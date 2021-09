Suad Kurtćehajić štanca plakete i povelje, uvećava bošnjačku akademsku naciju, hrvatskog sihirbaza i mađioničara Stipu Mesića promovisao u počasnog akademika

Stipe Mesić bivši hrvatski predsjednik je pokupio sve moguće nagrade bh državnih i kantonalnih organa, od šestoaprilske u Sarajevu do ključeva grada skoro svih većih gradova u FBiH po kantonima.

Eto, postao je i ‘akademikom’ doduše počasnim, novostvorena i šesta po redu bh ‘akademija’ sandžaklije sa adresom u Sarajevu, dr. ‘akademik’ Suad Kurtćehajić dodijelio mu je 29. augusta ove godine počasnu titulu i akademsku haljinu.

Zbilja, ako se jednog dana napravi popis nagrada koje je Mesić pokupio po FBiH, biće to impozantan spisak i debela knjiga kao telefonski imenik nekada, ova mu je jedna od najdražih jer nije svaka faca za akademika.

Vraga, kada bih se pitao ja bih Mesiću dao još koju, ima ih u zalihama, ni on sam ne zna koliko ih je zaslužio ali ne zbog opisa nagrada koji se ponavljaju (‘jer je osvjedočeni ljubitelj lika i djela Alije Izetbegovića i države Bosne’, kao što je bio ljubitelj i simpatizer lika i djela ustaša pa se predomislio), dao bih mu i titulu vanrednog i izvanrednog profesora samo zbog njegove jedne izjave od 11. novembra 2020. Kao što znamo, tada su bili izbori za načelnike u BiH a Mesić se opredjelio za bivšeg SDA pulena koji više nije među živima i javno podržao Emdžada Galijaševića iz Bihaća.

‘Važno je da na mjesto gradonačelnika dolaze ljudi koji su poznati, koji znaju svoje kapacitete i zato vjerujem da će Emdžad Galijašević znati iskoristiti svoje znanje, znanje svojih suradnika, ali isto tako dobiti podršku u svojoj zemlji i šire, posebno u Evropi’ odrecitovao je ‘akademik’ Mesić tada u video poruci građanima Bihaća.

Naravno, Galijašević je znao ‘svoje kapacitete’, tada je bio itekako bio poznat ne samo u Bihaću i ne samo ‘i šire u Evropi’, uhvaćen je sa 10.000 KMa mita u koruptivnom krivičnom djelu u društvu supruge i suradnika u svojoj kancelariji načelnika (optužnica se dugo kiselila i prepravljana, smrt ga je spasila potvrde o poštenju, oslobađajuće presude) pa je tako podrška Mesića osvjedočenog borca protiv korupcije kriminala u BiH dobila više na značaju, zbog čega je zaslužio mnogo više od akademske haljine boje truhle višnje u koju odoru ga je evo obukao ‘akademac’ sa dušom iz rodnog Bjelog Polja a domoljubnom glavom u Sarajevu.

No, za bh prilike ‘sasvim normalna pojava’ što bi rekao mudri gazija Željko Komšić, uostalom i sam Kurtćehajić je na sličan način dobio titulu akademika od jarana muftije i političara Muamera Zukorlića sandžačkog jurišnika i ahbaba Dine Konakovića i ‘Naroda i pravde’, kako su postali ‘akademici’ i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa pa i sam Reis ef. Kavazović, iz radionice BANU akademika u Novom Pazaru. Čudi da ovu titulu nije još dobila i Jadranka Kosor ‘internet bošnjačka diva’, također bivša službenica države Hrvatske ili recimo Reuf Bajrović, ‘tvitt akademac’ bez kormilara, nije isključeno da u ovoj poplavi akademluka papir dobije i vehabija Nihad Aličković i njegov ‘antidayton’ nacionalistički naučni pristup istoriji. Kad je već plaketa otišla džamiji u Australiji čiji ‘naučni pristup akademskim činjenicama ‘ nije nimalo drugačiji od ‘predsjednika akademije’ Kurtćehajića.

Kurtćehajić kao i svaki osviješteni sandžaklija u BiH je poznat po svojim radikalnimi islamističkim stavovima ali glavna mu je preokupacija domoljubno rušenje i ukidanje Republike Srpske na čemu srčano rade lobisti po džematima dijaspore preko ‘mišljenja’ UNa o ‘nazivu Republike Srpske’, o čemu svakodnevno tabiri i istražuje po FBiH i po džematskim ‘kulturnim centrima’ širom dijaspore kuda jezdi mjesecima i održava dobro plaćene ‘okrugle’ i svake druge stolove i po neizmjernoj ljubavi prema domovini Bosni.

No, čini se da u toj zaljubljenosti često pretjera ali sve ti se oprašta ako si Kurtćehajić, pa još ‘akademik’ i ako slijediš ‘tihu i duboku’ bošnjačku parapolitiku.

Na ovoj fešti u povodu godišnjice Povelje Kulina Bana po kojem je nazvao svoju privatnu ‘bosansku’ akademiju koju je oformio izlaskom iz bošnjačke ‘akademije’ Zukorlića, Kurtćehajić je ozvaničio ono o čemu se godinama u FBiH u kuloarima SDA i Islamske Zajednice BiH šuška i priprema, čime je opet, kao što je i red, natjerao ‘vodu na mlin’ Milorada Dodika.

Akademac vazeći o Kulinu Banu, neupitnoj hiljadugodišnjoj državnosti BiH, povelji i jurišu na stvaranje Republike Bosne predlaže ukidanje 25. novembra dana državnosti BiH, državnog praznika kojeg kao što znamo ne prate ni Srbi ni Hrvati i oko kojeg praznovanja se svake godine nadmudrujemo do bola, prijedlogom da se 29. august u BiH slavi kao dan državnosti a dosadašnji praznik 25. novembar da se preimenuje u ‘dan obnove bh državnosti’. Sve sa pozivom na Povelju Kulina Bana od 29. augusta 1189 godine. Dokument kojeg Bošnjaci profiliraju kao ‘rodni list’ države ili kao ‘potvrdu državljanstva’ u kojoj je pisar Bana poslao pismo u Dubrovnik i garantovao slobodu svima i svakome. Kako zamišljaju i Bošnjaci davati slobodu svima ostalima u svojoj Republici, poveljama, ‘ahdnamama’ i ‘fetvama’, ako budu ‘fini i uljudni’.

Dakle, opet se prekraja istorija, stara oprobana mantra SDA bulumente i IZ BiH ne prestaje, a sve polako, na tenane, ‘na naučnim osnovama’, iako originala Povelje Kulina Bana opjevanog i uzduž i poprijeko uopšte nema u BiH u muzejskim eksponatima. Original drže u posjedu Rusi a Bošnjaci o njoj kao i o Daytonskom Sprazumu – na osnovu ovjerenih kopija.

Mesić će u zahvali za akademsku titulu reći da se ova ‘Kulinovka’ akademija ‘zalaže za realan znanstveni pristup historiji, umjetnosti, filozofiji i svim granama nauke’ i onda kad je tako, tu se nema ništa dodati, Mesićeva je zadnja i vrijedi kao i ona o Emdžadu Galijaševiću. Naprosto jer je ‘akademska’.

Jer, svi mi znamo šta vlasti u BiH znači 25. novembar i Prvo Zasjedanje ZAVNOBIHa kad je zapravo stvorena država BiH, odnosno da ne znači ništa, ili onoliko koliko znači i Dodiku. Nikada nismo čuli da je Bakir Izetbegović, dok je bio živ i Ćaća mu Alija, pa poslije Reis ef. Kavazović (zadnji put u govoranciji u džamiji u povodu dolaska Erdogana u Sarajeva na svadbu je to potvrdio sa minbere) a prije njega ‘Hižaslav’ Cerić, javno pravilno izgovorio ime grada u kojem je stvorena država BiH. Za njih je Mrkonjić Grad bio i ostao Varcar Vakuf , prije bi ga nazvali i ‘Malo Jajce’ kako se nekad nazivao, samo nikad po imenu ‘četničkog generala Mrkonjića’. Za običnu raju, oni će svi listom i redom ‘pizditi’ kako Dodik ne prihvata 25. novembar dan državnosti, iza leđa će im biti ’em milo ’em drago i sanjaće životni san kada će se ovom gradu promijenit ime koje su mu dali ‘naše Osmanlije’. Evo i javnog dokaza koliko drže do partizana koji su im stvorili državu i do 25. novembra, isto koliko i Bakir do svog dajdže sahranjenog na Vracama.

photo dva ‘akademika’ : Stipe Mesić i Suad Kurtćehajić (lijevo), arhiv