bili ‘Nadrealisti’?

E, ni nalik na njih… Tip došao iz Amerike pa bio političar, pa propao kao političar. Onda izmislio nekakvu udrugu .. Alijansu … parazitsku tvorevinu nakačenu na držvnu blagajnu, pa udario na izmišljanje neprijatelja bh države … Od Srba, Hrvata do Rusa, Kineza i Njemaca, sumnjivi mu čak i Amerikanci, kao onom pulenu Željka Komšića onom Begić Zlatanu, Reuf obožava Avdu Avdića i njegovu nesanicu …

U BiH godinama ne spavaju neke majke, ‘majka’ Munira Subašić pogotovu, ona je totalno razbuđena. Sad posebno kad je među prvima primila naknadu ratne odštete od Holandije gdje je godinama sudovala.. Ne spava ni gospon Tahirović Murat njen saputnik iz Haaga i Evropskih drugih destinacija, pa ono piskaralo i džamijski moljac iz Krakače kod Cazina onaj Muhamed Mahmutović putopisac što je vazda ljut kako Krajišnici čekaju da hašlame rode umjesto da krenu u rat odmah, bh nesanica je odavno prisutna kod Denisa Bećirevića…. poslanika i ratobornog državnog službenika.. Taj ne spava od kad se rodio, od tada je naime u državnim foteljama i otuda onako nenaspavan poručuje : Dodiče, gotov si, Dodika se bojim kao dorata svoga … a nema čovjek konja, ima samo platu blizu 7.000 KMa i katedru profesora. I piše li piše. Pisma duga. Tako piše i udara šakom o stol i Denis Zvizdić, onaj što se odrekao ‘komformizma i komoditeta’ u SDA iz koje je kaže izišao nakon dvije decenije ali o njoj ‘ni riječi ružnoga’. Jer, on je kao fini europejac pa ga trebamo sada u bh Predsjedništvu, nudi se kao Karleuša ili Stanija. Kao Komšića ili nekad Silajdžića, takvoga trebamo u faci Zvizdića. Niti hoće išta reći o SDA niti SDA ima šta o njemu a kao razišli se’. E, Denis budno prati i mlati šakama o stol svaki dan, sve pršti.. dakle radi, priprema se za iduće izbore u ubjeđenju da je najbolji i najsposobniji, i ruši Dodika, ‘oštro mu odgovara’ uvijek na prvu..

Pa onda mlate tako šakam po stolu ili prijete prstom i bh Sandžalije.. Onaj Kurtćehajić nekakav akademik Muamera Zukorlića iz Novog Pazara, taj je oštra i britka sablja bosanska..bošnjačka… Blebetalo kvaziakademsko… On je Republiku Srpsku odavno ukinuo, sudeći po njegovim nastupima, pa onaj mirotvorac iz džemata Canade iz nekakvog ‘Instituta za izučavanje genocida’ Emir Ramić isto akademik iz Novog Pazara i on je budan i upozorava na budnost, i crta mete po čelu neprobosanskih snaga… Ne znam više koga bih se sjetio… osim još jednog ..kamenog spavača Zijada Bećirevića iz Ljubljane, opet iz nekakvog ‘Instituta’, u nas ‘instituti’ niču kao džamije…

Naravno, ne smijem i neću zaboravit ni bošnjačke medije, što znači Avdu Avdića. Taj će, ako se ikada u BiH uspostavi mir, spavati mjesecima, da nadoknadi.. Njegove tekstove čim ih pusti odmah prenese Vildana Selimbegović u ‘Oslobođenju’ i ona je budna, pa onda ostali redom i listom, prvo ‘slobodna bosna’. Rekao Avdo ovako, ‘istraga’ objavljuje tako, kao da je nedaj Bože rekao Pejgamber. A informacije mu dolaze iz prve ruke.. Od onih što ih proizvode.

Evo kako u zadnjem javljanju Avdine ‘istrage’ izgleda rasplet ovog ratom umirovljenog bh stanja kojeg više od ‘deset godina Dodik pravi po BiH napadjući sve bh institucije’.

‘OSA je sačuvana. Sud BiH je sačuvan. Ustavni sud BiH je sačuvan. Predsjedništvo BiH ima kapacitet da odlučuje i bez Milorada Dodika. Oružane snage BiH su pod komandom i kontrolom ratnih oficira Armije Republike BiH. Ali šta, onda, fali? Fali Tužilaštvo BiH. Jer bez naredbe Tužilaštva BiH nijedna policijska agencija ne može uhapsiti Milorada Dodika i sve one koji narede ili podrže puč. Bez naredbe Tužilaštva BiH se državni udar neće moći spriječiti. A sve dok je Gordana Tadić na čelu Tužilaštva BiH – Dodik mirno može spavati. Naredne sedmice, 20. oktobra, na sjednici VSTV-a će biti razmatrana smjena Gordane Tadić. Od te sjednice direktno ovisi budućnost BiH. A glas federalnog tužioca Slave Lakića bit će presudan. I dovoljan’.

Eto, sad ste saznali i vidjeli ‘iz prve ruke’ zbog čega sve ovo i kako smo iz mirnodopskog dospjeli u pred ratno stanje a možda i u ratno akBogda.

Niko, ama niko u BiH nije ni u snu predviđao da o problemima o kojima ‘godinama’ govori kao papagaj Milorad Dodik treba razgovarati u parlamentu, za stolom, rješavati dogovorom, mirno i diplomatski. Jok! Samo je bilo ‘Dodik je na aparatima’, ‘Dodik je gotov’, ‘pakuj se Milorade’.. ‘Milorad Poludio’…

Dobro, sad kad znamo da je ‘Mile prolupao’ i da rata neće biti ali nikad se ne zna, šta sada, gdje su sada ovi branitelji Bosne i lupači po stolu, i vlasnici prijetećih poruka i prijetećeg prsta, gdje su oni ‘nema ni pedlja Bosne nikom’, ‘marš od Bosne’ i sve u tom stilu, šta nam predlažu, kad već neće biti rata a ima Dodika, kuda dalje i kako?

Baš nas uzbudilo bh naše ludilo, ne bi vjerovao svojim rođenim ušima kakvo rješenje imaju.

Sve se svelo na jednostavnu priču : spavači su lupali šakom bez veze. Sva odbrana BiH, svi zahtjevi da se uhapsi Dodik, da se kazni Milorad Dodik, sva priča o hrabrosti bošnjačkih bojovnika i patriota svela se na poziv tužiocima da se hapsi Dodik. I Visokom bh predstavniku da ‘poduzme nešto’. Da se ‘oformi’ predmet, ma šta god to značilo a ne znači Bog zna ništa. Ništa drugo i ništa više, Odbrana i poslednji dani svedeni su na dvije osobe. Hajde sad Bećirevići, Zvizdići, Suljagiću, Kavazoviću… hajde dajte nam nešto opipljivo, nešto iz vašeg repertoara, čemu sad samo pozivanje na tužioca i na Visokog bh predstavnika?

Bojim se da ste opet u krivu. Tražite pomoć od Gordane Tadić a smjenjujete je već godinama što je ravno Dodikovom ‘ludilu’, u bh Visokom predstavniku ste ugledali neprijatelja prije nego je izabran a sada tražite Bonske ovlasti. Nemate vi pojma, vi čak ni američku dobrotu niste prepoznali. Vi stvarno budni sanjate, probudtite se. Hoću reći zaspite malo, odahnite. Što vas bude manje biće manje i Dodika. U protivnom, možda vam se snovi i ostvare.

