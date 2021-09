Klinički centar u Sarajevu i Sebija Izetbegović kupili 9 njemačkih respiratora njene omiljene marke, ‘malina kineske’ respiratore više niko ne spominje, ni SIPA ne zna gdje su

‘Afera Respiratori’ ulazi u svoju drugu godinu, optuženi premijer Fadil Novalić, malinar iz Srebrenice Fikret Hodžić, Fahrudin Solak šef federalne uprave CZ te dopremijerka Jelka Milićević paradiraju ispred Suda BiH kao na ‘SarajevoFestivalu’ zeta Bakira Izetbegovića u društvu najskupljih i najkontroverznijih ‘državotvornih’ advokata, prašina zaborava polako liježe na svoje mjesto. Uskoro će mo zaboraviti ovu koruptivnu aferu koja je opljačkala bh državu i njene građane uzevši im lagodno i bezbjedno preko 10 miliona KMa. I puno nevinih života.

Podsjećamo, u ovoj udruženoj kriminogenoj akciji malinar i opskurni tv voditelj Hodžić je uvezao bez dozvole 100 kineskih neupotrebljivih respiratora po destostruko većoj cijeni a vlada je sve to pokrila naknadno papirima, respiratori su čak bili jedno vrijeme ciljano (da bi se stekao dojam da su ispravni i dobri) raspoređeni po bh bolnicama, dio je bio instaliran i na Klinički Centar u Sarajevu, međutim nakon što su mnogi zakačeni na njih umrli, respiratori su nestali, niko ne zna ni gdje su ni koliko ih je naknadnim vještačenjem bilo ‘osposobljeno’ za rad.

Čak im ni SIPA koja je u više navarata ‘pretresala’ Klinički Centar da se stvori privid kako ‘se radi na ovom slučaju’ ne može ući u trag. Vjerovatno o trošku države truhnu u nekom od jaranskih magacina skladištene robe, do daljnjega.

Čista SDA bh pravosudna klasika u sakrivanju korupcije i kriminala.

U ovom postupku nije kao svjedok saslušana ni direktorica Sebija Izetbegović (u istražnom jeste i tamo se pominjala u transcriptima ‘tajanstvena osoba’ sa imenom SEB) koja je u ovoj krminalnoj farsi debelo učestvovala. Tada je rekla ‘imam ja svoje ime, zna se kako se zovem’), nije saslušan ni SDA ‘kapo’ skoro svih njenih afera Asim Sarajlić koji se također kroz prisluškivane razgovore spominjao. ‘Ima asima i Asima’ bio je njegov komentar u istrazi, dok mu celularni ‘nisu mogli’ čak ni izuzeti, čovjek gospodski platio kaznu par hiljada KMa i stvar gotova.

Kineske respiratore su svi redom falili, Fadil premijer je tvrdio da su najsavremenije čudo tehnike, ‘dupli’, može se na njih kačiti po dvoje, Sebija je preferirala one druge, tako je tvrdila, one njemačke marke ‘Drager’ na kojima je vježbala i operisala, govorila je da ni ovi kineski nisu loši. Njen muž Bakir ih je čas hvalio, čas kudio. Sjećamo se još onih njegovih stilskih uporedbi sa ‘jugom 45’ i ‘mercedesom’. Kao, nisu dobri ali daj šta daš, kasnije je bilo : nisu baš tako dobri, međutim tog kineskog čuda od respiratora nema. Nisu nikad ni postojali, jer kao kod ubistva, ako nema leša ili oružja, nema ni krivičnog djela.

Da stvar bude još žešća i bolja, to kod nas uvijek može, ‘Seb’ ili Sebija se potrudila pa je sredinom augusta ove godine naručila 9 (devet) komada svoje omiljene marke respiratora. Preko firme ‘Diamedic’ d.oo. ovi respiratori su plaćeni po komadu 59.490 KMa (sa pdv-om 69.603 KMa), ugovor je popisan na ukupnu cifru od 626.429 KMa. Uz napomenu da je malinar Hodžić naplatio kineske neupotrebljive respiratore po cijeni od 105.000 po komadu, desetostrulo više nego što je njihova prodajna cijena

Šta nam govori ovaj podatak.?

Da život u BiH ide dalje, da vlast može raditi šta hoće i kako hoće i da ‘ne zarezuje’ zakone ni propise ni koliko je ‘za nokat’. Tako radi mafija u vrhu vlasti.

Poslije onog ‘kineski respiratori su dobri’, došli smo do onog ‘i nisu baš za upotrebu’ do ovog najnovijeg : treba nam još respiratora. I tendera. Ako profesorica odluči da ima svoju omiljenu marku respiratora to će i imati, nema te sile koja će joj zabraniti.

Da li su potrebni Kliničkom Centru? Vjerovatno jesu, ko to zna, različite su izjave dolazile iz ove zdravstvene ustanove stvorene za afere..

Da li je sada sve po zakonu u ovoj nabavci? Koga briga. BiH ima takvu službu i direktora OSAe koji se vuče po sudovima i žutoj štampi zaglibljenog u scandalima do ušiju ali vlast kaže otvoreno ‘da će on ostati direktor’, vlast je slast. Čak i po cijenu da takav direktor nije bio u stanju provjeriti na ‘google’ ko su i kakvi su gosti na svadbi godine familije Izetbegovića, koja je izrodila još jednu aferu zvanu ‘afera svadba’, nedamo svoga direktora. Kako će onda biti u stanju provjeravati ovakve vrste posla sa respiratorima.

Nesposoban direktor? Ni govora, sasvim po mjeri vlasti. Sa zakonom na jednom mjestu. I za iste ljude.

A love ima, ima respiratora. Svih osim kineskih, njih je ‘pojela maca’.

Oh, da, ima i onih koji su uvijek za kačenje na respiratore. Puna ih Bosna.

photo screen : Sebija Izetbegović nabavila novih 9 njemačkih respiratora, fokus.ba