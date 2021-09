Za savjet priupitaj dr. Gavrankapetanović Ismeta, može i Nedžada Latića ili Bakira Izetbegovića…



Otac ubijenog mladića Sarajeva (Dženan Memić) Muriz Memić više od pet godina obilazi sudnice, tužilaštva, izlaže se medijskom čerečenju svih vrsta, sve u nadi ne bi li skupa sa kćerkom, advokatom Feragetom i sa brojnom bh javnošću koja ga podržava dostigao pravdu za svoje dijete, međutim pravda se ne nazire. Za nekoliko dana, 11. septembra, planiraju se opet protesti u Sarajevu u vezi ovog isplaniranog pravosudnog bh rošomona čiji epilog se i dalje ne nazire, čak i pored činjenice da je Sud BiH pravosnažnom presudom utvrdio da Dženan Memić nije izgubio život u montiranom i isfalsifikovanom saobraćajnom udesu.

No, ono što se nazire ali svi izbjegavaju otvoreno reći jeste jeste činjenica da su u ovoj pravosudnoj opasnoj farsi koja zataškava plansko i namjeravano ubistvo, sudjelovali pored bh Tužilaštva i Policije, vještaci doktori, Klinički Centar Sarajevo i sami vrh vlasti BiH, zbog čega se ubistvo maksimalno prikriva, linija uprtog prsta ide do ratnog profitera i SDA tajkuna Alije Budnje i njegovog sina na Ilidži, dok same nalogodavce iz vrha SDA treba da otkriju pravosudni organi.

U svoj muci i potrazi za istinom o ubistvu sina, Muriz Memić se sastao i sa Reisom ef. Kavazovićem, javljaju mediji, ‘primio’ ga Reisul-ulema u svojim dvorima. I čak, fino je Reis prenio svoje ‘impresije’, evo njegovog medijskog javljanja.

‘Državne institucije, naročito one sigurnosne i pravosudne, ne smiju ostavljati prostor za sumnju u svoj rad. Nepovjerenje u institucije države unosi nemir u sve nas i otvara prostor bezakonju. Nikada i nigdje nije uspostavljena funkcionalna država blagostanja na nepravdi i anarhiji. Na zulumu i neredu, fesadu nijedna država nije opstala. Povratak povjerenja u institucije države i borba protiv korupcije moraju biti prioriteti svih u našoj državi i društvu’.

Nema ničeg što bi se ovakvoj izjavi moglo dobaciti ili ‘vagati’ da bh Reis nije opštepoznat po svojoj ‘pravednoj’ glagoljivoj i ‘miroljubivoj’ retorici, zbog koje mu treba samo zaviditi ali to ne prihvatiti ‘zdravo za gotovo’ nikako. ‘Baška’ su simpatične ove tirade o ‘nepovjerenju’ u bh pravosudni sistem. Naime, kao što čitava bh javnost zna, on je Islamsku Zajednicu odavno uveo u smrtni zagrljaj sa SDA partijom ogrezloj u kriminalu, nepotizmu i korupciji, sa njom se saživio više nego sa sopstvenom ahmedijom, čak mu je predsjednik najvišeg organa Islamske Zajednice BiH (Sabora), prvi podpredsjednik SDA stranke Safet Softić. Dok je nedavno postao i ‘matičar’ familije Izetbegović, vjenčao mu šerijatski kćerku u Begovoj džamiji, u Božjoj kući rezervisanoj za najpodobnije mladence.

Ima jedna stara narodna : ‘ne moli se Bogu koji kruha ne da’, međutim kao i svaki otac Muriz se ne drži toga pravila, treba ga razumjeti. No, da od ovog ‘prijema’ neće biti fajde, sasvim je razvidno, dok je ‘primanje’ sirotinje u kabinetu sastavni dio svih vjerskih poglavara šerijatskog kova, Kavazović je tu na svom terenu. Primi te uredno i uljudno uz osmijeh na sećiji i pohvali, čim izađeš, ‘izišlo na drugo uho’.

U poznatoj bh trakavici između dr. Ismeta Gavrankapetanovića mladomuslimana sa Prvom U Bošnjaka damom, hanumom i profesoricom Sebijom Sekom ‘Elenom’ Izetbegović (koja trakavica traje već treću sezonu kao odlična turska ili španska sapunica), i svjetski poznati kirurg je slično Murizu Memiću stigao do Reisa. Prije toga je kao što je red bio kod Bakira Izetbegovića (koje li naivnosti Bože) pa ga Bakir saslušao, isplakao se i uputio na Reisa. Rezultat ‘suosjećanja’ Rijaseta je poznat, rekosmo da trakavica još traje.

Slično je postupio i sarajevski SDA konvertit, novinar, pisac i publicista Nedžad Latić, nakon što su ga februara 2018. vehabije po povratku iz džamije izbubale, nije objavljeno da li je stigao do Reisa, međutim od susreta sa Bakirom samo su ga rane zabolile više. Direktor ‘Osmica’ Osman Mehmedagić ga je stručno uputio kao će prestati njegove nevolje. ‘Svašta pišeš na svom portalu The Bosnia Times’, bio je ‘Osmica’ efektan kao i Bakir. Latiću je ostalo samo da konstatuje od čega manje boli glava ; od šutnje ili od pisanja.

Još je Latić bolje prošao, ono što je prenio Bakiru nije osvanulo u medijima kao sve ono što je Muriz Memić iznio prije ‘prijema’ kod Reisa u svojoj teškoj i žalosnoj sudbini Izetbegoviću Mlađem, ‘Osmica’ je bio ‘za dlaku finiji’. Bar za sada.

photo : Muriz Memić na prijemu kod Reisa ef. Kavazovića, arhiv