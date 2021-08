Godinama krivimo Bill Gates-a a Bakir nas čipov’o. Kako je Reis skupa sa bratom Erdoganom ozakonio nezakonito ‘bošnjačko vjenčanje stoljeća’ kćerke Bakira Izetbegovića : prvo obavio šerijatski a onda je uslijedio ‘građanski’ čin, propisi nalažu – obrnuto

*** U zemlji Bosni ‘ničeg novoga’, sve po starom.

Bošnjački mediji već godinama ‘sahranjuju’ Milorada Dodika (‘gotov je’, ‘ovo mu se neće dopasti’, ‘kraj je blizu’..), ‘Patriotska Ljiga’ se sa njim igra kviza, pišu mu važna i preozbiljna pisma sa bezbroj teških i nadasve korisnih pitanja (zadnji put ga je Denis Bećirević toliko nasikirao da je Dodik uzviknuo : ovo je malo ljepše od onog sa adrese ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, ovo će me dotući, upalio helikopter i došao na susret sa Erdoganom u Sarajevo), corona-taj ‘nesretni i nevidljivi šejtan’ se ponaša u skladu sa odlukama elite i vlastele i totalno zanemaruje štokakve ‘krizne štabove’ i ljekare, umiri se oko Bajrama ili važne utakmice, kakvog političkog skupa, SarajevoFesta ili koncerta za opštenarodno veselje a napada usamljene i rijetke šetače na ulicama ili staračkim domovima, MMF precizno i stručno ulijeće sa pomoći Bakiru Izetbegoviću i Dodiku čim osjeti da im se novčanik stanjio (koliko jučer iz čista mira doturilo im preko 600 miliona KMa da se malo osvježe), komandanti NATO snaga u BiH postali inspektori za helikoptere, požari uz molitve nestali sa prvim očekivanim pljuskom i Sladićevim prognozama meteorologije…

*** Ali, ‘bošnjačko vjenčanje stoljeća’ kako su bošnjački mediji krstili (‘youTobe – yarrabi) sklapanje braka između kćerke Bakira Izetbegovića Jasmine i mladoženje Ćamila Humačkića-do jučer anonimusa iz dijaspore koje se obavilo u Sarajevu jučer, zasjenilo je sve izdešavano u zadnju godinu dana.

Na svadbu je stigao čak i brat Erdogan Tayib predsjednik Turske i čuvar Bosne u elementarnim nepogodama, cijeli hotel ‘Evropa’ u Sarajevu je bio blokiran sa nekoliko okolnih ulica, snajperi po krovovima, opšti ‘raspašoj’ po metropoli i histerija uz turske zastave, čak je i Dodik ‘oživio’ i došao da dočeka velikog Brata.

Vjenčanje ja dakako u SDA ‘građanskoj’ državi najavljivano danima, znamo čak i ko je šminkao mladu (izvjesna Meyrem Nuhić sa tri kufera specijalne šminke), obavljeno je kako i priliči : prvo ‘šerijatski’ a onda ono drugo, kad se već mora.

Mlada je sva blistala u ‘belom’, brat Reis ef. Kavazović je glavom i bradom obavio ovaj svečani i ozbiljni čin, kum je bio Erdogan.

*** Vijesti kažu da su štampane specijalne pozivnice koje su, možete (s)misliti : bile ‘čipovane’.

Bog te malov’o nacijo, više od dvije godine od kako je corona stasala u pandemiji zvanoj u BiH ‘stanje prirodne nesreće’, antivakseri i bh vlast su brujali o čipovima u vakcinama pomiješanim sa svinjskim želatinom tako da raja jednostavno nije htjela vakcinu po cijenu života. I umiralo se itekako, pored afere ‘malina respiratori’ i Fikretovih i Fadilovih uređaja te Sebijinih ‘covid ambulanti’, bili smo prvi u Evropi i u Svijetu, međutim bh raja je odoljevala ‘boci’, šta je smrt naspram čipa kojeg je dao ugraditi Bill Gates milijareder, kako bi upravljao našim mislima i sudbinama.

Sada, kad je vjenčanje stoljeća gotovo, iz novina saznajemo da smo za džabe okrivljavali masone i Gates-a, Bakir nas je čipov’o. Piše tako.

Specijalne pozivnice sa utisnutim čipom u znaku liljana živi su dokaz da je svaka nevolja od nas samih.

Tako smo vidjeli da je uz ovu čip pozivnicu mogao ući samo onaj ko je čipovan, ko ima specijalni ljiljan žig utisut kao na diplomi ‘Osimice’ Osmana Mehmedagića ili profesorice Sebije Izetbegović. slike u medijima dokazuju ko su svi prisutni koji su bili ‘čipovani’. Od pomenutog ‘Osmice’ do Asima Sarajlića ili Fadila Novalića, sve junak do junaka iz tužilačkih i sudskih klupa. ‘Udruženi svatovski lobi’.

Pod hitno se treba bh nacija izvinuti Bill Gates-u, nema smisla da ga okrivljujemo za nešto što nije učinio. Istovremeno, javnu zahvalu uputiti Bakiru.

*** Uz ovaj ‘čip’, nije bilo samo olakšano ulaziti u hotel ‘Evropa’, ili bezbjedno kretanje pored snajperista po korovima Sarajeva, kad to imaš u sebi onda ti je sve oprošteno, posebno ono najglavnije: za tebe ni propisi ne važe.

Tako je ‘uvaženi’ SDA Reis koji je obavio šerijatski performans nad mladencima i gostima ef. Kavazović još jednom pokazao da za njega ne postoje ni Božji ni ovozemaljski zakoni. Kao što je to pokazao u raspodjeli muslimanskog PDVa zvanog ‘zekjat’ kojeg ubire od sirotinje i dijeli bogatašima iz svoje branše.

On je naime, mladence vjenčao prvo šerijatski a onda su to obavili pred matičarem, iako propisi, oni građanski a i oni iz Islamske Zajednice BiH kažu da je obavezno prvo građansko vjenčanje, u protivnom je vjenčanje ne zakonito i ne legalno.

Ako me pitate kako sam u to siguran, evo šta o šerijatskom vjenčanju kažu propisi Rijaseta sa njihove web stranice. Citiram (se).

‘Dolumentacija koja je potrebna prilikom zakazivanja šerijatskog vjenčanja:

Čitko popunjeni formular za prijavu šerijatskog vjenčanja. Ovaj formular može se preuzeti kod službenika kod kojeg prijavljujete vjenčanje, a možete ga downoloadovati OVDJE, popuniti i popunjenog donijeti u Medžlis,

Dokaz da je prijavljeno općinsko vjenčanje (donijeti na dan podnošenja prijave)

Vjenčani list iz općine (donijeti na dan vjenčanja)…’

Dakle, pošto je već sve zabilježeno u medijima Reis je postupio kao i svaka vlastela : ne zakonito. Mladenci nisu nikako mogli priložiti Reisu vjenčani list iz Opštine jer ih je on prije toga već proglasio mužem i ženom u svojim knjigama. Skoro isto kažu i propisi države iz Porodičnog zakona FBiH, prvo građansko a potom može vjersko vjenčanje, međutim za ovu kastu to se ‘ne pika’, oni ne čitaju zakone, oni ih samo donose za sirotinju. (Čl. 7 Porodičnog zakona FBiH, Uvjeti za postojanje braka : (1) Brak sklapaju saglasnom izjavom žena i muškarac pred matičarom. (2) Matičar je državni službenik. (3) Bračni partneri mogu nakon sklopljenog braka pred matičarom sklopiti brak i pred vjerskim službenikom).

Da sve bude u stilu korumpirane i kriminogene vjerske i civilne vlasti, potvrđuje i vijest da je mladence i goste zabavljao Semir Cerić Koke, poznato ime estrade i crne hronike, posebno umiješan u afere Fahrudina Radončića, Ćele i Cace te kupovinu stanova..

Šteta, bolje bi bilo da su pozvali Brenu da im zapjeva njen poznati hit ‘čip, čip, čip pogodi’, šta mi fali šta mi godi, brdo para, brdo zlata, dijamanti oko vrata….

Jer, nacijo, nema ovdje mjesta šegi, vijesti kažu da je svadba koštala oko milion KMa, treba to izdržati, znamo da je Bakir na tv pričao kako je siromašan i kako jedva izdrži od prvog do prvog.

Uostalom, vidjelo se to i na Sebiji njegovoj hanumi. Njena haljina je odprilike vrijedna 10 (deset) prosječnih bh penzija, toliko naime košta ova ekskluzivna marka ‘Marina Rinaldi“ sve skupa sa cvjetnim dezenima na figuri ‘profesorke’.

Dijamante nismo primjetili na slikama, većina gostiju i mlada su bili po propisu zamotani u ‘tradicionalnu’ našu građansku nošnju.

photo : mladenci Jasmina Izetbegović i Ćamil Humačkić, screen tekst ‘Avaz’, lijevo : ‘čip ljiljan’, arhiv