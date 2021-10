‘Hižaslav’ je odavno opsjednut čečenskim teroristima, Putinom i Groznim, zgranut nad EU, međutim nije jedini : Čečenima je zadivljen i Bakir Izetbegović, zbog Alije i ‘muslimanske renesanse’ ..

Suvišno je pitanje otkud i kako je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, bivši Reis a sadašnji savjetnik aktualnog Reisa ef. Kavazovića ponovo zanoćio u Groznom, glavnom gradu Čečenije. Ima se, ‘more se’. Plata savjetnika iz zekjata-muslimanskog PDVa koju mu daje Kavazović, plus regularna penzija, plus dodatak na regularnu penziju zbog titule bivšeg Reisa, prihodi od cvijeta Srebrenice, plaćene govorancije po dijaspori, plus donacije i dotacije fantomskoj udruzi ‘Svebošnjački Kongres’, ‘uskupi’ se…

Suvišno je također pitati kako je moguće da se Islamska Zajednica BiH, dakle Reis, ‘ograđuju’ od svog zvaničnog savjetnika ‘Hižaslava’, nakon njegovog ‘fejsbučenja’ od jučer. Jer, ogradio se il’ neogradio, Reisu svira savjetnički radio. Hoću reći, džaba iz kancelarije Rijaseta ono : ‘Mustafa Cerić nije iznio stavove Islamske Zajednice BiH’, već ‘svoje lično mišljenje na koje ima pravo’. Kad manje-više, uglavnom najviše svi znamo da između sadašnjeg i nekadašnjeg Reisa nema ograda ni pregrada. Jedina razlika između ove dvojice je u osmijehu. Kavazović je zapravo nasmiješeni Cerić, drugo je sve isto kod njih, posebno kada su u pitanju braća Čečečni ili bilo koja druga ‘braća’ po vjeri islama.

Direktor uprave za vanjske poslove (Tito dragi, ovi su baš kao država, sve neka državna zanimanja) Islamske Zajednice Razim ef. Čolić reče da bivši Reis Cerić ‘nema mandat da predstavlja zvanične stavove IZ’, imaju oni, kaže on, svoje druge ‘kanale’ za takve poslove. Da, ali bivši Reis zato ima obavezu da savjetuje Kavazovića koji, pazi sad, predstavlja Islamsku Zajednicu BiH… Nije dakle govno, nego se pas posr’o, da prevedemo na bosanski, da nas ‘ceo svet razume’.

A šta je to ‘naljutilo’ Reisa Kavazovića pa da se ‘ogradi’ formalno u javnosti od svog savjetnika?

Pa, fino, fejsbučenje. Kao i svaki mafijaš u penziji, ‘Hižaslav’ je o trošku IZe otišao u posjetu starom ahbabu čečenskom predsjedniku Ramzanu Kadyrovu na njegovu četvrtu po redu inauguraciju u predsjedničkoj stolici, u grad Grozni. Pa se fino uslikao sa njim i sinovima pa opalio hvaliti. Čečeniju, Grozni, Rusiju, oca predsjednika ubijenog Ahmada Kadyrova, te blatiti i ružiti Evropu. Što nam ‘neda da dišemo punim plućima kao Čečenci‘, neće da nas prime u EU već nas tjeraju da živimo sa dželatima (i on bi kao i Dodik u miran razlaz ali bi u zajednicu sa Sandžakom, ako ikako može)… Pa onda, Evropa može da nauči od Putina kako se to radi…

Naravno da je Kavazović poletio sa ‘ograđivanjem’ jer je to prava i trezvena pljuska državi BiH. I njemu koji se vazda predstavlja nekakvim ‘umjerenjakom muslimanom’, ‘evropskim muslimanom’ a ovamo, njegov savjetnik sa teroristima na fešti i pljucka po EU koju BiH moli da je primi. Koja hoće u Evropu a baštini ovakve veze sa teroristički nastrojenom familijom Čečenije. Koja je proglašena terorističkom i koja je na crnim listama Amerike. Pa poredi Putina sa Bruxelleles-om, ma svašta je napričao stari pokvarenjak ‘Hižaslav’ a sraona od portala Bošnjaci.net objaviše.

Prema onom što se zna, ljubav prema Čečeniji i poređenje Bosne sa ovom državom ima smisla jedino ako uporedimo učešće bh terorista u jedinicama ISILa, tu smo po brojnosti odmah iza Čečečna, i po učešću čečenskih ‘gazija’ u bh ratu, drugo ništa nema da nas sa njima veže i zbližava. A,a,a pardoniramo se, ima još nešto, ono najvažnije. Vjera. Koja govori da Čečenci nisu mili and dragi samo ‘Hižaslavu i Kavazoviću, oni su predragi Bakiru Izetbegoviću. Jer je Alija Izetbegvić po njima prethodnik ‘renesanse muslimana’ kako su oni to pojasnili. A kad je to već tako, onda je komotno ‘Hižaslav’ još 2019. okitio svog ahbaba pomagača terorizma Ramzana Kadyrova srebreničkim cvijetićem. Da se žrtve genocida ne uvrijede, cvijetić je ‘Hižaslav’ sa svojom hanumom Azrom i sa svojom sestrom smislio i sudski zaštitio. 5 KMa po cvijetku, pa kači i saberi (se). Niko osim njega ne može zarađivati na Srebrenici osim Mustafe, jer ‘Hižaslav’ je, kako se sam proglasio bez stida i srama, ‘žrtvom genocida‘. Sve mu dozvoljeno, sve mu oprošteno.

Elem, tragom ‘bljuvotizma i renesanse’ iz kuhinje SDA, nakon sastanka sa Bakirom Izetbegovićem pred 11. juli i Potočare ove,2021. godine, predsjednik ‘Evropskog muslimanskog foruma’ Abdul-Vakhed Niyazov inače Čečenac nego šta (ujedno je i predsjednik Moskovskog Islamskog centra, jedno vrijeme bio je i u vlasti kao kandidat Putina i njegove stranke) izjavio je kako je od tog susreta Bakir postao članom ovog udruženja. ‘Hižaslav’ je u vrhu rukovodstva udruge odavno.

Vrijedi zapisati i ponoviti. ‘Brat’ Čečenac Niyazov je nakon sastanka sa Bakirom odputovao u Zavidoviće (prije toga se sastao sa Zukorlićem u Sandžaku, pa putovao u Makedoniju, pa je išao na Kosovo, svuda gdje ima ‘bošnjačkog sveta’) da se realizuje važan ugovor i zadatak. Naime, otac Ramzana Kadyrova – hadži Ahmad Kadyrov prijašnji predsjednik Čečenije kojeg ‘lingvista’ ‘Hižaslav’ u tekstu pokrštava i naziva ovako-Ahmet Abdulhamidović Kadirov, poznati je opskrbljivač terora i terorizma, ali u Zavidovićima treba dobiti ulicu i most. Čečenci su se dogovorili sa vlašću SDA Zavidovići da će ‘pomoći’ opštinu sa 500.000 eura a Zavidovići će tragom ‘te pomoći’ dati ulicu ‘bratu’ Ahmadu Kadyrovom, ubijenom u bombaškom napadu 2004. godine, zbog saveza sa Rusijom i Putinom.

Dakle, nije ‘Hižaslav’ onako i napamet u Čečeniji i sa onako emotivnim zapisima sa ‘fejsbuka’.

Ljubav je očigledno šira i dublja i doseže sve do ‘muslimanske renesanse’ i Alije.

Zato se Reis ef. Kavazović požurio ‘ograditi’ od svog savjetnika. Kao kod svakog akta terorizma bilo gdje i bilo kada. ‘Nema to veze sa islamom’. Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić je sve do jučer govorio u ime IZe, jučer se oglasio ‘svojim privatnim mišljenjem. Očigledan primjer renesanse u mišljenju i razmišljanju.

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić na inauguraciji Ramzana Kadyrova predsjednika Čečenije i u društvu njegovih sinova. U manjem uglu aktualni Reis ef. Kavazović i ‘Hižaslav’ bivši Reis Cerić, arhiv