Zašto Vajta, Emir glumac ‘lord civas’ ili Bono Vox mogu pozdraviti sa tri prsta a Srđan Puhalo ne može?

Zato što nije isto biti Irac ili Srbin, zato je on (Puhalo) ‘pritajeni četnik’ koji vrijeđa žrtve a ovi drugi se ne sakrivaju pa nema ni vrijeđanja?!!

Srđan Puhalo, socijalista psiholog i publicista iz susjednog nam najdražeg entiteta Republika Srpska kojeg bošnjački mediji odmilja zovu ‘eRes’, aktivan je na društvenim mrežama, permanentno komentariše bh društvo, vrlo je popularan u bh medijima. Nakon što je boravio jedno vrijeme među bh vehabijama i njihovim komunama izdao je i dvije knjige na tu ‘tabu’ temu čime je u bošnjačkom korpusu zadobio više simpatija, u svom zavičaju zna se – postao je salefija i plaćenik. U svojim komentarima je vrlo kratak ali jezgrovit i konkretan, nesvrstan i pravičan i ne štedi nikoga, nijednu političku ili nacionalnu stranu.

Međutim, njegovo pojavljivanje na trećoj ‘paradi ponosa’ u Sarajevu 14.08. ove godine izazvalo je salve kritika, uvreda i pogrdnih otrovnih riječi, sa svih strana, iz ‘svih duginih bh boja’, više zbog slike iz Sarajeva, manje zbog njegovog prisustva ovom demokratskom ‘pederluku’ u bošnjačkoj metropoli.

Naime, Puhalo je pozdravio kameru sa ‘tri prsta’, pa je, kako ono reče Bakir Izetbegović’ – kamera krenula na Puhala. ‘Pritajeni četnik’ se tako razotkrio, postao otvoreni moderni četnik, jednom riječju Srbin, to ti je.

Sve je to poprilično ‘pogodilo’ Puhala pa je čak za web portal ‘Inforadar.ba’ pokušao pojasniti ovaj sarajevski fenomen ali badava, sve je ‘ispalo’ kao psihološko i naučno pravdanje, što se i očekivalo po reakcijama ovog ‘multietničkog’ i ‘europskog’ Sarajeva.

Svašta, ovaj psiholog i brat Puhalo stvarno još nije savladao bh moderno gradivo. Možeš sto puta biti fin, prijatelj, prepun bratstva i jedinstva, sto i prvi put – ‘džaba si krečio’. Nažalost, to je naša bh realnost.

Sasvim blizu je bio kad je konstatovao da je ‘dobar kad podje*ava svoje’, ali opet nekompletan. Jer, uz ovu sliku sa tri prsta, komentatori Bošnjaci su, kad su ‘ispucali’ sve bespredmetne a potrebne adute mržnje i politike, pridodali žrtve, kao glavni razlog ovakvog slikanja u Sarajevu, posegnuvši opet za onim za čim posežu već tri decenije, iako uopšte nije ‘fora’ u žrtvama.

Da jeste, ne bi za Bošnjake Kolinda Grabar – Kitarević bila jednom ‘Kraljica Balkana’, sa titulom koju joj je isprintala ‘majka’ Munira Subašić čest posjetilac Bleiburg-a, drugi put – čim je ‘zgriješila’, Kolinda postala persona non grata, ‘kobila’, ‘kokolinda’, ‘starleta’, jednom riječju zgodna sponzoruša udruženog zločinačkog poduhvata koja vrijeđa žrtve.

Ili, recimo svjetski poznati irski pjevač i političar Bono Vox (Paul David Hewson, frontman, pjevač muzičke popularne grupe sa odvratnim udruženim slovom U2), dobitnik je svih mogućih priznanja grada Sarajevo, više nego nagrađivani Stjepan Mesić, uključujući i onu ‘počasni građanin Sarajeva 2017’, te počasnog bh pasoša kojeg mu je dodijelio Prvi U Bošnjaka-umrli Alija Izetbegović 1997. godine, njemu a ni Sarajlijama nisu zasmetala njegova ‘tri prsta’ na slici iz 2013. sa tadašnjim generalnim sekretarom UNa Vukom Jeremićem. Vukova pak tri prsta su za otkinuti, kao i svakom ‘četniku’, žrtve se nisu oglasile u povodu ove čarobne slike prstiju brata Bono Vox-a, Jeremiću su spominjali sve redom, čak i djedovske gene Pozderaca. Bono je ostao heroj, evo ga opet šeta sarajevskim ćilimom čistoće 202. sve sa cremom i čokoladom iz vlasti i politike.

Onda, kratak uvid u istoriju, predratna Tuzla i famozni ‘civas lord’ i SDA ministar, glumac Emir Hadžihafizbegović. Čiji život počiva kako je pojasnio na jednom od tri stuba – na islamu (kojeg nam je dočarao pijući i cupkajući pijan kao lajsna), donosi nam spomenar sa njegova ‘tri prsta’ pa opet – ‘nikom ništa’, mladost ludost i kraj priče. Sa ‘tri prsta’ je mogao i 1981. pozdraviti i Seid Memić Vajta (album 3, Leila) ili prije par godina slavni glumac Keanu Reeves, pa opet, vole ih u Sarajevu. Ima toga još, nego šta hoću reći, u čemu je onda ‘kvaka’?

Nije u prstima sigurno, u krvotoku je i u genetici, u našoj konstituitivnoj naciji. I u datoj situaciji. Zato će Puhalo malo teže zatomiti svoje rane i biće mu teže oprošteno, šta mu ja mogu, Srbin je, nije Irac, ili koji drugi klinac i palac.

A i neka mu je, što se ‘pravi’ blesav. Što nije pozdravio kako je bog rekao, sa ‘četiri prsta’, kako se pozdravljaju Bakir Izetbegović i Erdogan, pozdravom kojeg ‘ceo svet razume’, pozdravom kojeg baštine naša braća, ‘Muslimansko bratstvo’. I ‘mirna Bosna’… Ili, uopšte, šta ima pozdravljati, da ne kažem iz Sarajeva, ej !

photo kratki kurs sa tri prsta : lijevo, velika slika : Srđan Puhalo na paradi ponosa u Sarajevu 14.08.21 Sarajevo, ispod- Emir Hadžihafizbegović u predratnoj Tuzli, desno gore : Keanu Reeves poznati glumac, ispod – Vuk Jeremić i Bono Vox u New Yorku 2013, ispod – Seid Memić Vajta, album Leila 1981, arhiv Cross