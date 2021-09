Bh patriote komentatori ‘tvittaju’ kad su kakili i kad su piškili, ‘ratuju’ do iznemoglosti braneći Bosnu, ‘zaboravljajući’ prokomentaristi prijetnje terorizmom u Bosni američkih vlasti te stav njemačkih medija o ulozi bh ratnih vlasti sa međunarodnom zajednicom u genocidu u Srebrenici

*** Poznati metod bh kriminogene i nacionalističke vlastele u BiH u njihovom (ne)radu i ponašanju stane samo u par riječi : bezobrazna ignorancija . Šutiš o onome o čemu bi trebao da govoriš, mediji pod državnom palicom rade isto, tako da ono čega nema u javnosti, nije se ni dogodilo.

Silni ‘lideri’ još silnijih političkih partija, parazitskih izuma Izbornog zakona svakodnevno prosipaju mudrosti na svojim ‘tvitt’ ili ‘instagram’ nalozima, mediji se utrkuju ko će prije i brže prenijeti šta je koji od njih ‘odgovorio’ kojem ‘sa one strane’, koliko ‘žestoko’ i kako patriotski, sve pršti po novinama i web portalima. Ovi iz Federacije ‘nedaju Bosnu’, ‘ni pedlja’, postrojavaju čete i brigade, nude se u prve borbene redove bitke koja samo što nije otpočela, pišu pisma sa škakljivim pitanjima dajući ostrašćene odgovore, brane burku i hidžab, halal konzerve, žrtve rata, prebrojavaju jedni drugima mrtve i zaražene, nude ‘statističke’ podatke o boljem i lošijem entitetu, napucavaju i rajcaju raju kao i devedesete ugroženošću i nemogućnošću zajedničkog života. Oni drugi, iz Republike Srpske obrnuto, i hoće i neće, o referendumima, o Mladiću i Karadžiću, o srpstvu i junaštvu, o odcijepljenju… Kad se malo stišaju komentari, onda sjednu zajedno pa donesu koju ‘važnu odluku’ o raspodjeli love koja je ‘stigla’ od međunarodne zajednice, međunarodnih pljačkaških banaka, podijele sadaku ili kakav dogovoreni kredit pa opet nastave sa bitkama ..

*** Nema u BiH nikakvih drugih problema osim vjerskih, nacionalnih i nacionalističkih, ili onih finansijske prirode, sve što vlasteli ‘ne ide pod kapu’ oni ne komentarišu.

Nisam još čuo da je neki od ‘glavonja’ bh elite komentarisao neke važnije životne probleme jer toga u BiH naprosto nema. A nema jer se namjerno ignoriše, dok svih podjednako ima u medijima svaki dan.

Nema dana da Dodik nije u medijima u stotinu i kusur naslova, da Komšić nije izvojevao još koju od tisuću bitki svih bitaka, da Bakir nije najavio i prognozirao, aBoga mi i ‘odbrusio žestoko’.

Takozvana bh opozicija je tu ‘na nivou’, njihovi ‘tvittovi’ su prava remek-djela bh političke bedastoće i prostituisanja sa pozicijom i sa narodom.

Evo, čitam koliko danas između ostalog kako je Dino Konaković ‘žestoko potopio’ nekoga u ‘Eresu’, nekog sekretara Milorada Dodika, koji je jučer ‘odbrusio’ balijama u Sarajevu. Pa i on kao i Bakir, kao Šefko ili Željko ili dva Denisa, zaprijetio da su se u Banja Luci usrali. Neka je vala, ali bi bilo dobro da Konaković hadžija prokomentariše malo Busuladžića, ustaškog suradnika čije ime brani žešće nego Bakir Izetbegović ili nekakav ‘Drnišlić’ iz tursko-bošnjačke novine u Sarajevu, zbog čega su ga čak na raport zvali u američku ambasadu.

Naravno, od čovjeka koji je godinama bio sluga SDA mafije i aktivni učesnik, koji je pozat po izreci da su ‘džamije važne kao fabrike’ kojih (fabrika) uzgred nema puno u BiH, ili po onom ‘genetskom kodu’ AID terorističke službe države BiH po kojem potomke instalira u vlasti kao sina Ademira Kenovića direktora AIDa, ne možeš očekivati puno više. Osim mržnje prema SDA partiji, tepsiji iz koje je hapao do jučer pitu. No, isto ili slično možeš očekivati i od ostalih, oni jednostavno odšute ono što treba odšutati, dok je zajedničko svima da je u Bosni sve O.K. i da ‘prave demokratsku i prosperitetnu evropsku državu’, sve cvjeta i sve behara.

*** Međunarodna zajednica, ma šta god značila ta bjelosvjetska kovanica, u stopu prati našu elitnu mafiju u vlasti, pokazuje već dugo iste simptome i istu dijagnozu. Kad je vlast u krizi a to je često, eto kredita, pomoći, eto love, sastanaka, dogovora. Lova pomaže uvijek, dok u međuvremenu kritizira tu istu vlast, čak i narod poziva ‘ispotaje’ na pobunu znajući da je to ‘naš merhamet’ mentalno i nacionalistički bolesni narod i da će još dugo BiH biti ono što su zamislili. Čisti poligon za geopolitičko razračunavanje velikih sila preko leđa naroda i Bosne, stvorene upravo po zamisli te i takve međunarodne zajednice. Ne znam kako drugačije protumačiti Visokog bh predstavnika, silne ‘ambasadore’ EU koji se smjenjuju iz godine u godinu, strane ambasadore po Sarajevu, stručnjake za korupciju, svi su isti. Hvale Bosnu, ruže korumpiranu vlast Bosne sa kojom partijaju počesto.

*** Skoro neprimjetno su tako u bh medijima prošle dvije važne informacije, nije bilo naravno komenatara budnih čuvara bh države i još budnijih neprijatelja države, šuti kao i obično i Islamska i svaka druga vjerska zajednica u BiH, one na oba oka prate šta rade njihovi predstavnici naroda. Zadrijemala i međunarodna zajednica.

Prva je objava na web stranici američke ambasade u Sarajevu, zapravo upozorenje američkim državljanima koji putuju u BiH, druga je opširan članak njemačke novine ‘Neue Zuercher Zeitung’ o genocidu u Srebrenici i učešću domaće vlasti i međunarodne zajednice u toj golgoti. Broj medija koji je objavio ove vijesti se može izbrojati na prste jedne ruke, komentara na njih nije bilo nikako, svi domoljubi ‘patriotske ljige’ pozaspali, iako ‘nikad ne spavaju’.

U obavijesti za svoje državljane američke vlasti upozoravaju na aljkavo ponašanje bh vlasti na pandemiju covid-19, na nevakcinaciju i broj zaraženih, na minska polja, ali i na terorističke moguće akcije u BiH. Citiram : “terorističke grupe nastavljaju smišljati moguće napade u Bosni i Hercegovini”.

-Teroristi mogu napasti bez upozorenja, ciljajući na turističke lokacije, transportna čvorišta, tržnice/trgovačke centre, objekte lokalne uprave, hotele, klubove, restorane, bogomolje, parkove, velike sportske i kulturne događaje, obrazovne institucije, aerodrome i druge javne površine-navode u izvještaju.

Izdato je upozorenje i za opasnost od minskih polja, koja kako navode, mogu predstavljati prijetnju američkim državljanima.

Pitam se onako, gdje je ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa zašto nije napisao koje pismo, koliko jučer pisao je Joe Biden-u da ga ‘pouči o islamu u BiH’, zašto je zažmurio kad ‘nikad ne treba spavati’, pa da napiše Americi zašto nas ovako javno reklamira sa terorističkim prijetnjama kad kod nas toga nema, godinama čujemo da su to sve bezbjednosne smicalice Srba i Hrvata, Rusa, Kineza, Mađara, Dodika i svih drugih osim braće Arapa, i da joj prijetećim prstom naredi da prestane sa tim, uz dovu. Nema ga, nema ni ‘gazije’ Komšića zadrijemao negdje u NATO šatoru, očekivao sam Denisa Bećirevića, ovog drugog Zvizdića što svako malo izlijeće sa svojim prijetnjama i savjetima, ma čak i inertnog Nikšića iz SDPa, čak i istrošenog a vječno prisutnog Lagumdžiju ‘slučajnog prolaznika’. Ama ljudi, da iko bar napomene ovom američkom ambasadoru u BiH da od toga nema pojma, koliko jučer on lično je šetao Sarajevom u povorci duginih boja i hvalio bh demokratiju i bh ljude. Tajac, tišina za sva vremena.

Druga tišina koja me je probudila je članak njemačkih novina koji na tenane analizira i daje kao ‘ekskluzivu’ nešto što mi svi u BiH znamo a to je da je Srebrenica uz prešutnu saglasnost bh vlasti i međunarodne zajednice izdata. Prodata, mahnuta. Čak i notorni branitelj Potočara Emir Suljagić koji je o dogovorenom preseljenju Srebreničana u okolicu Sarajeva i Tuzle javno pisao nekada. Osim Srebrenice, ‘humano’ preseljenje je bilo namijenjeno i za narod Krajine, jednog dana će mo o tome saznati više, kao sada. Od drugih. Zašto je pala Srebrenica, zašto šuti lopina i ratni zločinac Naser Orić, Ejup Ganić, Haris Silajdžić, Bakir Izetbegović, zašto je umro šuteći o tome Alija, zbog čega nisu reagovale ‘međunarodne snage’, članak je sve fino posložio u par rečenica, ne navodeći konkretan odgovor koji se jasno ocrtava. Jer je sve izrežirano i dogovoreno a zvuči jezivo da bi se moglo progutati kao prava istina. Moraće, kad-tad.

‘Ključne su osobe bili vrhovni zapovjednik mirovnih snaga UN-a u bivšoj Jugoslaviji, francuski general Bernard Janvier i njegov kolega na političkoj i diplomatskoj razini, Japanac Yasushi Akashi – specijalni izaslanik UN-a, obojica su mogli spriječiti genocid jednim telefonskim pozivom toga jutra 11. jula 1995. godine.” (završen dio citata)

Mogao je autor dodati tome malo i Amerike, Clinton-a recimo, ali nije, mogao je još ponekoga… No, nema nikakve reakcije ni komentarisanja a nije zabranjeno. Da li je šutnja odobravanje ili je to poznata bh ignorancija, zbog nemoći i straha ovaj put ne znamo, ali šutnja je glasna, preglasna. Umjesto ‘bitke’ i rasprave, obe ove vijesti su ostale zatomljene svadbom lopova, bitkom za državu, izbornim nžinjeringom, burkinijem u bh vodama i bazenima, talibanima i njihovoj baršunastoj ofanzivi, raspodjelom love, coronom i vijestima iz ‘Republike Sarajeva’ koja inače pokriva 95% bh medijske scene. Ostalo ostane za sport i meteorologju.

Nije se javila ni ‘majka’ Munira Subašić, ona se obavezno javlja osim ako joj nije ugrožen budžet, nije prozborila ništa ni ‘međunarodna zajednica’, hoću reći međunarodna bosanska hrpa stranih diplomata koja očigedno uživa u državi Bosni. Najbolji narod, najljepše rijeke i turistička država, ali puna mina i terorista. Jeftina zemlja, zaobiđi je. Uskoro će mo potvrdu suprotnih navoda dobiti na kakvom balu ambasade u društvu bh ‘elite’ iz vlasti… Za sada hvali more, drž’ se kraja. Kao da u BiH Amerikanci putuju nemilice i masovno, a ne Bošnjaci sa američkim pasošem. Koje ove vijesti sa web stranice stranih ambasada zanimaju koliko i lanjski snijeg.

photo screen : web stranica američke ambasade u BiH, upozorenje za Amerikance : teroristi, corona i mine, ne idi u Bosnu, web stranica ambasade