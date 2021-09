Kako je Fahrudin Kahrović ‘postao Srbin’? Na isti način kao i Mevlid Jašarević!

Dana 28. oktobra 2011. godine u bh medijima je osvanula senzacionalna vijest: ‘Srbin pucao po američkoj ambasadi u Sarajevu’. A onda je krenula serija ‘braking news’ postova : ‘Pomahnitali državljanin Srbije ispalio 105 metaka na američku ambasadu’, ‘Terorista iz Srbije upucao policajca, još nije savladan’ ..

I tako danima, sve dok nismo konačno saznali da po Sarajevu puca Mevlid Jašarević, brat Bošnjak i vehabija iz Sandžaka, Srbija, koji je sa kalašnjikovim stigao upravo iz veselog i bezbrižnog vehabijskog naselja u Maoči (BiH) gdje je prenoćio i odmorio pa odlučio uvesti u ‘suru’, na pavi put ‘din-dušmane’ Amerikance.

Jučer, odavno ‘neslobodna Bosna’-medij pod kontrolom SDA prenijela je na sličan način događaj iz Njemačke. ‘Naoružani Srbin izazvao talačku krizu u Njemačkoj’, sa podnaslovom ‘Specijalci opkolili autobus, čuju se pucnji’

A onda je uslijedilo ono naše već poznato, sve sa inicijalima, sve se zna ali se identitet počinioca ne otkriva, krije se sve dok je to moguće. Te napadnut autobus ‘Lasta’ iz Srbije, te F.K. naoružan a onda opet, ne zna se ima li oružje, pa do toga da se radi o ‘naše gore’ listu, koji je oteo vozača i navodno pominjao da je ‘dobio poruku od Alaha da to uradi’, policija ga je uspješno savladala.

Nećemo reći da ima veze teroristički događaj u Sarajevu zbog čega je Mevludin osuđen na 15 godina sa ovim na auto-putu u Njemačkoj, jer niti znamo detalje događanja, niti imamo saznaja o motivima, vrsti krivičnog djela ili vjerskim opredjeljenjima Kahrovića (čak, neki srpski mediji izvještavaju kako nije uopšte vjernik), veza je samo u načinu izvještavanja i još ponečemu.

Naime, da je kojim slučajem Fahrudin Kahrović na auto-putu u Njemačkoj uletio u zapaljeni auto i spasio dvoje putnika, vijest bi glasila sigurno ovako ‘Bošnjak heroj na auto stradi’. Isto bi bilo i da je Mevludin Jašarević umjesto kalašnjikova i kratkih hlačica skočio u Miljacku nabujalu od kiše pa spasio neko dijete ili psa, čak i mačku.

Šta hoćeu reći?

Pa svi znamo šta nama Bošnjacima u BiH znači Sandžak i da se na riječ terorizam nakostriješimo bez obzira bilo gdje da se desi, kada kreće ono ‘nema to veze sa islamom’ do onog ‘to je jetim’ ili neka ‘domaća budala’. Kad je Sandžak (država u državi) u pitanju, onda je to ovako, da parafraziram Reisa Kavazovića ‘nama isčupano iz srca i duše’, tu žive vjekovima Bošnjaci, tu se bori za bh jezik, za vjeru i prava Bošnjaka, ma sve je u bobu isto kao u Sarajevu ili Tuzli ili u Bihaću, tu se prebrojavamo kad su izbori i kad je popis stanovništva, tu ima i mora da ima Bošnjaka najviše, njima su ugrožena prava, na kraju svih slatkih krajeva, to je naše i bićemo zajedno, spojićemo se kad-tad, metereološke karte su to već spojile, na ostalom se ‘radi”..

E, sad, kad tako ‘brat’ zglajza pa napravi ‘pizdariju’ koja jeste terorizam, ili koja miriše na nešto slično tome, onda se mi fino odreknemo brata u čas. Pa ga ‘prekrstimo’ mimo njegove volje, da se dotakne druga nacija koju inače u Sandžaku Bošnjaci ne bi nikad prihvatili. Formalno pravno, jeste Fahrudin Srbin iz Prijepolja i tu nema dileme, međutim on je Bošnjak, sad da ga pitate, izgovoriće to ponosno kao svaki Sandžaklija, ali ipak ljepše zvuči kad uz opis ovakvog ‘djela’ dodaš prefiks neke druge nacije, koji u nekim drugim okolnostima ne bi ni u snu tu nalijepio. Eto, kad bi mu i ako mu njemački sud ponudi optužnicu na ćirilici jer je kako kažu mediji Srbin, vidjećemo brzo da li razumije ‘šta mu se stavlja na ćirilični teret’ ili će tražiti prevodioca za bosanski.

Ima još jedna sitna a važna začkoljica zbog čega je ovo ‘krštenje’ Bošnjaka u našim medijma u ovakvim događajima normalna pojava. U BiH ima prema podacima Ureda za strance preko 200.000 ovakvih ‘Srba’, naše braće koji su uredno dobili ‘bh papire’ u ratu i poslije a imaju ili mogu imati i srbijanske. Svi su oni po ovoj novinskoj bh matrici Srbi jer su rođeni u Srbiji, mnogi školovali se u njoj a onda najednom, ratom u BiH postali Bošnjaci. Da im spomeneš ko su oni zapravo, eto ti problema, osim Bošnjaka, nema drugog imena ni prezimena. Oni uredno žive u Bosni, od Ejupa Ganića pa do Sefera Halilovića ili Selme Cikotića i Senada Hadžifejzovića… Sve sami uzoriti Bošnjaci, njih dvije stotine hiljadica…

Ako ni zbog čega drugog, zbog njih se ne može olako igrati sa ovom nacionalističkom poratnom ‘svetinjom’. Osim, ako nužda ne opravdava sredstvo. Kao kod sirotog Kahrovića. Jer, krv nije voda.

