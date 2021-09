Vanredna sjednica bh Predsjedništva održana zbog ustoličenja SPC u Crnoj Gori bez Milorada Dodika, poslije sjednice Šefik Džaferović i Željko Komšić uputili oštar prigovor i protest komandantu NATO snaga u BiH : kako može helikopter za Joanikija a ne može za poplave u Jablanici?

Nakon konačno uspješno provedenog ustoličenja SPC u Crnoj Gori na herojskom Cetinju, članovi bh Predsjedništva ‘iz reda Bošnjaka’ održali vanrednu i hitnu sjednicu, nakon toga su uputili oštar i žestok prosvjed komandantu NATO snaga u BiH Eric-u Folkestad-u.

Iz kabineta Predsjedništva mediji su obaviješteni da je Milorad Dodik opet odbio doći na sastanak uz kratku telex poruku : nisam dostupan, možete me vidjeti na tv ‘Pink’ ako slučajno ne znate, bojkotujem danas.

Povod za ovu vanrednu i hitnu sjednicu bio je, kako su rekli medijima Komšić i Džaferović ustoličenje SPC u Crnoj Gori koje je uz jake NATO snage obavljeno jučer, nakon žestokog otpora Mila Đukanovića predsjednika i procrnogorskih demokratskih snaga četničkom orgijanju Crkve, Policije, suzavaca i pendreka i ostalih njenih sljedbenika u ovoj zemlji. Prenosimo skraćeno pismo protest koje je objavljeno na zvaničnoj stranici bošnjačkog krila bh Predsjedništva.

Poštovana ekselencijo komandante Eriče Folkestade (Eric Folkestad),

Kao što vam je pozato (moguće je da ste i vi u tome učestvovali) konačno je završeno ustoličenje SPC u Crnoj Gori, mitropolit Joanikije je jučer preuzeo dužnost filijale Srpske Crkve u Crnoj Gori. Kažemo tako jer je čovjek sav umotan u pancire-ćebad NATO snaga usljed brojnih blokada cesta i puteljaka Crne Gore na jedvite jade stigao u herojsko Cetinje, nešto uz pomoć pješadije a boga mi i više uz helikoptere vaših snaga, budući kao što ste vjerujemo vidjeli da su proslobodne crnogorske snage ove male ali ponosne zemlje blokirale sve puteve i puteljke i staze, želeći da se ovaj potez četnički nastrojene vlade Srbije koja je direkto u ovo umiješana osujeti.

Vjerujem da ste vidjeli i pročitali da su sada svi pobjednici. SPC se hvali kako je mudrost i želja građana pobijedila, Milo Đukanović mirotvoac kako se vidjelo šta narod Crne Gore želi, odnosno ne želi. Lično je kao što je i sam obećao, on lično bio na Cetinje, dobro da čovjek nije završio u šumi kako je bio o bećao.

Pišemo vam ovo pismo jer smo nezadovoljni vašim, NATO aršinima, ne želeći da se miješamo u događanja u drugim susjednim državama.

Iako smo vas pratili i pratimo, vi kad god zovnete za ‘mirovne misije’ mi damo vojnike i sve uz njih, ne pitamo ništa ni kud idu ni zašto, ne branimo da vježbate gdje god hoćete, sami ili sa nama samo neka je okolo Banja Luke, vas o svemu obavještavamo, mi smo, Ja sam, Ja, Željko najviše učinio da se slomi Milorad Dodik i da dobijemo APN i sve buduće projekcije i reforme kao pripreme za ulazak naše države u NATO a sami znate koliko to nas košta, vi ste nam uostalom obećali da je to skoro gotova stvar, sve je išlo i funkcioniše po ‘PS’u, ali kad smo vas zamolili da nam pošaljete jedan obični vodeni helikopter zbog požara u Jablanici 12. augsta ove godine, vi ste nas glatko odbili uz obrazloženje da nemate helikoptere za te namjene. Dok ste mrtvo-hladno mitropolita Joanikija strpali u vaš isti takav helikopter i obavili njegovo bezbjedno ustoličenje te ga bezbjedno vratili u Beograd. Podsjećamo vas, isti takav helikopter bi spasio naše bh šume i štetu građana ali ste to elegantno odbili pa proizilazi a što nas najviše boli da je Joanikije važniji od ljudskih i naših državnih resursa. Ne, ne kažemo da ga je trebalo pustiti masi i protestantima, samo konstatujemo.

Znamo mi da je Crna Gora zvanično član vaše obitelji ali i mi smo tu, vi ste lično rekli samo je pitanje vremena kad će mo to zaliti, kad smo se zadnji put sretali. Zato ovakav vaš potez koji je mitropolitu donio nadimak ‘NATO Joanikije’ nema nikakvog smisla. Čak ste, odbijajući nam dati helikopter za Jablanicu u požaru to pokušali opravdati pojašnjenjem kako ste lično pregledali naš vojni helikopter te utvrdili da je on ispravan, a mi a i vi znamo da nije za letiti. On ne leti, mi smo zbog toga morali čekati kišu i moliti se za nju, drugo nam ništa nije preostalo. I sami znate da treći član našeg Predsjedništva Milorad Dodik nije htio dati saglasnost da helikopter kakav je da je uzleti, i inače neće da učetvuje u našem radu, čime sramoti i državu BiH i sebe, pa indirektno i vas, o svemu smo vas obavijestili ranije. Evo, i danas dok vam ovo pišemo, on je otišao da se slika u Beograd na tv ‘Pink’ i odatle nas zeza porukama. On, da vam iskreno i kao osvjedočenom prijatelju kažemo, dođe kad hoće, ode kad hoće, pojma nemamo ni gdje je ni šta radi. Nekad je u blokadi a nekad odblokiran, tako on radi, a mi nemoćni.

Međutim, mi njega znamo, ali vaš postupak nas je razočarao. Ne, nismo pokolebani, mi i dalje idemo sa vama do NATO i vaše pobjede, do ulaska BiH u vaše redove, želimo vam samo reći da to nije ni profesionalno ni fer, na kraju krajeva, nije ni drugarski. Da mi čekamo kišu da ugasi požar a vi čim je Joanikije zovnuo, šaljete i vojsku i helikopter.

U nadi da će te nas razumijeti ostajemo i dalje za pravu i ljudsku suradnju, vaši

Šefik i Željko

P,.S neznam da li ste čuli da je Bakir Izetbegović osudio ovakvo i ovoliko neviđeno miješanje Srpske Crkve u politiku, jer to je kod nas iz Bosne ne zamislivo, ta crkva kod nas skoro da se ni ne čuje ni ne vidi i ona mora biti odvojena od države, takvog smo i mi stajališta u Predsjedništvu.

Svaka sličnost sa događajima i licima slučajno je-namjerna

