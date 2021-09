Uz 29. godišnjicu formiranja Prvog Korpusa ArBiH : ahmedije postrojavale onda, mogu i sada

Dok gledam sliku postrojavanje veterana Prvog Korpusa ArBiH u Sarajevu i slušam govor tadašnjeg generala Vahida Karavelića a današnjeg penzionisanog generala ‘nepobjedive vojske’, ne mogu se oteti utisku da je Bosna duboko ukopana u prošlosti, i da nema izlaska u budućnost iz devedesetih ..

Falila je samo ‘ratna himna’ koju je u svojim tv spotovima puštao ratni V Korpus Atifa Dudakovića, ona dobro poznata himna-pjesma ‘Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo…’ pa da ugođaj bude upotpunjen, sve ostalo je skoro isto. ‘Himna’ sekularizma i multietičke kulture ArBiH se i danas može preslušati na Youtube kanalima.

Iako živimo 29 godina kasnije.

Čemu ova ratna simbolika i huškanje, čemu ratni bubnjevi skoro tri decenije nakon krvavog i besmislenog rata i to na groblju šehida, pojasnio je ratni general Karavelić.

“Ovaj stroj pred nama predstavlja jezgro Prvog korpusa koji je branio i odbranio Sarajevo, glavni grad BiH, a time i čitavu BiH. Vi koji ste u stroju, a naročito djevojke i mladići, koji ste potomci roditelja, nana i deda, na najbolji način govorite da ćemo se moći odbraniti“. Da bi potom dodao ono najvažnije, ono što se čuje najčešće a što nema veze s pameću ni sa istinom.

“Šaljemo poruku svim antibosanskim snagama da, ako zatreba, a amin Bože da do toga ne dođe, možemo Prvi korpus formirati puno brže nego što smo ga formirali 1992. godine. Branit ćemo i odbraniti multietničku, multikulturnu, konfesionalnu, sekularnu i građansku BiH.’

Tačka, ubilo se od sekularizma i građanštine te multikulture.

Dakle, Bosna je u stanju neposredne ili direktne ratne opasnosti a ovo na Kovačimaje ‘nedajBože’ samo ‘dril’, pokazna vježba. Baš onako kako nam iz godine u godinu pojašnjava Bakir Izetbegović, Reis ef. Kavazović sa svojim savjetnikom ‘Hižaslavom’ Mustafom Cerićem u hutbama i pismima protkanim dovama.

Naravno, prije ovakvog postrojavanja, mogli smo vidjeti da je Bosna napadnuta sa svih strana iz izjava Šefika Džaferovića, Milorada Dodika i Željka Komšića te silnih ‘nevladinih’ huškačkih udruženja, te iz niza medijskih jurišnih najava ‘u boj, u boj, vrijeme je..

Ahmedije su među prvima postrojavale i ustrojavale ARBiH onda, uz svesrdnu podršku SDA i Alije Izetbegovića, Bakir Izetbegović je onaj bh rat čak predvidio još 1980 i neke, kako je sam izjavio, stoga neka ne čudi da i danas 29 godina kasnije, ništa se bez njih ne odrađuje u ‘građanskoj državi’ BiH, ma šta god začila ova besramna i licemjerna kovanica.

Da li će se i koliko prepasti ovim miroljubivim i vjerskim i igrokazom na islamskom svetištu Kovači gdje se promovišu i odvijaju svi ‘državni’ događaji u zemli Bosni ‘antibosanske snage’ te koliko su ovakve slike u funkciji evropske i zajedničke Bosne, na kraju svih krajeva ko su i koje su te antibosanske snage, vrijeme koje Bosni curi će brzo pokazati.

No, ono što se odmah vidi je nesporna činjenica. ARBiH je onda a i sada pod ‘omotačem’ i ratnom čizmom Islamske Zajednice BiH i u toj mjeri je islamizirana da joj ‘građanski karakter’ kojeg namjerno prenaglašavaju samo šteti i smeta, budući da je, neka mi bude oprošteno čista zajebancija u zdrav mozak.

A ako je ovakvo ‘jezgro’ šta se drugo ima i može očekivati od ‘zajedničkih’ oružanih snaga BiH?

Uostalom, statistički podaci sa zvanične web stranice Prvog Korpusa to neumoljivo dokazuju i sa tim se Prvi Korpus ponosi. Osnovan je 01.09.1992 i brojao je tada 34.500 pripadnika, koji broj je do 1995 porastao na 40.500 vojnika i oficira. Prvi komandant je bio Mustafa Hajrulahović Talijan, kasnije Vahid Karavelić te Nedžad Ajnadžić, poratni načelnik u Sarajevu. U prvoj godini osnivanja u ovom Korpusu je bilo 700 Srba (2,6%), 1.010 Hrvata (3,5%), ostalih 460 (1,7%). Već slijedeće godine u akciji ‘čišćenja’ nemuslimana koju je osmislio Izetbegović Stariji kojem i danas na Kovačima podnose ovaj ratni raport, omjer je bio ovakav. Srba : 450, Hrvata 1.550, ostalih : 160 vojnika. 1994 brojevi su padali ovako : Srba: 270, broj Hrvata uvećan je za 100, dok je broj ‘ostalih’ pao na svega 117…

Dakle, tako je to bilo sa ‘multietničkom’ statistikom, broj Hrvata je zavidan jer tada nije bilo Željka Komšića Bošnjaka ‘iz reda Hrvata’, inače bi matematika bila porazna. Statistika je i danas u istoj jednosmjernoj ulici.

Sa ovakvim slikama danas i sa brojevima koje znamo, nema tog mozga koji neće povjerovati u doktrinu Karavelića u njegovoj odbrani multikulture, građanštine i sekularizma.

Korpus je mao preko 6.000 žrtava. Kako je danas porodicama i familiji ‘onih drugih’ koji nisu poginuli kao šehidi na Allahovom putu već kao borci za domovinu a danas im ‘građanski’ tekbiraju i dove, znaju oni sami, statistike govore da je blizu 500 poginulih koji su posthumno dobili priznanja ‘zlatni ljiljan ‘ili ‘srebrni štiti’, valjda i njih ima u ovim ciframa.

photo : ahmedije postrojavaju veterane Prvog Korpusa ArBiH na groblju šehida Kovači u Sarajevu 01.09.21 i vaze o sekularnoj i multietičkoj Bosni, fotografija posuđena sa klix.ba