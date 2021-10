‘Najimpotentniji’ Sandžaklija Fahrudin Radončić u spašavanju države, Denis Zvizdić hoće po svaku cijenu na ‘Farmu’

Iako je u BiH neizborna godina, jedna od rijetkih, izborna groznica trese Bosnom dolaze opšti izbori iduće godine, biraju se članovi bh Predsjedništva i vlast u domovima Parlamenta.Prošle godine smo imali lokalne, svake dvije godine BiH ima izbore, vašare taštine, cirkus politike, bez ikakvih promjena (osim samo u jednoj izbornoj godini kada je Lagumdžija iako pobjednik prodao i pobjedu i SDP braći SDA iz koalicije), bespotrebni trošak i para i vremena određen Daytonskim Sporazumom.

Dakle, eto nam izbora, a ni one prethodne nismo, kako se ono kaže – implementirali, tako da nam je faktički Vijeće ministara nelegalno, nepopunjeni su domovi Parlamenta a ‘brat-bratu’ svake izbore platimo silnim milionskim iznosima. Kao da si ih ubacio u wc šolju.

I, čim eto izbora, eto i izborne kampanje, kada vlastodršci ne žale para, kad odriješe kese. Na slikanje, putovanja, tv gostovanja…

Kako do početka ovih izbora ima više od godinu dana, proizilazi da je BiH de ‘franko i de iure’ uvijek u izbornoj groznici, vazda se neko negdje bira.

U BiH corona hara i ubija, u BiH je opšta blokada vlasti, u BiH su se ‘slili’ silni međunarodni faktori, ‘izaslanici’, ambasadori i predstavnici da se promijeni Izborni zakon i dijelom Ustav te da država ‘prodiše’, kod nas je pitanje svih pitanja izbor u bh Predsjedništvo. Jebo Izborni zakon, Ustav, ma daj izbore.

U Predsjedništvo hoće svi, a svi se nešto nećkaju. Željko Komšić je bez bh Predsjedništva kao riba bez bicikla, uginuo bi za par sekundi, ide u utrku treći put. Bakir Izetbegović se prošvercovao u prošlom mandatu jer mu zakon nije dozvolio, ali je ubacio ‘čuvara stolice u bh Predsjedništvu’ bezidejnog i mlitavog Šefika Džaferovića, iduće godine ide ‘ako Bogda na megdan’. Na megdan, ma šta god to značilo ide i Dodik Milorad, najvjerovatnije i Dragan Čović ‘noćna mora’ Željka Komšića, jer svađa s Hratima u BiH je i otpočela izborom Komšića glasovima Bošnjaka i preporukama po džematima, neki kažu da bi se kao kandidat mogao pojaviti i Mirsad Hadžikadić, vođa ‘Platforme za progres’, ostaje da se vidi šta će po tom uraditi famozna ‘trojka’ iz Sarajeva : SDP, Naša Stranka i Narod i pravda. Kakve su želje za ovom foteljom planovi da ‘trojka’ kandiduje jednog kandidata i samelje SDA je daleko od realizacije. U Predsjedništvo bi i Dino Konaković, i Nermin Nikšić, možda i Edin Forto, bh Predsjedništvo sanjaju i mlađahni predsjednik ‘stranke za BiH’ SDA bivši pulen Semir Efendić (doduše isti preferira Harisa Silajdžića), ma opšta je utrka ko će ‘tamo’ ući. Ko će kome ‘na megdan’. I svi idu da spašavaju državu, niko ne ide tu radi sebe. Takve majka više ne rađa, majke mi.

Fahrudin Radončić – sandžaklija sa adresomu BiH još se nije izjasnio, pokušao je nekoliko puta pa nije ‘išlo’ jer su ga pokrali iz SDA kako je tvrdio, ostaje da se vidi. Najnoviji SDA konvertit, ahbab Bakira Izetbegovića sa umre koji je napustio jato razbojnika i kriminalaca Denis Zvizdić, svim se silama upinje nametnuti ‘trojci’ kao jedinstveni njihov kandidat. Nabrajajući koje sve ‘kvalitete’ mora imati prijedlog i čak, pomalo prijeteći : ako me ne predlože, osnovaću svoju stranku pa ću se sam kandidovati. Pri tom opisujući kandidata kao svoju sliku sa lične karte.

Politički ‘bijeli hljeb’ sa sedam kora i bez sredine je na cijeni. Počinju predizborne kalkulacije, ko će s kim i kako, izjavu Radončića koju je dao prije par dana u Brčkom potenciramo zbog više razloga.

– Bakir Izetbegović voli da igra šah. Ovoga puta, kao lider stranke koja ima najviše mandata na državnom nivou i snosi najveću odgovornost, igra protiv nervoznog Dodika i upornog Čovića. Zato i pored ogromnih razlika sa Izetbegovićem, ipak – zbog naroda i države – moramo mu pomoći da ne izgubi i šahovsku partiju i Bosnu i Hercegovinu, kao stabilnu, mirnu i ekonomski prosperitenu evropsku državu. U ovakvo dramatičnoj situaciji nema mjesta za lične i stranačke sujete, nema mjesta za skrivene destruktivne namjere, ima mjesta samo za nesebični patriotizam i principijelnu toleranciju’…

Od svih razloga za koaliciju sa SDA ‘sa kojom nikad Radončić neće’, ovaj ‘međed za vašare’ ( kako je sam Radončić jednom pojasnio kako ga vide u SDA partiji u izborima) izabrao je onu najbljutaviju, izrečenu odavno od strane engleskog književnika 18 vijeka Samuel-a Johnson-a. Koja glasi : Patriotizam je poslednje utočište hulja (“Patriotism is the last refuge for a scoundrel”).

Čime je Fahrudin dokazao po ko zna koji put da je politička kurva nad kurvama i da nem kreveta u kojeg ne bi za(legao), samo da o(p)stane u vlasti i da na njoj profitira. Sličnim pojašnjenjem i spašavanjem države je opravdao i zabadanje noža u leđa ‘trojci’ u Sarajevu i pristupanju u bračni krevet sa Bakirom Izetbegovićem, pravdajući uz put svoju stranku kao ‘važan faktor’ i ‘potentnu partiju, iako je ovakvim postupkom postao isti kao njegov opskurni poslanik u vlasti Kantiona Sarajeva ‘slikar’ Memo Sulejman Haljevac, učesnik ‘Farme’ na tv Pink. Dok je stranka SBB svojim ‘hoću-neću’ vlast pobrala pod svoju čizmu i vlast veliku većinu javnih firmi, uhljebljujući kadrove na direktorske stolice.

Ovako ‘umirati’ za državu Bosnu u kojoj nije rođen (Radončić je pred rat u BiH došao u BiH iz rodne Crne Gore sa par koferčića i diplomom nastavnika likovnog, danas je utemeljitelj, vlasnik nekoliko tornjeva i novine ‘Avaz’ te ima i svoju stranku, SBB) može samo Sandžaklija, i to nije nikakva novost. Na sličan način ‘umiru’ mnoge Sandžaklije u vrhu bh vlasti u Sarajevu. međutim ovakav izliv ljubavi prema SDA partiji i Bakiru mora imati i svoje dodatno opravdanje, van bračnog kreveta. Ili su ‘pročitali’ Radončića u sarajevskoj ‘trojci’ pa ga ‘otkačili’ u kombinacijama vlasti, ili je Bakir ‘vreće za Bakira’ o kojima je pisao Radončić odriješio. Zna se pouzdano da Radončić duguje državi milione poreza i od volje SDA zavisi hoće li mu to oprostiti ili naplatiti, to bi mogao biti odličan razlog za ašik, drugi je svakako zemljište i lokacija za najnoviji toranj kojeg Fahrudin planira izgraditi. Uz pomoć SDA trasa auto-puta je zbog tog tornja izmijenjena pa je vrlo logično da se pomiješaju šah-figure.

Ma šta god bilo, džaba mu bilo. Džaba mu i pare i avioni i kamioni, na ovaj način je dokazao da je moralni politički kepec bez premca i da je u pravom društvu ‘lažova iz Vijećnice’, kako je sam nekad nazivao Bakira. Makar svaki dan večerao sa stranim ambasadorima, ko će mu više išta povjerovati. Poslije svega što je o Bakiru, Aliji, SDA partiji, političkim zataškivanjima ubistava od strane Alije i SDA izjavio. Makar ušao u dokumentarac ‘o Bošnjačkim krugovima kriminala’ dokumentu OHRa koji je javno progovorio pa brzo zataškao ovu mafiju u vlasti i Rijasetu, Radončić je pokazao da je politika njegovo pravo i jedino utočište. Tornjevi nisu za hulje. Eto Fahre na-ašik kaldrmi, eto i Bakire, evo vam zelene i ljubičaste kravate u ‘principijelnoj toleranciji’.

photo : Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović, arhiv