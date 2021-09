Bosna dobila novog ‘neprijatelja’ – Visokog bh predstavnika : da li se Željko Komšić nije naspavao ili se nije probudio? Ili, što nije umjesto Valentin-a Inzck-a na Bledu Schmidt-a ljubio ?

Još prije pet-šest dana bošnjački predstavnik ‘iz reda Hrvata’ Željko Komšić na summitu na Bledu, hvalio je novog Visokog bh predstavnika Christian-a Schmidt-a, hvalio ga je čitavo vrijeme i ranije u fazi njegovog izbora kao i bratska mu stranka SDA, danas ga vraća u školu. Da ‘Švabo’ nauči išta o Bosni.

Pa mu piše ‘sitnu knjigu’ nakon što je pročitao izjavu Schmidt-a na forumu ‘Njemačko-Atlantskog društva’ koja kaže da je Komšić ono što se o njemu govori dugi niz godina. Legalan a nelegitiman predstavnik Hrvata u bh Predsjedništvu. Izbaran od Bošnjaka da predstavlja Hrvate. Sa čime se baca sasvim drugo svjetlo na ukupan (ne)zakonit rad Komšića u bh Predsjedništvu sve ove godine.

Podsjećamo, svađe i sukobi sa hrvatskim predstavnicima u vlasti su nastupili upravo izborom Komšića u Predsjedništvo (doduše i u vezi Izbornog zakona) nekoliko puta uzastopno, međutim Komšić je skupa sa svojim partnerom SDA strankom permanento demantirao takve vijesti, farbajući ih još permanentnijim degutantnim patriotizmom, građanštinom i iskrivljenim tumačenjem Ustava i evropskih dokumenata i Konvencija, dok je skoro u svim sredinama gdje žive Hrvati proglašen personom non grata.

“Gospodin Komšić je hrvatski predstavnik u državnom predsjedništvu, ali su ga više birali Bošnjaci nego Hrvati’, rezolutan je u svojoj izjavi bio novi bh Visoki predstavnik. Bilo je tu još ‘hladnog tuša’ za bh javnost opsjednutu izborom Joe Biden-a za predsjednika Amerike koja podržava novog bh predstavnika, no i ova jedna rečenica je sasvim dovoljna da ogoli svu pogubnost ovog neprirodnog i neprincipijelnog saveza građanina Komšića i nacionalista SDA partije koji traje godinama. I njihovog spiska želja.

Odmah je na ovakvu izjavu upalio Željko ‘gazija’ pa napisao pismo, to je jedino što odlično i čitavo vrijeme radi zavađajući čitav Svijet sa Bosnom, od Rusa do Kineza, Srbi i Hrvati se podrazumijevaju, te uputio Visokog bh predstavnika ni manje ni više nego ponovo u školu. U bh, bošnjačku školu, da se čovjek prosvijetli.

„Princip po kojem bi se formirale glasačke kutije za Bošnjake, kutije za Hrvate, kutije za Srbe, pa onda posebno kutije za ostale građane je anticivilizacijski i ono što je anticivilizacijsko ne može biti dio rješenja, jer ni u Njemačkoj niti u bilo kojoj civiliziranoj državi ne postoje posebne glasačke kutije za katolike, protestante i muslimane“, stoji u Komšićevoj reakciji koja je slatko dočekana iz svih bošnjačkih medija.

Međutim, proces ‘otriježnjenja’ i Komšića i njegovog pulena Bakira Izetbegovića tek predstoji, zahvaljujući Komšiću Bosna je dobila još jednog ‘din-dušmana’ u liku i djelu novog bh Visokog predstavnika.

Jer, ‘Švabo’ kako tepaju ovom bh predstavniku i Srbi a od sada i Bošnjaci će uskoro otkriti još toga.

Za početak dobro čuvanu tajnu promjene ‘Izbornog zakona’ koju su Bakir i Dragan Čović dogovorili prije izbora u Mostaru a još niko nije vidio ni slovo iz tog ‘Sporazuma’ na kojem Čović insistira a Bakir ga otkačinje od sebe, javnost čeka skoro godinu dana da vidi šta to kriju magične ‘jednačine’ A+B+C-D, a što su jarani dogovorili. Od ove dogovorene matematike kao po običaju Bakir kao i njegov Ćaća Alija bježi kao od ‘šejtana’ (“jedno odluči ujutru na sabaHu, drugo uveče, oko akšama”, kao u poznatoj pjesmi legende Safeta Isovića) a Čović, stari pokvareni lisac mudro šuti i čeka trenutak da to saopšti.

No, kako god, unaprijed se zna kako će sada ova napukla ljubav između Komšića i Visokog bh predstavnika teći, treba samo pratiti stanje u medijima, oni sve kažu i doturaju dozirano i na kašiku. Svom narodu, kao bolesnicima lijek.

Prvo će krenuti ‘jastrebovi’ tipa ‘Hižaslava’ Cerića, munafika i ratnog profitera, pa onda ‘tvittovi’ nekakvog fantomskog sveznajućeg Reufa Bajrovića, pa će se uključiti buljuk ‘nevladinih’ udruga i ‘intelektualaca’, pa će to sve popločati svojom istragom Avdo Avdić, ‘stavovi’, ‘saffovi’, ‘faktori’ i ostala medijska bojeva oruđa i oružja, na kraju će se ‘oglasiti’ i SDA.

Zapravo ‘Hižaslav’ savjetnik Reisa Kavazovića je već krenuo iz svog legla-web sraone ‘Bošnjaci.net (‘Bošnjače /Željko/ ne kaže se je si li se naspavao, već se kaže /sabhhajrulah/ je si li se probudio’), džamijski moljac i samozvani pisac iz Krakače kod Cazina i adresom u Švedskoj i Sarajevu Muhamed Mahmutović je već pohvalio Dodika (koji nije ‘gladio krmka’ Schmidt-a ‘niz dlaku’), i dobićemo ono što smo imali od ranije : bh politiku od sabaha do akšama. I novog ‘neprijatelja’ koji mrzi Bosnu i Bošnjake.

Zbilja filozofsko je pitanje da li se Komšić naspavao (mislim da jeste, spava u fotelji već više od dvije decenije), te da li mu je naškodio poljubac sa starim Viskim bh predstavnikom u Sloveniji na Bledu, više od silnog ića i pića? Ili mu došlo muka od silnih prijetnji, čarki, svađa i bitaka sa svakim u okruženju Planete Bosne, pa ne dolazi laHko k sebi. Ni tebi, ni k meni, nikome.

Dok u kancelariji čeka mnogo posla. Od demontiranja Milorada Dodika do svih onih drugih silnih domaćih zadaća koje je zadao Visokom bh predstavniku, NATO snagama, Evropi, Srbima i Hrvatima pišući pisma i udarajući šakom o stol, nesvjestan da nikad ne zna kakav će odgovor stići.

Za početak, uslijediće Kongres stranke i zadnja bitka za državu i dokazivanje da čarobna formula ‘2:0 za nas’ u bh Predsjedništvu odlično funkcioniše, ‘Švabo’ ima čistu jedinicu iz matematike, mora na popravni.

photo : fatalni poljubac, Željko Komšić na summitu u Sloveniji, Bled, krajem augusta 2021 i susret sa starim bh Visokim predstavnikom Valentin-om Inzcko-m, arhiv