ili ‘član delegacije SDA’?

Za bošnjački medijski prostor važnija je vijest kako se Bakir Izetbegović ‘prošetao’ Banja Lukom, pa onda ‘klanjao džumu u Ferhadiji’, te na kraju održao ‘sjednicu predsjedništva SDA’, od vijesti kako Milorad Dodik za to vrijeme u Sarajevu sprema žurku u bh Predsjedništvu, uz repertoar Hašima Kučuka Hokija prerušenog u Baju Knindžu.

Naravno, suvišno je pitati zašto ‘sjednica SDA predsjedništva’ u Banja Luci umjesto u Sarajevu, zašto toliko članova mora putovati u Banja Luku umjesto da ih nekoliko doputuje u Sarajevo, Bakiru je jednostavno u ovom momentu ‘zatrebala’ Banja Luka. Da dokaže kako je Bosna jedinstvena i da ukaže na onaj ‘pedalj’ sa kojim se svaki dan razbacuje Šefik Džaferović. Džuma-namaz se podrazumijeva, kakav bi to predsjednik SDA bio da ne ‘liči na Bošnjake’, da prošeta pored džamije i još Ferhadije petkom u podne i da ne svrati?

No, nemalo je vijest razotkrila i malo dublju pozadinu vog putešestvija. Nakon što su ‘pukle’ slike Bakira na ulicama Banja Luke u društvu sa podpredsjednikom SDPa, medijski maksimalno iskorištenim ‘sinom Partije’, bivšim članom Dodikove a sada stranke Nermina Nikšića – Vojinom Mijatovićem.

Vehabijski i oni provehabijske provijencije mediji su ovu sliku popratili naslovom kao Saff.ba portal ovako : ‘Izetbegović sa delegacijom SDA prošetao Banja Lukom’, čime su Vojina svrstali u Bakirovu delegaciju.

Tamo gdje mu je i mjesto. Vojin se ubrzo pohvalio kako je bio gost Bakiru Izetbegoviću i njegovoj političkoj sviti. Pa ih ‘prošetao’ Banja Lukom da dokaže kako Srbi tamo ‘ne ujedaju’ i ‘ne grizu’, to sve radi onaj politički bezobraznik i luđak Milorad Dodik, neki su ovu izrežiranu novinsku bajku porkrijepili čak i prilozima iz kojih se vidi kako Srbi u Banja Luci zaustavljaju Bakira pa se rukuju i pitaju ga za zdravlje. Gluho bilo, mi ni sami ne znamo koliko je Bakir voljen i ljubljen u Banja Luci, dok ne vidimo to njegovim očima i ne čujemo njegovim ušima. Ili dok to Mijatović ne posloži na svom ‘tvitteru’.

A Vojin, a njegovo ugošćavanje Izetbegovića? Obzirom na ono snažno i permanentno SDP geslo ‘nema koaliranja i nema vlasti sa SDA nikad i nikako’, što nam stalno stiže iz centrale nekadašnjih komunista a sada konvertita nacionalista, ovakva vijest je i više od iznenađenja. Iako bi, da živimo u normalnoj državi, to bilo sasvim beznačajno i Vojinu i Bakiru. Pa i narodu. Ovako, ‘prošetani smo’ maksimalno, i za svaki slučaj, Bakiru je Vojin dobrodošao u ovoj šetnji.

Družiti se treba, razgovarati treba, međutim mora se reći : na ovaj način, u ovo vrijeme i sa ovakvim stavom Vojin me načisto podsjetio na Zlatka Lagumdžiju, ‘grobara demokratije i komunista’ u BiH, nekadašnjeg ‘lidera’, ministra i predsjednika SDPa. I on je godinama kao i Vojin ‘prašio’ po SDA mafiji, po njihovom načinu vođenja države i društva, no nikad se od njih nije dovoljno odmakao i vlast u BiH je sklapao i dijelio sa njima. Ta ljiga od političara i državnika će u slučaju hapšenja Alije Izetbegovića u Lukavici maja 1992 pokušati spasiti guzicu tvrdnjom da je ‘slučajni prolaznik’, kasnije će bezobrazno ovu ‘herojsku borbu’ sa Alijom dobro prodati raji i bh javnosti. Još kasnije, kad je totalno izbačen iz SDPa Lagumdžija nas je ‘iznenadio’ sa jednom ‘fejs’ objavom, kada je u javnost plasirao svoju sliku sa hadža, kojeg je obavio dok je bio predsjednik SDPa multietničke i demokratske sranke koja baštini zna se već šta u BiH, plus, umru iliti ‘mali hadž’ je obavio tajno u svojstvu ministra vanjskih poslova BiH.

Da nije možda Mijatović gluho bilo, po uzoru na Lagumdžiju, bio na džuma namazu sa Bakirom, kad je već u njegovoj delegaciji, ali to neće da nam saopšte odmah? Mislim, znamo mi da je Vojin Srbin on to često naglašava ali čim voli Bosnu ‘više nego što je to normalno’, i toliko patriotski na SDA način da bi mu pozavidio svaki Sandžaklija u Sarajevu, da ti se načisto zgadi – tu ‘nisu čista posla’. Tim prije jer su postali gadljivi odavno i stavovi i postupci njegove SDP partije koji su sve bliži Bakiru i Miloradu, uz ono naravno ‘probosansko’ i državničko, da ti niko ništa ne smije prigovoriti.

Dakle, da li je Vojin ‘slučajni prolaznik’ ili dobri domaćin, još se ne zna? Međutim, zna se i evo već su ga tamo svrstali, on je u delegaciji SDA.

Za to vrijeme Dodik je u Sarajevu i sprema žurku u bh Predsjedništvu. Glavni repertoar mu je popis pjesama Hašima Kučuka Hokija prerušenog u Baju Knindžu, na prvom mjestu ona ‘Nema te više Alija’. Zbog onog ‘druže moj’ u pjesmi, nije isključeno da zapjeva i Željko Komšić koji Dodika odavno ne smatra normalnim, Šefik neće garant, on ne sluša ništa osim ilahija i kasida. Žurka je upriličena (valjda) zbog sreće što mu Izetbegović obeća u Banja Luci da neće ‘dirati’ u Republiku Srpsku, da je neće nazivati genocidnom tvorevinom, ma čak neće ni ići apelacijom da je Ustavni sud ukine, a sve je prije par dana ili mjeseci to govorio i obećavao.

Boga mi, Tite mi, bolja je ona ‘Oj, Bakire odnijela te voda’, iako ni Kučuk nije za odbaciti.

photo : Vojin Mijatović podpredsjednik SDPa BiH u delegaciji Bakira Izetbegovića u šetnji Banja Lukom, 15. oktobar 2021, foto vehabijsko glasilo ‘saff.ba’, arhiv