Kako je vještak alkohola u krvi svatova vehabija Jasmin Mulahusić razotkrio ‘prevaru stoljeća’ u ‘svadbi stoljeća’ i ustvrdio : ‘na svadbi Izetbegovića nije se prolila ni kap alkohola’

Nakon što su svjetski mediji preplavljeni vijestima i video snimcima ‘svadbe stoljeća’ sa vjenčanja kćerke Bakira Izetbegovića i mladoženje i zeta Ćamila Humačkića odakle saznajemo da se u hotelu ‘Evropa’ točio alkohol, a prije toga u Begovoj džamiji se dovilo uz šerbe i zem-zem vodu, javio se bivši hodža iz BiH koji dugo godina živi u Luxemburgu, inače opštepoznati ‘bot’ SDA firme Jasmin Mulahusić, glavom i vehabijskom bradom.

Pa onako profesionalno čime se već bavi godinama po internetu prijeteći ‘neprijateljima’ i din-dušmanima SDA, Bosne i dinastije Izetbegovića, posebno novinarima i političkim protivnicima SDA, napravio pravo remek djelo ‘raskrinkavanja’ laži i smutnji.

Njegov konačani nalaz glasi : ‘na svadbi Jasmine Izetbegović se nije prolila, tj. popila ni kap alkohola, sve je čista laž… a vi nastavite… kod Allaha će mo svi naći ono to smo zaslužili. Amin’. A što je zorno prenio na svom ‘fejs’ profilu.

Njegov nalaz je konačan, njegov kalkulator je nepogrešiv kao i ‘zekjat kalkulator’ Islamske Zajednice BiH (ono o uncama zlata i muslimanskom porezu), evo šta je i na osnovu čega zaključio.

Uz opasku da je vještački nalaz više od pola svake presude, egzaktnim i naučnim podacima se povinuju svi.

U svom nalazu on se nije koristio kalkulatorom koji izračunava koliko će se alkohola popiti, računao je na bezalkoholnu pivu, šerbe, vodu ‘zem-zem i čajeve, i kalkulator alkohola u krvi svatova je pokazao slijedeće.

Svi gosti su poznati vjernici i domoljubi što znači da se u startu isključuje računica koliko će trebati alkohola za njih. Zato jer se zna šta podrazumijeva ‘džamijski prag’ u izboru ovih gostiju na njihove funkcije i pouzdano se zna da su taj uslov davno ispunili.

Inače alkohol kalkulator ima prosjek i standarde. Tako recimo za jednu osobu na svadbi prosjek je 0,4 do 0,5 litara votke, od 0,5 do 1 litre vina, šampanjca : do 0,7 litre, pjenušavog vina-do 100 ml po svatu a 1 litra pive po osobi, te viskija od 0,2 do 0,3 litre po jednom gostu, mada opet sve zavisi od gostiju, od debljine, visine, temperature u sali, odjeće gostiju, jela i predjela.

Kako je ovo isključeno, alkohol kalkulator je izbacio da su za ‘svadbu stoljeća’ iskorištene dvije cisterne šerbeta i dva kombija zem-zem vode, halal piva je dopremljena samo jednom manjom prikolicom a što je vještak ustvrdio iz Luxemburga uvidom u pregledani materijal.

Nadalje, kada se ima u vidu broj pozivnica, negdje oko 300 gostiju sa urednim ‘čipovima’ u slici ‘lijljana’ i struktura gostiju, te šerijatski čin vjenčanja i činjenica da je glavni kum bio turski predsjednik Erdogan Tayip koji alkohol zna i može omirisati na dva kilometra daljine (kod Reisa je domet manji, do 1 Bakira) a nije nijedan reagovao, te da su gosti jeli čitavo vrijeme čime je umanjen faktor želje za alkoholom, ostaje zaključak da su ovakve vijesti o ispijanju alkohola plasirali mediji sa ciljanim zadatkom da se osvete Izetbegoviću i njegovi gostima, iz već poznatih političkih netrpeljivosti u vezi uspjeha SDA stranke na vanjskom i unutarnjem planu.

Posebno je isključeno konzumiranje alkohola, nalaz vještaka ovu činjenicu ISKLJUČUJE i podvlači, evo dodatnih pokazatelja.

U 17:30 su hotel ‘Evropa’ gdje su došli sa svatovima iz Begove džamije napustili Reis ef. Kavazovć, Šefik Džaferović i turski predsjednik kum Erdogan, a svadba je završila u 23:00.

Najkritičnije vrijeme u ovom šerijatskom vještačkom nalazu je između 11: 00 i 0:00 kad se budi šejtan, u kom intervalu su i napravljeni snimci od strane ustaškog medija ‘Nacional’ iz Hrvatske. Odgledavanjem snimaka i usporenom metodom uzoraka više puta utrđeno je da su se neke osobe zakamuflirane u uniforme konobara muvale iza šanka i pored manjih sporednih vrata i upravo u tom međuvremenu nakon odlaska kuma i predsjednika sa Reisom na počinak na snimcima se mogu vidjeti nekoliko osoba kako pjevaju ‘Bella Ciao’ domoljubivu pjesmicu i kako nazdravljaju sa zatamnjenim staklenim flašama i pristojno pocupkuju, što je sasvim uobičajeno kretanje za sve svadbe svijeta. Međutim u tim bocama je bilo bezalkoholno pivo, nikakav alkohol, dok je jedna druga ‘manja grupa, njih petnaestak i to uglavnom iz bliže familije i jarana mladoženje Ćamila‘ imala da prostite u rukama boce sumnjivog oblika i dizajna što asocira na alkoholiziranu ambalažu. Da, sumnjivu baš tako, jer nije to bila srebrna boca ‘Tirana Votka’ ili zelena ‘Tirana Beer’ sa prelijepom slikom džamije na naljepnici već nešto prljavo braon, kao whisky phuj staklenka. Ali, ističe se PONOVO, to je bilo poslije 0: 00 a kao što je utvrđeno svadba je završila u 23: 00. Dakle, na svadbi se nije ‘točio’ niti pio alkohol, ni kapi. Nije bilo alkohola nije Allaha mi, a On najbolje zna i oN nam je svima Svjedok, ja samo utvrđujem i prenosim.

Što se tiče partizanske pjesmice, ljevičarske ode demokratiji i slobodi koju su nevješto odrecitovali gosti sa sumnjivim flašama u rukama, nalaz to ne spori, na kraju svih krajeva to nije zabranjeno po šerijatu. Uostalom, Bakir Izetbegović je često na Vracama dok je posjećivao partizansko groblje sa gazijom Željkom Komšićem pjevuckao uz Fatihu i ovu pjesmicu jer ga asocira na njegove dajdže partizane koji su stradali od četničke ruke, ova pjesma se održala i u borbi ArBiH uz ilahije, tekbire i kaside kao dokaz da su gazije i šehidi kao i partizani zapravo antifašisti. Vještački nalaz neće ogriješiti dušu u vezi uvaženog gosta glumca Emira Hadžihafizbegovića kao što su mediji znali ranije činiti zbog montiranih snimaka po internetu sa vhiskijem marke ‘chivas’, iako je bio u blizini ove grupe nestašnih ‘malodženjinih jarana’, te o njegovom statusu na svadbi može reći samo ovo : n/a.

Što bi se reklo ne odnosi se na njega. Jer, čitanjem izraza njegovog lica a koji metod je također korišten u ovom vještačenju dolazi se do zaključka da mu je izraz pitom, nevin i blag kao i lice hanume Osmana ‘Osmice’ Mehmedagića Amele Šehović ili ljupka i čista čehra Asima Sarajlića, ili Harisa Zahiragića. Čak kao i faca pjevača Semira Cerića Koketa, koja je uvijek ista, rekao bi insan da je pijan a nije, čovjek samo radi svoj posao umjetnika. Ljudi koji konzumiraju makar i mrvu tog haram napitka ne mogu tako izgledati.

P.S. Svaka sličnost sa događajima i imenima slučajno je namjerna.

photo montmontaža Cross Atlantic : gore-‘zemzem voda’ i halal pivo, dolje-tirana votka sa slikom džamije na naljepnici i whisky ‘chivas’, u okviru vještak Jasmin Mulahusić, alkohol kalkulator