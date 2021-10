Bruka SDPa : ­predsjednik SDPa u Krajini ako treba može biti partizan, može biti predsjednik Medžlisa, može kao Hrvat predstavljati Hrvate u bh Parlamentu, može čak i smijeniti Abdića

Da nije poželjne priče o Fikretu Abdiću, Razim Halkić jedna od većih bruka Nermina Nikšića i SDPa ne bi uopšte bio spomenut.

Politički prevrtač i politička bitanga krajiškog SDPa međutim, nije samo bruka SDPa, on je i ogledalo ove stranke. Koja, kako ono reče veseli premijer Novalić ‘glumi’ ljevicu, a zapravo statira u kukuruzištu pozicije, jer joj tako dgovara.

Elem, s početka septembra i zahtjeva velikokladuške opozicije u opštinskom vijeću za opoziv Fikreta Abdića, javlja se čistunac Halkić predsjednik SDPa Krajine sa bombastičnim maslovom u ‘Avazu’, kod njegovog ‘konsultanta’ Fahrudina Radončića : ‘Babo mora pasti’. Gdje zatim Razim obrazlaže ovu partizansku doskočicu koja mu, obzirom na njegov politički background ‘sliši’ k’o ‘budali pleska’.

Halkić inicijativu za opoziv Abdića komentariše riječima da SDP nema dileme, ‘ratni zločinac ne može biti načelnik’, pa onda broji i najavljuje koliko ‘imaju’ potpisa za ovakav zahtjev, te dodaje citat zbog kojeg je ovdje i sada dobio svojih zasluženih ‘pet minuta’.

‘Uzmite za primjer Sjedinjene Američke Države. Tamo, ako imaš dosije ili ste osuđeni za bilo kakvo djelo, ne možete ni glasati, a ne biti kandidat za neku poziciju’.

Dakle, Razim je za legalitet, pravdu i zakone Amerike. Ali, on bi da sve to primjenjuje selektivno i što dalje od sebe jer naravno, ne živi u USA.

Kako drugačije protumačiti činjenicu da je kao predstavnik SDPa ujedno izabran i u Medžlis Islamske Zajenice Cazin (vidi listu pod rednim brojem 10). Valjda po logici bivšeg predsjednika SDPa Lagumdžije koji je kao ministar u vlasti BiH tajno obavio ‘mali hadž’ (umru) u multietničkoj stranci i državi, pa to kasnije pokušao oprihodovati.

Ili, kako je moguće da on, takav i toliki vjernik kao Hrvat bude izabran u Dom Naroda bh Parlamenta, i to je valjda po zakonu. 2019. smo pratili u Bihaću cirkusijadu oko nacionalnosti između njega i convertita Laburista BiH Šahinovića, bitku za stolicu Hrvata u Domu naroda. CIK je prelomio : oba su Hrvati i oba tamo predstavljaju Hrvate. Po svoj prilici, hrvatska putovnica je bila odlučujući dokaz ko predstavlja Hrvate.

Po osnovu ove hrvatske nacionalnosti, Razim je dobio i stolicu predsjedavajućeg u skupštini US Kantona.

Da je kojim slučajem u Americi, kako on voli porediti, zbog ovakvih njegovih mudrih poteza, ne bi mogao biti ni portir u kakvoj boljoj kompanji, u BiH evo vidimo kako se ‘gađa’ propisima i napreduje.

Zahtjev za smjenu Abdića, to bi valjda takva politička gromada kao što je Razim morao znati, nije uopšte podnešen zbog ratnog zločina, već zbog toga što funkciju načelnik nije obavljao u skladu sa aktima Opštine, što nije dolazio na posao ili što je mešetario sa budžetom. Opoziv nema ‘blage’ veze sa presudom Abdiću za ratni zločin, CIK je o tome rekao svoje prije i poslije izbora.

Bay the way, kad smo kod ratnog zločina, Abdić je tu čak ‘u prednosti’. Osuđen je za ratni zločin i kaznu izdržao, on je zapravo ‘presuđeni’ ili osuđeni ratni zločinac. A šta je sa ostalim ratnim zločincima u bh vlasti koji su ili osuđeni ili nisu pravosnažno osuđeni za ratni zločin. Napr, Selmo Cikotić, Šefik Džaferović, da ne nabrajam, dalje.. Uostalom, zna se, potvrdila je to i bivša Tužiteljica Haaškog Tribunala Carla del Ponte, u grupu ne presuđenih ratnih zločinaca ‘spada’ i Alija Izetbegović, njega je kao i Tuđmana smrt spasila Haaga. Šta će mo sa tim, a ?

Plus, ostanimo jo još malo kod Amerike i kod toga šta bi bilo kad bi bilo, evo dobre preporuke za Razima da osvježi pamćenje, kratkim pitanjem. Da li bi, da smo u Americi, Abdić Hamdiju Tigra gledali u Senatu ili Kongresu, ili u lokalnim opštinskim klupama, budući da je optužen za ratni zločin u slučaju generala Šantića, da je već robijao za razbojništvo i reketiranje po Bihaću i za pljačku kase Bihaćkog ‘Jedinstva’. If so, kako to da Razim zaboravi na Tigra a lovi Abdića?

Vjerovatno misli da smo u Hollywood-u kako to predlaže Bakir Izetbegović za Tigra. Gdje se snimaju ratne serije o ­’gaziji’ Tigru, Oriću, Asimu Sarajliću ili Prevljaku? Ili od koaliranja sa SDA ne vidi dalje od ‘Avaza’ ?

photo : Razim Halkić, predsjednik SDPa Krajine i predstavnik Hrvata u Skupštini US Kantona te u Domu Naroda bh Parlamenta, ujedno i kandidat za Medžlis IZ Cazin, arhiv