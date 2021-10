Bez ikakve rasprave u bh Parlamentu, Bakir Izetbegović obećao 1,5 do 2% budžeta države za povratnike kao da se radi o njegovom buđelaru, a ni riječi o opuhanim milijardama donacija Srebrenici povratnicima

Sastanak iniciran od strane Ćamila Durakovića, ražalovanog predsjednika Skupštine Opštine Srebrenica i nekadašnjeg načelnika ove opštine u dva mandata sa Bakirom Izetbegovićem a kasnije i sa nekim drugim ‘liderima’ bh vlastokratije, pravo je remek djelo Izetbegovićeve mudrosti.

Sakupio Bakir kao pravi beg uz Ćamila Durakovića još neke predsjednike skupština opština u Republici Srpskoj, pa odriješio svoje ‘obje vreće’. Bez konsultacija ili ikakve rasprave na bh Parlamentu, Bakir je građanima BiH uveo samodoprinos za Srebrenicu i još poneka ‘povratnička mjesta’ u visini od 1,5 do 2% od budžeta Federacije BiH koliko je obećao Ćamilu i gostima, uslikao se sa njima i onda ih ležerno poslao na slikanje kod ahbaba Komšića i Radončića, čak ikod Dine Konakovića.

Čisto ‘džentlmenski’ nema šta. Plus, Bakir je obećao da će za slijedeće izbore svi Bošnjaci biti ko ‘jedan’, bez obzira koji kandidati budu iz koje stranke imaće podršku i njegovu i SDA stranke.

Za divno čudo, poslije Bakira, ovu delegaciju političara bošnjačkih u Republici Srpskoj primiše i ostali ‘lideri’ i obećaše isto. Svi k’o Bakir, kao da dijele pare sa svoje štedne knjižice.

Na isti ili sličan način uz prisustvo Reisa Kavazovića, pare su namaknute i Emiru Suljagiću za Potočare, ni on sam ne zna koliko je ‘sporazuma’ sklopio’ sa bh kantonima i opštinama, svi se utrkuju ko će dati više uz sliku u dolini ‘bijelih nišana’, pa se sad može /i jeste/ posvetio svom redovnom poslu : ‘tvittanju i naprđivanju, napucavanju i istražiteljstvu, dok nekakvi ‘novi’ programi i performanse frcaju iz dana u dan.

Srebrenici, i generalno ‘povratnicima’, ne treba davati budžetski novac sve dok se ne utvrdi gdje su i u šta utrošene silne pare iz međunarodnih donacija od ranije. Ako ništa dalje, a ono bar u zadnjih deset godina, ma i pet bi bilo dovoljno. Jer, kad su donacije u pitanju, to su koruptivne i kriminogene rupe bez dna, sa SDA ministrom Ramićem dno je još dublje.

Znam, Ćamil Duraković to ne voli, kaže da mu je najbezveznije pitanje novinara ‘a gdje je lova’ međutim, šta se tu može, eto i njemu je lova među prvim prioritetima. Nakon što je ispušio stolicu predsjedavajućeg u Vijeću Opštine a prije toga igrarijom ‘hoću-neću’ u vlast izgubio nekoliko bošnjačkih stolica u vijeću opštine Srebrenica, evo ga kod Bakira.

Ovakav i ovoliki namet uvesti a da se prethodno ne raspravi i ne utvrdi ko je davao i u šta je utrošen novac iz ratnih i poratnih donacija, te kako će se iskoristiti i u šta buduća davanja, siguran je znak da će lova završiti opljačkana kao što su završile i milijarde od ranije.

Podsjećamo, nekoliko Komisija je u Parlamentu BiH oformljavano sa namjerom da se ispita porijeklo i količina donacija za BiH, prvenstveno za ArBiH i Srebrenicu, nijedna nije završila posao i nečuje se odavno više. Zadnji put od prije šest godina i više predsjednik Komisije je bio Sefer Halilović, kada je objelodanjeno da su utvrdili ‘porijeklo’ ‘oko’ 7 milijardi KMa donacija, međutim da nisu ni blizu došli do kraja. Naime Islamska zajednica BiH je bila najveći i često i jedini ‘igrač’ u svim donacijama i bankovnim računima od Zagreba do Beča, ovlašteni potpisnik je bio ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić uz Hasana Čengića, hadžiju koji je do nedavno bio predsjednik Sabora IZ, ali prema navodim Halilovića, Islamska Zajednica odbija dati podatke o donacijama, jer nije na to obavezna po zakonu. ‘Odvojena je od države’.

Nezvanično se po medijima provlače teze kako se ove donacije 25 godina nakon rata ‘vraćaju’ i ‘peru’ u BiH kroz razne vidove izgradnje stambenih objekata, hotela ili drugih sličnih objekata te kupovine elitnih i atraktivnih zemljišta u centru Sarajeva iza kojih stoje arapske kompanije i domaća pravna i fizička lica. Za donacije u Australiji, stidljivo se pominje Bisera Turković, međutim svaka priča o tome se ignoriše, čeka se zaborav i nova tema za pljačku naroda.

Dakle, ‘razrez’ ili samodoprinos za povratnike prvo na raspravu u parlamentarne klupe pa onda u ‘život’. Ako Bakir hoće dati svoje pare a da se ne raspituje dalje, nek izvoli. Ovako, još jedna pljačka na vidiku, sa pokušajem da se u startu legalizira. I da smijenjeni a na državni sisu navučeni Ćamil Duraković ne presahne od gladi kao povratnik.

Sa pozivom na anex 7 Daytonskog Sporazuma i na povratnike. Bez blamaže i stida tri decenije nakon rata SDA mafija vazi o povratnicima koje je prethodno planski raselila po BiH i dijaspori i tuđim parama se razbacuje kao sa svojim nasljedstvom, iako zna da se u BiH samo mrtvi povratnici vraćaju, uz nekoliko na prste ruke nabrojanih izuzetaka. Nova izborna baza za SDA u punoj izgradnji.

photo : sastanak bošnjačkih predstavnika vlasti iz Republike Srpske sa Bakirom Izetbegovićem, Ćamil Duraković drugi s lijeva na slici, 03.10.21, arhiv